DHA YURT BÜLTENİ-15

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in başvurusu yapıldı

İZMİR'den AK Parti Milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığına yapıldı. Danışmanı Şule Çınlama tarafından yapılan başvuruyu, Kemal Erim teslim aldı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, milletvekili olmak için resmi başvurusunu yaptı. AK Parti İzmir 1'inci Bölge aday adayı olan Tatlıses'in başvuru dosyasını, danışmanı Şule Çınlama, AK Parti İzmir İl başkanlığı'na teslim etti. Çınlama, adaylık başvurusunu yaptıklarını, ancak şu an için herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti. İbrahim Tatlıses'in önümüzdeki günlerde kendisinin açıklama yapacağını söyleyen Çınlama, "İbrahim Tatlıses yapacağı basın açıklaması ile dile getirmek istediklerini kendisi söyleyecek" dedi. Şule Çınlama, daha sonra İl Başkanlığından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İbrahim Tatlıses'in danışmanı Şule Çınlama'nın evrakları doldurması

-Şule Çınlama'nın açıklaması

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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Gaziantep'te, 'istihdam kurulu' toplantısı

GAZİANTEP'te 'Olağan İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu' 2'inci toplantısı Gaziantep Valiliği Atatürk toplantı salonunda yapıldı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıya, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep İl Müdürü Cengiz Mete ve Oda Başkanları katıldı. Toplantı gündeminde öncelikli olarak İstihdamın korunması ve arttırılması, İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi için İŞKUR kurslarının açılması konuları ele alındı.

Toplantıda Gaziantep'te işgücüne yönelik istihdam, teşvik programları ile meslek edindirme kursları kapsamında yapılacaklarla alakalı bilgi alışverişi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Ttoplantıyla alakalı bilgi verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Evinde ölü bulundu

İZMİT'te, 2 gündür haber alınamayan Cahit Dağbaşı (55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Çayırköy Mahallesi'nde bir sitede oturan Cahit Dağbaşı'ndan haber alamayan yakınları bugün öğle saatlerinde oturduğu eve geldi. Evin kapısının aralık olduğunu gören yakınları içeri girdiklerinde Cahit Dağbaşı'nı yerde görünce jandarma ve 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Cahit Dağbaşı'nın öldüğünü belirledi. Bir fabrikadan emekli olduktan sonra kahvede çalışan Cahit Dağbaşı'nın, bir hastalığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, cesedi otopsi için morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ölenin vesikalık fotosu

- Jandarma ve 112 detayları

- Apartmandan detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Uğur AYDIN-İZMİT-

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Nurdağı'nda araç tarlaya uçtu

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç buğday ekili tarlaya uçtu, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, bugün öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan Sakçagözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Mahmut Aslan (65) yönetimindeki 27 E 7821 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada, hafif şekilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarlaya uçan araç

- Vatandaşın kazayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kadir ÇELİK -Kamera-GAZİANTEP-)

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Bozdağ: CHP'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Ben Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir kaç isim vardır, diye düşünüyordum ama CHP'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayı kim, eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor” dedi.

MÜSİAD Yozgat Şubesi'nin açılışı için kente gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP'den 15 Milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendiren Bozdağ, olayın siyasi ahlaksızlık olduğunu söyledi. “Pazarlık kirli mi değil mi, bir bedel karşılığı anlaşma var mı yok mu hep beraber göreceğiz” diyen Bozdağ, ortada garip bir senaryonun döndüğünü ve hep beraber göreceklerini kaydetti.

