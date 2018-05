DHA YURT BÜLTENİ-15

Kemer'deki 3 ölümlü kazada minibüs sürücüsü tutuklandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş tutuklandı.

Dün Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltıa alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çatalbaş, jandarma karakolundaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Çatalbaş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

Yıldırımın yere düşme anı kamerada

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde şiddetli yağmur sonrası yıldırımın yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde ilçede etkili olan sağanak yağış sonrası Abdal Ağa Mahallesi'ndeki Çermik Bulvarı üzerindeki yere düşen yıldırım çevredeki vatandaşları korkuttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir binanın saçak altında yağmurun dinmesini bekleyen vatandaşlar, yıldırımın düşme anında büyük korkuya kapıldı. Yıldırımın kavşakta düştüğü yerdeki betonların parçalandığı görüldü.

Mahalle sakinlerinden Meden Güzen, "Dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur vardı. İşyerinde oturduğumuz sırada büyük bir görültü ile yerimizden fırladık. Güvenlik kameralarını incelediğimizde yıldırımın yere düştüğünü fark ettik. Düştüğü yerde bulunan betonlar parçalanmış çevrede korkuya neden oldu" dedi.

Gaziantep'te ABD'ye Kudüs tepkisi

GAZİANTEP'te sivil toplum örgütleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İsrail Büyüklelçiliği'ni Kudüs'e taşınma kararına tepki gösterildi.

Ulucami'de kılınan cuma namazı sonrası sivil toplum örgütleri, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına tepki gösterildi. Pankartlarla sloganların atıldığı eylemde, açıklama yapan İHH Gaziantep Başkanı Engin Erbatan "İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin 1948 yılından beri hukuksuz olarak siyonist İsrail'in işgali altındadır. Siyonist İsrail devleti, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalarda aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize peygamber efendimizin isra (gece yürüyüşüne) çıktığı çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdır" dedi.

Kalabalık, açıklamanın ardından sloganlar atıp dağıldı.

Saklı cennet Bafa Gölü sualtından görüntülendi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente gelen su altı yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Bafa Gölü'nde dalışlar gerçekleştirerek gölün fauna, flora ve geçmişten miras kültürel varlıklarını görüntüledi.

Bafa Gölü, Ege Denizi'nin bir körfeziyken Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonların doldurmasıyla denizin yaklaşık 16 kilometre uzağında bugünkü şeklini aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente gelen su altı yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Bafa Gölü'nde dalışlar gerçekleştirdi. 3 gün boyunca çok sayıda noktadan yaptığı dalışlarla gölü görüntülen Tahsin Ceylan, göle hayran kaldığını, bugüne kadar gelememiş olmasından dolayı üzüntü duyduğunu, inanılmaz bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.

"GÖLÜN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ RİSK ALTINDADIR"

Çalışması hakkında bilgi veren Ceylan, "Bafa Gölü, dalış turizmine ve su altı fotoğraf ve belgeselcileri için de harika bir kaynaktır. Göl yoğun bir karides, kefal, levrek ve yılan balığı popülasyonuna sahip. Gölün içindeki Menet ve İkizce Adaları üzerinde barındırdığı tarihsel yapıların yanı sıra kıyılarında muhteşem bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Güzelliğine hayran kaldım. Bafa Gölü'nün biyolojik kırılganlığı son derece yüksek olduğunu, mutlak suretle bilim insanlarının desteği ile bilinçli koruma programlarının uygulanması gerekiyor. Gölün biyoçeşitliliği risk altındadır. Göl, Menderes Nehri'nin taşıdığı evsel, zirai ve sanayi atıklarının yoğun baskısı altındadır. Gölün deniz ile bağlantısının zaman zaman kesilmesi ve göl havzasına taze su girişinin engellenmesi türler üzerinde kırılganlık etkisi yaratmaktadır. Gölde yaptığım dalışlarda kullanımı yasak olmasına karşın çok sayıda misina ağlarının kullanılıyor olması büyük bir talihsizliktir. Göl, denilebilir ki tam bir azmak olarak balıkların, kabukluların ve birçok kuş türünün üreme ve yaşama alanıdır. Üretimi ile denizi besleyecek büyük ve önemli bir kaynaktır. Kuşadası dalışımızda yarım saatte bir önümüzden geçen nöbetçi bir karagöz balığını gördüğümde denizlerimizin geldiği noktayı net olarak gözlemlemiş oldum. Bafa Gölü denizi besleyebilecek çok çok önemli bir ekosisteme sahiptir. Sürdürülebilir yaşamın da kendisidir. Gölün kırılganlığı yüksek risklerden arındırılması esastır. Göle bitmez tükenmez bir besin deposu olarak bakılmaması gereklidir. Denizlerimizdeki kırılganlıklardan aldığımız dersle Bafa Gölü'nü koruyalım" dedi.

