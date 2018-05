DHA YURT BÜLTENİ - 15

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 3 YARALI

İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit D-100 Karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Doğukan Sarımehmetoğlu yönetimindeki 34 TT 9120 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlerin altına girerken, sürücü Doğukan Sarımehmetoğlu, Nurcan Sarımehmetoğlu ile İrfan Sarımehmetoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli), ()

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI



KONYA'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Hakan Karcı yönetimindeki 42 YD 875 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abidder Üresin'in kullandığı 42 EKA 29 plakalı otomobille çarpıştı. Karcı yönetimindeki otomobil, savrulup şarampole yuvarlandı. Kazada, Üresin'in kullandığı araçta bulunan Mustafa Selim Arı (15) yaşamını yitirdi. Sürücü, Abidder Üresin, Gülperi Üresin ve Çiğdem Üresin ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Hakan Karcı ve yanında bulunan Tolgahan Sakarya, Sezer Akgedik ve Hikmet Selin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ (Konya) ()

AĞRI'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



AĞRI'da, richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı merkez olarak saptadığı deprem, saat 21.18'de meydana geldi. Yerin 17 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Haber: Oğuzhan HANÇER / AĞRI, ()

AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ GANİRE PAŞAYEVA, GENÇLERLE BULUŞTU



KOCAELİ Kitap Fuarı'nda konferans veren Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türk devletlerinde yaşayan herkesin tek parça olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Paşayeva, "Almanya Parlamentosu'nda bir partinin üyeleri terör örgütüne destek eşarpları bağlıyor. Her biriniz bunları evinizde eleştiriyorsunuz değil mi? Peki sizin sesinizi duyuyorlar mı?" ifadesini kullanırken, "O evinizde söylenmeye ayırdığınız 15-20 dakikalık zamanı sosyal medya ile değerlendirebilirsiniz. Açın internette o fular takan milletvekillerinin isimlerine bakın. Daha sonra sosyal medya sitelerinden bir bir onların hesaplarına ulaşın ve onlara bir mesaj gönderin" diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konferans verdi. Gençlere tarihin öneminden bahseden Paşayeva, Türk devletlerinde yaşayan herkesin tek parça olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya uygulamalarının önemine dikkat çeken Paşayeva, "Terör örgütlerinin Türkiye'ye neler yaptıklarını biliyorsunuz. Bu terör örgütlerinin arkasında güçler var. Mesela Belçika'da, Brüksel'de PKK terör örgütüne destek kampları kuruluyor. Almanya Parlamentosu'nda bir partinin üyeleri terör örgütüne destek eşarpları bağlıyor. Her biriniz bunları evinizde eleştiriyorsunuz değil mi? Peki sizin sesinizi duyuyorlar mı? Sizi duymadıklarını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Hepimiz sosyal medyada varız. O evinizde söylenmeye ayırdığınız 15-20 dakikalık zamanı sosyal medya ile değerlendirebilirsiniz. Açın internette o fular takan milletvekillerinin isimlerine bakın. Daha sonra sosyal medya sitelerinden bir bir onların hesaplarına ulaşın ve onlara bir mesaj gönderin. Mesajınızda bu terör örgütünün ne kadar can aldığını söyleyin. Neler yaptığını söyleyin. Almanca bilmiyor olmanız önemli değil. İnternette yazdığınız Türkçe cümleyi Almancaya çevirebilirsiniz. Belki mükemmel bir çeviri olmaz. Ancak söylemek istediğiniz şeyi söylemenize yetecek bir çeviri elde edebilirsiniz. Bunu kaçınız yaptınız? Bakın ben Karabağ'ı, Ahıska'yı sormuyorum. Türkiye bizim devletimiz değil mi? Her gün şehitler geliyor. O şehitlerimiz buradaki gençlerimiz ile aynı yaştalar. Onlar canlarını ne için veriyorlar? Sizin için, bizim için, bu vatan için veriyorlar. Onlar canını veriyorlarsa, bizim günde 20 dakikamızı vermemiz çok mu?" diye konuştu.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

