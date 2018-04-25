DHA YURT BÜLTENİ - 15

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

FIRAT Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında görevli olan ve dün gece kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş İdris Özer (46), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Halep'in Mera kasabasında Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, dün gece görevli olduğu üs bölgesinde kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının durumu fark etmesiyle bölgedeki hastaneye kaldırılan uzman çavuş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ölümü ile arkadaşlarını yasa boğan İdris Özer'in cenazesi sabah saatlerinde sınırdan geçirilerek Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsisinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in cenazesinin memleketi Osmaniye'de düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İdiris Özer'in fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Mersin polisi uyuşturucuya geçit vermedi

MERSİN’de 17 bin 400 adet ecstasy hap ele geçirirken olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir çiftlik evine baskın yaptı. Operasyon sırada evde yapılan aramada, 17 bin 400 adet ecstasy hap, 455 gram parçalanmış ecstasy, 110 gram esrar, 120 gram skunk, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik tabelası

- Hapların bulunduğu masa

- Haplardan genel ve detay

- Emniyet müdürlüğü binası ve girişinden görüntü

Haber-Kamera:MERSİN, ()

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Silahı ateş alan polis ayağından yaralandı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.M.Ç. araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Olay, D-100 Karayolu Kartepe ilçesi Köseköy ışıklar mevkiinde meydana geldi. Cengiz Topel Havalimanı'na göreve gittiği öğrenilen Özel Harekat polislerinden O.M.Ç. araca bindiği sırada silahının ateş alması sonucu ayağından sağ ayağından yaralandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acili araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan polise müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.M.Ç. tedavi altına alındı. Polis memurun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralanan polisin olay yerinde görüntüsü

-Kocaeli Devlet Hastanesi detaylar

HABER:Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT-

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Mersin'de çevrecilerden etkinlik iptallerine tepki



MERSİN Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Çernobil faciasının 32'nci yıl dönümünde nükleer enerji santrallerine tepki gösterdi, OHAL gerekçesi ile etkinliklerinin iptal edilmesini eleştirdi.

Akkuyu ve Sinop'ta kurulacak nükleer santrallere karşı itirazlarını dile getiren MERÇED üyeleri, Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Sabahat Aslan, Akkuyu'nun temeli atılmış olsa bile yapımına asla izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Yaşam hakkı mücadeleleri yasaklanamaz. Akkuyu ve Sinop'un Çernobil olmasına izin vermeyeceğiz. Son zamanlarda yaşam hakkımızı savunmak için yapmak istediğimiz etkinliklere OHAL gerekçesiyle izin verilmemektedir. Bizim etkinlik yapmamız yasak ama Akkuyu'da şirketin halkı yanlış bilgilendirme üzere yaptığı tüm etkinlikler serbest. Çernobil'in 32'nci yılında Sinop NKP (Nükleer Karşıtı Platform) tarafından yapılması planlanan miting, İçişleri Bakanlığı talimatıyla yasaklanmıştır. Bu yasak Türkiye'de ilk defa uygulanmaktadır" dedi.

OHAL koşulları gerekçe gösterilerek mitingin yasaklanmasına karşın Sinop NKP'nin yanında oldukları mesajını veren Aslan, "Yasak ve baskılar bize engel olamayacaktır. Çernobil felaketinde dünyada yaklaşık 1 milyon insanın öldüğünü biliyoruz ve hâlâ radyasyondan kaynaklı insanlar ölüyor. Nükleer santrali evdeki tüp gazına indirgeyen zihniyet, Sinop, Mersin ve İğneada'ya halkın iradesine rağmen kapalı kapılar ardından nükleer santral anlaşmaları ve bilimsel olmayan göstermelik ÇED raporları ile Karadeniz ile Akdeniz'i nükleer atık çöplüğüne dönüştürecek projeleri planlamaktadır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Dernek üyeleri fotoğraf gösterirken

-Dernek Başkanı Sabahat Aslan'ın konuşması

-Saadet Bilir'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Öğrenciler meydanda resim yaptı

BOLU Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri. Kent Meydanında resim yaparken, daha önce yaptıkları resimleri de sergiledi.

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 11'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde havaların güneşli olmasını fırsat bilerek, derslerini Kent Meydanında yaptı. 30 öğrenci resim araç gereçlerini de yanlarına alarak meydanda tuval üzerine resim yaptı. Öğrenciler, daha önceden yaptıkları resimleri de meydanda sergiledi. Vatandaşlar, mini sergiye ilgi gösterdi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Seymen Erbayoğlu, "Güzel sanatlar lisemizi halkımızla tanıştırmak, ne işler yapıldığını, nasıl ders çalışıldığını göstermek için şehre indirdik. Vatandaşlar da bu dersin nasıl işlendiğini, öğrencilerin nasıl yetiştirildiğini görüyor. Çocuklar da onlara anlatıyor, okulumuzu tanıtıyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sergiden görüntüler

