DHA YURT BÜLTENİ - 15

AİLE DOSTU, DEMİRÖREN'İ ANLATTI

İstanbul'da yaşamını yitiren Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'i, doğum yeri olan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki aile dostu Kemal Anıl (93) anlattı. İnegöl'de, 1938 yılında dünyaya gelen Erdoğan Demirören, gençlik yıllarını bu ilçede geçirdi. İşletmeci Kemal Anıl, Demirören'in 20'li yaşlarda İnegöl'den ayrıldığını söyledi. Anıl, "Erdoğan Demirören, İnegöl'de Koca Hafız'ın çocuğuydu. Çalışkandı, çok temiz bir insandı. İstanbul'a satış mağazası açtılar. Demirören Ailesi'nin iş yeri, Beyoğlu'na giderken, sol tarafta bir dükkandı. Ufak bir dükkanda, araba parçaları satıyorlardı. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İnegöl tabelası

-Kemal Anıl'ın odası ve hatıralarından detaylar

- Kemal Anıl ile Röportaj

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()



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SİVAS'TA '15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI' AÇILDI

SİVAS Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yeraltı Otopark düzenlenen törenle açıldı.

Sivas Belediyesince 2016 yılında yapımına başlanan, 7 bin metrekare alana sahip 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve 800 araçlık çok katlı yeraltı otoparkı tamamlandı. Valilik Binasını koruma altına alıp gün yüzüne çıkararak, tarihi kent meydanına kazandırmak ve şehir içi otopark sorununa çözüm bulmak için yapılan meydan için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Selim Dursun, Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "Bu projenin yapılması önemli. Ama bu projenin estetik olarak yapılması, projenin üstünün düzenlerken aynı zamanda şehire nefes aldıracak otoparkın düşünülmesi çok önemliydi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu açılış Sivas'ın ve Türkiye'nin zenginleştiğini gösteriyor" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise kente yeni bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yeraltı Otopark'ın açılış kurdelası kesildi. Açılışın ardından ise protokol üyeleri ve katılımcılar meydanı gezdi.

Görüntü Dökümü:

-Meydanın drone görüntüleri

-Açılış programından görüntüler

-Konuşmalar

-Açılış ve meydanın gezilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

(306 mb)

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AKŞENER: KAHVE AÇACAĞINA EMEKLİNİN CEBİNE PARA KOY



İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathaneleri kuracağız" açıklamasını eleştirdi. Akşener, "Yeni bir çılgın proje duyduk. Ya kahve açıyor, kahve. Kahve açacağına, emeklinin cebine para koy, para" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Trabzon'dan kara yoluyla geldiği Rize'de parti otobüsüyle şehir turu attı. Valiliğin önündeki tören alanına gelen Akşener, partililere hitap etti. Rize'yi dünyanın tanıdığını belirten Akşener, "Tayyip Bey Rizeli, Muharrem Bey'in annesi Rizeli, bense Rize'nin geliniyim" diye konuştu. İYİ Parti'nin seçime girmesini engellemek için 24 Haziran seçimlerinin ortaya çıkarıldığını savunan Akşener, şunları söyledi:

"Sonrasında biz seçime girme hakkını, bildiğiniz yoldan elde ettik. Bugüne kadar Sayın Erdoğan rakiplerini seçti, onları kum torbasına çevirdi, canı istediği gibi davrandı, 16 yıldır kazandı; ama karşısına ilk defa şerbetli bir gelin çıktı. Şimdi gelin çıktı, bir türlü düzen tutmuyor. Gelinin önünü kesmek, partisini seçimin dışında bırakmak için bu iş yapıldı; ama sonuçta hep birlikte biz seçime giriyoruz. Yolda gelirken, adaylarımız bana dediler ki 'Rize'yle ilgili çayı konuş'. Çay zahmetli bir iş. Hatırlıyorum, Sayın Erdoğan, 2002'de çayın 2 lira olması gerektiğini söyledi. 16 yıl sonra faiz aldı başını gitti. Dolar uçtu, enflasyon var, cari açık göklere çıkmış ve 'Rize'nin çayı hala 2.45' denilip de 1.6'dan satılıyorsa oğlunuzu değiştirme, gelini getirme zamanı gelmiştir."

