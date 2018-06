DHA YURT BÜLTENİ-15

1)ERDOĞAN: MÜNBİÇ'TE, 'DEVRİYE GEZME OLAYI' DEDİK, O DA BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şu anda Münbiç'te, şu anda 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'a gelerek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada önce kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından konuşma yaptı. Samsun'un muhteşem olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hamdolsun Samsun bizi yarı yolda bırakmadı. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Samsun AK Parti'nin en büyük destekçilerinden biri oldu. Havalimanından gelene kadar Samsun bir başkaydı, bugün kabına sığmıyorsun. Samsun bizim göz bebeğimiz. Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun'u seçim zamanlarında hatırlayanlardan değiliz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleştim" diye konuştu. 24 Haziran'ın kritik bir seçim olduğunu ifade eden ve Samsun'dan rekor beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Samsun'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran'da yeni bir rekora koşuyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz? Rabbim bu sevdayı kem gözlerden korusun. Rabbim bu güzel şehirdeki kardeşlik iklimini muhafaza eylesin. Samsun, dün İstanbul'u izlediniz mi? Sağanak yağış vardı ama bu yağmura rağmen dinlemediler. Bu davaya gönül veren 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı'yı doldurdu. Kardeşlerim, son 16 yılda Samsun bize nasıl sahip çıktıysa biz de Samsun'u hak ettiği yere getirmeye çalıştık" dedi.

'SENİN NE İŞİN VAR EDİRNE'DE?'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek sözlerine devam eden Erdoğan, "Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına, yoldaşlık, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkâr olmakta aradık. Senin ne işin var Edirne'de? Kim bu adam? Bu adam 7 Haziran seçimlerinde 'Dökülün sokağa' deyip de benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek, orada 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Bu, Yasin Börü'nün öldürülmesine yol açan kişi değil mi? Ne işin var senin orada? Bu parti, bu kişiden başka aday mı bulamadı? İlla genel başkanlar oluyorsa, senin genel başkanın niye aday olmadı?" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR ESERİ SAMSUN'A KAZANDIRIYORUZ'

Şimdi yeni bir adım attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Londra, New York, Paris gibi dünya şehirlerinde örneklerini gördüğümüz yeni bir eseri Samsun'a kazandırıyoruz. Ne yapıyoruz? Samsun eski stadını, yaklaşık 102 bin metrekarelik devasa o alanı inşallah millet bahçesine dönüştürüyoruz. Gayet güzel bir proje. Talimatı TOKİ'ye verdim, süratle yapılıyor. Çoluk çocuk hep beraber gideceksiniz, pikniğinizi orada yapacaksınız. Ve Samsun yeşille zaten iç içe. Böyle bir millet bahçesi yemyeşil olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'DOKTORLARIN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTACAĞIZ'

Doktor ve sağlık çalışanlarının güvenliğini en üst seviyede tutacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, ayrıca, Samsun'a 900 yataklı bir şehir hastanesi yapılacağını açıkladı.

'BEN ANTRENMANLIYIM'

"Benim için 'O' diyor 'artık yorgun' diyor. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım. Hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 16 yıl futbol oynadım ben" diye konuşmasına devam eden Erdoğan, şöyle dedi:

"40 yıl siyasette tecrübem var. Ve biz, bugüne kadar şunu gördüğümüz zaman aldığımız sinerji bizi yormaz. Ama sen daha başlamadan bittin, bittin. Niye? Ya senin yalandan başka sermayen yok ki. Biz 'Millet kıraathanelerinde çay, simit, kahve, kek bunlar verilecek' diyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Yok bilmem Tatar böreği de verecekmiş, Arnavut ciğeri de verecekmiş. Nerede söyledim? Çorbayı zaten Zeytinburnu Belediyemiz veriyor be gafil. Ama sende bunları takip edecek yürek yok. 5 gün kaldı, 5 gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek."

