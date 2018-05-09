DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Soylu: Seçim güvenliği için 531 bin 7 personel görev yapacak



İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için bölge toplantısı Aydın'da yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim günü İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin bütün izinlerin iptal edildiğini, seçimlerde 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile birlikte toplam 531 bin 7 personelin görev yapacağını söyledi.

Aydın- Muğla Karayolu üzerindeki bir otelde, seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, Denizli, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Kütahya, Manisa ve Muğla illerinin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan toplantıda konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Geçen yıl 16 Nisan referandum nedeniyle yine bir dizi güvenlik toplantıları düzenlemiştik. Bu yıl da yine genel seçimler nedeniyle bu güvenlik toplantısının aynısını yapmanın faydalı olacağını düşünerek, yeniden başlattık. Türkiye'yi 7 bölge üzerine bölerek programlarımızı yaptık. Geçen hafta Ankara'da yapmış olduğumuz toplantı serimizin bugün ikincisini Aydın'da yapmaktayız. Aydın, Denizli, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Kütahya, Manisa ve Muğla gibi illerdeki görevli arkadaşlarımızla buradayız. Bu hafta sonuna kadar tüm bölge toplantılarımızı tamamlamış olacağız. Her seçimin bir önemi vardır, ama daha önceki seçimler belli bir rutine ait seçimlerdi. Aynı sistem içerisinde vakti geldiği için yapılan seçimlerdi. Ancak 24 Haziran seçimleri bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017'de kararlaştırılan yeni bir sistemin ilk adımı olacak. Dolayısıyla maliyeti olarak, hem hukuki olarak, hem de bir teknik olarak birtakım yenilikler olacak. Dünyanın ve uluslararası gündemin de takip ettiği bir seçim sürecini hep birlikte yaşayacağız. Seçim, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde güvenlik zaafiyetine yol açmadan sandığa gitmesini temin etmemiz lazım. Bu nedenle bu toplantıları düzenlemiş olduk."

SEÇİM GÜNÜ 531 BİN 7 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Seçim güvenliğinin 3 başlıkta yer alacağını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, seçim günü oy verme güvenliği ve seçim günü akşamı oyların sayılması ve teslimatıdır. Miting alanlarında özel tedbirlerimiz olacaktır. İnsan için en kıymetli mesailerden birisi, kendisini yönetecek kişiyi seçmesidir. Hayatın içindeki olağan akışı budan sonra gelir. Seçim çok kıymetli bir dönemdir. Bizim yapmamız gereken, milletin bu kıymetli döneminde güvenliği tahsis edebilmektir. Güvenliğin esası özgürlüktür, güvenlik özgürlük için vardır. Seçim günü İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bütün izinleri her zaman olduğu gibi kaldırılacak. 264 bin 526 emniyet personelimiz, 195 bin 695 jandarmamız, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile birlikte toplamda 531 bin 7 personelimiz seçim günü görev başlarında olacaklar. Kampanya döneminde gerek insansız ve insanlı hava araçlarımız, güvenlik acil durum merkezlerimiz, güvenlik istihbarat teşkilatımız ve güvenlik kamera sistemleriyle anlık izleme yaparak seçim güvenliği için gayret göstereceklerdir. Personellere de eğitim verilecektir."

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması

- Salonda konuşması ve genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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13'ÜNCÜ KATTAN ATLAYAN ASUDE, 'BU HAYATTAN BIKTIM' NOTU BIRAKMIŞ



ADANA'da dün akşam intihar eden 15 yaşındaki Asude K.'nin 'Bu hayattan bıktım' diyerek not bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Asude K., oturdukları apartmanın 13'üncü katındaki evlerinin penceresinden atladı. Toprak zemine düşen genç kız, çağrılan ambulansla götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aile yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Asude K.'nin evinde yapılan incelemede ise bulunan 'İnşallah ölürüm, sakat kalıp kimseye muhtaç olmam. Bu hayattan bıktım' notu bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

- Apartmanın dış görüntüsü

- Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması

- Arkadaşlarının üzüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Akif ÖZDEMİR-Çağlar ÖZTÜRK- Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()

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HARRAN, BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ SELE TESLİM OLDU

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı, ekili alanlar zarar gördü. Harran'da bir hafta önce de etkili olan yağış yine sele neden olmuştu.

Harran, geçen Çarşamba günü sele neden olan yağışın ardından bugün de yağmura teslim oldu. Şiddetli yağış ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde sele yol açtı. Sel nedeniyle ilçeyi mahallelere bağlayan yollarda çökmeler meydana geldi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Yağışın ardından belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Taşan su nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar

- Ekili tarlası göle dönen çiftçi yetkililerden yardım istemesi

- Göle dönen ekili tarlalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ OPERASYONU: 36 GÖZALTI

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aranan 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ELE GEÇİRİLENLER

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine düzenlenen ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 Euro ele geçirildiği belirtildi.

49 MİLYON KİŞİYE AİT KİMLİK VE ADRES BİLGİSİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yürütülen soruşturma neticesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu şahıslarla ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şahıs yakalanmıştır. Şahsın incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirilmiş olup, İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()-