-Resim yapan öğrenciler

-Öğretmen Seymen Erbayoğlu ile röportaj

-Öğrencilerle röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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5 yaşındaki kızına cinsel istismardan yargılanıyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 yaşındaki kızına nitelikli cinsel istismarda bulunmakla suçlanan A.A.'nın tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Manavgat'ta görülen davanın ilk duruşmasının ardından basın açıklaması yapan kadınlar, tacizle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Serik'te oturan A.A. hakkında, geçen yıl eylül ayında kızı İ.A.'ya zincirleme nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava başladı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık A.A. ve boşanma aşamasında olduğu eşi N.A., tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, Antalya Barosu temsilcisiyle Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyesi kadınlar katıldı. Psikolojik destek aldığı gerekçesiyle İ.A., duruşmaya katılmadı. Duruşmadan önce adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ara celsede yayın yasağı kararı verilen duruşmada sanık A.A. savunma yaparken, şikayetçi anne N.A. da ifade verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

'HER ÇOCUK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Duruşmanın ardından UCİM tarafından hazırlanan basın açıklamasını, üyelerden Fisun Bağrıyanık okudu. Davayı en başından beri takip ettiklerini ve aileye destek verdiklerini belirten Bağrıyanık, "Bugün öz babası tarafından istismara uğramış 5 yaşındaki kız çocuğumuzun davasına müdahil olmak, dava sürecini izlemek, hem çocuğumuza hem de ailesine gereken her türlü desteği sağlamak için buradayız. Ülkemizin neresinde olursa olsun her çocuk için mücadele edeceğiz" dedi.

Sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Bağrıyanık, "Bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere 'artık yeter' diyoruz. Avrupa Konseyi Çocuğun Cinsel Sömürü ve İstismardan Korunması yani Lanzarote Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmeler ışığında Çocuk Koruma Kanunu gereği de anayasa ve yasalarda değişiklik yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklaması okunurken, UCİM üyesi kadınlar ellerinde, 'İstismar felakettir sessiz kalma', 'Saklama, ihbar et', 'Tacizi affetme, vicdanını kirletme', 'Çocuk istismarına dur de', 'Çocuk susar, sen susma' yazılı dövizler taşıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Duruşmadan çıkan kadınlar

- Kadınlar dövizleri alırken

- Füsun Bağruyanık’ın basın açıklaması (3 parça)

- Detay görüntüler

- Manavgat Adliyesi genel görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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HDP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI DEMİRTAŞ OLDU

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday yapılmasını kararlaştırdı. HDP Parti Meclisi, seçim ile ilgili çalışmalar için de Parti MYK'sına yetki verdi.HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylık konulu Partili Meclisi'nde, HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş olması kararlaştırıldı. Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı PM toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için Parti MYK'sına da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,()-

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BAKAN KURTULMUŞ'UN MARDİN ZİYARETİNDE ÇATIDAN DÜŞEN POLİS ŞEHİT OLDU (2)

ŞEHİT POLİS MEMURU TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Kültür, Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekât polisi Kubilay Karaman için Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onur, şehidin silah arkadaşları ile ailesinin katıldığı tören, şehidin cenezesinin katafalka konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ile devam eden törende şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, şehit polis için dua ederek helallik istedi. Şehit cenazesi, duaların okunmasının ardından defnedilmek üzere Erzurum'a uğurlandı. Şehit cenazesinin tören alanına gelmesi sırasında gözyaşlarına boğulan şehidin ailesini Vali Mustafa Yaman teselli etmeye çalıştı.

MARDİN/

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EDA OKUTGEN'İN ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA KARAR ÇIKMADI



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barıştığı Eda Okutgen'i (41) bıçaklayarak öldüren ve hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak'ın (43) yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili hazırlanacak raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan 2 çocuk annesi Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur Bunyak'tan, 2013'te şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Okutgen ve Bunyak, tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur Bunyak ile kavga edince evden ayrıldı. Bunyak, apartman çıkışında yakaladığı Okutgen'i defalarca bıçakladı. Eda Okutgen hastanede yaşamını yitirirken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur Bunyak tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

Uğur Bunyak hakkında, Eda Okutgen'i 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bunyak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı kararı temyiz etti. Uğur Bunyak hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasına Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatı katılırken, sanık Uğur Bunyak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada Bunyak'ın akıl sağlığı ile ilgili detaylı raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'nden istenmesi için yazılan müzekkereye verilen cevabı okudu. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'nden verilen cevapta, sanığın akıl sağlığının belirlenmesi için tekrar gözlem altında tutulmasına gerek olmadığının, daha önce tedavi gördüğü hastanelerin verdiği raporların bir araya getirilerek bu raporlar doğrultusunda akıl sağlının yerinde olup olmadığının belirleneceğinin bildirildiği ifade edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tedavi gördüğü hastanelerde verilen raporların toplanarak İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine ve sanık hakkındaki raporun hazırlanmasının beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()-