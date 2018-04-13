DHA YURT BÜLTENİ-15

Datça'da baz istasyonu davasında keşif yapıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, çocuk oyun parkı ve okul yanına konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle, mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde keşif yaptı.

İskele Mahallesi Vali Özer Türk Çocuk Oyun Parkı ve Kazım Yılmaz İlkokulu'nun hemen yanında bir GSM şirketi tarafından bir süre önce konulan baz istasyonunun kaldırılması talebiyle, Datça Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında mahkeme heyeti, bilirkişi eşliğinde olay yerinde keşif yaptı. Öğrenci velileri ise aynı yerde imza kampanyası gerçekleştirdi.

Öğrenci Velileri Derneği (Veli-Der) Datça Şubesi tarafından çocuk oyun parkı önünde açılan stantta, üç günde 943 imza toplandı. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi ve görevlilerin yanı sıra İzmir'den gelen bir teknoloji uzmanı bilirkişi ile davalı ve davacı avukatlarının hazır bulunduğu keşif incelemesi, çevrede toplanan öğrenci velileri tarafından ilgiyle izlendi. Davanın 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci duruşmasında yapılan keşif sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Veli-Der Datça Şube Başkanı Berivan Tanrıverdi, öğrenci velileri tarafından açılan davaya destek olmak amacıyla imza kampanyası başlattıklarını söyledi. Tanrıverdi, "Okul ve çocuk parkının bulunduğu, Datça halkının çok fazla vakit geçirdiği bir alanda baz istasyonu istemiyoruz. Toplayacağımız imzaları mahkemeye sunacağız. Baz istasyonları, halktan ve çocuklardan uzak noktalara kurulmalıdır" dedi.

Baz istasyonunun arkasında yer alan uyarı levhasında, güvenlik mesafesinin en az 19.2 metre olduğuna dikkat çekilirken, hemen yanındaki otopark ve çay bahçesi dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çocuk oyun parkından baz istasyonunun görüntüleri..

- Okul bahçesi ve baz istasyonunun görüntüleri..

- Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yaparken…

- Açılan stantta imza toplanırken…

- Veli-Der Datça Şube Başkanı Berivan Tanrıverdi ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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'Kuş dili' kursu açıldı

GİRESUN’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişe sahip ‘Kuşdili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yönteminin gelecek kuşaklara aktarılması için kurs açıldı.

Çanakçı İlçesi Kuşköy Köyü’nde arazinin dağınık ve engebeli oluşu, zamanında telefon hattı bulunmaması gibi nedenlerle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme geleneğinin yaşatılması için harekete geçildi. Kuş sesine benzediği için ‘Kuş dili’ olarak da anılan haberleşme yöntemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine alınmasının ardından eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için kurs açıldı. Kursta özellikle çocuk ve gençlere yönelik eğitim verilecek.

Kurs açılışını gerçekleştiren Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yörenin temel markasının ıslık dili olduğunu belirterek “Turizm Haftası olması dolayısı ile çok anlamlı ve manidar bir adım attık. Şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimizin sayısını arttırabilmek adına çok güzel bir kültür.Somut olmayan kültürel miras listesine ıslık dilimizin alınması noktasında emek sarf eden herkesi tebrik ediyor ve gönülden kutluyorumö dedi.

'BÜYÜKLER ISLIK DİLİ İLE HABERLEŞİYOR'

Kuşdili eğitmeni Orhan Civelek de gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş kültür miraslarına sahip çıktıklarını belirterek, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Telefondan daha da pratik bir iletişim yöntemi olduğunu ifade eden yöre sakini Muazzez Köçek ise “Telefonun tuşuna basacaksın falan derken çok fazla zaman geçiyor. Çocukluğumuzdan beri ıslık dili kullanıyoruz. Tarlalardan evlere, komşularımızla, babam ve çocuklarımla genellikle ıslık dili ile haberleşiyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Islık dili ile konuşanlar

Vatandaşlarla röp.

