DHA YURT BÜLTENİ-15

'Yeşil' listede aranan PKK'lı terörist öldürüldü



DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, 3 Nisan günü güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın şehit edilmesi, 5'i korucu olmak üzere 6 kişinin yaralanması eylemine katıldığı belirlenen ve İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride yer alan 'Demhat Cilo' kod adlı PKK'lı terörist Eyüp Çelik öldürüldü. Güvenlik güçlerinin, Çelik ile birlikte 1 PKK'lı teröristi daha ölü geçirdiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan günü başlatılan 'Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin' operasyonunda, 1'i İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride yer alan, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Nisan 2018 Cuma günü saat 12.50’de Kulp ilçesi Demirli köyü Keçiveren mezrası sınırları içerisindeki Ricit Deresi mevkiinde bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde, 3 Nisan 2018 tarihinde kesilmiş odunları kamyonla Kulp İlçesine nakletmekte iken silahlı saldırı sonucunda Malik Yıldız isimli güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 5‘i güvenlik korucusu, 1’i vatandaş olmak üzere 6 kişinin yaralanması olayının faili olan ve İçişleri Bakanlığı’nın yeşil renkli kod listesi ile aranmakta olan Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik’in de arasında yer aldığı 2 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca, bir adet dürbün, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

DİYARBAKIR, ()

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Samsun'a şehit ateşi düştü



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın memleketi Samsun'un Bafra ilçesine ateş düştü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın acı haberi, bugün öğlen saatlerinde memleketi Samsun'un Bafra ilçesindeki baba evine ulaştı. Askreri yetkililer tarafından Sadık Pehlivan'a oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Şehidin baba evine dev bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Sevde Pehlivan'ın ise Bursa'da bir yakınlarının yanına gittiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba evine Türk Bayrağı'nın asılması

-Baba evinden detay

-Şehit babasına taziyede bulunulması

-Acı haberi alıp evin önüne gelenler

-Ağlayanlardan detay

-Detaylar

(SÜRE:1.10 Dk) (BOYUT: 14 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), ()

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Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde dün tabancayla Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı öldüren ve olayın ardından polis tarafından 9 mm. çapındaki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla yakalanan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar ile 1 yıl önce boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar'ın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı.

Gözaltındaki Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar, polislerin geniş güvenlik önlemleri altında ilk olarak Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü dökümü:

-Şüpheli Volkan Bayar ile boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar'ın sağlık raporu için polisler tarafından Devlet Hastanesi'ne getirilip götürülmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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Samsun'da 'Ortadoğu' masaya yatırılıyor

SAMSUN’da düzenlenen ‘Medeniyetler merkezi ve büyük güçlerin hedefi Ortadoğu‘ sempozyumunda konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, ”Tarih, mana ve madde açısından en önemli bölge burası. Dolayısıyla bu işe mana ve madde durumundan bakanlar için cazip bir bölge. Bunun kavgasını veriyoruz. Bugünkü yaşadıklarımız, 100 yıl önce yaşadıklarımızın kopyası, tekrarı bir süreç. Bu süreç içerisinde bu bölgede istikrarlı olan tek ülke Türkiye” dedi.

Samsun’un Canik Belediyesi tarafından ‘Medeniyetler merkezi ve büyük güçlerin hedefi Ortadoğu‘ konulu sempozyum başladı. Canik Kültür Merkezi’nde 6- 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumda yapılacak oturumlarda yurt içi ve yurt dışından gelen ve Ortadoğu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerin sunumlar gerçekleştireceği belirtildi.

