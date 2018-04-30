DHA YURT BÜLTENİ-15

Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi'nde özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında Erol Akbaba (33) öldü.

Olay, Esen Mahallesi'nde bulunan özel maden ocağında meydana geldi. Erol Akbaba, kömür ve işçi naklinin yapıldığı eğimli yoldan aşağıya indiği sırada iddiaya göre vagon çarpması sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Akbaba, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaba, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akbaba'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastaneden detaylar

Morgdan detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ(Zonguldak),()

========================================

KTÜ'de Kazım Koyuncu'yu anmaya izin verilmemesine tepki

KARADENİZ Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) bir grup öğrenci, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları programa izin verilmemesini yürüyüşle protesto etmek istedi. Yürüyüşlerine izin verilmeyip özel güvenlik görevlileri tarafından çembere alınan öğrenciler tulum ve gitar eşliğinde merhum sanatçının şarkılarını seslendirerek tepkilerini gösterdi.

KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan KTÜ Öğrenci Kolektifi mensubu yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubu, Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölüm yıl dönümü için kampüs içerisinde yapmayı planladıkları programa izin verilmemesini protesto etmek için Rektörlük binasına yürümek istedi. Trabzonspor forması giyen, ‘Kazım seni seviyoruz’ yazılı pankart taşıyan grubun yürüyüşüne, yaklaştıkları Makine Bölümü önünde barikat kuran özel güvenlik görevlilerince izin verilmedi. Grubun önünü kesen özel güvenlik personeli, izinsiz yürüdükleri ve yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle öğrencileri uyardı, yürüyüşlerine son vermelerini istedi. Yaşanan tartışmalar sırasında araç trafiğine kapanan yolu açmak için grubun kaldırıma çıkması için özel güvenlik tarafından öğrencilere müdahale edilmesiyle gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından kaldırıma yöneltilen grup özel güvenlikçilerce etrafı sarılarak çembere alındı. Yürümekte ısrar eden grupta yer alan bazı öğrencilerin çemberi aşarak Rektörlük binasına koşmak istemesi üzerine öğrenci ve özel güvenlik arasında kovalamaca yaşandı.

SES SİSTEMLERİ KAPATILDI

Yaşanan kovalamaca sonrası dağılan grup rektörlük binası yanında yer alan kütüphane önünde toplandı. Yürüyüşlerine izin verilmeyen öğrenciler yanlarında taşıdıkları seyyar ses düzeneğinden merhum sanatçı Kazım Koyuncu’nun şarkılarını çalmak istedi. Ses üzerine bölgeye yönelen özel güvenlik çalışanları uyarılarına rağmen kapatılmayan ses sistemini, kütüphanedeki diğer öğrencilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle gruba müdahalede bulanarak kapattı. Öğrenciler, ses sisteminin kapatılmasıyla bulundukları ve siyah bantla çevreleyip işaretledikleri alana sandalye üzerine ‘61 Kazım Koyuncu’ yazılı Trabzonspor forması ve kırmızı gül bıraktı. Grup, tulum ve gitar eşliğinde Koyuncu’nun bazı şarklılarını seslendirerek dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Öğrencilerin yürüyüşü

Özel güvenliğin izin vermemesi

Yaşanan gerginlik

Öğrencilerin koşması

Kazım Koyuncu şarkılarının seslendirilmesi

Detaylar

HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO / TRABZON ()

============================================

Aydın'da 3 ton kandil şerbeti dağıtıldı

AYDIN'ın Nazilli İlçe Belediyesi tarafından Berat Kandili'ne özel olarak hazırlatılan 3 ton şerbet, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi. Vatandaşlara şerbet ikram eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Nazilli Belediyesi tarafından hazırlatılan geleneksel kandil şerbeti, Belediye Meydanı'ndaki Osmanlı Çeşmesi'nden akıtılarak yaklaşık 15 bin kişiye dağıtıldı. Vatandaşlara şerbet ikram ederek kandillerini kutlayan MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Kandil şerbeti geleneğimizi diğer dini günlerde olduğu gibi Berat Kandili'nde de bozmadık. Osmanlı çeşmemizin altındaki şerbet için ayrı bir hazne bulunuyor. Çeşmelerin 4 tanesinden su diğer 4'ünden şerbet akıyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan oldukça memnun. Kandil şerbeti geleneğimiz devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Belediye Meydanı'ndan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- İmam Hatip Bilal Ekinci'nin Kuran-ı Kerim okumasından görüntü

- Osmanlı çeşmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

===========================================

Boydaklar, FETÖ'ye bilinçli ve sistematik para yardımı yapmış



KAYSERİ'de, Boydak Holding'in eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu, 9 sanık için Cumhuriyet savcısının hazırladığı ve mahkeme heyetine sunduğu 64 sayfalık mütalaanın ayrıntıları belli oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına da dayandırılan mütalaada, Boydak Ailesi fertlerinin FETÖ/PDY örgütüne bilinçli, sistematik ve organize bir şekilde para yardımı yaptıkları, bu nedenle şirketteki hisselerinin müsadere edilmesine karar verilmesi istendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu Boydak Holding'in eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davanın 28 Mayıs'ta yapılacak duruşması öncesi, Cumhuriyet savcısının hazırladığı ve mahkeme heyetine sunduğu mütalaanın ayrıntıları belli oldu. 64 sayfalık mütalaada, tutuklu sanıklar Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak, yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak, yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak ile tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile Halit Bayhan, Murat Bozdağ hakkında bilgilere yer verildi. Mütalaada, dava sanığı Boydak Ailesi mensuplarının, diğer ortakların hesaplarını istedikleri gibi yatırıp çektikleri, müflis banka Asya Katılım Bankası'nın likiditesini iyileştirdikleri, FETÖ/PDY örgütüne organize ve sistematik bir çabayla mali finans sağladıkları belirtildi.