'OHAL'İN SANAYİYE BİR ZARARI VAR MI?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin OHAL ile ilgili eleştirilerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Neymiş, 3600 katsayıyı o söylemiş; neymiş OHAL'i 48 saat içinde kaldıracakmış. Ya be gafil, biz iktidar olduğumuzda biz doğruyu konuştuk. Geldik biz bir ayda OHAL'i kaldırdık. Yeni dönemde terörle mücadelenin gereği olarak inşallah OHAL'i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki, bundan sonra yine gelmeyebilir. Teröre yönelik en ufak bir şey olursa yine getirebiliriz. Bizim OHAL'imizin Samsun'a bir zararı var mı? Sanayiye bir zararı var mı? Eğitime bir zararı var mı? E niye rahatsız oluyorsun? Dert başka; manipülasyon. 'Acaba buralardan bir şey elde edebilir miyim?' Edemeyeceksin. Bugün ülkemizde huzur varsa bu OHAL'i en güzel şekilde kullandığımız için. Bunların emirlerindeki medya organları aracılığıyla şehir hastanelerimiz için masa başı haberler yaptırıyorlar. Muhalefet rahatsız olsa da Samsun'u şehir hastanelerimizin beş yıldızlı konforuyla tanıştıracağız."

'TERÖR OPERASYONLARIMIZ SÜRÜYOR'

Alanda bulunanlara "Benim dışımdaki adaylardan terörle mücadele konusunda bir şey duydunuz mu?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adam gidiyor, orada işin başını ziyaret ediyor zaten. Diğerleri bölücü terör örgütüne hazımsızlık duysa da biz Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bay Kemal ne diyor? 'İran ile anlaştınız mı?' diyor. Ya Bay Muharrem sen bu işi bilmiyorsun. Ya biz 16 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. 15 yıldır bu mücadeleyi vererek biz Afrin'e girerken siz ne dediniz usta-çırak? 'Afrin'e girmek doğru değil' dediniz. Girdik mi? Şu an itibarıyla Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi biz etkisi hale getirdik. 3 bin Cerablus'ta teröristi etkisiz hale getirdik. Kandil'de ilk operasyonda 20 uçak kaldırdık, 10 önemli noktayı vurduk. Ardından ikinci operasyon, bunların lider kadrolarını vurduk. Nerede? Irak'ta vurduk, Kandil'de vurduk" diye konuştu.

'MÜNBİÇ'TE DEVRİYE GEZME BAŞLADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceklerini belirterek, "Şu anda biz öyle bir mücadele veriyoruz ki, ben asil milletime sesleniyorum, CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, HDP'ye de sesleniyorum, Saadet'e gönül verenlere de sesleniyorum, sözde İYİ Partilere sesleniyorum, gelin lütfen dikkatli olalım. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu beka davasındaki mücadelemizde sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şu anda Münbiç'te, şu anda 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın" dedi.

ERDOĞAN : SAMSUN'U İÇ ANADOLUYA HIZLI TRENLE BAĞLAYACAĞIZ

Son 16 yılda sosyal devlet anlayışını her alanda geliştidiklerini ifade eden Erdoğan, eskiden olduğu gibi sadece belli kesimlerin değil, 81 milyonun tamamının refah düzeyini yükseltmenin çabası içinde olduklarını söyledi. Erdoğan, “Gariplerin, yetimlerin, yardıma muhtaçların hep yanında yer aldık. Samsun’da şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza, muhtaçlara 2,5 katrilyon lira kaynak aktardık. TOKİ vasıtasıyla 16 yılda 9 bin 459 konut projesini hayata geçirdik. 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu üzerine 186 kilometre ilave etmek suretiyle 306 kilometre bölünmüş yola çıkardık. Samsun’da 1 katrilyon lira olan 8 adet yol projemizin yapımı sürüyor. Yaklaşık 5,5 katrilyon liralık maliyeti olan Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projesinin kesin proje sondaj çalışmaları sürüyor. Bu işleri bu yıl içinde tamamlayıp yapım için gerekli adımları atacağız. Samsun’u İç Anadolu’ya hızlı trenle bağlamış olacağız. Samsun’da 16 yılda 8 baraj inşa ettik. Samsun’da havalimanı yolcu kapasitesi 1 milyon 152 bine ulaştı. Biz icraattan bahsediyoruz, bunlar neden bahsediyor. Utanmadan sıkılmadan biz bu ülkeyi soymuşuz soğana çevirmişiz. Bu ülke soyuldu soğana çevrildi de bunlar nasıl yapılıyor. Samsunlu çiftçilerimize toplamda 2 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Çıkıyor ‘çiftçiye bir şey verilmedi’ diyor. Haberi yok. Gel bunu bize sor. Ama işine gelmez. Çünkü yalan, akşam yatarlar yalan, sabah kalkarlar yalanö dedi.

