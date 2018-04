DHA YURT BÜLTENİ-15

Hatay şehidi asker, Bismil'de toprağa verildi



SURİYE'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir gruba müdahale sırasında nerden geldiği belirlenemeyen kurşunla şehit olan Piyade Er İlhami Çelebi, memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Şahintepe köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde vatani görevini yaparken, dün Suriye'den yasadışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan bir gruba müdahale sırasında nerden geldiği belirlenemeyen kurşunun isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Er İlhami Çelebi, memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Şaniptepe köyünde toprağa verildi. Şehit asker için düzenlenen törende yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

CHP'li Öztunç: AKP, 2002 model bir araçtır

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, AK Parti'yi değiştirme zamanının geldiğini belirterek, "'2002 model AKP' diye araca benzetiyorum. 2002'de doğmuş 16 yaşındaki AKP'yi değiştirme vakti gelmiştir. İstediğiniz kadar rektifiye edin, eskisi gibi olmaz. Sıfır araba her zaman daha iyidir" dedi.

CHP Parti Meclisi üyeleri Ali Öztunç ile Sevda Erden Kılıç, Kahramanmaraş'ta CHP İl Başkanı Esat Şengül ve partililerle bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Öztunç, 24 Haziran'ın Türkiye'nin geleceği için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. AK Parti'nin 16 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Öztunç, iktidarın değişmesi gerektiğini söyledi. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da hem de partide ciddi bir yorgunluk olduğunu savunan Ali Öztunç, AK Parti'yi 2002 model otomobile benzeterek şöyle konuştu: "Ben '2002 model AKP' diye araca benzetiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 model bir iktidardır, 16 yaşındadır. Hani bizler de arabamızı alırız, kullanırız, belirli bir yaşa geldikten sonra değiştiririz ya. Çünkü motor aksamında bozukluk olur, kaportasında bozukluk olur, arabanın lastikleri gider, parçalarını değiştirirsiniz ama arabanın genel iskeleti ciddi bir hasar almıştır. 2002'de doğmuş 16 yaşındaki AKP'yi değiştirme vakti gelmiştir. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı 'Metal yorgunluğu vardı' deyip bazı il ve ilçeleri değiştirse de biz ona da rektifiye diyoruz. İstediğiniz kadar rektifiye edin, istediğiniz kadar arabayı boyahaneye sokun, yeniden boyayın, o eski düzeni tutmaz, eskisi gibi olmaz. Sıfır araba her zaman daha iyidir. Yeni bir başlangıç için 16 yaşındaki bu iktidardan kurtulmanın vakti gelmiştir. Çünkü ciddi yorgunluk vardır, gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nda yorgunluk vardır, gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti örgütlerinde ciddi bir yorgunluk vardır. Toplumumuzun bunu değerlendireceğini ve bu noktada hareket edeceğini düşünüyorum." Ali Öztunç ayrıca, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için CHP'den Kahramanmaraş Milletvekili aday adayı olduğunu da açıkladı.

HDP'li Temelli seçim startını Mersin'den verdi

Mersin'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim startını verdi.

Partililerle toplantıda buluşan Temelli, seçimlere 40 yıldır hazır olduklarını söyledi. Hükümetin ülkeyi kuşatma altında tuttuğunu savunan Temelli, "Bunlar panik halinde, acze düşmüş bir durumda telaşla ne yapacaklarını bilmez bir şekilde 24 Haziran gününü seçim kararı aldılar. Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Ya siz şaşkın mısınız, gafil misiniz? Biz 40 yıldır hazırız. Yine bir haziran geldi. Hazır mısınız bir ders vermeye? Bu sefer alacakları dersi bir daha hiç unutmayacaklar" dedi. Hükümetin savaş politikalarıyla iktidarlarını devam ettirmeye çalıştıklarını öne süren Temelli şunları söyledi: "Bu savaş Kürtlere karşı, Kürt düşmanlığına dayalı bir savaş. İçeride ve dışarıda Kürde düşmanlık. Gelmiş Mersin'den Kürtlere kurt işareti yapıyor. Biz de Mersin'deyiz ve onlara zafer işareti yapıyoruz. Suriye'de devam eden savaşa rağmen, Suriye'nin tek huzurlu bölgesine gittiler, orayı da talan ettiler, yağmaladılar. Bunu, IŞİD artığı ÖSO ile yaptılar. Afrin'i yağmaladılar, talan ettiler, savaş siyasetini Afrin'e taşıdılar. Çünkü buradan beslenerek seçim kazanma hayalindeler. O kadar zor durumdalar ve acze düşmüşler ki, seçim tarihini bile belirlerken bile telaşa düşüyorlar. 24 Haziran'da sizi tarihin çöplüğüne süpüreceğiz. Şeker fabrikalarını neden satıyorsun? Ekonomiye çok önemli katkı sağlayan fabrikalar. Fabrikaları sattığı parayı, şeker fabrikaları 1 yılda ekonomiye kazandırıyor. Ama dert farklı. şeker fabrikalarından elde edeceği parayla bu seçimi kazanma peşinde." Temelli açıklamasının ardından, esnaf ziyareti yaptı.

Bursa'da hatalı sollayıp kaza yaptırdı, olay yerinden kaçtı

Bursa'da iddiaya göre hatalı sollama yaparak başka bir araca çarpan sürücü kaza yerininden kaçarak kayıplara karışırken çarptığı aracın içinde sıkıştı. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmiryolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritten gelen bir araç en sağ şeride geçmeye çalışırken, Doğan D. idaresindeki 16 ABA 653 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan yatan Doğan D., aracın içerisinde sıkıştı. Doğan D.'ye çarpan sürücü olay yerinden kaçarken kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan Doğan D.'yi kurtardı. Yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, hatalı sollama yaparak kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Edirne'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 10 tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından aldıkları uyuşturucu maddeyi başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde piyasaya sürmek istediği iddia edilen grubu takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilere yönelik Keşan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alırken, yapılan aramalarda 421 kilogram esrar ve 156 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerden 10 cep telefonu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 30 bin Euro'ya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

İşsiz Eroğlu, yolda bulduğu 3 bin 300 lirayı sahibine ulaştırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uzun süredir işsiz 57 yaşındaki Tuncer Eroğlu, yolda bulduğu 3 bin 300 lirayı karakola giderek polise teslim etti. Bu sırada karakola müracaata gelen paranın sahibi 34 yaşında Levent Koç, büyük bir sevinç yaşadı.

Salihli'de uzun bir süredir işsiz Tuncer Eroğlu, yolda yürürken 3 bin 300 lira buldu. Salihli Polis Merkezi Amiri Mehmet Mesut Laleoğlu nezaretinde para, sahibi Levent Koç'a teslim edildi. Hareketiyle takdir toplayan Eroğlu, "Evden kahvehaneye giderken, bir marketin önünde bir miktar para buldum. Bir süre civarda araştırma yaptım. Daha sonra market gittim. Markete gittiğimde, birisinin yanlarına gelerek parasını düşürdüğünü söylediğini belirttiler. Ben de en iyi yolun parayı, karakola teslim etmek olduğunu düşünerek polis merkezine geldim. Tam da bu sırada parayı düşüren arkadaşımız karakola geldi" dedi. Parasını düşürenLevent Koç ise "Çalışmış olduğum işyerimden aldığım parayı bankaya yatırmak için yola çıktım. Bankaya gitmeden önce bir ara eve uğradım. Evde, paranın yanımda olmadığını ve düşürdüğümü fark ettim. Yaptığım araştırma sonucu parayı bulamayınca karakola geldim. Bu sırada parayı bulan ağabeyimle, burada karşılaştım. Tuncer Eroğlu'nun uzun bir süredir de işsiz olduğunu burada öğrendim. Bu anlamlı duyarlılığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

41 yılda 10 bin 69 parça tarihi eseri müzeye kazandırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, emekli Mustafa Aydın (72), 41 yıldır topladığı 10 bin 69 parça tarihi eseri müzeye teslim etti.