Açılış töreni

Valinin konuşması

Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR Kamera: Aleyna BAYRAM GİRESUN-

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Avanos'ta TOKİ'den konut sahibi olanlar sevinç yaşadı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapılan 324 konutun kura çekimi yapıldı.

TOKİ tarafından Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapılan toplam 324 konutun kura çekimi Belediye Başkanı İsmet İnce ve ilçe sakinlerinin katılımı ile yapıldı. 240 tanesi 2+1 ve 84 tanesi de 3+1 konutların kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekiminde ev sahibi olmak isteyenler heyecanla barkovizyonu takip etti. Çekilen kurada ev sahibi olmayı hak eden aileler büyük sevinç yaşadı, telefonla sevdiklerini arayarak mutlu haberi verdi.

Görüntü Dökümü:

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- TOKİ Yetkilisinin bilgilendirme açıklaması

- TOKİ Kura çekimi

- Kura çekimini heyecanla takip eden vatandaşlar

- Ev sahibi olmak isteyenler ile röportaj

- Ev alma hakkı kazananların mutluluğu

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Metin YILDIRIM/NEVSEHIR,)

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Hendek'te 3.8 büyüklüğünde deprem



SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 16.38'de merkez üssü Hendek olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli korku yaşadı. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), ()

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Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 84'üncü yılı kutlandı

BALIKESİR Ayvalık'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 84'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayvalık'a gelişinin 84'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen program, Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Ayvalıklılar, evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile donattı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, Ayvalık İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, 84 yıl önce Atatürk'ü karşılayanlar arasında yer alan Fikret Hasan Molvalı (93) ve Mehmet Kazmacı (96) ile öğrenciler ve çok sayıda kişi yürüyüşe geçti. Katılımcılar, Ayvalık Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarıyla yürüdü. Protokol üyeleri ve Ayvalıklılar, ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayvalıklılar, ellerindeki karanfilleri Atatürk Anıtı'na bıraktı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce Ayvalık'a gelişiyle ilçeyi şereflendirdiğini belirterek, Sadece ülkesine değil bütün dünyaya ışık saçmış. Önüne kırmızı halı sermişler, kaldırtmış halkının yanına geçmiş. Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir insan, o bizim başöğretmenimiz ve biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün talebeleriyiz” dedi. Başkan Gençer'in konuşmasının ardından tören, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

84 YIL SONRA AYNI HEYECANINI YAŞADILAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 13 Nisan 1934 tarihinde, Ayvalık’a yaptığı ziyarette 9 yaşındayken, arkadaşlarıyla birlikte karşılama törenine katılan Fikret Hasan Molvalı ile o tarihe 12 yaşında olan ve halk arasındaki konuşmaları duyunca koşarak, Atatürk'ü karşılamaya giden Mehmet Kazmacı, 84 yıl sonra yıl dönümü töreninde aynı heyecanı yaşadı.

'KIRMIZI HALI SERDİLER, KALDIRTTI'

Atatürk'ün Ayvalık'a gelişi dolayısıyla her yıl düzenlenen törenlere katılan ve ilk günkü gibi heyecan yaşayan Mehmet Kazmacı, “Duyduk ki bizi kurtaran paşamız geliyor, karşılamaya gittik. Atatürk, ilçeye ayak bastığında, bütün Ayvalık kendisini karşıladı. Atatürk, arabasından inerken, kırmızı halı serdiler; kabul etmedi, kaldırttı. Şapkasını çıkarıp, bizi selamladı. 'Bizi kurtaran paşamız geldi' diye heyecandan ve mutluluktan havaya uçuyorduk” dedi.

