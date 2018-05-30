DHA YURT BÜLTENİ- 15

Bakan Eroğlu: Seçim 2019’da olsaydı güya Türkiye’yi sarsacaklardı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Batının planı devam ediyor. Seçim 2019’da olsaydı güya Türkiye’yi sarsacaklardı. Seçimler öne alındı. Bu da onların 2’nci bir oyununu bozmak için yapılan bir harekettir. Yoksa biz seçimlerin normal zamanda olmasını istiyorduk. Fakat bizi mecbur bıraktılar" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılışı ile orman köylülerine kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Spor salonunda gerçekleştirilen programa Bakan Eroğlu’nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'YOLLARIMIZ AFYON KAYMAĞI GİBİ OLDU'

Sandıklı merkez ve köylerine 15 yılda yapılan yatırım ve çalışmaları anlatan Bakan Eroğlu, "Eskiden temel atılır sonra unutulurdu. Şimdi yıldırım hızı ile bitiriyoruz. Eskiden temel atılır 18 yıl beklenirdi. 18 yıl. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkımız bu. Eskiden rahmetli dedem ve babam beni Şuhut’tan Sandıklı’ya çok getirirdi. Yazları kaplıcalara gelirdik. Fakat gelirken içimiz dışımıza çıkardı. Ama şimdi yollarımız Afyon kaymağı gibi oldu. Sandıklılı kamyoncu kardeşim eskiden Denizli’ye, Antalya’ya, kaç saatte gidiyordu? Ankara’ya, İstanbul’a kaç saatte gidiyordu? Şimdi kaç saatte gidiyor? Ankara’yı Sandıklı’ya yaklaştırdık. İstanbul’u Sandıklı’ya yaklaştırdık. İstanbul’u 12 saatten 5 saate, Ankara’yı 7 saatten 3 saate indirdik. İşte hizmet bu" dedi.

'IMF’YE BORCU KİM ÖDEDİ?'

Ülkeye 14-15 yılda muazzam bir dönüşüm yaşattıklarını kaydeden Bakan Eroğlu, "Eskiden 70 sentte muhtaç mıydık? Şimdi dünya bizi ekonomik olarak sıkıştırmak istiyor. Ama Allah’a şükür dimdik ayaktayız. Yolumuz yoktu. Şimdi 20 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Hızlı tren yapıldı. Savunma sanayiinde İHA’ları da yapıyoruz. Dünyada 5 ülke yapıyor. Tankımızı da yapıyoruz. ATAK helikopterimizi de yapıyoruz. Daha önce uzayda yoktuk. Şimdi Göktürk uydularımız uzayda. Eskiden milyoner deyince biz ‘A ne kadar zengin’ derdik. Paranın yanına sıfır koya koya 1 milyona İstanbul’da tuvalete girilir hale geldik. Paradan altı sıfırı kim attı. IMF’ye borcu kim ödedi. Sevgili kardeşlerim yine IMF’ye borçlanmak istiyor musunuz? Verdiğiniz vergilerin yüzde 86’sını faiz lobisine kaptırmak istiyor musunuz? Yine hastane kuyruklarında beklemek istiyor musunuz? Bir ilacı o zamanki para ile 63 milyon liraya almak istiyor musunuz? Şimdi o ilaç 9 lira. Biz olmasak, Recep Tayyip Erdoğan olmasa o ilaç 400 milyondu. Şimdi 9 lira" diye konuştu.

