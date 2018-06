DHA YURT BÜLTENİ-15

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyede, Cerablus’ta bombalı saldırı alarmı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Cerablus ile terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Menbiç kenti arasında devriye faaliyetini sürdürüyor. TSK güçleri ABD üssünün de bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken, Cerablus’ta ise teröristlerin bomba yüklü araçlarla saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kentte güvenlik güçleri öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirerek olası bir saldırıyı engelledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ABD unsurları ile birlikte Suriye’nin kuzey batısındaki Menbiç’te bulunan teröristlerin çekilmesine yönelik mutabakata vardıktan sonra Cerablus-Menbiç hattında devriye görevine başladı. Mayın ve el yapımı patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik birliklerin zırhlı araçlarla yürüttüğü devriye faaliyeti kapsamında TSK birlikleri, ABD üssünün de bulunduğu Dedet ilçesinin Sacur Çayı bölgesinde devriye görevini sürdürüyor. 18 Haziran günü başlayan devriye faaliyeti Cerablus-Menbiç hattında devam ederken, güzergah üzerinde Özgür Suriye Ordusu güçleri de birçok bölgede oluşturduğu kontrol noktaları ile TSK güçlerine destek veriyor.

HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

ABD ile mutabakata varılmasının ardından TSK birliklerinin devriye faaliyetine başlaması bölgeye de hareketlilik getirdi. Cerablus’tan 35 kilometre uzaklıktaki Menbiç’e giden yolda kontrol noktaları oluşturan Özgür Suriye Ordusu güçleri, Menbiç yönüne gitmek isteyenleri didik didik arıyor. Menbiç yönünden gelenlerin de sıkı şekilde arandığı Deded bölgesinde teröristlerin olası saldırılarına karşı ÖSO unsurları eli tetikte görev yapıyor.

TERÖRİSTLER HAİN SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devriye faaliyetine başlaması terör örgütü PKK/PYD’de şok etkisi yarattı. TSK’nın devriye faaliyetinden rahatsız olan ve son zamanlarda bölgede taban kaybına uğrayan teröristlerin, Cerablus’ta bombalı saldırı yapmayı planladığı ortaya çıktı. İstihbarat birimlerinin bu yöndeki bilgilerinin ardından Cerablus’taki Türk polis ve jandarması ile yerel güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda öğle saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet ele geçirildi. Motosikleti uzaktan kumandayla patlatmak isterken yakalanan ismi açıklanmayan 15 yaşındaki şüpheli ise terör örgütü PKK/PYD mensuplarının para karşılığı kendisine bu teklifte bulunduğunu ve kabul ettiğini itiraf etti. Şüphelinin sorgulanmasına başlanırken, güvenlik güçleri benzer şekilde bomba yüklü motosiklet, otomobil ve kamyonetle yapılması planlanan saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti. İlçenin giriş noktalarında oluşturulan bölgelerde tüm araçlar tek tek aranmaya başladı.

Soma maden faciası davasına devam edildi

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 22'nci duruşmasına, ikinci oturumla devam edildi. Sanıklar savunma yapmayı sürdürdü.

Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ceza davasının 22'nci duruşmasının ikinci gününde sanıklar savunma yapmayı sürdürdü. Dün görülen ilk oturumda tutuklu sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile şirketin Genel Müdürü Ramazan Doğru'nun savunmalarını yapmalarının ardından bugün de Soma Kömürleri A.Ş. İşletme Müdürü Akın Çelik savunma yaptı.

