DHA YURT BÜLTENİ-15

1)SİLOPİ'DE PİKNİK YAPAN ÖĞRENCİLERİN YAKININA YILDIRIM DÜŞTÜ: 12 YARALI

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Düzalan köyü yakınlarında piknik yapmaya giden öğrencilerin yakınına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 12 öğrenci, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Silopi'deki çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileri, bugün sabah saatlerinde ilçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Düzalan köyü yakınlarına pikniğe gitti. Öğrencilerin halay çektikleri sırada, bulundukları yerin yakınındaki ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Silopi'de temaslarda bulunan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, öğrencilerin yaralandığını duyunca, hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Aktaş, yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Piknik yapmaya giden öğrencilerimizin yakınına yıldırım düşmesi sonucu, 12 öğrencimiz yıldırımdan etkilenmiş ve hastaneye alınmışlar. Doktor arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre çok ciddi hayati tehlikesi olan çocuğumuz yok. Ama tedavileri devam ediyor. İnşallah hepsi kısa sürede hastaneden taburcu edilecek. Hepsinin bilinçleri açık. Çok ciddi problemleri yok. Ama tabi tetkik ve tedavileri devam ediyor."dedi.

Görüntü dökümü:

------------------------

- Yaralıların ambulans ile hastaneye getirilişi

- Hastane akın eden öğrencilerin yakınları

- Vali mehmet aktaş ve kaymakam sezai ışıktaşın ziyareti

- Valinin çıkışta açıklama yapması

- Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()

======================================================

2)AYVALIK'TA 3'ÜNCÜ TEFERİÇ ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

BALIKESİR'de, 1900'lü yıllardan bu yana Karadağ'dan gelen Boşnak Türklerinin yaşadığı Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl 3'ncüsü gerçekleştirilen Küçükköy Teferiç Şenliği'nde Küçükköy ve Boşnak kültürü tanıtıldı. Yeni açılan otel ve sanat galerileri ile Alaçatı benzeri bir dönüşüm süreci yaşayan Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nin Boşnak kültürü, Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen şenlikle tanıtılıyor. Geçmişte yapılan akordiyonlu Teferiç kutlamaları yeni bir düzenlemeyle hayata geçirildi. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Teferiç Şenlikleri, Boşnak müzik grubu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Küçükköy Birlik ve Dayanışma Derneğinin açılışının ardından meydandaki etkinliklere geçildi. Küçükköy Meydanı'na Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından hazırlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün açılışı Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Figen Güren, Gökay Bacan, İlçe Turizm Büro Sorumlusu Yasemin Gençer, Ahmet Özdil, Şerif Bayri, Necmi Komili ve Mecit Ataklı İlkokulu öğrencileri tarafından yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Figen Güren, "3 yıldır düzenlediğimiz bu etkinlik herkeste çok güzel heyecanlar yarattı. Çok birleştirici, güzel şeyler getirdi. Herkes heyecan ve sevgiyle çok istekle katılıyorlar. Çok sahip çıkıyorlar. İnşallah iyi şeyler olsun, iyi şeyler gelişsin istiyoruzö dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ise, "Doğamızın bir takım özellikleri ve güzelliklerini bu etkinliklerle paylaşıyoruz. Bu gösteriyor ki ilçemiz ve dolayısıyla memleketimiz çok büyük renklerin ev sahipliği içinde. Hoşgörü ile beraber yoğrulmuş şekilde nefes alıp veriyoruz. Bu renkler güzellik kaynağı. Bu güzellikleri ve renkleri birlikte yaşayıp keyfine varıp dünyaya tanıtacağız. İyi anne, baba, iyi memur, iyi amir, iyi kaymakam olabilmek hepsinin ötesinde iyi yurttaş olabilmek. Bunu gerçekleştirdiğimizde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük insanlar, Cumhuriyet'in tüm kurucu unsurlarını kabirlerinde rahat ettiririzö diye konuştu.