İMAR İSKAN SORUNUNU İMAR BARIŞI İLE ÇÖZDÜK

Erdoğan, söz verdikleri gibi emeklilerin bayram ikramiyelerini bayram öncesi ödediklerini, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600 çıkardıklarını, emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında yüzde 22’lik net bir iyileşme sağladıklarını belirtti. Seçim kararından çok önce taşeron sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, muhalefet tarafından istismar edilen imar ve iskan sorununu da imar barışı ile çözdüklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ ELEŞTİRİSİ

15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik. Sandığa giderek vesayetçilerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Oylarımızı kullanarak demokrasi düşmanlarını hizaya getirdik. Sandıklara sahip çıkarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini kurtardık. Gerektiğinde 15 Temmuz’da olduğu gibi tanklara, helikopterlere, F-16’lara karşı meydan okuduk. Peki Bay Kemal ne yaptı? Saat 23.17, Atatürk Havalimanı’nda hemen tankların arasından arabaya biniverdi ve Bakırköy Belediyesine gitti. O anda Atatürk Havalimanı’nda 10 binler var. Ben henüz daha oraya gelmedim. Ne diyor; sayın cumhurbaşkanı bana da haber verseydi ben de beklerdim. Yok iadeli taahhütlü sana da haber vereceğiz. Biz milletimize çağrımızı yaptık, milletimiz oradaydı, on binler oradaydı; ama sen korkaksın korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Onlar hep kaçarlar, kuyruklarını da sıkıştırırlar bacaklarının arasına kaçarlar. Uğruna bedel ödediğimiz, 251 evladımızı bir gecede kurban verdiğimiz demokrasimizi 3-5 kifayetsiz muhterisin insafına asla bırakmadık. Çünkü biz 1947 yılında Mersin Arslanköylü kadınların haykırdığı şu hakikati çok iyi biliyoruz; Sandık namusumuzdur. Sandık bu milletin namusudur. Sandık bu milletin vandallara, çapulculara, teröristlere karşı en etkili silahıdır. Oy bu milletin darbesavarıdır. 24 Haziran’da cumhur ittifakına verilen her oy darbe ve kriz üreticisine, eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır. 24 Haziran’da Ak Parti’ye verilen her oy istikbalimizin garantisi olacaktır. İnşallah 24 Haziran, yeni Türkiye’nin inşası için bir milat olacaktır. İstiklalimizi kazandığımız bir ruhla inşallah istikbalimizi kuracağız. Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız.ö

VATANDAŞLARA 'SANDIĞA GİDİN' ÇAĞRISI YAPTI

Tüm vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Yeni bir yönetim sistemine geçeceğiz. Bu seçimlerde Türkiye, dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir zafer kazanmak durumundadır. Dönem rehavete kapılma değil; irademize sahip çıkma dönemidir. Gün bahane bulma değil; sandığa damga vurma günüdür. Hemen her şeyin kazası olur, sandığın kazası olmaz. İş işten geçtikten sonra ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye bir faydası dokunmaz. 24 Haziran akşamına kadar tüm vatandaşlarımdan olağanüstü bir gayret bekliyorum. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimizden çok ciddi bir gayret bekliyorum. Bizi ayak oyunlarıyla yıldırmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap büyükelçiliklerimizde, gümrük kapılarımızda oylarımızı kullanmak olacaktır. Bizi terör örgütleri üzerinden hizaya sokmaya çalışanlara cevap sandıkta verilecek. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. İnşallah yastık altında doları olanlar, Euro’su olanlar bunları bozdurun. Bunları TL’ye çevirin.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginin ardından helikopter ile Ordu'ya hareket etti.