Şehit madenci yakınlarının fazla ilgi göstermediği duruşmada söz verilen sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. İşletme Müdürü Akın Çelik, 230 sayfalık savunmasını, slayt eşliğinde yaptı. Tutuklu sanık Çelik, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Madendeki bazı sensörlerin bozuk ve yetersiz olduğu, madendeki havalandırma sisteminin de yetersizliğiyle ilgili iddialara ilişkin teknik bir sunum yapan Çelik, bu konuda üzerine atılan suçlamaları reddetti. Çelik savunmasında ayrıca, kendisinin bile olayın nasıl geliştiğini hâlâ anlayamadığını belirtip, "Bu işin böyle olabileceğini düşünemedik. Halen ne olduğunu bilmiyorum. Birçoğumuz öngöremedik. Halen de öngörebilmiş değiliz. Bu metan, çamur yanması veya başka bir şey olması ihtimalı olan bir yer değil. Öyle bir nokta ki, bunu çözebilmiş de değiliz. B panosu metan riski olmayan bir bölge. Kömür yangını riski veya kömür posası riski her ölçüm bölgesinde olabilecek risktir. Fakat biz buna tedbir almıyor değiliz. Alınan tedbirler var" diye konuştu.

Çelik'in ifadesini ardından diğer tutuklu sanıklar İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve Maden Mühendisi Ertan Ersoy'un savunmaları alınmak üzere duruşmaya ara verildi.

"TÜM SANIKLAR SUÇU ÜSTÜNDEN ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciası davasına verilen arada açıklama yapan, acılı ailelerin avukatlarından avukatı Nergiz Tuğba Arslan, tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların verdikleri ifadelerde suçu üstünden atmaya çalıştığını söyledi. Avukat Arslan, "Bu celsede savcılık mütalaasına karşı bizler beyanda bulunduk. Sonra esasa ilişkin sanık savunmalarına geçildi. Şirketin patronu Can Gürkan çok kısa bir konuşma yaptıktan sonra tekrar bir savunma yapacağını söyledi. Şirket Genel Müdürü Ramazan Doğru dinlendi. Doğru, görev sorumluluklarına gerçekten farkında olmasına rağmen, bir şekilde bu meselelerin tamamını üzerinden atmak istediğine dair bir savunma yaptı. Değişen heyetle gelen mahkeme başkanı, dosyaya sonradan dahil olmasına rağmen sorduğu sorularla ikna olmadığını bize gösterdi. Karşısında kendisini sorumlu olmadığını söyleyen bir sanık var. Ancak kimin sorumlu olduğuna dair bir şey yok. Çok ilginç bir durumdayız. Konuşan her sanık, 'Ben bu meselede sorumlu değilim. Benim altımdakiler sorumludur' deyip, işin içinden çıkıyor" dedi.

"HAYATINI KAYBETMİŞ MÜHENDİSLER SORUMLUYMUŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Tutuklu sanıkların ifadelerine göre faciada hayatını kaybetmiş mühendislerin suçluşmuş gibi gösterilmek istendiğinin altını çizen Avukat Arslan, "Aslında dinlenen 3 sanık ve özellikle İşletme Müdürü Akın Çelik'in söylediklerinin birbiriyle çeliştiği ortada. Savunmalarda özellikle bir isim vermeme konusunda çok ısrarlı ve kararlı bir şekilde tavır aldıklarını görüyoruz. Kendi üstlerini isimlerini vermeme konusunda daha hassaslar. Mesela havalandırma mühendisinin ismi rahatlıkla işletme müdürü tarafından telafuz edilip sade o sorumluymuş gibi lanse edilebiliyor. Bu konuda çok rahat ve pervasızca davranabiliyorlar. Ya da hayatını kaybetmiş mühendisler, her şeyin sorumlusu olarak gösterilebiliyor. Başından beri stratejide kimse asla ve asla olanı anlatmadı. Yargılanan tüm sanıklar bu madende ne olduğunu başından beri farkındalar. Dosyada kapsamıda bunu gösteriyor. Belgeleriyle gösteriyor. 'Bu madende çok büyük facia yaşanabilir' sözleri bu sanıklara ait. Bunlar hiç yokmuş gibi davranıp, sanki burada öngörülemez, Allah katından gelen başka bir şekilde bir şey olmuş gibi 'Öngöremedik' diyorlar. Savunma stratejisine hala devam ediyorlar. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bizce her şey açıklığıyla ortaya konulmuş durumda" diye konuştu.

