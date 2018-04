DHA YURT BÜLTENİ- 15

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kazada yaralandı (1)

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı yaralandı.

Fikri Işık: Kimyasal saldırı cezasız kalmamalı (3)

FİNİKE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki heyetle Finike ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Işık ve beraberindekiler Finike Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ ve partililer tarafından belediyeye ait Hanımeli kafede karşılandı. Belediye Başkanı Sarıoğlu, Başbakan Yardımcısı Işık'a proje aşamasında olan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

TEZGAH BAŞINA GEÇTİ

Başbakan Yardımcısı Işık, asker arkadaşı olan Finike Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek'le de bir araya gelerek sohbet etti. İlçe merkezinde dolaşırken taş fırın çalışanlarını selamlayan Işık, fırın çalışanlarıyla sohbet etti. Başbakan Yardımcısı Işık daha sonra paketleme tesisi sahibi Ahmet Bahar ile Üsküdar Fazilet Koleji'nde matematik öğretmenliğini yaptığı bir makine üretim firması sahibi Hakkı Bahar'ı da ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Işık, patenti Hakkı Bahar'a ait olan zirai tarım aletleri hakkında bilgi aldı. Hakkı Bahar'ın öğrencilik yıllarında da çok başarılı olduğunu söyleyen Işık, başarılarından dolayı kutladı. Işık daha sonra narenciye paketleme tesisini gezdi ve işçilerle sohbet etti. Tezgahın başına geçerek işçilere yardım eden Işık, ziyaretin ardından günün anısına fabrika çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Asansör kartlarının haciz işleminde mutlu son

ANTALYA'da, borcu nedeniyle, 12 katlı 2 bloğun asansörlerinin beyin kartlarının haciz işleminin mahkemece iptal edilmesinin ardından, kartlar yeniden asansörlere takıldı. Site sakinleri kartların takılmasını avukata ve gazetecilere sarılarak kutladı.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki Dostlar Sitesi'nin iki bloğunun asansörlerinin beyin kartları, sitenin borcu nedeniyle 7 Mart'ta haczedildi. Sitede oturanlar mağdur olduklarını, yaşlıların asansörleri kullanamadığı için dairelerine inip çıkmakta zorluk yaşadığını belirterek uygulamayı protesto etti ve konuyu yargıya taşıdı. 7 Nisan günü Antalya 5'inci İcra Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme verdiği kararda, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan 3'üncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını kaydetti.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER MAĞDUR OLDU

Mahkemenin iptal kararının ardından site sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik, yediemin deposundan aldığı kartları bugün siteye getirdi. Site sakinleri mutluluklarını, sevinçle karşıladıkları avukata ve konuyu haberleştiren gazetecilerle sarılarak paylaştı. Site sakinlerinin avukatı Safa Mete Çelik, davanın bir hafta içinde sonuçlandırıldığını söyledi. Mahkemenin haciz kararını iptal ettiğini vurgulayan Çelik, "Burada borç kooperatifin borcu, kartların haczi apartmanda yaşayan üçüncü kişilerin mağduriyetine yol açtı. İcra mahkemesi bu haciz işleminin geçersiz olduğuna hükmetti" dedi.

EN ÇOK SEVİNEN, EN ÜST KATTA OTURANLAR OLDU

Sitede 12'nci katta oturan Mutlu Seyfioğlu, haczin iptal edilmesine en çok sevinen isimlerden biri oldu. Eşyalarını üç gündür aracında tuttuğunu dile getiren Seyfioğlu, "Yüküm çok ağır olduğu için çıkaramıyordum. Mağduriyetimiz çok büyüktü. Yaşlılarımız hiç evinden çıkmıyordu" diye konuştu.

KOMŞULARININ MAĞDURİYETİNİ GÖRÜNCE ANKARA'DAN GELDİ

Sitede birinci katta dairesi bulunan Suzan İrem, Ankara'da yaşadığını, ancak komşularının mağduriyetini izledikten sonra Antalya'ya gelmeye karar verdiğini söyledi. İrem, "Ben Ankara'da artık daha huzurlu oturacağım, çünkü biliyorum ki hastalandıklarında ambulans onları rahatlıkla evlerinden alabilecek. Komşularım burada rahatsızken benim Ankara'da pasta yiyecek durumum olamaz. Çok şükür bu dertten kurtuldular" dedi.

'HER BASAMAKTA GÖZYAŞIM VAR'

Kalp ameliyatlı Lütfiye Sarıcan da asansörleri kullanamadığı için çok zorlandığını söyledi. Sarıcan, "Her basamakta gözyaşım var, isyanım var. Her katta dinlendim de evime öyle çıktım. Çok zorlandım, ölmek istiyorum diyerek isyan ettim. Bize yardım edenlere çok teşekkür ediyorum. Artık evime daha rahatlıkla çıkabileceğim" ifadelerini kullandı.

Siteye gelen asansör firmasının çalışanları kartları takarak apartman sakinlerinin mağduriyetini sona erdirdi.

Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşıma hapis ve fidan dikme cezası

ANTALYA'da, sosyal medyadan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle mahkemelik olan Dilek Bozkurt Özgenç, 1 yıl 3 ay hapis ve 200 fidan dikip, 6 ay bakımını yapmakla cezalandırıldı.

Antalya'da yayımlanan derginin imtiyaz sahibi Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya hesabından HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ile ilgili paylaşımda bulundu. Özgenç, paylaşımının altına 'Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler' yorumunu yazdı. Bu paylaşım, yüzlerce kullanıcı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı.

Bu durumdan haberdar olan Demirtaş'ın avukatları, Özgenç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Özgenç hakkında dava açıldı. Antalya 16'ncı Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Dilek Bozkurt Özgenç'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis ile 'hakaret'ten 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verildi. Mahkeme heyeti, Özgenç'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını 'iyi hal' nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe koşuluyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

'HAKİM TEHDİT EDİLDİ' İDDİASI

Karara çok şaşırdığını belirten Dilek Bozkurt Özgenç, espri amacıyla yaptığı yorum ve paylaşımın ardından verilen kararı doğru bulmadığını söyledi. Özgenç, Karadeniz insanının esprili olduğunu ve Karadenizli olduğu için espri yapmak istediğini kaydetti. Bilirkişi raporlarında ortada suç unsuru olmadığının da raporlandığını belirten Özgenç, “Duruşmada hoş olmayan şeyler vardı. Bunlar da resmi olarak zabıta geçti. Avukat hanım, mahkemeye hitaben, 'Eğer bugün beraat kararı verilecek olursa bu kararı basına vereceğiz' diyerek, adeta mahkemeyi tehdit edercesine hoş olmayan, hem mesleğe hem de mahkemeye yakışmayan birtakım söylemlerde bulundu. Hakim baskı altında kalmış olabilir, sonuçta neticesinde insandır. Bu kararın etkisi altında kaldığını düşünüyorum açıkçası" diye konuştu.

Samsun'da şüpheli valiz

SAMSUN'da İlkadım Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın arkasına bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi.

Olay, İlkadım Belediyesi Ek Hizmet Binası arkasında bulunan 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şüpheli bir valizin belediye binası arkasına bırakıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından gelen bomba imha uzmanı, güvenlik kordonunun genişletilmesini istedi. Bunun üzerine bulvarı trafiğe kapatan ekipler, yayaları uyararak çevreden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı kişiler uyarılara rağmen cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Bulvar yeniden ulaşıma açıldı.



