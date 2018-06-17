DHA YURT BÜLTENİ-15

1)ÇANAKKALE'DE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

ÇANAKKALE’de 3 günlük Ramazan Bayramı'nın son gününde, evlerine dönmek için yollara koyulan tatilciler, boğazı geçebilmek için feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çanakkale merkez feribot iskelesi, Lapseki ilçesi feribot iskelesi ve Çardak beldesi feribot iskelelerinde, 1 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale'de 3 günlük bayram tatili dönüşü arife günü yaşanan sakinliğin aksine bu kez Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasındaki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Tatilcilerin bir bölümü son gün yoğunluğuna yakalanmamak için dün yola çıkarken, öğleden sonra Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk oluştu. Bayram tatilinin son günü olan bugün ise sabahtan hafif yoğunluk öğleden sonra kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yarın sabah başlayacak mesai için Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile Assos ve Bozcaada'da tatil yapanlar da İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gidebilmek için Çanakkale'ye akın etmeye başladı.

Boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat ilçesi ile Kilitbahir Köyü'ne geçmek isteyenler, Çanakkale merkez feribot iskelesinde, Gelibolu ilçesine geçmek isteyerler ise Lapseki ilçesi ve Çardak beldesindeki feribot iskelelerinde 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Feribot iskelelerindeki araç kuyrukları yerleşim yerlerinde şehir içi trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri de, feribot sırasında yaşanması olası tartışmaların önüne geçmek ve trafiği düzenlemek için tedbir aldı. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında 4'er, Lapseki-Gelibolu hattında ise 5 feribot ile sefer yapıyor. Çardak'tan Gelibolu'ya da özel şirkete ait feribotlar saatsiz olarak seferlerini sürdürüyor. Gestaş, tatilcilerin tercih noktası olan Bozcaada-Geyikli hattında 2, Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribot ile taşımacılık yapıyor. Gestaş firmasının, Güney Marmara hattı ile birlikte tüm hatlarda sefer yapan toplam feribot sayısının ise 20 olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Feribot iskelesinden ve araç kuyrugundan genel detay görüntüler.

Feribot srasında bekleyen sürücüler ile röp.

Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

3 dakika 2 saniye, Boyut: 336 MB

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2)ÖZGÜR ÖZEL: PAÇASINDAN REZİLLİK AKIYOR, MİLLETE PAŞALIK TASLIYOR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı tek şeyin devletin damarlarından beynine kadar terör örgütünü yerleştirmek olduğunu belirterek, "Çıkmış onun da paşasıyım, bunun da paşasıyım diyor. Paçasından rezillik akıyor, millete paşalık taslıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda partililere seslendi. Özel baskın seçimle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Elbette biz erken seçimi isteriz ama bir erken seçimle değil, bir baskın seçimle, bir tuzak seçimle, bir seçim kumpası ile karşı karşıya kaldı Türkiye. Sarayın bir hesabı vardı. 3 yönde sıkıntı yaratmak istiyordu. Yetkiyi kapıp 5 yıllığına da kaçmak istiyordu. Yaklaşan krizi durduramadığı, dövizi, yükselen Euro'yu, doları, faizi, enflasyonu görüyor. Kriz gelmeden bir kaptı kaçtı yapmak istiyordu. Bu hesap sarayın hesabıydı. Ama bu hesabın karşısında kendisi hesap uzmanı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı bu hesabı bozan. Onun kolay kolay tahmin edebileceği bir adayı değil, ama ilan edilince onu çıldırtacak adayı göstereceğiz, Yalova'nın evladı. Bir kamyoncunun oğlu, köy çocuğu, namuslu bir devlet memuru, çalışkan bir öğretmen, acar, korkusuz bir milletvekili. Halkın, milletin adayı Muharrem İnce oldu adayımız. O günden bu güne kendisi saraydaki beyefendi çıldırıyor. Türkiye de bizi konuşuyor." dedi.