İnce: PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edeceğiz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde ilk 100 günde tamamlayacağı işleri sıralayarak, "Yemini ettim, saat tutun kenara yazın bir hafta içinde başlayacağım. OHAL'i 48 saatte kaldıracağım, hemen. Devam ediyorum Merkez Bankası Başkanı parti genel başkanlıklarında ağırlanmayacak. Merkez Bankası yönetimi bağımsız olacak. Siyaset bulaşmayacak oraya. PKK,IŞİD,FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edeceğiz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 103'üncü mitingini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İnce, şöyle dedi:

"Ben aş, iş diyorum, arkadaş da geliyor meydanlara kek diyor. Türkiye'yi onurlu başı dik hukuk devleti yapacağız diyorum, adalet diyorum. Oda geliyor meydanlara çay kek diyor. Dün Adana'da diyor ki 'Muharrem İnce, Ömer Halis Demir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz' diyor. Bende fotoğrafını koyduk, yahu gittik, okuduk. Senin derdin ne Ömer Halis Demir, ne de Fatiha. Senin derdin Kuran-ı Kerim olsaydı, Fatiha olsaydı, senin derdin sure olsaydı bakara makara diyeni tutar kolundan atardın. Senin derdin bu değil, senin derdin başka. Bana diyor ki seçim yaklaştı camilerde görünüyorsun diyor. Ben beş vakit namaz kılan biri değilim ama 15 yaşından beri Cuma namazlarına giden birisiyim. Seçim için gitmiyorum ki. 40 senedir yaptığım iş. Neredeyse diyecek ki 'gelme bizim camiye' Ya böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın, bir Müslüman başka bir Müslüman'a böyle konuşur mu? Günah değil mi? Konuşmalarına bak rahatsız oluyor ya. Sana Çorlu'dan bir kez daha sesleniyorum. Kimyanın bozulduğunu biliyorum, moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Bak kaldı burada 2-3 gün, madem sen ustasın, usta adam çıraktan korkar mı? Erdoğan 81 milyon bizi izlesin, istediğin kanalda, saatte, istediğin gazetecilerle gel benimle ekonomi tartış. Erdoğan sana sesleniyorum sana yüreğin varsa, bilgin varsa, cesaretin varsa çık karşıma."

ÖĞRENCİNİN GÖNDERDİĞİ ALTINI ÇANKAYA KÖŞKÜ'NÜN MÜZESİNE KOYACAĞIM'

Kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30, kendisinin de 103 miting yaptığı ve tempoya nasıl dayandığının sorulduğunu söyleyen İnce, "

"Nasıl dayanıyorsun, hangi ilacı alıyorsun. Şimdi size ilacımı göstereceğim: 'Cumhurbaşkanım ben Deniz Acar. Üçüncü sınıfta okuyorum, bütün mitinglerinizi izledim. Okulumda yapılan İstiklal Marşı yarışmasını birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını seçim kampanyanıza destek olmak için size hediye ediyorum. Mutlu yarınlar istiyorum. Savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, yüzler hep gülsün" Bu benim vitaminim. Bundan büyük vitaminim olur mu? Bu mektubu bu gramla altında birlikte Çankaya köşkünün müzesine koyacağım" dedi.

'HADDİNİ BİLMEYENLERE HADDİNİ BİLDİREN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM'

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin sorununu çözemeyeceğini ve onu anlatacağını belirterek, şöyle dedi:

"Erdoğan neden bu milletin sorununu çözemez onu anlatacağım. 2002'de ilk seçildiğimizde Erdoğan henüz milletvekili değil, gelir gelmez dedi ki milletvekilleri lojmanlarda oturmayacak. Herkes dedi ki helal olsun, milletvekillerini halkın arasına gönderdi dedi. Sonra ne yaptı, Keçiören'de bir eve taşındı, herkes alkışladı. Ama sonra değişti, sonra Keçiören'deki evden Çankaya köşkünü bile beğenmedi 1150 odalı saray yaptırdı. Oda yetmedi İstanbul'da kendisine 5 Saray tahsis etti. O yetmedi şimdi Marmaris'te 300 odalı yazlık Saray yaptırıyor. Ey benim Ak Partili kardeşim bak elinde iki seçenek var, bir Saraylı Erdoğan. İkincisi milletin evladı Muharrem. Allah'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde o yazlık sarayı kullanmayacağım. Engelli kardeşlerimize tahsis edeceğim orayı. Yine Erdoğan'ın beraber yola çıktığı dostları vardı, partinin kurucuları vardı, kardeş dedikleri vardı. bugün yanında kimse yok. Kime kardeşim dediyse bugün yanında yok. Artık değişti bambaşka biri var. Rizeliyim diyor, doğru Rizeli yalan yok ama Rize'nin çayını bile beğenmiyor. Siyah çay içmiyor kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. Bu Erdoğan'dan bu millete hayır gelmez, o artık yorgun, kibirli, millete tepeden bakan bir adam. Oysa ben diyorum ki size Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda, nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağın? Bir halkını bilen bir Cumhurbaşkanı, iki hakkını bilen bir Cumhurbaşkanı, üç haddini bilen bir Cumhurbaşkanı olacağım. Ama aynı zamanda da haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir Cumhurbaşkanı olacağım. Ayırmayacağım, kayırmayacağım savurmayacağım, kimseyi ayırmayacağım. Benim defterimde Alevi-Sünni ayrımı yok. sağcı, solcu, başörtülü başı açık ayrımı yok. Türk-Kürt ayrımı yok. AKP'li, CHP'li ayrımı yok. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım, herkesin Cumhurbaşkanı olacağım."

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ MÜCADELE EDECEĞİZ'

Muharrem İnce, seçildiğinde ilk 100 günde yapacaklarını anlatarak, "Dün Hatay'da, Antalya'da bugün Çorlu'da Allah'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda ilk haftada başlayıp 100 günde tamamlayacağım işleri sıralıyorum. Yemini ettim, saat tutun kenara yazın bir hafta içinde başlayacağım. OHAL'i 48 saatte kaldıracağım, hemen. Devam ediyorum Merkez Bankası Başkanı parti genel başkanlıklarında ağırlanmayacak. Merkez Bankası yönetimi bağımsız olacak. Siyaset bulaşmayacak oraya. PKK,IŞİD,FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edeceğiz" dedi.

'SPOR SİYASALLAŞTI'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sporun siyasallaştığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Türkiye 2002'de dünya kupasında üçüncüydü. Sporda bu durumdaydık, şuanda dünya kupasına katılamıyorum. Neden biliyor musunuz? Kulüplerin seçimlerine müdahale etti, Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale etti. Her yere burnunu soktu. Sporda siyasallaştı. Benim İstanbul'da arkadaşın biri oyunu bana vereceğini söyledi. Neden dedim, senin mitinginde biri bayıldı, Erdoğan'ın mitinginde de biri bayıldı. Ben demişim ki doktor arkadaşlar müdahale etsinler, Erdoğan demiş ki kafasına su dökün. Her şeyi biliyor adam ya doğuştan doktor, jinekolog, mimar, mühendis. Her şeyi biliyor da ortada diploma yok. Yandaş yazarlardan biri dedi ki 'diploma vardı ama FETÖ'cüler çaldı'. FETÖ'cüler de açıklama yaptı. 'Çalmaya gittik ama bulamadık' diye. Peki sporda bu passolig uygulaması neden geldi. Çünkü protesto etmesinler diye. Passolig uygulamasını hemen kaldıracağız Suriye'ye büyükelçi atayacağız. Barışacağız ve Suriyelileri davul zurna ile memleketlerine göndereceğiz. 40 milyar dolar parayı Suriyelilere harcayacağımıza Çorlululara, Lüleburgazlılara, Keşanlılara harcayacağız, Konyalılara, Viranşehirlilere harcayacağız. Böyle bir şey yok. Herkesin saygı duyduğu güvendiği inandığı bağımsız, tarafsız yargı kuracağız. Özel hayatın gizliliğini güvence altına alacağız. Size söz veriyorum benim Cumhurbaşkanlığımda 100 içinde hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek, söz veriyorum size söz"

'ASKERİ OKULLARI AÇACAĞIZ'

