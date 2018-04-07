DHA YURT BÜLTENİ-15

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de

"ARTIK METAL YORGUNLUĞU YOK. YENİDEN DİRİLİŞ HAMLESİ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'dan sonra partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Denizli'ye geçti. Kongrenin yapılacağı Hasan Güngör Spor Salonu'nun dışında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından partililere konuştu. "Denizli seninle gurur duyuyor" sloganları altında konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere "Mart 2019'a, Kasım 2019'a hazır mıyız" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok. Yeniden diriliş hamlesi var. Taviz vermeden 2019 seçimlerine hazırlanmamız lazım. Denizli'nin kendisine yakışanı yapmasını bekliyorum. Her zaman rekorlar bekliyoruz. Denizlili kardeşlerimize kendimizi daha çok anlatacağız. Bize gurur yakışmaz, biz ehli tevazu olacağız, insanlara mütavazı bir şekilde yaklaşacağız. Biz insanız. Onun için de gurur rabbimize aittir. Tevazuda toprak gibi olacağız. Buna dikkat" diye konuştu.

"GÖBEĞİNİ KAŞIYANLARIN PARTİSİ DEĞİLİZ"

"Ana muhalefet gibi başarıyı kendisinde suçu vatandaşlarda aramıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göbeğini kaşıyanların bir araya geldiği parti hiç değiliz. Halkına öyle diyor ya bu anamuhalefet. Niye? Onlara oy vermedikleri için. Onlara haddi benim halkım, vatandaşım 2019 Mart'ında Kasım'ında tekrar bildirecek. Bizde millete kırılma, darılma, küsme olmaz" dedi.

Partililerden de çalışma sözü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kale içeriden fethedilir, siz her evi, gönlü içeriden fethedeceksiniz. Gençler sandıkları patlatacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kişinin aynası işidir lafa bakılmaz, bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görülür. Milletimize kendimizi anlatırken en büyük referans kaynağımız eserlerimizdir. Biz anamuhalefet gibi demagoji peşinde olmadık. Yalanla milletimizden oy istemedik. Hizmetlerde ülkemize çağ atlattık çağ. Rakamlar, her şey ortada. Havayolunu halkın yolu haline getirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 2002 yılında 27.5 milyar dolarken şimdi 120 milyar dolara çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Bunlar durup dururken olmadı. Bu bir gücü ispat ediyor, savunma sanayisinde kendi silahını yapan Türkiye var. Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da kendi silahlarımızla teröristleri vuruyoruz. ABD'den SİHA istedik dediler ki Kongre izin vermiyor. İşte bunlar bizi silah sahibi yaptı. Tankımızı, topumuzu silahımızı ürettik. Daha çok yapacak işimiz var, bitmedi. Zırhlı taşıyıcılar yaptık. Eğer bunları yapamazsak kuş kafesindeki gibi bizleri avlarlar. Şu ana kadar bu tür zırhlı araçlardaki şehitlerimiz parmak sayısını geçmez."

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar istemese de Türkiye'yi şikayet etse de, biz milletimize ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcılara da ne diyorlar biliyor musunuz 'Türkiye'ye gelmeyin.' Yav bu utanmazlara rağmen biz bu ülkeyi kalkındırmaya sürdüreceğiz" dedi.

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

Çiftçilere yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunu Bay Kemal'e duyurmak lazım. Çiftçimizi desteksiz bırakmayacağız. Meyve veren ağaç taşlanır. 15 yılda bizde pek çok saldırıya maruz kaldık. AK Parti kurulduktan sonra yalan makineleri var. Milletimizin bize, partimize tevüccühünün önüne geçmek için vesayet odaklarını harekete geçirmek için olmadık iftira attılar. Bunlar olamayınca 12 Eylül benzeri müdahaleleri yapmaya çalıştılar. 28 Şubat tarzı yöntemlere tevessül ettiler. Biz halkımızın kendi cumhurbaşkanını seçmesinin yolunu açtık. Yalan yanlış gazete haberleriyle partimizi hakkında kapatma davası açtılar. Tuttu mu? Tutmadı. AK Parti'nin kapatılması gerektiğini savunana parti, anamuhalefet partisiydi. Biz nasıl milletimize hizmet yolunda pes etmediysek onlar da bize tuzak kurmaktan vazgeçmediler. Oyunlarına, saldırılarına devam ettiler, bizi boyun eğmedikçe onlar daha çok çileden çıktılar. Bizim milletimiz onların karşısında dimdik durdu. Bizim insanımız, 251 şehit verdik ama onlara Allah'a yürüdüler, asla taviz vermediler. Tankların altına girdiler, topların karşısında durdular" diye konuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLUNA ÖSO ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ÖSO açıklamalarından dolayı da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ÖSO'dan bir grup ağırladım Külliye'de. O inancı görünce bir taraftan halime üzüldüm. Bir tanesinin komutanı çok enteresan, arkadaşını takdim ediyor. 'Bunun midesi yok' dedi. Meğerse aldığı kurşunlar sebebiyle mideyi almışlar, aç bakayım fanilanı dedim. Açtı, gerçekten her taraf dikiş sadece orası değil omuzdan almış, kalçadan almış. PKK bunun şehadetine, ölüsüne ödül koyuyor ama o bu ameliyatlardan sonra duramamış tekrar cephele gitmiş. Bu ÖSO'ya Kemal denilen kişi ne diyor 'terör örgütü' diyor. Bu senin PKK'n değil, YPG'n değil. Bunlar benim mehmedimle beraber düşmana karşı, terör örgütüne karşı savaşanlar. Bakıyorum omzunda Türk bayrağı taşıyor ÖSO'dan olan. Ey Kemal senin gidecek yerin yok be! Gidecek yerini benim milletim inşallah ilk fırsatta tayin edecek" dedi.