YÖRESEL KIYAFETLİ DEFİLE

Ünlü müzik grubu Tapani çaldığı yöresel ezgilerle etkinliği hareketlendirdi. Küçükköy Meydanı'nda Boşnak Halk Oyunları Gösterisi sunuldu. Eşsiz lezzeti ile Küçükköy mutfağı ve el emeği ürünler sergilenerek, katılımcıların beğenisine sunuldu. Boşnak Kültürünü yansıtan kendine has yöresel kıyafetlerin olacağı bir defile de etkinliğe renk kattı. Gün boyunca Küçükköy'ün tüm sokaklarında yöresel müzikler çalınarak, misafirlere küçük sürprizler yapıldı. Etkinlik kapsamında saat 21:00'de ise ünlü müzik grubu Karmakeş Band sahne aldı.

Yalova'ya gittiği için şenliklere katılamayan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık'ın her köşesinin balkan kültürünün, Anadolu'nun izlerini ve değerlerini taşıyan Küçükköy Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teferiç Şenlikleri'nde Anadolu Mozaiğinin tüm kültürel değerlerini kucaklamayı amaçladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Yürüyüşten görüntü

Meydandan görüntü

El emekleri standları gezilirken görüntü

Defileden görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir), ()

==============================================

3)ŞEYH HALİD'İ ANMA VE AŞ DÖKME ETKİNLİĞİNDE 8 BİN FİDAN DİKİLDİ

BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Zilan türbesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğine, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. Türbe bitişiğinde 17 dönümlük araziyi bağışlayan bölgenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdurrahman Aydiş'e teşekkür eden Zilah Şeyhi Selman Bağdu, "Bu yıl etkinliğe katılan ziyaretçiler 8 bin adet çam fidanını toprakla buluşturdu."dedi. Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde bulunan Zilan türbesindeki Şeyh Halid'i anma etkinliklerine bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi akın etti. Her yıl Mayıs ayında yapılan anma ve aş dökme etkinliğinde bu yıl 8 bin çam fidanı dikildi. Tekirdağ, Samsun, Çorum, Ordu, Manisa, Ankara, İstanbul ve Amasya'dan otobüslerle Zilan türbesine gelen konuklar, öğle namazının ardından Şeyh Selman Bağdu'yu ilahi ve deflerle karşıladı. Türkiye'nin dört bir yanından türbeye gelen konuklar için 6 bini aşkın çadır kurulurken, çadırlarda konuklara ikramlarda bulunuldu. Örmegöze Köyü'ne gelenler, Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Zilan şeyhlerinden, Şeyh Halid'in türbesine giderek, dua etti. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların iki gün süreyle kaldığı köyde etkinliklerden önce uzun hazırlıklar yapıldı. Etkinlik boyunca konuklara ilahi dinletisi sunulurken, ziyaretçiler birlikte ibadet etti.

ŞEYH SELMAN BAĞDU'YA YOĞUN İLGİ

Beşiri'deki evinden, etkinliğin yapıldığı dedesi Şeyh Halid Türbesi'nin olduğu bölgeye gelen Şeyh Selman Bağdu ise türbe yakınında kalabalık tarafından zılgıt, alkış ve def çalınarak karşılandı. Bölgenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdurrahman Aydiş ve kalabalık bir grupla birlikte konukların bulunduğu bölgeye gelen ve vatandaşları selamlayan Şeyh Selman Bağdu, daha sonra Şeyh Halid'in bulunduğu türbeyi ziyaret edip, dua okudu. Türbe dönüşünde çadırda konukları kabul eden Şeyh Selman Bağdu, ziyaretçilerin yoğun sevgi gösterileri ile karşılandı.

