DHA YURT BÜLTENİ-15

PKK'LI TERÖRİSTLERDEN HAVANLI SALDIRI: 1 ŞEHİT, 3 YARALI



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde yakınında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda, 1 uzman çavuş şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik beldesinin karşısında bulunan Kani Rash bölgesinde meydana geldi. Bölgede konuşlu askerlere yapılan havanlı saldırıda 1 uzman çavuş şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari'ye getirilirken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada da "11 Nisan 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

HAKKARİ, ()-

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KIRŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi yakınında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin'in (24) acı haberi memleketi Kırşehir'e ulaştı.

Uzman Çavuş Semih Şahin'in, şehadet haberi, yetkililer tarafından Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köyündeki ailesine verildi. Bekar ve 3 kardeşten en küçüğü olan şehit uzman çavuşun cenazesi, köyünde yarın öğlen cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, ()-

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VANLI ESNAF, İRANLI TURİSTLER İÇİN FARSÇA ÖĞRENİYOR

VAN'da esnaf, İran'dan gelen turistlere daha iyi hizmet vermek ve daha sağlıklı bir iletişim kurmak için Farsça öğrenmeye başladı.

Tuşba Belediyesi, kentteki İranlı turist yoğunluğunu göz önüne alarak ve esnafın talebi üzerine bir alışveriş merkezinde Farsça kurs vermeye başladı. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan kursla, esnafın turistlerle anlaşabileceği düzeyde Farsça öğrenmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Farsça öğrenen esnafın gelen İranlı turistlerle çok daha sağlıklı ve güzel bir iletişim kuracağını belirterek, "Kentimize gelen İranlı misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımızın gelen misafirlerimizin memnuniyetini, taleplerini karşılaması ve onların diliyle iletişim kurması için Farsça kurs açtık. Esnaf kardeşlerimizin İranlı misafirlerimiz geldiğinde çok daha rahat bir alışveriş imkânı sağlayacaklarını düşünüyorum. 'Bir lisan, bir insan demektir' anlayışıyla Farsçayı geliştirmek anlamında bu kurslarımıza başlamıştık. 136 saat devam eden bir kurs. Bu süre içerisinde inanıyoruz ki buradaki kursiyerlerimiz, İranlılar geldiğinde çok daha iyi satış yapacaklar. Bu noktada İranlıları Van'ımıza davet ediyoruz. Bu sene turizm sezonu Van'da açıldı. Kısa sürede binlerce turist kentimizi ziyaret etti. Özellikle çarşı merkezinde İranlı yoğunluğunun oluştuğunu görmek mümkün. Bizler de yerel yönetimler olarak turizmin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Farsça kursu da bunun bir ayağını oluşturuyor" dedi.

Alışveriş merkezlerinde çalışanlar da önceden İranlı turistlerle iyi iletişim kuramadıklarını, 2 aylık süreçte Farsçayı öğrenerek turistlerin taleplerini daha iyi karşılayabildiklerini ve sağlıklı diyaloğun satışlara yansıdığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Tuşba Belediyesi Merkezi

-Tabelası

-Merkezdeki duvar tahtasına yazılan farkça yazılar

-Tahtaya farkça yazan bir kadın

-Verilen eğitim ve eğitime katılanlar

-Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'nin açıklaması

-Eğitime katılan kadınlarla röportaj

-Detaylar

BOYUT:204 MB

SÜRE:2 DK 34 SN

Van ()

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PAMUKKALE BELEDİYESİ, ÜYESİ OLDUĞU EHTTA'YA AVRUPA'YI HEDEFLEDİ

DENİZLİ'nin Pamukkale Belediyesi, ilçedeki termal sağlık alanında adını Avrupa'ya duyurmak için kısa adı EHTTA olan (European Historic Thermal Towns Association) Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne üye oldu. Pamukkale Belediyesi, Türkiye'de EHTTA'ya üye olan ilk belediye olma unvanını alırken, Başkan Hüseyin Gürlesin, termal sağlık konusunda var olan 475 milyar dolarlık pastadan Denizli olarak pay almayı hedeflediklerini söyledi. Pamukkale Belediyesi, termal sağlık konusunda adını Avrupa'ya duyurmayı planladığı EHTTA üyeliğinde mutlu sona ulaştı. 2017 yılında başlayan üyelik süreci gerekli maddelerin yerine getirilmesiyle başarıyla sonuçlandı. Konuyla ilgili Pamukkale travertenleri altındaki Kocaçukur'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, birliğe üye sürecini ve neler getireceğini açıkladı. Pamukkale Belediyesi başkan yardımcıları Selim Arkan, Adnan Kaya ve Türkay Gözlükaya ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve çok sayıda gazeteci yer aldığı toplantıda konuşan Gürlesin, EHTTA'nın 2009 yılında kurulan tarihi ve termal özelliği olan kentler arasında ortaklık ağı oluşturmayı amaçlayan birlik olduğunu söyledi.Birliğin, Türkiye'den ilk belediye üyesi olmayı başardıklarını belirten Gürlesin, şunları söyledi:

"En az 19'uncu yüzyıldan kalma termal tarihi kent, termal su kaynakları yönetim sistemi, kültür ve sanat aktiviteleri ve geniş bir yelpazede konaklama imkanı sunma şartlarını Pamukkale olarak yerine getirdik. Biz Pamukkale olarak turizm ilçesiyiz. 68 mahallede bilindik belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirirken, Pamukkale ve hemen yanındaki Karahayıt'ın turizmi içinde çalışmalar yaptık. Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne üyelik için yapılan başvurunun ardından gerekli çalışmaları yaparak Avrupa'daki 39. üye şehir olmayı başardık. Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika ve İspanya gibi ülkelerin ön plana çıktığı termal sağlık konusunda, Pamukkale olarak adımızı duyurmak çok önemli. 16 ülkeden 41 şehir bu birlikte yer alıyor. Ortada 475 milyar dolarlık bir termal turizm pastası var. Biz ne kadar çok Pamukkale ve Karahayıt'ın adını Avrupa'ya ve Dünya'ya duyurursak, turist sayısı ve gelir açısından daha üst noktalara ulaşabiliriz. EHTTA'ya üyeliğin faydalarını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz."

EHTTA'ya Türkiye'den tek belediye üyesinin Pamukkale Belediyesi olduğunu altını çizen Gürlesin, "Bunun dışında Bursa Valiliği de üye. Bu birlik sayesinde tanıtım ve reklamın yanı sıra müşteri paylaşımı ile birlikte Denizli'ye gelen turist sayısının artmasını bekliyoruz. Ayrıca günübirlik olan turistlerin 14-21 gün olan kürlerini Karahayıt'ta almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kısacası Pamukkale Belediyesi'nin üyeliği ile Denizli turizminde yeni bir dönem başlamış oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Gürlesin'in açıklaması

- Pamukkale'den dronela havadan detay görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Sucuk çalan kediyi kafese koyup, cezalandırdılar iddiası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şarküteri bölümünden sucuk çaldığı gerekçesiyle süpermarket yetkilileri tarafından bir kafese kapatılan kedi, personelin cep telefonu ile durumu görüntüleyip, hayvanseverlere bildirmesi üzerine 48 saat sonra kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, söz konusu süpermarketin yönetici yardımcısı Sebil Ertürk ise niyetlerinin kediyi cezalandırmak değil mağazadan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir süpermarketler zincirinin şarküteri bölümünden sucuk çalan bir kedi, geçen 9 Nisan'da yakalandı. Süpermarket yetkilileri, kediyi üzerine "Kamera var izlenmektedir, ellemeyin" yazılı bir kağıt yapıştırdıkları tel kafese koydu. Ardından da kafesi marketin arka bahçesine bıraktı. Süpermarket yetkililerinin kediyi bu şekilde cezalandırmasına tepki gösteren personel, iddiaya göre, cep telefonları ile durumu görüntüleyip, Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne bildirdi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, ihbar üzerine Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde yaşayan 3 dernek üyesini söz konusu süpermarkete gönderip, 48 saat sonra kedinin kurtarılarak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.Olayı Facebook sayfasından "Koskoca süpermarketin kedi cezalandırma yöntemi bu, ne diyelim" diyerek paylaşan Uslu, muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbar içingönderilen görüntüleri izleyince gözlerimize inanamadık. Daha sonra ise üyelerimizi gönderip, acı çeken kediyi kurtardık. Koskoca marketler zincirinin yaptığı kabul edilebilir gibi değil, kediyi sucuk çaldığı için demir kafese koyup, cezalandırmışlar" dedi.

"NİYETİMİZ KEDİYİ CEZALANDIRMAK DEĞİLDİ"

Söz konusu süpermarketin yönetici yardımcısı Sebil Ertürk ise niyetlerinin kediyi cezalandırmak olmadığını belirterek, "Bu kedi mağazaya çok alıştı. Bir şekilde içeri girerek sucuk ve pastırmaları çalıyor. Ürünlerin üzerinde dolaşıyordu. Daha önce de mağazadan şarküteri ürünü çalarken yakalayıp, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis'te doğaya bıraktık ancak her defasında yine geldi. Hayvan dostu bir mağazayız, bu işi kediyi cezalandırmak değil, mağazadan uzaklaştırmak için yaptık. Aksi takdirde, Gıda Yönetmeliği'ne de uygun davranmamış olurduk. Sokak hayvanları için derneklerle çalışıp elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Burada kötü niyet aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Yanlış anlaşılma var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kafese kapatılan kedinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu ihbarı (2)

ARACA ULAŞILDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 3 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte balçığa saplanan otomobilin içinde cesetler olduğunu tespit etti. Ancak, otomobilin derinde olması nedeniyle Adana kent merkezinden büyük vinç istendiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Dalgıçın çalışması

- Olayı gören bir vatandaş ile röp.

- Ailenin fotoğrafları

SÜRE:51" BOYUT: 52 MB

Haber-Kamera:İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ,(Adana),()