İslahiye'de uzun yıllar saat tamirciliği yapıp emekli olan Mustafa Aydın, merak sardığı tarihi eserleri toplamaya başladı. İlk eseri, 1977 yılında bulup, kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel olmak için Gaziantep Müzesi'ne teslim eden Aydın, o günden bu yana vatandaşlardan temin ettiği tarihi eserleri, yetkililere götürüyor. Bazı eserleri para ödeyerek aldığını belirten Aydın, 41 yılda 10 bin 69 parça tarihi eseri müzeye teslim ettiğini söyledi. Tarihi eserlerin müzelerde olması gerektiğini belirten Mustafa Aydın, "Bu eserler devletimizin, milletimizin ortak malı. Eserlerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini önlemek yalnızca polisin ve jandarmanın görevi olmamalı. Topladığım eserleri Kaymakamlık onayıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne götürüyorum. Müze yönetimi, eserin değerini belirleyip ödemede bulunuyor. Eserlerin emin ellerde korumaya alındığını bilmek, yapılan ödemeden çok daha önemli. Ben tarihi eserler yurt dışına çıkmasın diye sahip çıkıyorum. Şu an elimde Kaymakamlık tarafından kayıt altına alınmış Bizans Dönemi'ne ait vazo, tabak, haç, bir tarafı Meryem Ana, bir tarafı İsa Aleyhisselam heykeli, aslan heykeli, Roma Konstantin bakırı ve kanadını açmış kuş heykelinden oluşan 14 parça tarihi eseri, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne teslim edeceğim. 1977 yılından bu yana 41 yılda müzeye teslim ettiği tarihi eser sayısı ise 10 bin 69" diye konuştu.

İzmir'de göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

İZMİR'de göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 43 kişi, yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, geçen pazar günü, göçmen kaçakçılığı ihbarıyla harekete geçti. Çeşme girişinde bir minibüs durduruldu. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, içinde 3 kişi bulunan bir otomobil ise, KOM ekiplerinin üzerine sürerek, kaçtı. Polis, minibüsteki sürücü S.A.'yı (25) organizatör suçlamasıyla gözaltına aldı. Minibüste ise 17'si çocuk ve 14'ü kadın toplam 43 Suriyeli yakalandı. Minibüste bulunan 12 can yeleği, 25 şambrel ve 5 el pompasına da el konuldu. Ekiplerin üstüne sürüp kaçan otomobil ise Karabağlar ilçesinde durduruldu. Araçtaki F.S. (25), M.Y. (40) ve G.G. (25) adlı zanlılar, Çeşme'ye getirildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 4 zanlı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.Y. ve G.G., Savcılık tarafından serbest bırakıldı. F.S. ve S.A. ise tutuklandı.

Kaymakam Çiçekli: 'Sahil Kordonu' ile Edremit'i cazibe merkezi yapacağız

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Gölü kıyısında yakın zamanda resmi açılışını gerçekleştirecekleri 'Sahil Kordonu' projesiyle ilçenin cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van'daki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Van Gölü kıyısında yapılan 5 kilometre uzunluğundaki, sahil kordonunu basın mensuplarıyla birlikte gezen Çiçekli, yaptıkları çalışmaların yüzde 98'lik bölümünün tamamlandığını söyledi. Kaymakam Çiçekli, Edremit'in yerli ve yabancı turistlerin huzur içerisinde gezip görebileceği, dinlenebileceği bir tatil merkezi haline geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Edremit'i turizm, kültür, sanat ve spor şehri yapma yönünde bir vizyonumuzun olduğunu her defasında ifade ettik. Bildiğiniz üzere geçen yıl Şubat ayından itibaren Van Gölü sahilini işgalcilerden temizlemeye çalıştık ve vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan sahillerden faydalanmasını sağladık. Bunun için de 5 kilometrelik sahil bandımızı vatandaşımızın kullanımına açtık. Şu anda çalışmalarımız yaklaşık yüzde 98 civarında bitmiş durumda. İnşallah önümüzdeki 20 gün içerisinde tamamen bitireceğiz. Bizim arzumuz, Edremit'i Van'ın ve Türkiye'nin gözbebeği yapmak. Sahilde, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile birlikte 100 bin metrekareden fazla yeşil alan ortaya çıkardık ve vatandaşımızın yüzünü Van Gölü'ne döndürdük."