'İYİ PARTİ, TAYYİP BEY VE ARKADAŞLARINA İYİ GELDİ'

Gençlerin işsiz olduğunu dile getiren Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu bildiğimiz, gördüğümüz için biz programımızda 'Devlet gencine iş vermek zorundadır, iş veremediği süre içerisinde 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz' dedik. Herkes hopladı. Her şeye para bulunuyor, gençlere gelince para bulmak yok. Emeklinin durumu zor. 'Emekliye her bayram, iyi bayramlar ikramiyesi gibi 1500 lira iki bayram para vereceğiz' dedik, 1000 lira para verildi. Türkiye'de uzun bir zamandır CHP ile AK Parti arasında tercih yapmak zorunda kalan seçmen, bir üçüncü yolla karşı karşıya. Bu cumhurbaşkanlığı için de milletvekilliği için de geçerli. İYİ Parti herkese iyi geldi. Tayyip Bey ve arkadaşlarına da iyi geldi. Her 29 Ekim, 23 Nisan, 10 Kasım, 19 Mayıs'ta hepsi hastalanırdılar. Biz partiyi kurduk, hepsi beraber turp gibi oldular. Şimdi ekonomi vaatlerine de iyi geldi. 453 milyar dolar borcumuz var. 70 milyar dolar fabrikaları sattılar, özelleştirmeden gelen para; 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. Bu paraya nereye gitti? Fabrika açılmadı, sizin cebinize girmedi, gençlere iş bulma imkanı sağlanmadı."

'AĞABEYLERİ İSTİYOR, ONLAR KOTA KOYUYOR'

Tarımda ve sanayide, üretim odaklı ekonomi modelinin ortaya konulmaması halinde, fındığın çarçur olacağını kaydeden Akşener, "Aracılara, FETÖ'cülere pazarlarsın daha sonra başka bir yandaşa pazarlarsın stratejik ürün olan fındığı çarçur eder gidersin. Dünya fiyatını belirlemesi gereken Türkiye, fındıkta ağzını açar, gökyüzüne bakar hale gelir. Birinci yanlış bu. İkinci yanlış, çay. Çay politikan olmazsa Karadeniz'in stratejik iki ürünü, göçü önlüyor. İnsanların hayatını sürdürmesine sebep oluyor, oğlanı evlendiriyor, kızı evlendiriyor, çocuk okutuyor, bu stratejik iki ürünü Türkiye'nin mihenk taşı yapmazsanız yine gökyüzüne ağzınızı açar, bakarsınız. 'Yerli ve milliyim' diyenler, önce bu pazarlama şirketlerinin ne olduğuna bakacaklar, ona göre bir düzen tutturacaklar. Biz bunu yapacağız işte. İran'dan, bilmem nereden çay getir; Rize'deki üretici ise maliyetinin altında çayını satmak zorunda kalsın. Niye çaya, pancara, tarım ürünlerimize kota koyulur? Ağabeyleri istiyor, onlar kota koyuyor. Yerli, milli ya" diye konuştu.

'MİLLET ODAKLI PROJELER HAZIRLIYORUZ'

Şeker fabrikalarının satılmasına yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Hani Amerika'ya Osmanlı tokadı? İçeride görüşme tıs, arkasından 14 şeker fabrikasının satılması. Şimdi 'Gençlere iş bulacağız' diyorum. '50 milyar dolar her yıl yatırım yapacağız, fabrika açacağız, gençlerimize 5 yıl sonunda Türkiye'de 11 olan işsizliği 5.6'ya indireceğiz' diyoruz. 'Kaynağı nerden bulacaklar?' diyorlar. 'Gençlere maaş ödeyeceğim' diyorum, 'Kaynağı nerden bulacaklar?' diyorlar. Ağabeyler, bakanlar arabalara biniyor. Buraya ziyarete gelen bakanların arabalarına bir bakın. Onların parasını siz veriyorsunuz. Eşleri, kardeşleri, oğulları, kızları, gelinleri, damatları aynı arabalara biniyorlar. Siz paralarını ödüyorsunuz; sizin çocuklarınız işsiz, bakan çocukları trilyonlarla oynuyor. Ondan sonra yerli ve milli. Ben 'İnin o arabalardan' diyeceğim. O arabalardan inilecek ve gençlerimize maaş bağlayacağız. Kredi kartından 4,5 milyon insan takip altında. 'Bunların borçlarını sileceğiz' diyoruz, herkes 1 metre hopladı. Arabaların, devlet kurumlarının kiralarının bedellerini siz ödüyorsunuz ve o 8 milyar Türk lirası bir defalık bu borçluların borcunu sildiğiniz zaman ailelerin intiharının önüne geçiyorsunuz. 1 senede 6 bin küsur intihar oldu bu işlerden dolayı. Biz insan odaklı, milletimiz odaklı projeler hazırlıyoruz. Bu arada devlet kurumları ne yapıyor bir bakalım, dedik. Çok enteresan, TİKA geldi kaşımıza. TİKA için çok hopladılar. Meğer yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 'Nereye gittiği, ne yapıldığı, kime, ne verildiği belli' diyor. Bunun 6,5 milyar doları hazineden yani sizin paranız. Şimdi ne kadar bu tarzda kurum varsa hepsini inceleyeceğiz, tasarruf yapılmasını sağlayacağız. Senin çocuğun aç gezerken, oralarda ballı maaş alan her bir haramzade de güle güle olacak."