Konuşmasına partilerine ve kendilerine yapılanları anlatarak devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizin emanetine halel getirmedikçe onlar daha fazla çıldırdılar. Piyonlar değişse de senaryo hiçbir zaman değişmedi, asıl hedef AK Parti'ydi. Şahsımın nezdinde milli iradeydi. Doğu, Güneydoğu'daki çukurların hedefi bin yıllık kardeşliğimizdi. 15 Temmez gecesi FETÖ'cü alçaklar bağımsızlığımızı, demokrasimizi hedef aldılar. Külliye'nin etrafında 29 şehit verdik. Bunları biz yaşadık ama Batı bunları yaşamadı. Batı bunları sessizliğe vurdu. Bunların umurunda mıydı? Ve çok enterasandır, 7 Ağustos'ta istedikki Yenikapı'da yeniden diriliş hareketi yapılım. Bahçeli'ye, Beyefendiye davet çıkardık. Sayın Bahçeli'den hemen evet cevabını aldık. Bundan 'hayır' cevabı geldi. Son ana kadar kimler baskı yaptıysa ondan 'evet' geldi. Daha sonra ne yaptı bu işi de inkar etti. Niye? Bunun bu ülkede bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak gibi bir derdi yok. Biz şimdi cumhur ittifakıyla bunların topuna cevap vereceğiz. Anamuhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yükseltmesinin nedeni akibetini görüyor olmasıdır. Bu ülke ve millet için taş üstüne taş koymamış mevcut anamuhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonda CD ile giderler. 2019 yılında bu hastalıklı anamuhalefet anlayışından kurtulacak" dedi.

Denizli'deki kongrede kente yaptıkları yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra salondan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan görüntü

- Partililerden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRDIM - Kamera: Ramazan Çetin / DENİZLİ ()



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Van ve Hakkari TSO Başkanları güven tazeledi

VAN ve Hakkari Ticaret Sanayi Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı. Van'da Necdet Takva, Hakkari'de ise Servet Taş yeniden başkan seçildi.

Van'daki TSO seçimleri Atatürk Lisesi'nde yapıldı. 3 bini aşkın üyenin oy kullandığı seçim, saat 09.00'da başladı, 17.00'de sona erdi. 19 meslek grubunda mevcut başkan Necdet Takva mavi, iş adamı Zahir Kandaşoğlu ise beyaz listeyle yarıştı.

Takva, resmi olmayan sonuçlara göre 14 sandıktan birinci çıkarak, 2013'den beri sürdürdüğü görevine tekrar seçildi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda Takva'yı destekleyenler davul-zurna çaldırarak kutlama yaptı.