'ŞU ANDA CHP NE YAPACAĞINI BİLMİYOR'

“Muhalefette Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme trafiği devam ediyor. Sayın Gül'ün yarın değerlendirme yapması bekleniyor, neler söyleyeceksiniz” sorusuna Bozdağ, "Tabi CHP'nin içinde bulunduğu durum acınacak bir durum. Çünkü, CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. Şu anda CHP ne yapacağını bilmiyor. Türkiye'nin seçime gittiği bir dönemde, Türkiye'nin yönetimine talip kendi içinde ehliyetli liyakatli bir ismi belirleyip Türk halkının önüne çıkaramıyor. Hala arıyor, dört bir yandan. Yahut sizin içinizde Türkiye'nin cumhurbaşkanlığını yapmaya layık bir isim yok mu Sayın Kılıçdaroğlu. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz? Niye çıkıpta mertçe, ‘Ben Türkiye'nin cumhurbaşkanlığına adayım ve Türkiye'yi yönetmeye talibim. Ben olmuyorum ama arkadaşlarımdan falancayı yapıyorum’ diye neden açıklama yapmıyor? Belli ki CHP kadrolarının içinde cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan çapında, ayarında kıratında bir isim yok" diye yanıt verdi.

'CHP'NİN GÖSTERECEĞİ ADAY KİM EMİNİM KILIÇDAROĞLU DA BİLMİYOR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adayı için çekinmediği takdirde 'ben adayım' demesi gerektiğini söyleyen Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gün meydan okuyor. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Halk herkesin notunu sandıkta verir. Sayın cumhurbaşkanımıza meydan okumayı biliyor. Bende Yozgat meydanından diyorum ki; Sayın Kılıçdaroğlu yüreğin yetiyorsa, Türkiye'nin 81 ilinin meydanları ortada. Buyur çık Tayyip beyle. Madem bu kadar çekişmeye meraklısın halkımız ikinizin boyunu ölçsün. Ama maalesef çıkmıyor. Burada bir şeyi söylemekte fayda var. CHP genel başkanı adaylarını kendileri konuşurken, 'bizim kafamızda net isimler var' diyor ama öte yandan 'eşim bile bilmiyor' diyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir kaç isim vardır diye düşünüyordum ama CHP'nin göstereceği cumhurbaşkanı adayı kim eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Belli ki kurye bekliyor. Onun getirdiği zarfın içerisinde bir aday ismi varsa herhalde ona da bakıp da karar verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde CHP'de en büyük değişimi yaşamaktadır. Düşünebiliyor musunuz bir dönem CHP, merhum Necmettin Erbakan hocamıza karşı yapılan 28 Şubat darbesinin motor gücüydü. Erbakan hocamız boncuk boncuk terlerken o darbeyi yapanlarla beraberdi. Ama şimdi bakın AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değiştirici ve dönüştürücü sayesinde bugün Kılıçdaroğlu ve ekibi merhum Erbakan hocamıza ve fikirlerine dua eder hale gelmiştir. Onları örnek alır hale gelmiştir."

Konuşmasında, "CHP’nin Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı aklını başından almış durumda" diyen Bozdağ, "Türkiye’nin ve dünyanın gerçeklerini gözleriyle göremiyorlar. Akılları başından almış oldukları için akıllarını da kullanamıyorlar. Ben diyorum ki buradan, siyaset birine düşmanlık yaparak yapılacak bir iş değildir" dedi.

MÜSİAD YOZGAT ŞUBESİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şubesi’nin açılışına katıldı. Açılış töreninde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yozgatlı sanayiciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Bozdağ'ın açıklaması

_Açlıştan görüntü ve detaylar

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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Akaryakıt istasyonunda işlenen cinayetin zanlısı adliyede

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çok sayıda sabıkası bulunan Cüneyt Enez'i(45)i akaryakıt istasyonunda silahla 9 yerinden vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Samet G., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet, Çerkezköy-Kapaklı karayolu arasındaki bir akaryakıt istasyonunda dün meydana geldi. Arkadaşı olan F.K. ile birlikte aracına yakıt almak için istasyona giren Cüneyt Enez, o sırada yanlarına gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Enez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan otomobildeki katil zanlısı olduğu belirtilen emlakçı Samet G. ise Kapaklı Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Yapılan incelemede Enez'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlendi. Yanındaki arkadaşı F.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Samet G., işlemlerinin ardından Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Samet G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Samet G., güvenlik gerekçesiyle adliyeye arka kapıdan sokuldu.

Görüntü Dökümü

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-Cinayet zanlısının arka kapıdan adliyeye sokulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-