'BAKAN DEĞİL, VATAN ÇOCUKLARININ YANINDAYIM'

Ekonomik gelişmeler üzerinden hükümeti eleştiren Akşener, konuşması sırasında kalabalıktan bir gence seslenerek, cebinde kaç para olduğunu sordu. '10 lira' yanıtını alan Akşener, "Sizin çocuklarınız AK Parti'den kağıt getirmeden uzman çavuş olamıyor, taşeron işçisi olamıyor. Ama bunların kendi yakınları rektör, vali ve kaymakam yanında 1 ay çalışıyor; ballı maaşlara konuyorlar. Oğlum kaç liran var cebinde? Bu soruma da çok kızıyor. 10 lirası varmış. Seyfettin'in cebinde 10 lira var; ama bakan çocuklarının trilyoncukları var, biliyor musunuz? Bir bakan, bir oğluna 'Neredesin oğlum?' diye soruyordu. 'Evdeyim baba'. 'Hangi evdesin oğlum?', 'Rezidanstayım baba'. 'Evde para var mı oğlum?', 'Yok be baba çok para yok, 2 trilyoncuk baba'. Seyfettin'in cebinde 10 lira, bir baltaya sap olamamış bakan çocuğunun evinde 2 milyon Türk lirası. İşte bunlar bakan çocukları, işte bunlar da vatan çocukları. Bakan değil de vatan çocuklarının yanında olduğum için herkes bana kızıyor. Ama vatan çocukları, bu ülkeyi yöneteceklerdir inşallah" diye konuştu.

'KAHVE AÇACAĞINA EMEKLİNİN CEBİNE PARA KOY'

Gençlerin işsiz, emeklilerin de ekonomik sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Meral Akşener, hükümetin bazı projelerini eleştirerek, şunları söyledi:

"Bu çılgın projeler var ya havada uçuşuyor. 3 gündür soruyorum. Diyorum ki 65 milyar dolar oraya yatırılacak; buradan Türkiye'ye yani Rize'ye yani İstanbul'a yani Ankara'ya Edirne'ye Şırnak'a hangi gelir gelecek? Şimdi buna cevap vermeyince yeni bir çılgın proje duyduk dün itibarıyla. Ya kahve açıyor, kahve. Kahve açacağına emeklinin cebine para koy para. Kahveler ikiye ayrılır. Birisi emekli kahvesi biri genç kahvesidir. Emekli kahvesinde sohbet yapılır, çay içilir, namaz saati belirlenir. Emekliler, kahvede 2 çayı zor içiyor. Doğru mu? Kahve açacağına koy cebine parasını canı nerede isterse orada çay içsin. Gençlere iş istihdamı yarat, o süre içerisinde o çocuklara imkan sağla ve kahveden kurtar. Şimdi onun yerine kahve açıyor. Ama bu 65 milyar doları nereye hangi fayda sağlayacağını hep birlikte inşallah takip edeceğiz. 16 yılda 2,5 trilyon paranın Türkiye'ye yansıması sadece bölünmüş yol. Sadece bölünmüş yol. Hastaneler, köprüler, havaalanı hepsi yandaş müteahhidin. Hepsine müşteri garantisi verilmiş. Sayın Erdoğan 'Hastanelerimiz tam kapasite çalışacak' demiş. Bu ne demek? 'Hepiniz hasta olun' demek. Hasta garantisi verilir mi kardeşim? Siz hastalanmasanız parayı da cebinizden ödeyeceksiniz? Devlet büyük yatırımları yapar, özel sektör ise kahve açar."

'SENEYE ŞAM'DA İFTAR AÇACAĞIZ'

Dış politikaya yönelik de açıklamalarda bulunan Akşener, Suriye sorunun çözümü için söz verdi. Akşener, "4 milyon Suriyeli var bizim ülkemizde. Nereye gidersem şikayet ediliyor. Suriye'nin içişlerine elimizi soktuktan sonra Rusya ve ABD ile komşu olduk. PKK ile komşu olduk. Güney sınırımızda bunun karşılığı 4 milyon Suriyeli göçmenimiz, mültecimiz oldu. Tam 150 milyar Türk lirası para harcadık. 'Kaynak nerede?' diyorlar. Ben söz veriyorum. Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. Ondan sonra Suriyeli kardeşlerimizi, insanlar vatanlarında mutludur, göndereceğiz memleketlerine; mutlu mesut yaşayacaklar. İnşallah seneye Ramazan'da da benim kayınbirader namaz kılamadı; ama Şam Camii'nde, ben samimiyetle sizlerle beraber gidip orada Suriyeli kardeşlerimizle iftar açacağız" diye konuştu.

