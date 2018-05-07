DHA YURT BÜLTENİ- 15

Mehteran takımını taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü 12 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Hilal Mehteran Takımı'nı taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Hilal Mehteran Takımı'nı Denizli'den Burdur'un Çavdır ilçesine götürmek üzere yola çıkan Yusuf Demirkan'ın kullandığı 20 BM 611 plakalı minibüs, Acıpayam ilçesi, Kumafşarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrulan minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Mehteran Takımı'nın davulcusu 53 yaşındaki Mehmet Vehbi Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Demirkan ve diğer 11 mehteran takımı üyesi ise itfaiye ekipleri tarafından minibüsten yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Acıpayam, Serinhisar ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'nün durumun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaplan'ın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazada ölen Mehmet Vehbi Kaplan'ın fotoğrafı

-Kaza yerinden görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Devrilen minibüsten görüntü

-Yaşamını yitiren Mehmet Vehbi Kaplan'ın ceseodi

-Yoldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

=========================================

Çobanlık yapan amca-yeğen karbonmonoksit gazından zehirlenmiş

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya Yaylası'nda kaldıkları çadırda ölü bulunan çobanlık yapan Mehmet Karadağ (52) ile yeğeni Cavit Karadağ'ın (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Amca ve yeğen gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dibekkaya köyünün hayvanlarını otlatan Cavit Karadağ ve amcası Mehmet Karadağ'dan geçen 5 Mayıs akşamından beri haber alamayan yakınları, dün sabah saatlerinde yaylaya gitti. Yakınları, amca- yeğeni çadırın içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla yaylaya gelen sağlık görevlileri, çobanların öldüğünü belirledi. Bekar olan Cavit Karadağ ile evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karadağ'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Amca ve yeğenin ön otopsi raporunda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Amca ve yeğenin cenazesi otopsi sonrası memleketlerine getirildi. Kağızman Merkez Camii'nde ikinci vakti kılınan cenaze namazında, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cavit Karadağ ile Mehmet Karadağ'ın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Göğsügüzel mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Mehmet Karadağ'ın oğlu ve yakınları

-Taziyeleri kabul etmelerş

-Cenaze namazının kılınması

-Genel

Haber-Kamera: İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), ()

==========================================

Bakan Eroğlu ve Özlü birbirlerine bal yedirdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin Yığılca ilçesinde kurulan bal ormanlarından elde edilen baldan birbirlerine yetirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı yatırımlarının temelini atmak için Düzce'ye geldi. Düzce Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Bakan Veysel Eroğlu, Türkiye'de bal ormanlarının ilk kez Düzce'de kurulduğunu, Türkiye'nin bal ormanları yatırımları konusunda dünyada ikinci sıraya yükseldiğini söyledi. Eroğlu, daha önce ormanlara arılar ve arıcıların sokulmadığını belirterek, "Bunu tamamen kaldırdık. Dedik ki her şey millet için, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısı ile orman teşkilatına talimat verdim. Bundan sonra arıcılara desteği biz vereceğiz, bal ormanı kuracağız. Şaşırdılar bal ormanı ne demek? Bal ormanı alanda yeri hazırlamak, çam balı yada kestane balı. Oraya ne istiyorlarsa dikeceğiz. Bu sayede Türkiye dünyada ikinci sıraya yükseldi. Çok kısa zamanda 8-10 yılda Türkiye büyük bir mesafe kat etti. Buna da ilk kez Düzce'nin Yığılca ilçesinden başladık. Hatta ben Yığılca'ya gittiğim zaman orada çok güzel bir alan var, şifalı bitkiler var. Yığılca'da çok kısa sürede bir bal ormanı kuruldu. Hatta o kadar muhteşem ki Yığılca bal köy markası oluştu. Bu sertifikalı ve şifalı bir bal" dedi. Bakan Eroğlu daha sonra Yığılca bal ormanlarından elde edilen baldan bir kaşık alarak kendi elleri ile Bakanı Faruk Özlü'ye yedirdi. Bakan Özlü de aynı şekilde Bakan Eroğlu'na bal ikram etti.Daha sonra Bakan Eroğlu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde Düzce'ye kurulacak 9 tesisin temel atma törenine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan Eroğlu'nun açıklamaları

-Bakanların bal yerken görüntüsü ve detaylar

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

============================================

Tunceli'de yavrularıyla nehir kenarında gelen Ayı görüntülendi

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki Kırmızı Köprü köyü yakınlarında geçen Pülümür Nehri kıyısında yavrularını beslenmeye çalışan ayı, kendisini görüntüleyen vatandaşları fark etmesiyle üzerine yavrularıyla birlikte hızla ormanlık alan kaçtı.