İnce, Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere askeri okulları açacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kanun hükmünde kararnamelerle işten atılanlar, işten atıldığı halede hakkında dava açılmamış olanlar var. Eğer bunlar varsa, dava açılmışsa bunların sonucunu bekleyeceğiz. KHK ile işten atılıp haklarında dava açılmayanları hemen işine döndüreceğiz. Askeri okullarda FETÖ'cü var diye Askeri okulları kapattılar. Peki hakimlerin üçte biri FETÖ'cü çıktı. O zaman Hukuk Fakültelerin de mi kapatacağız? 100 gün içinde başka başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere hepsini açacağız. Medya ile ilgili yasal düzenlemeler yapacağız. Medya borazan olmayacak, bakın dünya Türkiye'deki seçimle ilgileniyor. Büyükelçiler benden randevu istiyor, dünyada hatırı sayılır 50 ülkenin 50'si de benden 'ne oluyor diye?' randevu istedi. Hatta şöyle diyorlar, 'ezber bozan bir adam var, Türkiye'de' diyorlar, övüyorlar. Pazar günü Binali Yıldırım ne olacak? Ben konuşurken beni kesiyor kaydı, Binali Yıldırım'a bağlanıyor. Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı adayımı? Hayır. E ben Cumhurbaşkanı adayıyım, benim yayınımı kesip Binali Yıldırım'a bağlanıyorsun. Utanmıyor musun bundan? Şu TRT var ya TRT, bu TRT'yi adam edeceğiz. Bu TRT borazan, Türkiye Radyo Televizyonu değil, Tayyip Radyo Televizyonu. Benimde borazanım olmayacak, borazana ihtiyacımız yok. Medya ile ilgili düzenlemelerin hepsini yapacağız. Kamu da yükselmeyi objektif kriterlere bağlayacağız. Yani biri müdür olacağı zaman, genel müdür, müşteşar olacağı ama kimliği, cinsiyeti, sağcı, solcuğu, başörtü, başı açıldığına bakılmayacak. Sadece liyakate bakılacak. 100 gün içinde öğretmenlere, polislere, hemşirelere ve din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Ekonomiyi sağlayan temel kurumların özerkliğini sağlayacağız. Kamu bankalarını yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat, Halk bank, EXİM, Kalkınma Bankası bunları yeniden düzenleyeceğiz. Ziraat Bankası yüzde 80 krediyi çiftçiye vereceğiz. Medya patronlarına değil. Halk Bankası kredilerin yüzde 80'inini esnafa ve KOBİ'lere verecek. EXİM turizme de verecekler, buradaki 6 aylık süreyi uzatacağız. Hemen seçilir seçilmez, Avrupa'daki başkentleri ziyaret edeceğim. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefine hızlı varmak için uğraşacağız. Erdoğan'ın böldüğü üniversiteleri yeniden birleştireceğiz. Okullar için zorunlu bağış kalkacak, ilkokul birden doktora sınavına kadar hiç bir sınavdan ücret alınmayacak."

4 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza, kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde, ağabeyinin elini bırakarak yola fırlayan Göktuğ Bozdağ (4), elektrikli triportörün çarpması sonucu yaralandı. Küçük çocuğun yaralanması ve kucaklanarak yerden kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde İznik ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Annesi ve ağabeyi ile birlikte şehir içi yolcu taşıyan minibüsten inen Göktuğ Bozdağ, caddenin karşı tarafına geçmek için beklemeye başladı. İddiaya göre, küçük çocuk, bir ara ağabeyinin elini bırakarak aniden yola çıkıp koştu. Göktuğ, aynı yönden gelen B.D. yönetimindeki, su servisi yapan elektrikli triportörün çarpması sonucu yaralandı. Aracın altında kalan küçük çocuk, çevredekiler tarafından triportörün altından çıkarıldı. Annesinin kucağına aldığı yaralı çocuk, vatandaşların yardımı ile bir kamyonete bindirilip İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göktuğ, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Küçük çocuğun yaralanması ve kucaklanarak yerden kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Ayrıldığı sevgilisinin çalıştığı iş yerini basıp, dehşet saçtı



KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Oktay Şölen, ayrıldığı sevgilisi Ayşen K.'nin çalıştığı barı bastı. Otomobilini işyerinin önündeki masaların üzerine süren, beyzbol sopasıyla camları kırıp, tabancayla ateş açan Şölen, işyeri çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olay anı ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Girne'ye bağlı Ozanköy'de meydana geldi. Oktay Şölen ile bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ayşen K. telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Şölen, arabasına atlayıp Ayşen K.'nın çalıştığı bara gitti. Oktay Şölen, aracını mekanın önünde kurulan masa ve sandalyelerin üzerine sürdü. Masalarda bulunan müşteriler sağa sola kaçışıp, canlarını zor kurtarırken, aracından inen Şölen, bu kez de bezbol sopasıyla işyerinin camlarını kırdı. Ardından silahını çıkaran Oktay Şölen, Ayşen K.'nın bulunduğu alana kurşun yağdırdı. Ayşen K. kaçarak canını kurtarırken, mekan çalışanları ve müşteriler mermisi biten Oktay Şölen'i yakalayıp etkisiz hale getirdi. Elleri ayakları bağlanan Şölen, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olay anı ise bir müşteri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman Şölen, 'Katle teşebbüs', 'Kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme' ve 'Kasti hasar' suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Ayşen K.'yı öldürmek için işyerine gittiğini söyleyen Oktay Şölen, "Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum" dedi.Tutuklanan Oktay Şölen, cezaevine konuldu.

Ayağı kopan 'Fatoş Abla' larını hayata bağladılar

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan 69 yaşındaki Fatma Özkan kaldırımda yürürken bir otomobilin çarpması sonucu sol ayağı koptu. Esnaflar, 'Fatoş Abla' larını tedavisi boyunca yalnız bırakmadı. Esnaflar, bakımevine yerleştirilen Fatma Özkan'a akülü tekerlekli sandalye alıp, ihtiyaçlarını görmesi için bakımevine 11 bin 100 TL'yi verdi. Akülü tekerlekli sandalyesi ile bakımevinin bahçesinde gezen Fatma Özkan, şen anlar yaşadı.

1 Mayıs tarihinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ethembey Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen Fatma Özkan'a çarptı. Sol ayağı kopan Fatma Özkan, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darıca İstasyon Caddesi'nde bulunan esnaflar, mendil satarak geçimini sağlayan 'Fatoş Abla' larının yaşadığı kazanın üzüntüsünü yaşarken, kimsesi olmayan ablalarını tedavisi sırasında yalnız bırakmadı. Bir araya gelen esnaflar, Fatma Özkan için önce akülü tekerlekli sandalye aldı. Fatma Özkan'ı tedavisi sırasında birçok yetkili de ziyaret ederek ilgilendi.

Fatma Özkan tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün girişimleri ile Körfez ilçesinde bulunan özel bir bakımevine yerleştirildi. Darıca'da bulunan esnaflar, 'Fatoş Abla' larını bakımevinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye ile kendi aralarında topladıkları 11 bin 100 TL'yi ihtiyaçlarını görmesi için bakımevi yetkililerine teslim etti. Fatma Özkan akülü tekerlekli sandalyeyi bakımevinin bahçesinde kullanırken yaşadığı sevinç esnafları da mutlu etti. Akülü tekerlekli sandalye ile bahçede turlar atarken çocuklar gibi şenlenen Fatma Özkan, esnaflara dua edip, teşekkür etti.

