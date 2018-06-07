DHA YURT BÜLTENİ-15

BAHÇELİ: "ALAYINI SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA ÇEVİRECEĞİZ"

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " AKP'ye oy veren kardeşlerimizle birliktelik yaptık. Cumhur ittifakı Türk milletinin gelecek tasarımıdır. Varsın başkaları ihanet ittifakı ile avunsun. Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun. Biz Cumhur diyeceğiz. Biz Cumhuriyet diyeceğiz. Biz alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz" dedi. Türkiye ile ABD ilişkilerinin Menbiç konusunda yapılan anlaşmayla düzelmeye başladığını söyleyen Bahçeli, "Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma umutları yeşertmiştir. Karşı mücadele etme konusunda kararlılıklarını vurgulamıştır. Bu konuda anlaşmaya varılmıştır" diye konuştu.

Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan 24 Haziran Yeniden Doğuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Neden Nasıl Kayseri bölge toplantısına katıldı. Bölge toplantısına Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerinden gelen yöneticiler, üyeler ve vatandaşlar katıldı. Kadir Has Spor salonuna Atatürk, merhum Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri yanyana asıldı. Salondaki pankartlar arasında "Evlatların seni asla yalnız bırakmayacak. Benim aklım hep Türkiye'dir. Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak. Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak. Esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükü hafifletilecek" pankartları asıldı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü'de MHP lideri Bahçeli'yi karşılarken, AK Parti ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da salonda MHP'lileri coşturdu. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur ittifakıyla engelleri bir bir aşıyoruz. Milletimizin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Cumhur ittifakı millet aklı Türkiye'nin teminatı elbette TBMM'de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi. Ülkemiz 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yönetim yapısıdır. Hatırlarsanız Cumhur Cumhurbaşkanlığı sistemine onay vermiştir. Çok partili siyasi hayatımızda bu haliyle 16 Nisan oylaması tarihi milat olmuştur. Yeni sitemde kutuplaşma en aza indirilmiştir. İstiklalimize saldırılırken Cumhurun emanetini daha fazla sahiplenmeliyiz. Ülkemiz için sorumluluk almalıydık. Türkiye ortak paydasında buluşmalıydık. Ayrılığa, gayrılığa, dargınlığa gerek yoktur. Ters düşmeye gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

'ALAYINI SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA ÇEVİRECEĞİZ'

Cumhur ittifakına değinen Bahçeli, 49 gündür vatan nöbetinde olduklarını, MHP'nin Türkiye ve Türk milleti olduğunu, partisinin Türkiye'nin kalesi olduğunu belirterek, "AKP'ye oy veren kardeşlerimizle birliktelik yaptık. Cumhur ittifakı milli bekanın zurudur. Cumhur ittifakı Türk milletinin gelecek tasarımıdır. Varsın başkaları ihanet ittifakı ile avunsun. Varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun. Biz Cumhur diyeceğiz. Biz Cumhuriyet diyeceğiz. Biz alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz. 24 Haziran tarihi fırsattır. Ümitsiz olmayacağız Çünkü Allah vardır. Çaresiz olmayacağız çünkü Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir yanımızdadır. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM'de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Sizde bundan emin olunuz. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediklerine bakmayınız. Oy oranımızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokmuş şarlatanlara Türk milleti şamar indirecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın izniyle seçilecektir. Milletvekili seçiminde ise MHP'ye aziz vatandaşlarımız desteğini verecektir. Dedikodu mahalle aralarında yapılır. Biz siyaset yapıyoruz. Mertçe, ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. Bunların hiçbirine itibar etmeyiniz. Bunlara sırtınızı çeviriniz. MHP Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisinin yükselişini hiçbiri müfteri durduramayacaktır. Biz 49 yıldır vatan nöbetindeyiz. Söz konusu vatan oldu mu hiçbir güce boyun eğmeyiz. Fedakarlıksa isteneni yaparız. 1 Kasım'dan partimizi ele geçirmek istediler direndik. Davamızı kundaklamak istediler izin vermedik. Tertemiz vicdanlı dava arkadaşlarımızın aklını çeldiler. Sonuç aldılar mı hayır. İçimizi karıştırmaya yeltenenleri püskürttük. Türkiye muhaliflerine bozkurt gibi direnç gösterdik. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin son kalesidir" şeklinde konuştu.

'YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN SİNİR UÇLARI İLE OYNUYOR

Yunanistan'ı eleştiren ve FETÖ'den dolayı bu ülkeye sızan askerlerin salıverilmesini eleştiren Bahçeli, "15 Temmuz'da işgal denemesi yapan ve Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler korunma altına alınmıştır. FETÖ'cüler himaye eden Yunanstan, Türkiye'nin sinir uçları ile oynamaktadır. Bu son gelişmeler FETÖ ile Yunanistan'ı işgal biçiminde eşitlemiştir. Teröristlerin korunup kollanması komşuluk hukukunu hiçe saymaktır. Yunanistan Türk milletin sabrını daha fazla sınamamalıdır" dedi.

'MENBİÇ KONUSUNDA ABD UZALŞAMA UMUTLARIMIZI YEŞERTMİŞTİR'

Türkiye ile ABD ilişkilerinin Menbiç konusunda yapılan anlaşmayla düzelmeye başladığını söyleyen Bahçeli, "Menbiç konusunda ABD ile yapılan uzlaşma umutları yeşertmiştir. Karşı mücadele etme konusunda kararlılıklarını vurgulamıştır. Bu konuda anlaşmaya varılmıştır. İlk aşamada YPG'li teröristler Fırat'ın doğusuna yerleşecek. İkinci aşamada silahların alınması ve son aşamada yönetimin nasıl olacağı belirlenecektir. Teröristlerin Fırat'ın doğusuna gönderilmesi doğru değildir. Menbiç'in batısında olan cani doğusunda olmayacak mı? Bunun Fırat'ın doğusuna yerleştirilmesi daha tehlikeli yola açmayacak mıdır? Ayrıca, Menbiç'ten çıkarılmaları doğrudur ancak bu caniler döktükleri kanın bedelini ödemelidir" şeklinde konuştu.

'TÜRK BAYRAĞI KANDİLE DİKİLMELİDİR'

MHP lideri Bahçeli, devrin Türk devri olduğunu Kandil başta olmak üzere teröristlerin her görüldüğü yerde imha edilmesini isteyerek, "Teröristlerin barınak ve sığınakları temizlenmelidir. Kandil ve çevresi temizlenmelidir. Türk bayrağı Kandil'de dikilmelidir. Türkiye terör sorunundan kurtarılmalıdır. Başka çare yoktur. Teröristler ele geçirildikleri her yerde imha edilmelidir. Teröristten Cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'nin tirajıkomik Cumhurbaşkanı adayı Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir. Apoletleri sökme aklını teröristlerden mi almıştır. Kulağına Demirtaş mı fısıldamıştır? Cumhuriyet Halk Partisi kahraman Türk komutanlarının apoletlerini sökmek isterken Cumhur ittifakı teröristlerin kanlı dişlerini tek tek sökecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-AK Parti İl Başkanından görüntü

-Devlet Bahçeli salona girişi

-Canlı yayın

Haber-Kamera: KAYSERİ,)