(YENİDEN)

2)ÇAVUŞOĞLU: ASKERLERİMİZ AŞAMA AŞAMA MENBİÇ İÇİNE DE GİRECEK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar. Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde muhtarlarla yapacağı toplantı öncesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı. Menbiç operasyonuyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Washington'da yol haritası konusunda mutabakat sağlanınca, daha doğrusu iki dışişleri bakanları tarafından, bizler tarafından onaylanınca artık uygulama safhasına geçeceğiz ve uygulama safhasına kadar ABD ve Türk ilgili birimleri, yani askerler, istihbarat bunun hazırlık çalışmasını yapacak demiştik. Ve artık topu taca atma yok, uygulama safhasına geçmemiz lazım ve birlikte adım atacağız demiştik. Nitekim Washington'daki görüşmeden sonra, 4 Haziran'dan sonra askerlerimiz Türkiye'de, Almanya'da değişik yerlerde bir araya geldiler, planlamaları yaptılar ve şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına bizim askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak. Biz de tabii ki bunu denetleyeceğiz. Biz de orada olacağız ve çıktığından emin olacağız. Daha sonra buranın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımız devam edecek. Plan uygulamaya başladı diyebiliriz, yani yol haritası uygulamaya geçti. İnşallah bir an önce Menbiç'te bu planı, yol haritasını uygularız, daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buradan çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmak. Amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermek ve kimlerin yöneteceğine dair, güvenlik birimlerinde kimlerin görev alacağına dair tüm aşamalarda da birlikte çalışacağız."

'ASKERLERİMİZ YOLA ÇIKTIĞI ZAMAN ARKASI GELİR'

Türkiye'deki Suriyeliler ve Suriye'nin değişik yerlerine kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin de bu bölgelere dönmesi için yardımcı olacaklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Hayırlı olsun askerlerimiz, hareketlilik başladı. Biliyorsunuz bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman Fırat Kalkanı'nda da böyleydi, Afrin'de de böyleydi. Arkası da gelir ve Menbiç en kısa sürede YPG'den, PKK'dan temizlenecek. Gerekli adımları atacağız" dedi.

3)GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK, KASTAMONU’DA PARTİLİLERİNE KONUŞTU

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kastamonu’nun Tosya ilçesinde partililerine hitaben yaptığı konuşmada CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Neden şehit ailesine gitmiyorsun, niye terörle ilgili birşey söylemiyorsun. Doğu da operasyon yapan askerlerimize niye dil uzatıyorsun. Asker şu an Kandil’e gidiyor sen de teröristlerin yanına hainlerin yanına gidiyorsunö dedi.

Tosya Cumhuriyet Meydanında sağanak yağmur altında halka hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a AK Parti Kastamonu Milletvekili adayları Metin Çelik, Murat Demir ve partililer eşlik etti. 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında Kastamonu’ya gelen Spor Bakanı Bak’ın ilk durağı Tosya ilçesi oldu. Arif Nihat Asya’nın Fetih Marşı şiiri ile sözlerine başlayan Spor Bakanı Bak, “Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan’danö dedi. Daha sonra CHP Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’yi eliştiren Bakan Osman Aşkın Bak, “Onlar bu ülkeyi yönetmeye layık değillerö diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neden şehit ailesine gitmiyorsun, niye terörle ilgili birşey söylemiyorsun. Doğu da operasyon yapan askerlerimize niye dil uzatıyorsun. Asker şu an Kandil’e gidiyor sen de teröristlerin yanına hainlerin yanına gidiyorsun.

Fırat Kalkanı operasyonu yaptığımız sırada Amerika’da bir toplantıya gittiğimde bana ‘Türk Ordusu artık güçsüz, çünkü 200 tane generali hapse attınız’ dediler. Ben de onlara şu cevabı söyledim: ‘Türk Ordusu içindeki hainleri temizledi’ dedim. ‘Unutmayın her Türk asker doğar’ dedim. Peşinden Zeytin Dalı operasyonunu yaptık. Amerikalılar onlara silah verdi, destek oldular ama ÖSÖ ile beraber Türk Ordusu üzerlerinden silindir gibi geçti. Çünkü aslan ortaya çıkınca çakallara kaçmak düşer. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan çıkınca onlara kaçmak düştü.