Pülümür ilçesindeki ormanlık alanda bulunan ve sayılarının fazla olduğu belirtilen Ayılarndan biri 2 yavrusu ile Pülümür Nehri kıyısında görüntülendi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, bir Ayı iki yavrusuyla birlikte Pülümür nehrine gelerek yavrularını beslemeye çalıştı. Suyun akıntısının tehlikeli olduğunu fark eden vatandaş, ayıların uzaklaşması için ses çıkardı. Sesi duyan ayı, iki yavrusuyla birlikte ormanlık alana hızla ulaştığı görüntülerde kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-Ayıların nehir kenarına gelişi

-Nehir kenarında ayıların gezmesi

-Vatandaşın ayılara seslenmesi

-Ayıların ormanlık alana gitmeleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: TUNCELİ,(

===========================================

Tatbikat öncesi savunma sanayi firmaları ürünlerini sergiledi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, devam eden Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda, savunma sanayi firmaları, çeşitli ülkelerin ordularının envanterine girmiş son teknoloji ürünlerini tanıttı. Sergide en çok dikkat çeken ürün ise BMC tarafından üretilen insansız uzaktan kumandalı çok amaçlı zırhlı aracı ‘Amazon’ ile FNSS firmasının Umman ordusu için ürettiği ‘Pars III’ aracı oldu

Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES 2018 Tatbikatı bugün başladı. Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde 7- 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak tatbikatın bugünkü bölümünde, tatbikat alanında savunma sanayi firmaları, son teknolojiyle donattıkları ürünlerini sergiledi. Sergi de en çok dikkat çeken ürün BMC tarafından üretilen insansız uzaktan kumandalı çok amaçlı zırhlı aracı ‘Amazon’ oldu. İnsansız uzaktan kumandalı zırhlı araç ‘Amazon’un özellikleri ise şöyle:

"Uzaktan kumandayla görüş alanı içerisinde 5, görüş dışında 1 kilometre görev yarı çapına sahip bulunuyor. Kumanda konsolu sabit noktada bulunabileceği gibi hareketli araçlar üzerinde de yer alabiliyor. Araca ait tüm komutalar (vites, gaz, fren, direksiyon, aydınlatma ve benzeri ) uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Aracın iç tasarımında otonom olduğu anlaşılamıyor ve operatör kullanımına kısıtlılık içermiyor. Normal görevlerini rahatlıkla ifa edebiliyor. Ancak uzaktan kumandayla kontrol edildiğinde içerideki kontroller devre dışı bırakılıyor. Bu sayede araç içerisine girilse dahi araç görevinden ayrılmıyor. Bu özellik sayesinde aracın içine üçüncü kişiler binse dahi hiçbir zaman müdahale edemiyor. Gerçek zamanlı 11 kamera görüntüsü kumandaya iletiliyor ve araç kumanda arasında gerçek zamanlı 256 bit şifreli telemetriyle kumanda ediliyor. Herhangi bir kumanda kaybında araç kendini emniyetli pozisyona alarak durduruyor. Araç üzerinde çevresel farkındalığı sağlamak üzere 360 dereceyi kör noktada bırakmayacak şekilde 8 kamera bulunuyor. 30x optik yakınlaştırma kabiliyetli ful HD gündüz kamerası ve 4x dijital yaklaştırmalı soğutmasız tip termal kamera donanımlarıyla zifiri karanlıkta dahi etkin şekilde görev yapabiliyor. Kule üzerinde bulunan lazer mesafe ölçerle otomatik balistik düzeltme yapılabiliyor, otomatik hedef takip gerçekleştirilebiliyor."

PARS III UMMAN’A SATILDI

Sergide dikkat çeken ürünlerin başında gelen FNSS firmasının ürettiği ‘Pars III 8x8’ Umman ordusu için tasarlandı. Sınıfının en yüksek teker gezinme hareketine ve en düşük dönüş yarıçapına sahip aracı olan Pars III, 70 cm dik engel ile 200 cm uzunluğundaki hendeği rahatlıkla geçebiliyor. 800 kilometre üzerinde menzile sahip olan araç, patlamaya ve delinmeye karşı özel önlemler bulunan yakıt tankına sahip. Araç alt sistemlerinin mayın korumalı gövdeye modüler olarak bağlanması, bakım ve değişim kolaylığı sağlamaktadır. Araç hem personel taşıma amacıyla üretilen korumalı kamyonların koruma seviyesine sahip olmakta hem de modern zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde bulundurarak farklılığını ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra sergide geçen sene tanıtılan ve Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK’nın kullandığı insansız hava aracı ‘Bayraktar’, Nurol Makine tarafından üretilen ‘Ejder Yalçın’, ‘Ejder Kunter’ gibi muharebe araçları da görücüye çaktı. Sergiyi gezen yerli ve yabancı askerler de yeni üretilen silahları inceledi.

Serginin 11 Mayıs tarihine kadar tatbikata davetli olan Türk ve yabancı gözlemcilere açık olacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergideki araçlardan görüntü

- BMC’nin aracı Amazon’dan görüntü

- FNSS’nin aracı Pars III’ten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()