Özel, Atatürk'ün vasiyetinden sapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Atatürk kısa yaşadı, biraz daha yaşasa Türkiye süper güç olacaktı. Vasiyetinden sapanlar var. 900 tane KİT yaptı. Bunların hepsini bu hayırsız evlat, evlat demeye dilim de varmıyor ama bu hayırsız evlat gibi adamlar sattılar, sattılar yediler. Kenara bir toplu iğne koymadılar. Başta Türk Telekom, rafineriler gibi stratejik yerler ve yüreğimizi yaktı o şeker fabrikaları. 24 Haziran'da geleceğiz hepsini çatır çatır geri alacağız, söz veriyoruz. 16 yılın son 4 yılı bütün yetkiler elinde. Her türlü yetkiyi kullandın. Yaptığın tek şey devletin damarlarından beynine kadar bir terör örgütünü yerleştirdin. Başka bir şey yapmadın. Tayip Erdoğan hep şunu söylerdi, 'Neden erken seçime gidelim. Erken seçim demek bir hükümetin yönetme kabiliyetini elinden kaybetmesi demektir. Yazar kasalar mı atılıyor. Erken seçim istemek vatan hainliği' diyordu. Şimdi bırakın bir erken seçimi acele bir baskın seçim yapıyorlar. Herkese sormak lazım, işler yolundaysa 24'ünde niye seçim var? Eğer işler yolunda değilse aynı adamı niye tekrar seçelim? Onun yerine ülkeyi bu hale getiren tek adam heveslisi birinin yerine, yani artık devletin adayının dönüşmüş birinin yerine milletin adayını seçeriz. Hepimiz rahat ederiz. Bugün geldiğimiz noktada devletin adayı ile milletin adayı yarışır durumdadır. Bu seçim milletin kendi hakkını alma seçimidir. Çıkmış onun da paşasıyım, bunun da paşasıyım diyor. Paçasından rezillik akıyor, millete paşalık taslıyor."

Görüntü Dökümü

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Miting alanından görüntü

Özgür Özel'in konuşması

Mesut IŞIK-Büşra KAYA

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3)HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: HDP'Yİ BARAJIN ALTINDA BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP barajın altında kalırsa 80 milletvekilinin Ak Parti'ye gideceğini belirterek, "Bu ülkenin kaderi değişmesin diye, bu iktidar devam etsin diye HDP'yi barajın altında bırakmaya çalışıyorlar. HDP barajın altında kalırsa HDP'ye gidecek en az 80 vekil AKP'ye gidecek" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda partililere hitap etti. Suruç'ta yaşanan katliamın bayrama hüzünle girilmesine neden olduğunu söyleyen Sezai Temelli, "Bu bayramı da maalesef hüzünle geçirdik. Ramazanın son günü Suruç'ta yaşadığımız o katliam, o cinayet bizi bayrama hüzünle girmemize neden oldu. Olay bütün çıplağıyla ortadayken, her şey bilindiği halde ve orada yaşayan tüm Suruçlular bu olaya tanıklık ettiği halde Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı sürekli halka yalan söylüyorlar. Suruç olayı provokasyondur. 3 gün önce esnafı tahrik ediyorlar ve ayrılıyorlar. Aradan 3 gün geçiyor bu kez silahlı bir çeteyle yeniden oraya gidiyorlar. Nerede görülmüş seçim çalışmasının silahlarla yapıldığı. Orada yaşanan arbede ve yaralanmalarla 3 insan, 3 arkadaşımız hastaneye kaldırılıyor. Dükkan önünde de Suruç AK Parti adayının ağabeyi hayatını kaybediyor. Bu 3 insan o hastanede katlediliyor, doktorların ve valinin, polislerin gözü önünde. Bütün bunlar biliniyor. Bu hakikati saklayamazsınız. Biran önce savcılar arkadaşlarımızı gözaltına almak yerine bu olayın faillerini yakalamalılar. Savcılar bizim 19 arkadaşımızı gözaltına aldı. Buna son vermek için tüm kamuoyu Suruç'a sahip çıkmalıdır. Bu provokasyonların arkasını kesmek istiyorsak, bu iktidara, bu kirli oyunlara son vermek istiyorsak tüm Türkiye toplumu Suruç'a sahip çıkmalıdır. Hakları birbirine düşman eden ve karşı karşıya getiren bir iktidar var karşımızda. 24 Haziran seçimi böyle bir seçimdir. Tüm partilerin liderlerine sesleniyorum ve bu Suruç olayını geçiştirmeyin. Bu onurlu halkların vergileriyle hayatlarını sürdürenler AKP'nin, Erdoğan'ın suç içeren talimatlarını yerine getirmeyin. Sizin hizmetiniz suçluları yakalamaktır." dedi.

'YALAN BUNLARIN İÇİNE YUVA YAPMIŞ'

Geleceğe sahip çıkacaklarını söyleyen Temelli, "Geleceğimize hep birlikte sandığımıza sahip çıkacağız. Yalan bunların içine yuva yapmış. İktidarda kalmak için her yol bunlara mubah ve böyle bakıyorlar. Bunun için de tüm insanların bu toplumun değerlerini çiğneyebiliyorlar ve çürütebiliyorlar. Bu yalan, zulüm iktidarından hep birlikte kurtulmak elimizde. 24 Haziran'da çökecek olanlar sizsiniz. Çünkü artık her şey ortada. Artık kral çıplak. Kürt halkı üzerinden yapılanlar bütün çıplaklığıyla ortada ve bu halk size sandıkta en güzel cevabı verecek. O sandıktan HDP, barış ve demokrasi çıkacak." diye konuştu.