4)BABASI 1 GÜN ÖNCE ÖLSEYDİ KAMUDA İŞE GİRECEKTİ

ZONGULDAK'ta emekli olmasına rağmen 2 kızını okutabilmek için girdiği kaçak kömür ocağında 14 Mayıs 2014'de hayatını kaybeden Mehmet Aygün'ün kızı 22 yaşındaki Elif Aygün, bu yıl babasının çok istediği üniversiteden mezun olarak öğretmen oldu. Elif Aygün, kömür madenlerinde meydana gelen iş kazalarında ölen sigortalıların yakınlarına tanınan kamuda istihdam hakkının 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını kapsamasının kendilerini çok üzdüğünü söyleyerek, "Benim babamda mı 1 gün önce ölseydi?" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçen Mart'ta kabul edilen yasa tasarısı ile 10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmelerine imkan sağlandı. Soma faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin ardından çıkan yasadan babası Mehmet Aygün'ü 14 Mayıs 2014'de kaçak ocaktaki göçükte kaybeden Elif Aygün yararlanamadı.

Babasını kendi doğum gününde kaybeden Elif Aygün, babasının görmeyi çok istediği üniversiteden bu yıl mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü tam burslu olarak bitiren Elif Aygün, diplomasını çok sevdiği babası için aldı. Kardeşi Gülşah ise İstanbul Üsküdar Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Gebelik Bölümü'nde yüzde 50 burslu olarak eğitimine devam ediyor.

SOMA İÇİN AĞLARKEN 1 GÜN SONRA BABAM İÇİN AĞLADIM

Babasının emekli olduktan sonra kaçak ocağa kendilerini okutmak için girdiğini söyleyen Elif Aygün, yasadan 1 gün farkla yararlanamadıklarını öğrenince şok olduklarını söyledi. Kendileri gibi birçok mağdurun olduğunu ifade eden Elif Aygün, "Babamı 14 Mayıs 2014'de kaybettim. Ruhsatsız kömür ocağında hayatını kaybetti. Soma faciasından 1 gün sonra kaza oldu. Dava açtık. Şu an Yargıtay'da davamız. Soma'da hayatını kaybedenlerin yakınlarının istihdamına yönelik bir kişiye memuriyet hakkı tanındı. Bu yasa 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihini alıyor. Benimde babam vefat etti. Soma'dakilere verilen şans bana niye verilmedi. Benim babamda mı 1 gün önce ölseydi. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Benim gibi birçok kişi mağdur. Bir hak veriliyorsa. Biye bizi ayırıyorlar. Arada 1 gün bile yok. Saat farkı var sadece. Ben bu haktan yararlanmak istiyorum. Biz aile olarak 4 yıldır çok zor günler geçirdik. Burslu olarak özel üniversitede okudum. Bu yıl mezun oldum. Soma'da facia olunca akşam evde ben ağladım. Bir gün sonra ise kendi babam için ağladım. Devletimiz aileler mağdur olduğu için bu yasayı çıkartıyor. Bende bu yasadan yararlanmak istiyorum. Babam bizi okutmak için maden ocağına girdi. Tek derdi mezuniyetimi görmekti. Emekli olduktan sonra iki kızını okutmak için çalıştı. Bende alnımın akıyla okulumu bitirdim. Kepimi attım ama babam orada yoktu. Bunun burukluğunu hep içimde hissediyorum. " dedi.

5)CİNNET GETİREN ER, 2 ARKADAŞINI TÜFEKLE YARALAYIP KAÇTI

IĞDIR'da vatani görevini yapan piyade er M.H.D., cinnet getirmesi sonucu hudut güvenliğini sağlayan 2 asker arkadaşını tüfekle ayağından yaraladı. Askerler, hastaneye kaldırılırken, firar eden M.H.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Karakoyunlu ilçesindeki Ermenistan'a sınır Kerimbeyli Hudut Takım Karakolu'nda meydana geldi. Hudut güvenliğini sağlayan 4 askerden piyade er M.H.D., henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirdi. M.H.D., piyade onbaşı İ.Ç ile piyade er H.E.'yi tüfekle ateş açarak, ayağından yaraladı. Nöbetçi diğer asker ise bu sırada olay yerinden kaçtı. Asker arkadaşlarını yaralayan M.H.D., arazide silahı ve mühimmatı bırakarak, firar etti. Yaralı askerler, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, M.H.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

6)ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPAN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen Bülent B. TEM tarafından yapılan operasyon sonucu kaldığı evde yakalandı.