Lise 12'inci sınıf öğrencisi av tüfeği ile intihar etti

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Kovalı mahallesi Tepecik mezrasında ailesiyle birlikte yaşayan lise 12'inci sınıf öğrencisi Abdullah Adal, girdiği bunalım sonucu evde bulunan av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Derik ilçesine 22 kilometre mesafede bulunan Kovalı mahallesi, Tepecik mezrasında, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi, Abdullah Adal (19), henüz belirlenemeyen bir sebeple girdiği bunalım sonucu, evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile intihar etti. İddiaya göre, sabah saat 11.17 sıralarında 4 sınıf arkadaşına, "Kardeşim yolun açık olsun, hakkınızı helal edin. Ben ediyorum. Hayatınızda mutlu olursun inşallah" yazılı mesaj gönderen Abdullah Adal, odasının kapısını da kilitledi. Arkadaşları, telefonla aradıkları Abdullah Adal'ın cevap vermemesi üzerine bu kez ailesini arayarak durumu anlattı. Yakınları, Abdullah Adal'ın av tüfeğini aldığını pencereden görünce önce ikna etmeye çalıştı. Ancak, Abdullah Adal'ı ikna edemeyen yakınları bu kez kilitli kapıya yönelince içerden patlama sesi duyuldu. Kapıyı kırıp içeri giren yakınları Abdullah Adal'ı yerde kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Abdullah Adal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdullah Adal'ın cenazesi Derik Devlet Hastanesi Morgu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Adal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Tepecik Mezrası'na götürüldü.

Abdullah Adal'ın ölmeden önce cep telefonu ile mesaj çektiği 4 arkadaşından biri olan Mazlum Aydın, Adal'ın 5 günden beri okula gelmediğini belirterek, "Çok duygusal bir arkadaşımızdı. 5 günden beri okula gelmiyordu. İntihar öncesi bize mesaj çekerek helallik istedi. Sonra biz aradık onu ama cevap vermedi. Ailesini aradık ama her şey için geç kalmıştık. Çok üzgünüz" dedi.

Abdullah Adal'ın cezanesinin hastaneden çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçirdi.

Reyhanlı saldırısının 5. yıldönümünde şehitler anıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı aracın patlatılması ile yaşanan terör saldırısının 5. yıldönümünde 52 şehit düzenlenen törenle anıldı.

Belediye binası yakınındaki ilk patlama yerinde başlayan törende şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri daha sonra toplu halde ikinci patlama yeri olan PTT yakınına hareket etti. Ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve pankartlarla şehitler ölmez sloganı atan vatandaşlar 11 Mayıs Şehitler Anıtı önüne geldi. Patlamada şehit olanların isimlerinin okunmasından sonra 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs Şehitler derneğini kurduklarını söyleyerek, "Bu süreç içerisinde derneğimizi kurduk. Tüm şehit ailelerini bir araya getirdik. Her konuda sorunlarını çözmeye çalıştık, başarılı da olduk. Bu konuda devletin desteğini de gördük. Ancak biz her zaman söylediğimiz gibi terör mağduru değiliz, şehit ailesiyiz. İnşallah bizi de şehitliğe kabul ederler" dedi.

Reyhanlı saldırısındaki şehitleri unutmadıklarını söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, "Bugün bir annenin evladından koparıldığı, babanın ocağının söndüğü, ailesinin dağıtıldığı, kardeşin kardeşini bir daha hiç göremeyeceği son bakışın yıl dönümü. Bu gün huzur ve refah içerisinde yaşayan medeniyetler beşiği Reyhanlı'nın dağıtılmak istenmesinin, ülkemizin yıpratılma düşüncesinin yıldönümüdür. Bu milletin, ortamın hiçbir zaman dağıtılmayacağı, bu gök kubbenin altında bu birliğin bu varlığın dokunulmazlık kanıtının yıldönümüdür. Kenetlenerek çıktığımız bu sınavın bir daha tekrarlanmamasını Allah'tan diliyor ve şehitlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kilis ve Şanlıurfa'dan gelen şehit ve gazi dernek temsilcilerinin şiirler okudukları törende konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, konuşmanın çok zor olduğunu, kelimelerin boğazında düğümlendiğini belirterek şunları söyledi:

"11 Mayıs'ta Reyhanlı çok büyük hadise yaşadı. Bunu unutmak mümkün değil. Adeta yüreğimizi parçaladı. Suriye krizi başladığından bu yana Reyhanlı bu yükü en fazla sırtında taşıyan yerleşim yerlerinden biri oldu. Kilis'te büyük acı yaşadı. Bu iki serhat şehri bütün Suriye krizi başladığından bu yana yükün altına girdi. Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptı, misafirperverliğini gösterdi. Ama maalesef en çok sıkıntıyı da bu iki şehrimiz yaşadı. Reyhanlı patlamasında şehitler verdik. En son Zeytin Dalı Harekâtı'nda Reyhanlı'ya 40'ı ilçe merkezi olmak üzere toplam 55 roket isabet etti. Biri Suriyeli olmak üzere 4 kardeşimiz şehit oldu. 80 kardeşimiz de yaralandı. Biz devlet olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz ama yaraları sarmak yetmiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehit ailelerinin göstermiş olduğu metanet, dirayete ve bizlere destek oldukları için şükranlarımızı sunuyorum. Hem 11 Mayıs ve hem de Zeytin Dalı Harekâtı sırasında kenetlendik, bir olduk. Devlet, millet, ordu adeta tek yumruk haline geldik. Bu terör saldırılarını yapanlara en güzel cevabı hep birlikte verdik. Bizim birliğimizi, huzurumuzu bozamazlar, amaçlarına ulaşamadılar. Provokasyona gelmeyen, cesareti ve metaneti ile devletin yanında yer alan Reyhanlı tüm Türkiye'ye örnek oldu. Reyhanlı halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen herkes Reyhanlı halkına destek oldu. Göstermiş olduğunuz bu birlik ve beraberliğin ilelebet devam etmesini diliyorum. Bundan sonra böyle acılar yaşanmaması için devlet olarak elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum. 11 Mayıs ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ailelerimize tekrar başsağlığı diliyor yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum."

Törenler, Kuran tilavetinin ardından Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın okuduğu dua ile sona erdi. İkindi namazında ise Mustafa Şevki Paşa Camisi'nde mevlit okutuldu.

Üniversite öğrencileri, berberin kendilerini dolandırdığını iddia etti

KARABÜK'te, yaklaşık 70 üniversite öğrencisi, berber 29 yaşındaki K.K.'nın kendilerine telefon satın aldırdığını, borç alarak ödemediğini iddia ederek, dolandırıldıklarını iddia edip şikayette bulundu.

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 70 öğrenci, karakola giderek Kılavuzlar Köyü'nde berber dükkanı işleten K.K.'nın kendilerini dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Polis, eşi ve çocuğuyla ortadan kaybolan K.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Üniversite öğrencileri, K.K.'nın evinin ve dükkanının bulunduğu 4 katlı apartmanın önünde nöbet tutmaya başladı. Öğrenciler, K.K.'nın parasını kendisinin ödeyeceğini belirterek, 5 bin TL değerinde telefon aldırdığını, aldığı borç paraları ödemediğini iddia etti.

Bir öğrenci, "Bana, 'Eşim telefon kullanmamı istemiyor. Eşimden habersiz iyi bir telefon almak istiyorum ama bana kredi çıkmıyor. Sen bana telefon al, parasını veririm' dedi. Bende iş yerini bildiğim ve kendisine güvendiğim için bir mağazaya gittik, cep telefonu beğendi. Değeri 4 bin 799 TL olan cep telefonunu kredi çekip aldığım için borcum 5 bin 599 TL oldu. Bu parayı da 12 taksitle ödemeye başladım. Daha sonra bu parayı kendisinden istedim. Yarın, ertesi gün ödeyeceğim dedi ve bugüne kadar ödemedi. Bu şahsın benim gibi birçok öğrenciyi bu şekilde dolandırdığını öğrenince karakola geldim" dedi.

Bir öğrenci ise, "Kaza yaptığını, para lazım olduğunu iddia ederek para istiyordu. Bana kredi başvurusunda bulundurdu. Arabasının kendi üzerine değil, rent a car firması üzerine olduğunu öğrendik. Bir çare bekliyoruz" diye konuştu.

K.K.'nın komşusu ise, "Buraya günlerdir öğrenciler geliyor. Dolandırıldıklarını söylüyorlar. Herkesi dolandırmış. Bana da öyle tekliflerde bulundu ama ben kabul etmedim. Şu anda kimse nerde olduğunu bilmiyor" dedi.

Mersin, dünya çapında ‘Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi’ ilan edildi

MERSİN’de 2015 yılından bu yana yürütülen çalışmalar nedeni ile kent dünya çapında Erişilebilir Kent ve Turizm Merkezi ilan edildi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Rusya Eğitim ve Bilim Başkanlığı Baş Yardımcısı Doç. Dr. Valentina Victorovna Pereverzeva, Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vagif D. Bayramov, DEV&WDU Kurucu Başkanı Metin Şentürk, DEV&WDU Kurucu Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı ve 85 ülkeden temsilciler katıldı.