'BATININ PLANI DEVAM EDİYOR'

Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olan devletlerin olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

"Çünkü onlar Osmanlı hayal ediyor. Biliyorsunuz Avrupa çocuklarını uyuturken ‘Osmanlı geliyor’ diye uyutuyormuş. Onlar hafızalarında onun için ‘Türkiye’nin önünü nasıl keseriz’ diye plan yapıyor. Batının planı devam ediyor. PKK’yı kim kurdu? DEAŞ’ı kim kurdu? Batı kurdu. Şimdi PYD’ye kim destek veriyor? Bunu niçin yapıyor? Güney sınırlarımızda terör örgütü kurarak, ülkemizin önü kesmek için. Seçim 2019’da olsaydı güya Türkiye’yi sarsacaklardı. Seçimler öne alındı. Bu da onların 2’nci bir oyununu bozmak için yapılan bir harekettir. Yoksa biz seçimlerin normal zamanda olmasını istiyorduk. Fakat bizi mecbur bıraktılar. Şimdi 24 Haziran’da seçim var. Sandıklı hazır mısın? Oyunu bozmaya var mısın?ö

Programın sonunda 7 tesisin temeli atılırken, orman köylülerine kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları ile 4 bin fidan dağıtımı da yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Veysel Eroğlu aracından inerken ve salona girerken

- Bakan Veysel Eroğlu salon girişinde kucağına aldığı çocuğu severken

- Salonda halktan

- Bakan Veysel Eroğlu konuşması

- Temel atma töreninden

- 4 bin fidanın katılımcılara dağıtımından

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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Aydın'da sağanak yağış etkili oldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle dönerken, bazı araçlar da su dolu caddelerde mahsur kalarak zor anlar yaşadı.

Nazilli'de bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 75'inci Yıl Bulvarı'ndaki alt geçidi su bastı. Bazı araçlar alt geçitte mahsur kalırken, Nazilli Devlet Hastanesi'ne giden yol da sular altında kaldı. Nazilli Belediyesi'ne ait iş makinaları yolda kalan araçları kurtardı. Bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. İtfaiye ekipleri evlerini su basan vatandaşlara yardımcı olurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Belediye ekiplerinin suları tahliye etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Su basan alt geçitten görüntü

- Yolda kalan araçtan görüntü

- Su basan yollardan görüntü

- Araçların belediye ekiplerince kurtarılışından görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Parayı yatırmayan Kırkpınar Ağası Çetin'in ağalığı düşürüldü (2)

'SORUN PARA DEĞİL, 15 TEMMUZ TARİHİ'

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından ağalık ücretini zamanında yatırmadığı gerekçesiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığı düşürülen işadamı Ahmet Çetin, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Meriç kenarındaki bir restoranda konuşan işadamı Çetin, sorunun para olmadığını, bu yıl düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri finalinin 15 Temmuz gününe denk gelmesi ve isteklerinin yerine getirilmediğini savundu.

'DAVUL ÇALDIRACAK KAPASİTESİ VARSA, O KANSIZDIR'

Kırkpınar güreşleri finalinin yapılacağını 15 Temmuz günü üzerinde duran Çetin, "15 Temmuz benim şehitlerimin günü, kimse bana kıyafet giydiremez. Kimse beni Kırkpınar'a sokup davul çaldıramaz. Gazilerin olduğu günde, meclise bomba atıldığı günde eğlence yapamam. Toprak ve bayrağa saldırı olduğu gün eğlence olmaz. Kırkpınar Güreşleri'nin tarihini ertelediği gün 1 milyon lira vereceğim. 15 Temmuz denilince tüylerim ürperiyor, kanım duruyor. Eğer birisi oraya çıkarsa davul çaldıracak kapasitesi varsa, o kansızdır. Biz bir milletiz, millete o gün bomba atılmış, meclise bomba atılmış. Ben o gün çıkacağım efendim Kırkpınar ağasıyım, ben davul çaldıracağım, ben güreş yaptıracağım. Hayır arkadaşlar yapmıyorum. Gücü olanda yaptırsın" diye konuştu.