‘Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’ start aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’ 9 ülkeden 15 takım ve yaklaşık 105 sporcunun katılımı start alarak tüm heyecanı ile başladı.

Mersin Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi ve Bisiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen bisiklet turunun ilk etabı Anamur ilçesinde başladı. Anamur’daki start noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Tour Of Mersin’in startını işaretini vermeden önce konuşan Başkan Kocamaz, "Biz yeni belediyecilik anlayışıyla insanları bir arada getirmek, birleştirmek, bütünleştirmek, kaynaştırmak ve aidiyet duygusu vererek diğer hizmetlerin yanında bu hizmetleri de yürütmek zorundayız. Bunun da en önemli yolu da insanları bir araya getiren, birleştiren, bütünleştiren spor organizasyonlarıdır. Bizim de 20 yıllık Tarsus görevimiz esnasında gençleri bir araya getirmek için en çok önem verdiğimiz hizmet dalı spor ve spor tesisleri idi. Mersin’de göreve talip olduğumuzda da bunu altın harflerle belirledik ve Mersin’i spor kenti yapacağımızı söyledik. Bunun içinde ilk hedefimiz Mersin’e bir tam maraton kazandırmak ve Mersin’i bir bisiklet sporu merkezi haline getirmekti. Ve bu hedeflerimizi başardık. Bu iki organizasyonumuzu yani Tour of Mersin ve Uluslararası Mersin Maratonu’nu bir marka olarak tescillettik. Dileğimiz bizden sonrada bu organizasyonların Mersin’e mal olması ve Mersinliler tarafından benimsenmesi" dedi. Tour Of Mersin’in etaplarının zor olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, "Bugün dünyanın 9 ülkesinden 15 takım mücadeleye başlıyor. İnşallah kazasız belasız dört gün sürecek bu turnuva sonuçlanır ve Mersinimize tüm ilçeleri ile birlikte katkı sunar. Mersinimizin en batı noktası Anamur’dan başlayan yarışma tüm ilçeleri gezerek Pazar günü bitecek. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Hem Mersinimizi birleştirmeye hem Mersin’i tüm dünyaya tanıtmaya vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Tour Of Mersin’in Türkiye’nin ve Mersin’in tanıtılmasına vesile olacağına yürekten inandığını kaydeden Kaymakam Kurdoğlu, şunları söyledi: "Bu yıl 4’ncüsü düzenlenen bu turun ülkemizin, illimizin tanıtımında büyük bir vesile olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü Mersin ili ve ilçeleri yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bu güzelliklerin tanıtılması, uluslararası kamuoyuna sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu etkinliğin uluslararası barışa, yardımlaşmaya ve kaynaşmaya vesile olacağına inanıyorum." Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kutlu ise, Mersin’in organizasyonlar konusunda çok şanslı olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:"Başkan Kocamaz’ın sürekli bizimle istişare ederek bu organizasyonu daha yukarı nasıl taşıyabiliriz diye bizden fikir alan ve bizlere de katkı sağlayan bir ekibi var Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin. İnşallah bu ekibin bu ruhu olduğu sürece Tour of Mersin, Mersin’in bir değeri olarak nice yıllar devam edecek. 22 Nisan’a kadar 4 etap olarak gerçekleştirilecek yarışmada 123 kilometre yol kat edece sporcular dereceye girebilmek için startın verilmesi ile ilk günün zorlu parkurunu geride bırakmak için pedalları çevirdi. Anamur ve Bozyazı sokaklarında sporcuları ellerinde bayraklarla karşılayan öğrenci ve vatandaşlar renkli görüntüler sergiledi.