Sanıkların mevzuatlara aykırı davranıp holdingin kasasını beyin olarak kullanarak, paraya yön verdiği belirtilen mütalaada, sanıkların 2008-2016 arasında FETÖ/PDY ile iltisaklı dernek, vakıf ve kuruluşlara bağışta bulundukları, özellikle Fetullah Gülen'in kurucusu olduğu Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na sürekli bağış yaptıkları, holding ve şirketlerde 2 farklı SAP programıyla mali kayıt tuttukları, Türkçe olimpiyatlarına destek verdikleri, Pensilvanya'daki villanın misafir odalarının tefrişini sağladıkları kaydedildi. Mütalaada şöyle denildi:

"Sanıklar, üyesi oldukları FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hedef ve stratejileri doğrultusunda hareket etmiş, bu doğrultuda örgüte finans sağlamış, örgütsel gezilere katılmış, örgüt ile irtibatlı derneklerin yönetiminde yer almışlardır. Zanlıların, örgütsel talimatlarla örgüt liderinin çağrısına uymak suretiyle gerek kendi adlarına gerekse yönetiminde bulundukları holding ve bağlı şirketleri Asya Katılım Bankası'nın TMSF'ye devrinin önlenmesi için yoğun miktarda para aktarılmasını sağladıkları, hayatın olağan akışına uygun düşmeyecek şekilde gerek bizzat gerekse ortağı olduğu holdinge bağlı şirketler üzerinden örgütü finanse ettikleri MASAK tarafından dosyaya sunulan raporla Boydak Ailesi'ne mensup 18 kişinin örgüt liderinin çağrısından sonra sistematik ve organize bir şekilde hesap açma, mevduat artırma gibi işlemler yaptıkları belirlenmiştir."

8 YILDA, 40 MİLYON 894 BİN LİRALIK BAĞIŞ VE YARDIM

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanıkların 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasına engel olmak ve teşebbüs, emniyeti suistimal, resmi belgede sahtecilik' suçlarını işlediği belirtildi.

Mütalaada, sanıkların FETÖ/PDY vakıf ve kuruluşlarına yardımlarına da yer verildi. Boydak Holding A.Ş. ve çok sayıdaki iştiraki tarafından, vakfedenler arasında FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in de bizzat yer aldığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı dahil olmak üzere 7 farklı vakıf ve kuruluşa 2008-2016 döneminde toplamda 40 milyon 894 bin 351 lira 34 kuruş tutarında bağış ve yardım yapıldığı, sadece bu 7 kuruluşa yapılan bağış ve yardımların yüzde 38,92 oranında olduğu ve yardımların süreklilik arz ettiği kaydedildi.

'ÖRGÜT TALEPLERİ DERHÂL KARŞILANDI'

Ayrıca, savcılık tarafından MASAK raporlarına dayandırılarak yapılan değerlendirmede şöyle denildi:

"Gerek yüksek miktardaki para havaleleri gerek örgüte ait kurum ve kuruluşlara yapılan yardım ve bağışların tutarı gerekse örgüt yöneticilerinin 17-25 Aralık süreci ve devamındaki beyanat, sosyal medya paylaşımları ile şirket içi yazışmaları içeren mail içeriklerinin incelenmesinde, holding ve bağlı şirketlerin örgütün finansmanı konusunda devamlılık arz edecek şekilde davrandıkları; bu kapsamda örgüt tarafından ihtiyaç duyulan ve iletilen taleplerin ayni veya nakdi derhal karşılandığı dosya kapsamındaki delillerden anlaşılmıştır. Bu kapsamda yukarıdaki yazılı gerekçelerle sanık olarak yargılanan kişilerin Boydak Holding ve bağlı şirketlerdeki hisselerinin müsadere konusunda yapılan değerlendirmede anılan gerekçelerle Boydak Holding ve bağlı şirketlerin kullanıldığı ve bunun sistematik ve süreklilik arz ettiği gerekçesiyle müsadere talebinin kabulüyle yukarıda ismi belirtilen zanlıların Boydak Holding A.Ş. ve şirketlerdeki hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere TCK'nın 54-4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi adına mütalaa olunur."

KAYSERİ, ()

===============================================

Uzaklaştırma kararının kaldırılması için intihar girişiminde bulundu

KONYA'da birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Ercan K. (39), bu kararın kaldırılması için bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen Fatma D.'nin kendisini affedeceğini söylemesi üzerine Ercan K. çıktığı çatıdan indirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yonca Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ercan K., geçen yıl eşinden boşanarak Fatma D. ile yaşamaya başladı. Fatma D., bir süre sonra kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek Ercan K. hakkında polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Ercan K.'ya, şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Karara sinirlenen Ercan K., Fatma D.'nin evinin karşısında bulunan inşaata çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ercan K.'nın atlama ihtimalini düşünerek hava yastığı açtı. Polisin ikna çabalarına yanıt vermeyen Ercan K., olay yerine Fatma D.'nin gelmesini ve kendisini affetmesini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Fatma D., bir süre Ercan K. ile görüştürüldü. Fatma D.'nin kendisini affedeceğini söylemesi üzerine Ercan K. çıktığı çatıdan indirildi. Ercan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

------------------------------------

- Polisin Ercan K.'yı İkna etme çabaları

- Ercan K.'nın Fatma D. ile görüştürülmesi

- İtfaiye ekiplerinin aldığı önlemler

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

======================================================