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FRENİ BOŞALAN MİDİBÜS, OTOMOBİL VE MOTOSİKLETİ SÜRÜKLEDİ: 4 YARALI

GAZİANTEP'te freni boşalan servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ile motosikleti altına alıp metrelerce sürükledikten sonra direğe çarparak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ocaklar Mahallesi'nde bulunan Hasip Dürri Caddesi'nde meydana geldi. Osman Yırtıcı yönetimindeki 27 S 3609 plakalı midibüs, rampa inerken freni boşaldı. Hızla ilerleyen midibüs kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Göçer yönetimindeki 27 FP 827 plakalı otomobil ve ismi öğrenilemeyen kadın sürücü ile çocuk yolcunun bulunduğu 27 BKB 98 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil ve motosikleti beraberinde sürükleyen midibüs, kavşaktaki trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet ise alev aldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan araç sürücüleri ve motosikletteki çocuğu ambulansla kentteki hastanelere götürdü. Acil servislerde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ise alev alan motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verildi. Ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Eyyüp BURUNKamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP ()

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SENETTE OYNAMA YAPTIĞI İDDİA EDİLEN MÜTEAHHİT: BİRLİKTE ÇEVİRDİK

KAHRAMANMARAŞ'ta Muzaffer Çokuçkun'un senedindeki 1 rakamının önüne 2 yazarak, 21 bin dolar yapıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen müteahhit Salih İncegül, işlemi Çokuçkun ile birlikte iki kişinin de şahitliğinde yaptıklarını söyledi. İncegül, "Bu imzalar kendinin değilse, bu bize atılan iftiradır" dedi.

Kahramanmaraş'ta 52 kişinin, borçları olmamasına rağmen kendileri hakkında icra takibi başlatmakla suçladığı Salih İncegül, iddialara cevap verdi. İddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten İncegül, 20 yıldır müteahhitlik yaptığını ve 50 kişiden alacaklı olmasının da normal olduğunu söyledi. Adliye önünde toplanan kişilerin büyük bir çoğunluğunu da ödemesini yaptığını ifade eden İncegül, "Ama bizim bu alacaklarımızdan dolayı borçlu olan birkaç kişi bütün alacaklarımızı organize ederek 'Biz gidelim, itiraz edelim. Savcılığa gidelim, şikayet edelim ki belki caydırırız, ödemeyiz' diye bu yola girmişler. Hatta basın açıklamasını yapan arkadaş 'Bizi dolandırmıştır' diye söylerken, o kişiyle hiçbir hukuki sürecimiz de yok. Hatta borcunu ödedi, helalleşti, yazı imzaladı bize. Aynı beyan verdiği günün ertesi günü savcılığa giderek, 'Arkadaşlarım organize edip yalan yanlış ikna ettiler, bana açıklamayı konuşturdular' dedi. O şekilde savcılığa gidip 'Herhangi bir şikayetim yok. Salih İncegül ile hiçbir sıkıntım da yok' dediğini beyan edip dilekçeyi verdi. Böyle bir süreçte tabii ki meyveli ağacı taşlayacaklardır" diye konuştu.

'GEREKLİ SUÇ DUYURULARINI YAPACAĞIZ'

Salih İncegül ayrıca, Muzaffer Çokuçkun'un itirazı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği'nce yapılan inceleme sonunda, 'Orijinalinde '1000$' olan ibarenin ön kısmına farklı mürekkepli kalem ile '2' rakamının eklenerek '21000$' ibaresine dönüştürülmesi suretiyle tahrifat yapıldığı tespit edilmiştir' şeklindeki rapor ve Çokuçkun'un iddialarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Biz 20 yıldan beri Kahramanmaraş'ta olan, şehir dışında işler de yapan bir firmayız. Kimseyi ne dolandırdık ne de yanlış yaptık. Borcu olan borcunu mutlaka ödeyecektir. Bir arkadaşımız da senette bazı tahrifat olduğunu iddia ederek davacı olmuş. Bu konu da zaten hukukta, yargısal aşamada devam ediyor. Şahsın bize daha önce 22 bin dolar borcu vardı. Daha önce getirdi bin dolarını ödedi, hatta avukat ile hukuki yoldan ödedi. Şahsın bize 21 bin dolar daha borcu vardı. Bize gelerek 'Ben bunu bin bin ödemek istiyorum' dedi. Biz de birlikte önce bin yaptık. Daha sonra 'Ben bunu son taksitte ödesem, hepsini 21 olarak kullansak' dedi. 'Peki' dedik, bini anında 21'e çevirdik, yanımızda da iki şahidimiz olarak, ofisimizde çalışan ve muhasebecimizle birlikte. Kendiyle de mutabakata vardık, 'Ben bunu ödeyeceğim' dedi. Hatta bu şahsın 21 bin dolardan sonra tekrar bir ödemesi daha var. O da gelmedi, günü deldiğinde o da icraya konulacak. Yani bu şahıs hayatında bin dolar bir kere vermişse biz de neden 4 tane senedi var? Neden 4 tane senede ayrı ayrı imza atmış? Bu imzalar kendinin değilse bu bize atılan iftiradır. Biz de bunu hukuksal yolda hakkımızı arayacağız. Gerekli suç duyurularını da avukatımız yapacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salih İncegül