'MÜTHİŞ KALABALIK VARDI'

Atatürk'ü görmenin heyecanını hala içinde ilk günkü gibi yaşadığını anlatan Fikret Hasan Molvalı ise Atatürk’ü gördüğüm zaman ikinci sınıftaydım. Gazi Okulu'nda okuyordum. Ellerimizde bayraklarla bizi sıraya dizdiler. Atatürk geldi. Arabasından indi. Müthiş bir kalabalık vardı. Bu anları, Atatürk değil de başka biri olsaydı unuturduk, aklımızda tutamazdık. O anlar bize anı olarak kaldı. Golf pantolonunu hatırlıyorum. Kırçıllı bir pantolon, başında kasketi vardı. Atatürk gördüğüm için çok mutluyduk diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atatürk'ün Ayvalık'a geldiği güzergah üzerindeki kortej yürüyüşünden genel ve detay görüntü.

-Ayvalık'taki evlerin balkonlarından Atatürk ve Türk Bayraklarından görüntü.

-Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunmadan görüntü.

-Vatandaşların Atatürk anıtına karanfil bırakmasından görüntü.

-Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in konuşma görüntüsü.

- Mehmet Kazmacı ve Fikret Hasan Molvalı'nın Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanına çiçek vermesinden görüntü.

-84 yıl önce Atatürk'ü karşılayanlardan Mehmet Kazmacı'nın açıklaması.

-84 yıl önce Atatürk'ü karşılayanlardan Fikret Hasan Molvalı'nın açıklaması.

Haber-Kamera: Kadri KAYA /AYVALIK(Balıkesir),()

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İçişleri Bakan Yardımcısı: FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor(2)

'AB SINIRLARINA DAYANAN İNSANLARI YAKALAYIP, MİSAFİR EDİYORUZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kaçak göçmenlerin bulunduğu Edirne İl Göç İdaresi'nde incelemelerde bulundu. Ersoy, "Son umut olarak Avrupa Birliği sınırlarına kadar dayanmış insanları yakalayıp burada misafir ediyoruz. İnsandır bunlar ve o özelliklerine uygun bir şekilde elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde misafir etmeye çalışıyoruz.Hepsi Türkiye bizi özgür bıraksın, azat etsin diyor. İçeride dinledim, bizi göndermeyin gidecek ülkemiz yok, savaştan sığınacak yerimiz yok. Biz buralarda çalışmak istiyoruz, yaşamak istiyoruz diyorlar. Bu beklentilerle buralara gelmişler. Düşünün Afganistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'den çıkmış buraya kadar gelmiş, sınırda belki 50-30 metre sonra yakalamış getirmişiz. Başladıkları noktaya geri göndereceğiz. Onlar için de zor bir süreç, zor bir hayat. Ama bizde hem kabul edilebilir bir sayıda tutmak zorundayız, ülkemizde misafir ettiğimiz göçmenlerimizi. Hem de onları insanı bir şekilde göndermek durumundayız. Baktık, gördük genel anlamda şartları iyi durumda arkadaşların. Binanın şartları da uygun" dedi.

TÜRKMEN KADIN OĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Bakan Yardımcısı Ersoy'un ayrılacağı sırada İstanbul'da yaşayan Türkmenistan uyruklu bir anne, Yunanistan sınırını yasadışı yollardan geçmek isterken yakalanıp işlemleri için getirilen oğluyla görüşmek için hamle yaptı. Türkmen kadının bağırarak, Mehmet Ersoy ile görüşmek istediğini söylelip ilerlemesi üzerine korumalar tarafından engellendi. Kadının sesini duyan Edirne Valisi Günay Özdemir araya girerek korumaların elinden aldığı Türkmen kadınla bir süre görüşüp, verdiği talimatla çoğu ile görüşmesine müsade edildi.

Görüntü Dökümü

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Bakan Yardımcısı Ersoy'un idareye gelişi

Ersoy'un çıkışı

Gö İdaresi'ndeki göçmenler

Ersoy'un açıklaması

Türkmen kadının yardım istemesi

Korumların kadını engellemesi

Vali Özdemir'in kadını çağırması

Özdemir'in kadın ile görüşmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarptı

ADIYAMAN'da lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp köprü bariyerlerine çarpan kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden soran Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BB 007 plakalı kum yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, Göksu Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak durdu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü acil serviste tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kamyon

- Kamyondan yola savrulan parçalar

- Kamyonun çekilmesi

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



