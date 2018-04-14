DHA YURT BÜLTENİ-15

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 3 yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2'ye yükselirken, 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Haber: Oğuzhan HANÇER / AĞRI ()

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5 aylık hamile kadının şüpheli ölümü



BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 5 aylık hamile olduğu belirtilen Gülsüm Şimşek Karakaş (33) evinde ölü bulundu. Genç kadının karnındaki bebeğinin de öldüğü belirlendi.

Karacabey ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Yeniköy Caddesi üzerinde ikamet eden 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülsüm Şimşek Karakaş, akşam saatlerinde eve gelen kayınpederi Sabri Karakaş tarafından yerde baygın halde yatarken bulundu. Karakaş, 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolü neticesinde 5 aylık hamile kadının ve karnındaki bebeğinin öldüğü tespit edildi.

Gülsüm Şimşek Karakaş'ın epilepsi hastası olduğu, uzun süredir bebek sahibi olma hayalleri kurduğu ve birçok kez çocuk düşürdüğü iddia edildi. Fabrikada çalıştığı sırada eşinin ölüm haberini alan Ramazan Karakaş evine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Evin önü

- Ambulans ve polis arabaları evin önü

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()

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Mantar toplarken kayalıklardan düştü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki dağlık alana mantar toplamak için giden Hasan Ülker (49) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yeğeninin haber vermesi üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin Ülker'i bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Gerzele Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Mantar toplamak için Domuz Deresi Mevkii'ne giden Hasan Ülker ile yeğeni Serkan Aşar (18) mantar aramaya başladı. Dik yamaç ve kayalıkların bulunduğu bölgede Hasan Ülker'in dengesini kaybederek Domuz Deresi'ne yuvarlandığını gören yeğeni Serkan Aşar düşen dayısını aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine Aşar durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri Ülker'i arama çalışması başlattı. Ekipler, araçların geçemediği kayalıkların bulunduğu yerleri iş makinası ile açarak arama çalışmalarını genişletti. Ekiplerinin Ülker'i bulmak için bölgede başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Bölgeden görüntü

- Arama kurtarma ekiplerinin görüntü

- İş makinesinin yol açmasından görüntü

- Bir vatandaşın olayı anlatmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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YARALI REHİNE OLAYI ANLATTI

Cezaevi firarisi Yakup D. tarafından rehin alındıktan sonra bacağından vurularak yaralanan Mehmet Macit Mekikçi olayı şöyle anlattı:

"Pazar yerinde kayınpederini vurduktan sonra eve geldi. Ben de aynı binada oturuyorum kayınpederinin ev sahibiyim. Beni rehin aldı, silahı kafama dayayıp bahçeye çıkardı. Sonra evi ateşe verdi, ahşap ev hızla yanmaya başladı. Dışarıda bir sürü polis varmış, benim haberim yoktu. İkna etmeye çalıştım, beni bırakması için ama dinlemedi. Evin patlayacağını söyledim öyle dışarı çıkmayı kabul etti. Beni dışarıya çıkardı, sokağın başına kadar götürdü. Polisler de arkamızdan geldi. 2 saat polis dil döktü ama ikna olmadı. Sonra ne olduysa ben yerde otururken beni vurdu. Sağ dizimden yaralandım, sonra da polisler onu etkisiz hale getirdi."

Görüntü Dökümü

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- Macit Mekikçi ile röportaj

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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