ŞEYH SELMAN BAĞDU:TÜRKİYE'YE HOŞGÖRÜ MESAJLARI VERİYORUZ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar için bu yıl 6 bini aşkın konaklama çadırı kurduklarını belirten Şeyh Bağdu, "İki gün süreyle türbede konuk olacak olan ziyaretçilere her türlü imkanı sağlıyoruz. Hoşgörü türbemize kim konuk olursa olsun mutlaka yer sofrasında ağırlanır. Bu geleneği yıllardır devam ettiriyoruz. Çadırda konuklara çeşitli ikramlar sunulur. Yıllardır gelenekselleştirdiğimiz anma ve aş dökme etkinliğinde Türkiye'ye hoşgörü mesajları veriyoruz. Pazar günü konuklar yer sofrasında buluşup ayrılacak. Amacımız türbenin dört bir yanını yeşil bir kuşağa dönüştürmektir. Türbe bitişiğinde bize 17 dönümlük arsa bağışında bulunan İşadamı Abdurrahman Aydiş'e teşekkür ediyoruz. Elazığ Orman Şubesinden getirdiğimiz 8 bin adet çam fidanını bu yıl türbe ziyaretine gelenler toprakla buluşturdu. Özel İdare Genel Sekreterliği de yol ve su konusunda bize her türlü desteği verdi. Birkaç yıl içinde burası yeşil kuşağın bir parçası halini alacak. Türbemiz kardeşliğin pekiştiği yerdir. Burada herkesi ağırlamanın gönül rahatlığı içindeyizö diye konuştu.

Samsun, Tekirdağ ve Ordu'dan gelen bazı konuklar ise 40 yıldır Zilan türbesindeki anma etkinliklerine geldiklerini belirterek, "Burada karşılaştığımız sevgi ve hoşgörü ortamını tarif edemeyiz. Kardeşliğin en güzel yerlerinden biri Zilan türbesidir"dediler.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Kurulan çadırlardan görüntü

- Şeyh için ezgiler söylerken

- Gelen vatandaşların görüşü

- Şeyh Selman Bağdu'nun türbeye gelmesi

- Şeyh Selman Bağdu ile röportaj

- Şeyh Selman Bağdu ağaç dikerken

- Muhabir anonsu

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,() -

=======================================================

4)HİSARCIK'TA 'TAHTA ARABA YARIŞLARI'

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen 'Tahta araba yarışları' ilgi gördü.

Hasanlar Ortaokulu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen tahta araba yarışına 15 öğrenci katıldı. Öğrenciler kendi tasarımları olan tahta arabaları kullandı. Öğrenciler okul önünden Hasanlar Mahallesi çıkışına kadar olan parkurda yarıştı. Etkinliği Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş ila Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da izledi.

Yarışma sonunda birinci olan Ahmet Demir'e dizüstü bilgisayar, ikinci Halil Can Çınar'a bisiklet, üçüncü Mustafa Arslan'a tablet verilirken. Ali Yahya Taşdeler'in arabası ise en iyi tasarım ödülü kazandı. Taşdeler'e de bisiklet verildi.

Etkinlikte matrak ve yüz boyama oyunu ile palyaço gösterileri ilgi gördü. Konuklara da kadınların yaptığı gözlemeler ikram edildi.

Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

"4 sene önce acaba yapsak nasıl olur diyerek başladığımız etkinliğimiz sizlerin de ilgisiyle bizim bile tahmin edemediğimiz bir şekle büründü. Geçmişimizin vazgeçilmez eğlencesi olan, kendi emeğimizle yaptığımız tahta arabaları bugün burada görmek eminim çoğumuzu heyecanlandırmıştır. Tabi o zamanlar bilgisayar, internet ve cep telefonu yok, herkes kendi oyuncağını yapardı. Ama günümüzde çocuklarımız cep telefonsuz, internetsiz yaşayamaz duruma geldiler. Onları bu boşluğun içinden alarak kendi arabalarını kendi oyuncaklarını yapan, sosyalleşen, eğlenen, eğlenirken öğrenen bireyler olarak hazırlamaya çalışıyoruz."

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Tahta araba yarışının başlaması ve yarış sırasında çekilen görüntüler,

-Okul Müdürü Ali Osman Kılıç'ın konuşması,

-Ali Yıldırım adlı bir vatandaşın konuşması,

- Etkinlikteki gösterilerden,

-Araba yarışlarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK,(Kütahya)/dha