Esnaf Ünal Karataş yaptıklarının abartılmaması gerektiğini, vicdani ve insani bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, bunu tek başına değil, duyarlı esnaf arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıldırım çarpması sonucu ölen çocuk, defnedildi

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde tarlada çalıştıkları sırada yıldırımın düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cemil Uslu (15), bugün gözyaşları içinde defnedildi. Yaralanan amcasının oğlu Halil İbrahim Uslu da (17) tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Emirgazi ilçesine bağlı Düğer Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Uslu ve kuzeni Halil İbrahim Uslu, yonca ekili tarlayı sulamak istedi. İlk önce su kuyusunun elektriğini kapatan iki kuzen, tarlada döşeli olan sulama borularının yerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada başlayan şiddetli yağmur nedeniyle düşen yıldırım sonucu iki kuzen yaralandı. Yaralı Halil İbrahim Uslu, kuzeninin yerde hareketsiz olduğunu fark edince, amcası ve babasına haber verdi. İki kuzen çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cemil Uslu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kuzeni Hali İbrahim Uslu da yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

4 kız kardeşi bulunan ve çiftçi olan babasına işlerinde yardımcı olan Cemil Uslu'nun cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Suruç'taki kavga güvenlik kamerasında (2)

ŞENYAŞAR AİLESİNİN 3 FERDİNİN ÖN OTOPSİ SONUÇLARI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları kapsamında çarşı esnafıyla yaşanan kavgada ölen Şenyaşar ailesinin 3 ferdinin ön otopsi raporları tamamlandı. Olayda baba Hacı Esvet Şenyaşar hastanenin acil servisinde kesici aletle yaralanıp, aşırı darba maruz kaldığı, Celal ve Adil Şenyaşar'ın ise yakın mesafeden sıkılan toplam 23 kurşunla öldürüldüğü, otopsi raporlarına yansıdı.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın üvey ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın hayatının kaybettiği kavgada ucuzluk pazarı esnafı olan Şenyaşar ailesinin 3 fertinin otopsi raporları tamamlandı.

Olayda işyerinde bulunan Celal Şenyaşar’ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde vücuduna 6 farklı çaplarda ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği, ilk isabet eden mermi çekirdeğinin öldürücü nitelikte olduğu, diğerlerinin ise öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Raporda vücuda isabet eden tüm mermilerin giriş deliklerinin incelenmesi sonucu, mermilerin bitişik atış mesafesi dışından yapılmış olduğu ancak elbiseli bölgeye isabet etmiş olduklarından kesin atış mesafesi tayini için elbiselerinin kriminal fiziki incelemesi gerektiği tespit edildi.

Aynı saldırıda hayatını kaybeden Celal Şenyaşar’ın ardından kardeşi Adil Şenyaşar’ın otopsisinde ise vücudun 14 bölgeden kesici, delici alet ve sert cisimlerle darp edildiği belirlendi. 14 bölgenin büyük bir kısmında ciddi yaraların olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu ekibi, raporda Şenyaşar’ın aşırı darba maruz kaldığını belirtti. Adil Şenyaşar’ın vücuduna 17 tane farklı çaplarda silah mermisinin isabet ettiğini belirledi. İsabet eden mermilerden 5’inin öldürücü nitelikte olduğunu, diğer mermilerin yaralanmalara sebebiyet verdiğini, ancak öldürücü nitelikte olmadığını belirten ekip, sadece 2 adet merminin uzaktan atıldığını diğer tüm atışların bitişik mesafeden yapıldığını kaydetti.

Suruç Devlet Hastanesi'ne giden Hacı Esvet Şenyaşar ise acilde yaşanan kavgada yaralanıp, yaralı olarak kaldırıldığı Gaziantep'te 15 Haziran günü saat 17.00 sularında 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Baba Esvet Şenyaşar’ın vücudunun 7 hayati bölgesinden kesici aletlerle büyük çapta yaralar oluşturularak yaralandığı ve 7 ciddi yaranın yanı sıra vücutta 23 noktada öldürücü nitelikte olmayan yaranın olduğu tespit edildi.

VEKİL YILDIZ AĞBEYİNİ ÖLDÜREN FADIL ŞENYAŞAR'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Suruç'taki esnaf gezisi sırasında ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, saldırıda ağabeyini öldürdüğü iddia edilen Fadıl Şenyaşar'ın PKK'nın renklerinin temsil edildiği bir bezle çekilmiş fotoğrafını, "Abimi sırtından vurup şehit eden ve Suruçlu çocukları dağa götüren esnaf!!! görünümlü PKK'lı Fadıl Şenyaşar tutuklandı" yazısıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA ()