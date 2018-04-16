DHA YURT BÜLTENİ-15

Şehit ateşi Van'a düştü/EK

ISPARTA'DAKİ EŞİNE HABER VERİLDİ

Şırnak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Isparta Akkent Mahallesi'nde oturan eşi Nazlı Çelik'e şahadet haberi verildi. Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural ve diğer yetkililerin haber verdiği şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

GEÇEN YIL ŞIRNAK'A ATANDI

5 yıl Isparta'da görev yapan Muğdat Çelik'in geçen yıl ağustos ayında Şırnak'a atandığı belirtildi. 19 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in eşi Nazlı Çelik'in çocukları Furkan (16), Fatma (13) ve Zeynep (3) ile birlikte Isparta'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Şehidin evinin bulunduğu caddeden görüntü

- Eve asılan Türk bayrağı detay

- Evin önünde bekleyenler

- Ambulanstan detay

- Detay görüntüler

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()

===================================================

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı (4)



AĞLAMAYA BAŞLADI, FENALIK GEÇİRDİ

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada öğle arasından sonra savunmasını vermeye devam eden ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı. Kısa süreli fenalık geçiren Brunson, yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözüne karşılık, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Sanık Brunson, daha sonra savunmasını sürdürdü.

SENATÖR VE BÜYÜKELÇİDEN AÇIKLAMA

Duruşma devam ederken, davayı takip etmek için İzmir'e gelen ABD'li senatör Tom Tillis ile Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu ABD'li Büyükelçi Sam Brawnback, salondan çıktı.Dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Brawnback, "Bunun bir siyasi dava olduğunu düşünmüyoruz. Bu, bir din özgürlüğü davası. Türkiye'nin tarihinde de din özgürlüğü önemli yer kaplıyor. Brunson'un suçsuz olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce serbest bırakılacağına inanıyoruz. Ankara'ya Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere gidiyorum. Bütün Amerika, bu davaya kilitlendi. Başkan, Başkan Yardımcısı, Amerika halkı. Herkesin dikkati bu davada" dedi. Senatör Tillis ise yabancı gazetecinin Menbiç konusu ile bu dava arasında anlaşma olup, olmadığı sorusuna, anlaşma olmadığı yönünde yanıt verdi.

Haber:Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

===================================================

Batman'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 5 yaralı (3)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde dün gece meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi Batman merkez ve merkeze bağlı Karayün Köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Batman Bölge Devlet Hastanesinde otopsileri tamamlanan Turan Görnü (39), Mustafa Görnü (7), İclal Görnü (30), Helin Danış (16) merkeze bağlı Karayün köyündeki mezarlıkta kalabalık bir kitlenin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada, büyük kızını kaybeden 4 çocuk babası 40 yaşındaki Enver Danış, cenaze töreninde tabuta sarıldı. Büyük kızını kaybetmenin acısını yaşayan, Danış, "Büyük kızım Helin yuvamdı, her şeyimdi. O'nu kaybetmenin şokundayım, ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi. Kazada hayatını kaybeden diğer araç sürücüsü olan evli bir çocuk babası 26 yaşındaki Agit Turhan ise, Batman Asri Mezarlığı'na getirilerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Mezarlıktan görüntü

-Cenazelerin defnedilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

===================================================

Derik Kaymakamının şehit edildiği saldırının sanığı kendini yaktı/EK

KENDİNE ATEŞE VEREN TUTUKLU ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilişkin mahkemeye Siverek Cezaevi'nden SEBGİS ile bağlanıp kendini ateşe veren sanık Şerif Mesutoğlu ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mesutoğlu'nun sedyeyle acil servise alınması sırasında polis, acilin giriş ve çıkışlarını hasta ve ziyaretçilere kapattı. Yanık ünitesinde tedavisine başlanılan ve vücudunda 2 ile 3 derecede yanıklar olduğu öğrenilen Mesutoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Hastanenin acil servisi

- Acilde önlem alan polis ekipleri

- Ambulansın gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()



================================================

Van ve Hakkari'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi

Van ve Hakkari'de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi ve basın açıklaması yapıldı. Bitlis'te ise oturma eylemine izin verilmedi.

CHP Van İl Başkanlığı'nın düzenlediği oturma eylemi, kent merkezindeki Beşyol Meydanı'nda bulunan Dabbağoğlu Parkı'nda yapıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı parka gelen CHP Van İl Başkanı Mehmet Korukcu ve beraberindeki bir grup partili, ellerindeki, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' yazılı dövizleri taşıyıp, bir saat süren oturma eyleminde bulundu. Oturma eyleminin ardından CHP Van İl Başkanı Korukcu açıklama yaptı. Korukcu, 21 aydır süren OHAL ile ülkede baskı rejiminin kurumsallaştığını belirterek şöyle konuştu: "Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. Kanun hükmündeki kararnameler eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye'yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlementonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştiren yasama, yürütme ve yargı erkleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir." Hakkari'deki oturma eylemi ve basın açıklaması ise Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan CHP İl binası önünde yapıldı. CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve yaklaşık 20 kişinin katıldığı oturma ve basın açıklaması, CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya tarafından okundu. Yapılan açıklamanın ardından CHP'liler bir süre kent merkezinde gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

BİTLİS'TE İZİN VERİLMEDİ

Bitlis'te CHP'nin düzenlemek istediği 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemine Valiliğin aldığı karar doğrultusunda polis izin vermedi. Kent merkezindeki Kazım Dirik Caddesi'nde bir araya gelen CHP'lilere, yapılan izin başvurusunun Bitlis Valiliği tarafından redddedildiğini gerekçe göstererek, polis eylem izni vermedi. Bunun üzerine CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve beraberindeki partililer, açıklama yapmadan alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

VAN

-Oturma eylemi için alınan güvenlik önlemleri

-Eyleme katılan CHP'liler ellerindeki dövizlerle

-Genel ve detaylar

-Basın açıklaması yapan CHP Van il Başkanı Mehmet Korukcu

-Detaylar

HAKKARİ

-CHP il binası önünde yapılan oturma eylemi

-Basın açıklaması yapan CHP PM üyesi Yıldırım Kaya

-Esnaf ziyareti

Haber:Arif KARAKAŞ- Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN,HAKKARİ, BİTLİS, ()

================================================

Aydın'da da OHAL'e karşı oturma eylemi

CHP'liler, tüm genelinde olduğu gibi Aydın'da da 'OHAL Değil Demokrasi' adlı oturma eylemi yaptı.

CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen 'OHAL Değil Demokrasi' oturma eylemine; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İl Başkanı Ali Çankır'ın yanı sıra ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Vatandaşlar meydanda oturma eylemi yaparken, ellerinde "OHAL'iniz hal değil, OHAL'de bizimle değilsin', 'OHAL'de dolar 4 TL, Euro 5 TL, benzin 6 TL, hayırlı işler' ve 'OHAL'de tuvalet 1 TL" gibi dövizler açtı. Alana sahibi Fatoş Korkmaz ile birlikte gelen 'Şeker' adlı köpek, görenlerin ilgi odağı oldu. Şeker, oturma eylemi yapanların önüne geçerek sahibinin kucağında eyleme katıldı. Oturma eylemi yapanların slogan ve alkışlarına, havlayarak destek verdi. Sahibi Fatoş Korkmaz ise Şeker'i zor zaptetti.