- İncegül ile röp.

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

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KASTAMONU’DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

KASTAMONU’da yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kent merkezinde aniden bastıran yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, otomobilleri ile su birikintilerin içerisinde kalan sürücülerin yardımına ise çevrede bulunan kepçeler yetişti. Kastamonu Belediyesi ekipleri de, yağmur sonrası tıkanan mazgalları temizlendi.

Kentte yağmurun etkisini kaybetmesi ile birlikte hayat normale döndü.

Görüntü dökümü:

-Yollarda su birikintisi

-Sel

-Araçta kalan vatandaş

-Belediye ekiplerinin çalışması

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU ()

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DOĞU PERİNÇEK'TEN İŞSİZ KALAN İŞÇİLERE DESTEK

VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını ileri süren kozmetik fabrikası işçilerini ziyaret ederek, destek verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kozmetik ürünleri fabrikasının işten çıkardığı işçileri ziyaret etti. Doğu Perinçek'in sohbet ettiği işçiler, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ederek, 24 gündür fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. İşçilerin yanlarında olduğunu söyleyen Perinçek, "Sizler kahramanlarsınız. 24 günden beri 24 ateşten geçerek bugünlere geldiniz ve buradan ilan ediyorum; hep beraber önümüzdeki günlerde burada davulla, zurnayla zaferimizi kutlayacağız. Sizler yalnız hamur açan değil, evine ekmek götüren kadın işçilerimizsiniz, evine ekmek götüren. Bu geleceğin Türkiye'sinin büyük bir örneği, yani kadınlarımız çalışacak, hayatta yerini alacak, erkekle eşit olacak. Fabrikada çalışacak, iş yerinde olacak. Her yerde kadın olacak. Üniversitelerde, okullarda, hamur yoğuran değil de evine ekmek götüren olarak Türkiye'ye örnek olacak. Sizler çağdaş Türkiye'yi temsil ediyorsunuz" dedi.

Fabrika yöneticilerine seslenen Perinçek, "Sendika hakkı Anayasal haktır. Ben 60 yıldır, gençliğimden beri bu mücadelelerin içerisindeyim. Sendika hakkı için emekçilerimiz, Türk milleti büyük mücadeleler verdi. Bu millet can verdi, kan verdi. Siz şimdi o sendika hakkı mevzilerindesiniz. Kesinlikle bu mücadeleyi kazanacağız. Sizin gözlerinizdeki ışıktan bu güveni görüyorum. Bunu kazanacağız. Ne demek işçiyi atmak, ekmeksiz bırakmak? Hele bu mübarek Ramazan günlerinde işçiyi kapıya koymak, ekmeksiz bırakmak, bu en büyük günah. Onun için patronlara, yöneticilere 'Bu günahtan dönün' diyorum. Bu günahı sürdürmeyin, insanlarımızı kapıda bırakmayın, Anayasa ile hukuk ile kavgalı olmayın". Sendika hakkına karşı, iş güvenliğine karşı bu mücadeleden, bu direnişten vazgeçin. Onlara buradan sesleniyorum. Başka girişimlerde de bulunacağız. Yöneticiler ve patronları kesinlikle bu tavırlarını değiştirecekler. Türkiye'mize bu açıdan da örnek olmaları lazım. Ben sizlerin duruşunuzda yarınki başarıyı görüyorum. Hepimiz sizlerle beraberiz. Vatan Partisi ve Türk milleti, işçinin yanındadır. Bugün Türkiye'deki bütün işçiler, çiftçiler, çalışanlar ve vicdanı olan herkes, namusu olan herkes sizinle beraber. Siz bir ekmek mücadelesi, namus mücadelesi veriyorsunuz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eylem yapan işçilerden görüntü

