DHA YURT BÜLTENİ-15

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANTALYA' DA

Görüntü Dökümü:

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- Alandan detay görüntü

- Güvenlik görevlilerinden detay görüntü

- Cumhurbaskanından detay görüntü

- Katılımcılardan detay görüntü

366 MB /// 3.15" (HD)

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA()

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2)KÜTAHYA'DA KAZA: 4 ÖLÜ, 4 YARALI

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 50'inci kilometresindeki Altıntaş ilçesi Özsu Çiftliği önündeki kavşakta meydana geldi. Kütahya istikametinden gelerek kavşakta dönüş yapmak isteyen Osman Mercan yönetimindeki 35 BKZ 43 plakalı otomobile, Afyonkarahisar istikametinden gelmekte olan Ahmet Uygar'ın kullandığı 43 SN 666 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tarlaya savrulan 35 BKZ 43 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Mercan (55), eşi Ümmü Mercan (49), gelini Canan Mercan (25) ve torunu Ümmühan Mercan (6) olay yerinde öldü. Yaralanan otomobil sürücüsü Osman Mercan (27), eşi Canan Mercan (25) ile 43 SN 666 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Uygar (43) ve yanında oturan aynı yaştaki eşi Hacer Uygar ambulanslarla Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerindeki araçların,

-Jandarma ve sağlık ekiplerinin görüntüsü,

-Üzeri örtülü tarladaki cesetlerin ve araçların çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-ALTINTAŞ,(Kütahya) /

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3)KAZA YAPAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN ANNE VE KIZI SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA KURTARILDI

DENİZLİ'de, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarparak otomobilde sıkışan anne kız, çevreden yetişenler, bir özel hastanenin acil servis çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Antalya-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Kırsal Bağbaşı Mahallesi'nden, Denizli yönüne

seyir halindeki Gülçin Ati, kullandığı 20 PA 185 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü Atik ile yanındaki kızı Gamze Atik, otomobilde sıkışarak, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve yakındaki bir özel hastanenin acil servis çalışanları, yağmur altında anne kıza ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir çaba sonucunda anne-kızı, sıkıştıkları yerden kurtardı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kız tedaviye alındı. Anne vekızın sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilde sıkışan anne kızın kurtarılması

-Yardıma koşan sağlıkçılardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Sağanak yağmur altındaki kurtarma çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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4)SÜT TANKERİ KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI: 5 YARALI

UŞAK'ta freni boşalan süt tankeri, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarparak durabildi. Kazada, 5 kişi hafif yaralandı.Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu üzerindeki Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 10 ZH 099 plakalı süt tankerinin şoförü Erhan Cengiz, kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarparak durabildi. Ortalık savaş alanına dönerken, çarpmanın etkisiyle birbirinin üstüne çıkan ve yol kenarlarına düşen araçlarda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne ait sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte merkezde bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle Uşak-İzmir Karayolu trafiğe kısa süreliğine kapatıldı. Kazanın süt tankerinin freninin boşalması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla Uşak-İzmir karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yaan araçların görüntüsü

-Kazaya neden olan süt tankerinin görüntüsü

-İtfaiye ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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5)OTOMOBİL, KAMYONETE ÇARPTI: 6 YARALI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin, kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Süleyman Keçeci yönetimindeki 42 YU 626 plakalı otomobil, önündeki Enver Keleş'in kullandığı 42 SM 045 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta şarampole savruldu. Kazada sürücüler Enver Keleş ve Süleyman Keçeci ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden araçlardan detay

- Jandarmanın inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))

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6)KAMYONET RESTORANA GİRDİ: 6 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin yol kenarındaki restoran girmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza saat 17.20 sıralarında, Akyazı'nın tatil beldesi olan Kuzuluk Kaplıca Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Baytürk idaresindeki 34 AS 5761 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince hızla yol kenarında bulunan restoranının içerisine girdi. Kamyonet, restoranda bulunan masalarda oturan müşterilere çarptı. Restoranda bulunanlar neye uğradıklarını şaşırırken, kazada Fatma Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Filiz Kocaman, Abdulsamet Kocaman, 5 yaşındaki Azra Beril Özbatanlı ve 1 yaşındaki Tarık Ediz Özbatanlı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Filiz Kocaman yapılan ilk tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücü kazanın şokunu yaşadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Restoranın içerisindeki kamyonetten görüntü

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Restorandan görüntüler

Ambulanslardan görüntü

Güvenlik kamerası görüntüleri

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () -

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7)LUNAPARKTA DÖNME DOLAP KAVGASI:5 YARALI

ADANA'da Ramazan Bayramı'nda çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba binme yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Silahların ateşlendiği kavga büyük paniğe neden olurken 10 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı girişinde bulunan lunapark meydana geldi. İddiaya göre, bayram nedeniyle çocuklarını lunaparka getiren Cono Aşireti mensupları arasında dönme dolaba kimin önce bineceği konusunda tartışma çıktı. Kendi aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağırdıkları akrabalarının da geldiği lunaparktaki kavgada bazıları av tüfeğiyle ateş açtı. Bıçaklarında kullanıldığı kavga nedeniyle lunaparkta büyük panik yaşandı. Polis, havaya ateş açarak kavga edenleri dağıttı. Kavgada yaralanan 5 kişi ise çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Lunapark önündeki polis aracı ve polisler

- Motorsikletli yunus polislerinin gelişi

- Polislerin lunaparka girişi

- Yerdeki malzemeler

- Dolaptaki kan izi

- Polisin elindeki boş kovan

- Yerdeki boş kovan

- Bir vatandaşın konuşması

- Dönme dolaptan genel ve detay görüntüler

- Olay yerindeki ambulanstan görüntüler

- Detay görüntü

SÜRE: 01'46" BOYUT:108 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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8)YUSUFELİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN KORKUTTU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekipleri ile birlikte yangını söndürmek için seferber oldu. Yangında binanın 2 katı kulanılamaz hale geldi..

Yangın, saat 15:00 sıralarında Yusufeli ilçesi Merkez mahallesinde Necdet ve Necat Coşkun kardeşlere ait 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın arka cephesinden üst kattaki yangına müdahale etti. Seferber olan vatandaşlarda yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Alt kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangında binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yangın anı cep teelfonu kaydı

Yangın söndürme çalışmaları

Vatandaşların seferber olması

Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-

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ŞAMPUAN VE KREM KUTULARINDAKİ KOKAİNE 2 GÖZALTI (ek)

9)ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolcu otobüsünde şampuan ve krem kutuları içinde toplam 80 gram kokainle yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden S.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüpheli K.Ö. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Nilüer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()