"OHAL'E HAYIR DEMOKRASİ İSTİYORUZ"

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan bir an önce kalkmalıdır. Sendikalar meslek odaları ve birlikleriyle STK'lara yönelik iktidar gücüyle uygulanan sindirme politikalarına artık son verilmelidir. Sivil darbeyle tek koltukta birleşen yasama yürütme ve yargı yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidirler. Bugün sadece bu meydandan değil, 81 ildeki tüm meydanlarımızda saraylılara sesleniyoruz. OHAL'e hayır, demokrasi istiyoruz" dedi. Oturma eylemi başladığı gibi sessizce sona ererken, polis ekipleri de meydanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-------------------------------

- Meydanda oturma eylemi yapanlardan görüntü

- Sahibiyle birlikte oturma eylemine katılan Şeker adlı köpeğin görüntüsü

- CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

================================================

CHP'lilerden Çorum'da oturma eylemi

Çorum'da CHP'liler tarafından OHAL'i protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan oturma eylemi Çorum'da da gerçekleştirildi. Saat Kulesi Meydanı'nda yapılan eyleme CHP teşkilat yöneticilerinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'da katıldı. Oturma eyleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, AK Parti iktidarının eleştirerek, "Cumhurbaşkanlığı modeli, OHAL yönetimi modelidir. OHAL Türkiye'yi esir aldı. Eskiden OHAL'i eleştirirlerdi, OHAL ilan edenleri vatan haini ilan ederlerdi ama şimdi kendileri OHAL'i savunur hale geldiler. Utanma arlanma yok. Demokrasiyi ayaklarının altında kılıçla ezenler, o ezen kişilere alkış tutanlar maalesef bugün Türkiye'de istikrarsızlığın sebebi haline gelmiştir. Bu OHAL rejiminde hiçbir şeyin iyi gitmediğini ve gidemeyeceğini topluma göstermektir. Hükümet bir tablo çiziyor ve utanmazlar, utanmaz insanlar OHAL'i savunuyorlar. Hala FETÖ bitmemiş. Nasıl biter? Siz kendi içinizdeki pislikleri temizleyemediniz, nasıl biter? Sizin milletvekillerinize, bakanlarınıza, bürokratlarınıza, FETÖ ile kol kola gezen insanlara dokunmadınız nasıl biter? Sizsiniz onları bitirmeyen. Bu OHAL'i de o FETÖ'cüleri de onları devlete sokan AKP'yi de bugün protesto ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:

------------------------

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın açıklaması

- Oturma eylemi

(SÜRE: 4 DK ) - (BOYUT: 240MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

===============================================

Burdur'da 'Diyabetin Farkındayız' etkinliği

Burdur'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Diyabetin Farkındayız' etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Hareketli Hayat Birimi tarafından 'Okulda Diyabet Programı İşbirliği Protokolü' kapsamında sağlıklı gelecekler için 'Diyabetin Farkındayız' etkinliği düzenlendi. Öğretmenevi konferans salonundaki etkinliğe İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Daire Başkanı Musa Murat Erk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Zafer Demir, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fahrettin Türk, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, halk sağlığı başkanlığı personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, "Okullarda müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolün amacı ülke genelinde resmi veya özel okul ve kurumlarda Türkiye Diyabet Kontrol Programı ve Türkiye Obezite Kontrol Programı kapsamında çocuklarda diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okul veya kurumlarda bakımı konularında eğitim ve farkındalığın sağlanması, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve bu faaliyetlerle sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak" dedi. Aygören, Tip 1 diyabetin çocukluk dönemlerinde sık görülen kronik hastalıklarından olduğunu, tedavisinde insülin kullanılması ve kan şekeri takibi gibi sağlık uygulamaları nedeniyle yakın bir takip gerektiğini kaydetti. Aygören, Türkiye'de okul çağında 15 bin civarında diyabetli çocuk bulunduğunu ve her yıl 1500- 1700 arasında çocuğa Tip 1 diyabet teşhisi konulduğunu belirtti. Aygören'in konuşmasının ardından Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından 'Acı Şekerli Hayat' isimli çocuklarda diyabeti konu alan tiyatro gösterimiyle Diyabet Korosu tarafından 'Diyabetliysen tahlil vermeye geldim', 'Şekerli misin vay vay' adlı şarkılar seslendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Salondan detay