Seçim sonunda Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Takva, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Van için gayret göstermeye devam edeceğini belirterek, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Takva, kaybettikleri 5 grup için üzüldüklerini ifade ederken, kendilerine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

HAKKARİ'DE TAŞ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Hakkari'de başkanlık seçiminde de değişiklik olmadı. Hakkari Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seçilerde 2 aday 7 meslek komitesinde çoğunluğu elde etmek için yarıştı. Seçimlerde 535 kayıtlı üye sabah saat 10.00’dan itibaren sandık başına gitti. Mevcut Başkan Servet Taş'ın Beyaz listesi ile Mimar Cemal Erip'in Yeşil listesi 7 meslek komitesi için yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Servet Taş’ın başı çektiği Beyaz liste 7 komitenin 7’sinde çoğunluğu alarak yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından Ticaret ve Sanayi Odası önünde kendisine destek veren üyeler ile birlikte basın açıklaması yapan Servet Taş, seçimin galibinin kendisi değil Hakkari esnafı ve işadamları olduğunu söyledi. 5 yıldır Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası’nda görevde olduklarını belirten Taş, "Göreve geldiğimden bu yana hep Hakkari için çalıştık. Hakkari için bir şeyler yapmaya çalıştık, bütün amacımız hedefimiz bu oldu. Herkesin huzurunda Hakkari halkına teşekkür ederim. Bugün ben büyük değilim bugün sizler büyüksünüz bütün esnaf bütün Hakkari büyüktür" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

VAN

-Seçimlerin yapıldığı okul önündeki kalabalık

-Alınan günvenlik önlemleri

-Başkan Necdet Takva'nın oy kullanması

-Başkan adayı Zahir Kandaşoğlu'nun oy kullanması

-Detaylar, davullu zurnalı yapılan kutlama

-Yeniden Başkan Seçilen Takva'nın konuşma yapması

HAKKARİ

-Oy kulanma işlemi

-Detaylar ve kutlamalar

-Servet Taş'ın konuşması

Arif KARAKAŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN-HAKKARİ, ()-

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Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan 6, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 2'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nı (HESTOUREX) ziyaret etti. Çavuşoğlu, "Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 'HESTOUREX Fuarı'nı ziyaret etti. ANFAŞ Expo Center'de düzenlenen fuarda stantları gezen Çavuşoğlu, burada kısa süre masa tenisi oynadı. Pakistan standında verilen yöresel şapkayı da takan Çavuşoğlu, stantlarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Çavuşoğlu, yabancı katılımcılarla da İngilizce sohbet etti.

'SAĞLIK TURİZMİNDEN CİDDİ GELİR'

Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, geçen yılki fuarda katılımcıların 10 milyar TL'ye yakın sözleşmeler imzaladığını söyledi. Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının artışında yapılan sözleşmelerin etkisinin olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Sadece bizim etrafımızdaki ülkelerden değil, Latin Amerika'dan Asya'ya kadar, farklı destinasyonlardan turist gelmesine ciddi bir katkı sağlıyor. Ama esas itibariyle sağlık, spor turizmi alternatif turizmle bildiğimiz klasik turizmin dışına çıkarak, farklı alanlardan da gelir elde ediyoruz. Sağlık turizminden ciddi gelir elde etmeye başladık" dedi.

165 ÜLKEDEN KATILIMCI

Mevlüt Çavuşoğlu, HESTOUREX ile Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yabancı firmalara derli toplu anlatıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Geçen sene 160 civarı ülkeden 4 bin 30 alım heyeti gelmişti. Bu sene ise 165 ülkeden 5 binden fazla alım heyeti geldi. Yani yüzde 25'lik bir artış var. Bizim özellikle tıpta, sadece hastanelerimiz değil, çok kaliteli doktor ve sağlık elemanlarımız, konaklama imkanlarımız, tıptaki ilerleme ve gelişmeler orta ve uzun vadeli tedavilerde Türkiye'yi cazip hale getirdi. Ücretlere bakıldığı zaman batı ülkeleri ile kıyaslandığı zamanda çok uygun fiyatlarımız var. O nedenle sigorta şirketleri de Türkiye'ye heyetler göndermek istiyor."

ALMANYA VE RUSYA'DAN BEKLENEN TURİST SAYISI

Türkiye'de turizmin en iyi yılının bugüne kadar 2014 yılı olduğunu anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz. Yaz aylarında gelen turistin dışında bu imkanlarımızla turizm gelirlerimizi arttıralım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun fuar ziyaretleri

Bakan Çavuşoğlu'nun golf oynaması

Bakan ÇAvuşoğlu'na üzerinde fotoğrafının basılı olduğu tişört ve şapka hediye edilmesi

Bakan Çavuşoğlu'na Pakistan standında özel şapka hediye edilmesi

Genel detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -

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Kamyonetin altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TOKAT’ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki Polat Alemdar hurda yüklü kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza öğle saatlerinde Niksar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynayan Polat Alemdar, geri manevra yapan M.A.'nın kullandığı 65 AF 448 plakalı hurda yüklü kamyonetin altında kaldı. Kazayı göre çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Polat'ın cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber: Fatih YILMAZ - Kamera: TOKAT-

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