'HDP BARAJIN ALTINDA KALIRSA HDP'YE GİDECEK EN AZ 80 VEKİL AKP'YE GİDECEK'

HDP'nin barajı aşamaması durumunda 80 milletvekilinin Ak Parti'ye gideceğini belirten Temelli, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin kaderi değişmesin diye, bu iktidar devam etsin diye HDP'yi barajın altında bırakmaya çalışıyorlar. HDP barajın altında kalırsa HDP'ye gidecek en az 80 vekil AKP'ye gidecek. 2'nci turu da garantilemeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki faşizme karşı omuz omuza verenler her türlü inanca sahip olanlar omuz omuza vereceğiz ve bu barajı hep birlikte yıkacağız. Taş olacağız, Demirtaş olacağız başlarına yıkacağız. Ancak ondan sonra Türkiye'nin sorunlarını çözebiliriz. 24'ünde bu barajı yıktıktan sonra Erdoğan sorununu da çözeceğiz. Kürt sorunu vardır ve bu sorunu da biz çözeceğiz. Bugün haklarımızı gasp edenlere karşı siyaset yaparak hakkımızı aracağız. Saraya karşı hep birlikte kendi anayasamızı yapacağız, kentimizi de kendimizi de biz yöneteceğiz. Bu anayasa eşit yurttaşlık temelinde olacak. Bu anayasa özgürlükçü, laikliğe dayanacak. Bu nedenle hem cumhurbaşkanı adayımız ve HDP olarak asgari demokratik ilkelerde buluşabilecek çağrı yaptık. Bunun adı geçiş programıydı. Türkiye'nin önümüzdeki 18-30 ay içersinde geçiş programını hayata geçirelim. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş bir parlamenter sistem için herkese çağrı yaptık."

'DEMİRTAŞ TÜRKİYE'NİN ADAYIDIR'

Türkiye'nin partisi olarak Türkiye'nin adayını çıkarttıklarını ifade eden Temelli, şöyle konuştu:

"Bizlere, neden diyor Demirtaş'ı aday yaptınız? Başka kimseyi bulamadınız mı? diyor. Demirtaş Türkiye'nin adayıdır. Biz bütün kesimlerle konuşarak, Türkiye'nin partisi olarak, Türkiye'nin adayını çıkardık. Sen kiminle konuştun? Seni kim aday yaptı? Söyleyeyim seni Devlet Bahçeli aday yaptı. O seni aday yaptı, sende onun baraj sorununu çözdün. Bu iki kişilik oyundan kimseye hayır gelmez. Bunların oyunu kurt oyunudur. Başta Kürt halkı olarak hepsinin oyununu bozacağız. Buna oy verecek bir tane Kürt kalmadı. Türk halkına ve diğer halklara sesleniyorum. Bu düşmanlığın, bu savaşın sonlanması için siz de oy vermeyin. Artık kimsenin oy veremeyeceği bir duruma düşmüştür. İki oy garantidir. Biri kendisi biri Devlet."

Görüntü Dökümü

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Eş Başkan Sezai Temelli konuşması

Milletvekili Ertuğrul Kürkçü konuşması

Alandan detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

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4)İSLAHİYE'DE SURİYELİ AİLENİN EVİNDE YANGIN

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyelilerin oturduğu evde elektrik kontağında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin üst katında meydana geldi. 3 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde kaçarak İslahiye'ye yerleşen 5 kişilik Mahmut Muhammed, ailesinin yaşadığı 2 odalı evde elektik kontağından sanılan yangın çıktı. Evde yalnız olan ve diğer odada çıkan yangını gören Suriyeli Mahmut Muhammed, önce yangına müdahale etmek istedi. Dumandan etkilenince kendisini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı ile sağlık ekipleri, tedaş, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik alarak yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahmut Muhammed'e sağlık kontrolünde geçirirken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Yükselen dumanlar

- İtfaiyecilerin çalışması

- Polisin Mahmut Muhammed ile konuşmaları

- Suriyeli Mahmut Muhammed ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB

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5)TATİLCİLER AKIN ETTİ, AYDER YAYLASINDA TRAFİK KİLİTLENDİ

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder yaylası, Ramazan bayramında tatilcilerin akınına uğradı. Yaylada araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi, turistler saatlerce yollarda kaldı.

Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte yer alan Ayder yaylası bu yılda bayram tatili dolayısıyla doldu, taştı. Yerli-yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada trafik akışı kilitlendi, turistler saatlerce yollarda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yaylada araç park yeri bulamayan vatandaşların çoğu geri, döndü, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Yaylada hastalananlara müdahale edilen ambulanslarda oluşan araç konvoyları nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum çalgısı eşliğinde horonlar oynadı.

Görüntü Dökümü

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Ayder yaylası DRONE görntülrri

Trafik sıkışıklığı DRONE götünrüleri

Araç yoğunluğu detayı

Sürücülerle röp.

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-