- Reha Sermed Aygören'in konuşması

- Tiyatro gösterisi

- Şarkılar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

================================================

Gölmarmara Belediyesi'nin elektriği güneş enerjisinden

Manisa'nın Gölmarmara Belediyesi, elektriğini üretecek 2 bin 200 panelden oluşan 500 KW gücünde Güneş Enerji Santrali'ni hizmete soktu. Belediye Başkanı Kamil Öz, aylık 28 bin liralık elektrik faturasından kurtulduklarını, elektrik satarak belediyeye 22 bin lira gelir sağladıklarını dile getirdi.

Gölmarmara Belediyesi, doğalgaz şehir şebeke döşemesi, 12 odalı otel, taziye ve kültürevi ile güneş enerji santrallerini, toplu açılışla hizmete soktu. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Gölmarmara Belediye Başkanı AK Partili Kamil Öz, yatırımların toplam maliyetinin 50 milyon lira olduğunu ifade ederek, ilçenin modern bir görüntüye kavuştuğunu söyledi. Törendeki konuşmaların ardından protokol eşliğinde yatırımların toplu açılışı yapıldı.

GES MALİYETİ 620 BİN DOLAR

Açılıştan sonra Başkan Öz, basın mensuplarıyla birlikte faaliyete geçirilen güneş enerji santralinde incelemede bulundu. 10 dönümlük arazi üzerinde 2 bin 200 panelden oluşan santral hakkında bilgi veren Öz, "Belediyemizin yapmış olduğu güneş enerjisi santrali, 10 dönüm alanda 500 KW gücündedir. Gölmarmara ilçemizin sokak aydınlatma lambalarını, şantiye binası ile belediye hizmet binasının elektriğini üretmektedir ve fazla kalanı da satılmaktadır. Belediyemize bu aylarda günlük yaklaşık 2 bin lira gelir getirmektedir. Bu santralimizin ayda 50 bin lira belediyemize katkısı olacak. Diğer ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz dahil olmak üzere Manisa'da bir ilki başardık. Maliyeti 620 bin dolar oldu. 2.5 ay içerisinde tamamladık" diye konuştu.

ELEKTRİK FATURASINDAN KURTULDU

Güneş enerjisi santrali sayesinde belediyenin aylık 28 bin liralık elektrik faturasından kurtulduğunu ifade eden Öz, "Artık elektrik satan bir belediye haline geldik. Belediye hizmetlerinin ihtiyacı olan elektriği artık kendimiz üretiyoruz. Belediyemize aylık 28 bin lira elektrik faturası geliyordu. Şimdi bu fatura gelmeyecek. Tam tersine aylık 22 bin lira da elektrikten gelir elde etmiş olacak. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye elektrik satıyoruz" dedi. Projelerinin sadece güneş enerji santraliyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Öz, "Devamında Hidroelektrik santrali yapmak var. Bunun için fizibilite çalışması yaptık. Bir aya kadar bunun da sonucu alır ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçiririz. Gölmarmara artık bir enerji üretim merkezi haline gelecek" dedi. Başkan Öz son olarak, güneş enerjisi santrali projeleri konusunda belediyelerin kendilerinden danışmanlık hizmeti alabileceklerini dile getirerek, "Şu anda Ahmetli, Şehzadeler belediyeleri yaptığımız güneş enerji santrali çalışması konusunda belediyemizden danışmanlık hizmeti alıyorlar. Bu konuda onlara yardımcı oluyoruz. Hem bürokratik hem de teknik anlamda ne yapmaları gerektiği konusunda destek oluyoruz. Diğer belediyelerimizi de hayata geçirdiğimiz bu projeyi incelemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Gölmarmara Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen güneş enerji panelleri

- Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ün açıklaması

- Güneş Enerji Santralinin drone görüntüsü

- Toplu açılış töreninden detay görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()