'İPTAL KARARI TEBLİG EDİLSİN, HUKUKA BAŞVURACAĞIM'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın basın açıklaması sonrasında ağalığının iptal edildiğini duyduğunu anlatan işadamı Ahmet Çetin, kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra hukuki yollara başvuracağını belirterek şöyle konuştu:

"Elime bir belge gelmedi, duyumla geldim. Neyi iptal ediyorsunuz, çocuk mu uyutuyorsunuz. Tebliğ olduğu anda hukuksal süreci var. Belediye başkanı ile şahsi bir husumetim yok, ben duyum üzerine geldim. Şehitlerin olduğu günde bayram olmaz. Eski tarihte yani 8 Temmuz'da yapılsaydı parayı öderdim. Ben başkanı uyardım, ağa konağı istiyorum, VIP istiyorum, protokol istiyorum, Kentler Birliği burada olsun istedim. Seçim var protokol bulamazsın dedim. Suç mu istedim? Seçimde hangi bakanı bürokratı bulamazsınız. Kırmızı dipli davetiye için verilen mumu kime verecekseniz? Madem ödemediğim zaman iptal etmemiş, şimdi iptal ediyor."

'1.5 MİLYON KUZUYA MI VERDİM?'

Sözleşmede isteklerinin olup olmadığının sorulması üzerine konuşan Çetin, "Ne olacakmış? Altı boş, kuzuya mı 1.5 milyon lira verdim ya şaka mısınız siz? Ben size kuzudan ekspresini yaptırayım, bin gez. Gezebiliyorsan? 1.5 milyon kuzuya vereceğim, Andaval andaval gezeceğim öyle mi? Protokolde yerin olmayacak, bir şey olmayacak kimim ben ya? İfadelerini kullandı.

BELEDİYE SEÇİM NEDENİYLE ERTELEDİ

Bu arada Edirne Belediyesi bu yıl 657'ncisi yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali üzerine 9-15 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar vermişti.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıya katılanlar

-Ahmet Çetin'in açıklamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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Kilis'te İHH Suriyeli 600 yetim ve öksüz çocuğu iftar verdi

KİLİS'te İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de anne ve babalarını kaybeden 600 öksüz ve yetim çocuğa iftar verdi.

Kilis'te bir salonda gerçekleştirilen iftar etkinliğinin konukları Suriye’de anne ve babalarını kaybeden 600 öksüz ve yetim çocuk oldu. Etkinliğe ev sahipliği yapan İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, Ramazan ayının 15’inde Dünya Yetim Çocuklar Günü kutlandığını ifade ederek, “Dünya yetimler günü olması hesabıyla 600 yetim çocuklarla beraber iftar açıyoruz. Yetimler günün çocuklar ile birlikte iftar açarak onların yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Bir çok ilde iftar veriliyor. Suriye içlerinde de iftar veriliyor. Bu günde yetimleri unutmayalımö dedi. İftarın ardından düzenlenen programda yetim ve öksüz çocuklar gönüllerince eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan görüntüler

- Yetim çocuklar aileleri ile birlikte masada oturmaları

- Yemek dağıtımından görüntüler

- Suriyeli çocukların oyunlar oynamaları

- Suriyeli yetim çocukların konuşması

- İHH Kilis Koordinatörü Serkan Öktem’nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Uzaklaştırma cezası aldığı eve çatıdan girmek isterken düştü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilen Samet Ç. çocuklarını görmek için 5'nci kattaki evine çatı katından uzattığı iple sarkarak girmek isterken düştü. Ağır yaralanan Samet Ç. hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl'de yaşayan 39 yaşındaki Samet Ç. 2 çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uyguladığı gerekcesiyle kendisine mahkeme tarafından bir ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verildi. İddiya göre bugün çocukları olan 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif'i görmek için TOKİ Konutları'nın bulunduğu binaya gelen Samet Ç.,5'nci kattaki evlerine gitti. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenenSamet Ç. 7 katlı binanın çatısına çıktı. Bulduğu halatın bir ucunu çatıya bağlayıp diğer ucunu beline bağlayıp binadan sarkarak evine girmek isteyen Samet Ç., halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan SAmet Ç.,ağır yaralı olarak kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğü'ne götürülen Tatyana Ç., kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında boşanma davası açtığını mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilmesine rağmen eve gelmek istediğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralının ve kadının görüntüsü

Genel görüntü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()