Dünya Engelliler Birliği’nin 6’nci Olağan Genel Kurulu, Global Erişilebilir Turizm Kongresi ve Erişilebilir Şehir ve Turizm Merkezi Mersin Projesi organizasyonlarının dünyanın ilk Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapan Mersin’e çok yakıştığını belirten Başkan Kocamaz, "Daha konforlu yaşam uğruna diğer insanları yok sayan bir yaşam algısı sorun üstüne sorun üretiyor. Her şeye sahip olmaya çalışıyor, hızla tüketiyoruz. Sevdiğimizi düşündüğümüz kişilere bile eşya muamelesi yapıyoruz. Herkesten ve her şeyden bizi mutlu etmesini istiyoruz. Oysa sevmek, her şeyden önce sorumluluk üstlenmektir. Sahip olmak değil sahiplenmektir. Korumak, geliştirmek, yaşatmaya çalışmaktır. Mutlu olmakla yetinmeyip mutlu etmeyi de bilmektir. Doğru sevmeyi öğrenmeli, haklarımızla birlikte sorumluluklarımızı da düşünmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu temel prensip ışığında Mersin’de kurduğumuz merhamet odaklı sevgi sistemiyle başta dezavantajlı toplum kesimleri olmak üzere tüm halkımızı sevgiyle kucaklıyoruz" dedi. 4 yıl boyunca engelsiz bir kent hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kocamaz, "Oyun, dinlenme ve ulaşım alanlarını engelli bireylerimiz için kesintisiz erişim alanları haline getiriyoruz. Engelsiz Otel, Engelsiz Tatil, Engelsiz Bina, Engelsiz İbadethane, Engelsiz Banka ve diğer hizmetlerimizle engelsiz bir dünya kuruyor olmanın huzurunu doyasıya yaşıyoruz. Eğer bugün, 'Erişilebilir Şehir ve Turizm Merkezi Mersin' gibi bir projeyi hayata geçirebiliyorsak, 'Erişilebilir Turizm Global Kongresi’ ve ‘Dünya Engelliler Birliği’nin Olağan Genel Kurulunu’ ilimizde toplayabiliyorsak bu gayretlerimiz sayesindedir. 3 gün sürecek küresel organizasyonların, konfor ve güç odaklı bir medeniyet algısı yerine sevgi odaklı bir medeniyetin kurulması yolunda önemli bir adım olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Başkan Kocamaz’ın Mersin’de engelliler için yaptığı çalışmalar ve Erişilebilir Kent Mersin olma yolunda verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan DEV&WDU Kurucu Başkanı Metin Şentürk de, şunları söyledi: “Dünya Engelliler Birliği 6. Olağan Genel Kurulumuzda bir aradayız. Dünyanın doğusu ve batısı arasında köprü olan canım ülkemde dünya engelliler vakfının kurulması için Birleşmiş Milletler’i ve taraf devletleri ikna etmek için uzunca bir süre mücadele etmiştik. O günkü çabalarımızın ve hayallerimizin gün geçtikçe büyüyerek bugüne kadar geldiğine tanık oluyoruz. Çünkü dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, dünyanın neresinde hangi sorunla yüzleşiyor olursanız olun, yasaları çıkartabilirsiniz, kanunları koyabilir, her yönetmeliği düzenleyebilirisiniz ama bir işin içerisine yüreğinizi koymadığınız zaman o işten hayır gelmez." Vali Yardımcısı Halal ve Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı da Dünya Engelliler Birliği’nin 6. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirdikleri konuşmada iş birliği içerisinde oldukları Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve engelli bireyler adına özverili çalışmalar yürüten Başkan Kocamaz’a teşekkür etti. Rusya Eğitim ve Bilim Başkanlığı Baş Yardımcısı Doç. Dr. Valentina Victorovna Pereverzeva, Rusya Milli Eğitim Bakanı Olga Vasilyeva adına bir konuşma gerçekleştirirken, Moskova Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vagif D. Bayramov da konuşmasında Mersin’de engelliler adına yapılan önemli organizasyon için Başkan Kocamaz’a teşekkür etti. Plaket ve ilan bildirimi takdiminin ardından Dünya Engelliler Birliği’nin 6’nci Olağan Genel Kurulu tahmini bütçe oluşturulması ve oylanması, talepler, değerlendirmeler ve uygulama projelerinin sunumu ile devam etti.