'ADALETTEN EN FAZLA ZARAR GÖREN BENİM'

'Üzerinizde hakkım var' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partililerden 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için şahsına, milletvekilliği içinde de kürsüye davet edip, tanıttığı vekil adaylarına oy vermelerini istedi. Kalabalıktan 'Adalet istiyoruz' sloganlarının yükselmesi üzerine Akşener, "Adaleti de tesis edeceğim. Adaletten en fazla zarar gören, benim merak etme. Adaleti, hukukun üstünlüğünü, demokrasinin tekrar tam olarak uygulanmasını ve parlamenter demokrasiyi tahkim etmeyi zaten söz olarak verdik. Aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Allah sizden razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Akşener'in konvoyundan detay

Miting detayları

Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Fatih TURAN TRABZON-

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'BEBEK' RÜYASI GERÇEK OLDU

ANTALYA'da 28 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çabalayan Fahrettin ve Emine Çakan çifti, koruyucu ailelik uygulamasıyla bebek sahibi oldu. Oğullarının olacağını rüyasında gördüğünü belirten Emine Çakan, "Rüyamda sahilde bir erkek çocuğun bisiklet sürerek bana doğru geldiğini gördüm" dedi.

Antalya'da pazarda kıyafet satarak geçimlerini sağlayan Fahrettin (49) ile Emine (43) Çakan çifti, 28 yıllık evlilikleri süresince çocuk sahibi olmak için tüm yöntemleri denedi. Doktorların çocuklarının olamayacağı yönündeki açıklamasının ardından çaresiz kalan aile, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Gerekli evrakın tamamlanmasının ardından aile beklemeye başladı.

'OĞLUMU RÜYAMDA GÖRDÜM'

Hayata dair tüm umutlarını yitirdiklerini ve artık günübirlik yaşadıklarını belirten Çakan çifti, sevinçli haberi 7 ay önce aldı. Bir cuma gecesi gördüğü rüya ile sevinçli haber alacaklarından emin olduğunu belirten Emine Çakan, “Rüyamda sahilde bir erkek çocuğunun bisiklet sürerek bana doğru geldiğini gördüm. İki Milli Piyango bileti alıyordum ancak son rakamları aynı oluyordu. O gecenin sabahında pazara geldik ve eşime bilet aldırdım. Rasgele çektik ve son iki rakamları aynı çıktı. O günün akşamına da Yusuf Umut'u kucağımıza aldık" dedi.

7 aylık sürede hayata yeniden başladıklarını ve heyecanlarını yeniden kazandıklarını anlatan koruyucu baba Fahrettin Çakan, çocuk sahibi olmak için servet değerinde para harcadıklarını, ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. Akşamları eve koşarak gittiğini sabahları ise pazara giderken istemeyerek gittiğini belirten Çakan, “Sevinçli haber geldiğinde pazardaydık eşimle satış yapıyorduk. Hemen eşime 'Topla tezgahı satış bitti. Oğlumuzu almaya gidiyoruz' dedim. 7 aydır Mehter Marşı'yla işe gidiyorum, akşam eve İzmir Marşı'yla dönüyorum. Hayata yeniden başladık" dedi.

7 aylık Yusuf Umut'u bugün ilk defa pazara getiren Çakan ailesi, hem satış yapıp hem de minik Yusuf'la ilgilendi. Pazar tezgahı üzerinde uyuyan Yusuf Umut, ailenin durumunu bilen pazarcı esnafının da ilgi odağı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazar tezgahından detay görünt

-Anne ve babadan detay görüntü

-RÖP:Baba Fahrettin ÇAKAN

-RÖP:Anne Emine ÇAKAN

-Detaylar

Haber:Alparslan ÇINAR Kamera:Emrah GÜL ANTALYA()

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MİDYAT'TA 5 METRELİK KUYUYU DÜŞEN EŞEK BÖYLE KURTARILDI

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Mahallesinde 1.5 metre çapında 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen bir eşşek, belediye ve jandarmanın gerçekleştirdiği çalışma ile kuyudan çıkarıldı.

Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya Mahellesinde 1.5 metre çapındaki ve 5 metre derinliğindeki içinde su bulunmayan kuyuya düşen ber eşek, vatandaş tarafından düştüğü kuyudan çıkarılamayınca Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gelinnkaya Jandarma Karakolu ekipleri, 1,5 metre genişliğinde sırt üstü düştüğü kuyuda iple bağladıkları hayvanı yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu halata bağlayarak kuyudan çıkardı. Ekipler, eşek kurtarma operasyonunu cep telefonu saniye saniye kayıt etti.

Görüntü Dökümü:

-Eşeğin kuyudan çıkarılma görüntüsü

-Halata bağlanan eşeğin kuyudan çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-

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