- Doğu Perinçek'in alana gelmesi

- Doğu Perinçek'in konuşması

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),()

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SOYGUNCULARI, SEVGİLİ DEŞİFRE ETTİ

ANTALYA'da döviz bürosundan yaklaşık 200 bin TL alan kar maskeli soyguncular M.Y. (41) ile E.B. (43), olaydan 1 ay sonra yakalandı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, E.B.'nin sevgilisi A.K., soygunu erkek arkadaşı ile M.Y.'nin gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, 5 Mayıs günü Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Saat 08.30 sıralarında spor giyimli silahlı ve kar maskeli 2 erkek, döviz bürosu çalışanı Safiye G.'yi rehin aldı. Kadının ellerini arkadan kelepçeleyen şüpheliler kasadaki 175 bin Türk lirası değerinde döviz ve 25 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçtı. Safiye G., çevredeki esnaftan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Safiye G.'nin ifadesine başvurdu. Soyguncuların eşkali hakkında bilgi alan polis, döviz bürosundaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler ile E.B.'nin sevgilisi A.K.'nin telefonlarını dinlemeye alan ekipler, ikametgâhlarına operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

SEVGİLİ, İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, E.B.'nin sevgilisi A.K. ifadesinde, erkek arkadaşı ve M.Y.'nin olayı gerçekleştirdiğini, çaldıkları parayı da yarı yarıya bölüştüğünü ifade etti. Şüphelilerin olay sonrası 2 otomobil aldığı belirlendi.

'ASIL SUÇLULAR DIŞARIDA'

İfade işlemleri sonrası A.K. serbest bırakılırken, soygunu gerçekleştiği öne sürülen M.Y. ile E.B. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye çıkışında, gazetecilerin "Soygunu siz mi gerçekleştirdiniz" sorusuna, “Asıl suçlular dışarıda, biz içerdeyiz. Adalet istiyoruz" karşılığını verdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Soygun anı, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, içeriye giren kar maskeli 2 soyguncunun tabancayı döviz bürosu çalışanına doğrulttuğu, korktuğu gözlenen kadının bir soyguncu tarafından kamera açısı dışına çıkarılıp kelepçelendiği, diğer soyguncunun ise kasaya yönelerek parayı alıp kaçtıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlıların şubeden çıkması

- Birlikte ekip arabasına yürümeleri

- Ekip arabasına binmeleri

- Arabanın hareket etmesi

- Güvenlik kameralında soygunun gerçekleşme anı

60 MB // 2 DK'

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

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AYDIN VALİSİ KÖŞGER: BALIKLAR ZEHİRLENMEDİ, OKSİJEN YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ



AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçede 22 Mayıs'ta yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili oluşturulan komisyonun yaptığı incelemenin sonucunu basınla paylaştı. Köşger, "Geçmiş yıllarda sıcaklık 20 dereceyken, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihlerde sıcaklığın 33-35 derecede seyrettiği ortaya çıktı. Bu sıcaklıktan dolayı suyun da sığ olması nedeniyle oksijen yetersizliği tespit edildi. Balık ölümleri ani sıcaklık yükselmesinden ve balıkların oksijensiz kalmalarından kaynaklanıyor" dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ilde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili Valilik Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Taha Al toplantıya katıldı. Komisyonun yaptığı değerlendirmenin sonucunu açıklamak için toplantının düzenlendiğini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, şunları söyledi:

"Olay basına, 'Büyük Menderes Nehri'nde toplu balıklar öldü', diye yansıdı. Toplu balıkların öldüğü yer, Büyük Menderes Nehri değil. T2 ana tahliye kanalıdır. Söke Ovası'ndan 25 kilometre açılmış olan drenaj kanalıdır. Buradaki tarımsal sulamalardan ortaya çıkan atık sular başta olmak üzere tarımda kullanılan suların denize tahliyesini sağlayan bir kanaldır. Ülkemizdeki mevsimsel su kıtlığı sebebiyle bu tahliye kanalı sulama amaçlı kullanılıyor. Bu kanal temiz su ve Menderes'le bağlantılı bir kalan değil. Buraya Söke Belediyesi'nin atıkları ve 4 tane de fabrikanın atık suları deşarj oluyor. Balıklar, Menderes Nehri'nde ölmedi. Ölemler, bu tahliye kanalında gerçekleşti."

'OKSİJENSİZLİK ÖLDÜRDÜ'

Numune incelemesine göre balıkların zehirlenmediği, oksijensizlikten telef olduklarının tespit edildiğini belirten Vali Köşger, "Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde 8-10 derece fazla sıcaklık oldu. Mayıs ayında, yıllardan beri ortalama sıcaklık 20 dereceyken, balık ölümlerinin gerçekleştiği tarihlerde sıcaklığın 33- 35 derecede seyrettiği ortaya çıktı. Bu sıcaklıktan dolayı suyun da sığ olması nedeniyle oksijen yetersizliği tespit edildi. Balık ölümleri ani sıcaklık yükselmesinden ve balıkların oksijensiz kalmalarından kaynaklanıyor" dedi.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Büyük Menderes Nehri'ne daha temiz suların salınması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aydın Valisi Köşger, "Her şeye rağmen Büyük Menderes Nehri'nin toplu balık ölümleri yaşanacak kadar kirli olmadığı ortaya çıktı. Büyük Menderes Nehri'ni Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın'a kadar yol boyunca şehir atıkları ve atık suları, büyük fabrika atıkları kirletiyor. Şehrimizin sınırına geldiğinde olması gerekenden iki kat daha fazla kirlilikte geçiyor.

Bizden denize dökülene kadar bir birim daha kirlenince üç kat daha kirleniyor. Menderes Nehri, çok daha reform gerektiren maddi ve manevi süreç istiyor. Yol boyunca şehirlerin arıtma tesislerinin olması gereken standarda yükseltilmesi lazım. Aynı zamanda büyük fabrikaların da bunu yapması gerekiyor. Bu maddi anlamda büyük meblağlar ve devlet aklına ihtiyaç gerektiriyor. Dolayısıyla üç vilayetin bir araya gelmesiyle de çözülebilecek bir durum değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vali Yavuz Selim Köşger konuşması

- Toplantı salonundan görüntü

- Balık ölümleri, Büyük Menderes Nehri arşiv

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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ÇANAKKALE MERKEZLİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 11 GÖZALTI

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığına yönelik Çanakkale merkezli Balıkesir, Edirne ve İstanbul'da 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 5 şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 adet cep telefonu, 13 adet sim-kart, 1 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte pasaport, 20 kök kenevir bitkisi, 3 adet 9mm tabanca fişeği, 12 adet 12 cal fişek, 1 adet hafıza kartı, 2 adet flash bellek ele geçirildi. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 5 Mart tarihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 18 operasyonda, 515 kaçak göçmen, 100 adet can yeleği, 17 adet araç, 6 adet bot, 6 adet bot motoru ele geçirilirken, yakalanan 23 organizatörden 5'inin tutuklandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan insan kaçakçılarından görüntü.

-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ / ÇANAKKALE,()