Açılışta konuşan, Sempozyum Başkanı olan Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Köse, Ortadoğu’nun tarih boyunca çok önemli olduğunu belirterek, "Ortadoğu bilinen tüm ilahi dinlerin merkezidir. Tarihte bilinen büyük medeniyetlerin ortaya çıktığı bir yerdir. Geçmiş tarihe baktığımız zaman dünyada var olan büyük güçlerin mutlaka egemen olmak istediği, hakim olmak istediği ve burada uzun süre kalmak istediği bir yerdir. En son bizim yakın tarihimize de baktığımız zaman 100 yıl önce, yani 1'inci Dünya Savaşı yıllarında büyük güçler tarafından Ortadoğu’nun paylaştırıldığı bir düzene oturtulduğu görülür. Bir asır sonra tekrar içinde yaşadığımız bu günlerde Ortadoğu’da yine bir hareketlenme, savaş, bir kargaşa var” dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, “Ortadoğu meselesi, güncel bir mesele gibi gözükse bile bir taraftan bakınca 100 yıllık, diğer bir taraftan bakınca bin yıllık bir hikaye. Bu haçlı seferlerinden itibaren başlayan bu coğrafyaya olan merakın, ilginin, menfaat gruplarının çöreklenmesi yeni bir şey değil. 3 tane temel bir şey var bence, birincisi ağırlıklı olarak, yerleşim olarak tarihin en eski yerleşim merkezleri buralar. Dolayısıyla insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerler. İkincisi 3 kutsal dinin temel başlangıçları olan ülkeler. Üçüncü kısım da petrol ve doğal kaynakların zenginliğinin olduğu yerler. Tarih, mana ve madde açısından en önemli bölge burası. Dolayısıyla hem bu işe mana ve madde durumundan bakanlar için cazip bir bölge. Bunun kavgasını veriyoruz. Bugünkü yaşadıklarımız, 100 yıl önce yaşadıklarımızın kopyası, tekrarı bir süreç. Bu süreç içerisinde bu bölgede istikrarlı olan tek ülke Türkiye” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise, “Medeniyetin, ticaretin, kültürün sanatın ilk başladığı topraklar Ortadoğu topraklarıdır. Fakat dünyada da bütün savaşların kavgaların, gözyaşının kanın akıtıldığı yer de Ortadoğu. Dolayısıyla 3’üncü bin yılda insanlık mutluluğa erişecekse, Ortadoğu huzura erişmesi gerekiyor. Onun için biz Ortadoğu ile alakalı kendi birikimi olan ve bu konuda söz sahibi olan bilim adamlarının katılımıyla bir sempozyum yapalım ve bu sorunun çözümüne katkı sağlasın diye bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sempozyuma katılanlardan detay

-Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in konuşması

-Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz'in konuşması

-Detaylar

(SÜRE:3.57 Dk) (BOYUT: 444 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Alaçatı Ot Festivali'nde renkli kortej yürüşü

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 9'uncusu düzelenen Alaçatı Ot Festivali kapsamında yapılan kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu.

9. Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci günü, Alaçatı sokakları hareketlenirken, saat 13.00'te başlayan festival yürüyüşüyle coşku zirve yaptı. Rengarenk giysileri ile genç kızlar, kadınlar ve yöresel giysili genç erkekler, özel giysili ve ilginç gözlükleri ile Salı Bisikletlileri, ot temasının öne çıkarıldığı kortej yürüyüşünde yerlerini aldı. Kortej yürüyüşüne, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç eşi Semra Dalgıç ile, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev de eşi Filiz Alev ile birlikte katıldı. Kortej yürüyüşüne Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve çok sayıda vatandaş katılarak, Çamdibi Bandosu eşliğinde yürüdü.

Kortej yürüyüşü sırasında birçok festival ziyaretçisi de yolun iki tarafına sıralanarak, cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile kortej yürüyüşünü görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Beldeyken mahalleye dönüştürülen Alaçatı'ın eski belediye binasının karşısında bir vince bağlanarak asılan 100 metrekarelik Türk Bayrağı ile kortejinin başındaki Atatürk portresi ise festivale ve korteje ayrı bir anlam kattı.

STANTLARI DOLAŞTILAR

Bir saatten fazla süren kortej yürüyüşünün sona ermesinin ardından Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve eşi Semra Dalgıç, Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia ile birlikte Alaçatı sokaklarında kurulan stantları gezdi. Belediye Başkanı Dalgıç, Başkonsolos Papoulia'ya, Alaçatı'nın dağlarında ve ovalarında yetişen otlar, otlar ile yapılan lezzetler ve Çeşme limonunun özellikleri hakkında bilgi verdi.

"HARİKA BİR KORTEJ OLDU"

Kortej yürüyüşündeki coşku ile ilgili bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Dokuzuncusunu başlattığımız ot festivalinin bugün kortej yürüyüşü ile ikinci gününe girdik. Bize göre harika bir kortej oldu. Korteje katılan herkes, karnaval havası gibi olması için hazırlıklarını yapmışlardı. Otlarla, oyunlarla, müzikle beraber yürüdük. İnanıyorum ki, çok güzel bir festivalin başlangıcı olmuş oldu" diye konuştu.

"ATMOSFER OLDUKÇA GÜZEL"

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia da festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Alaçatı, bölgenin en güzel yerlerinden birisi. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın düzenlemiş olduğu gastronomi ve ot festivali oldukça muhteşem. Festivalin gerçekleşmesini sağlayan başkan ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendisi, yılda bir defa organize ettiklerini söylemişti. Ne kadar başarılı bir festival yaptıklarını görüyorum. Atmosfer oldukça güzel. Burada bulunduğum için şahsen çok mutluyum. Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a daveti için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ESNAFIMIZ DA İNSANLARIMIZ DA MUTLU"

Alaçatı Ot Festivali kortejine geçen yıl da katılan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da Alaçatı Ot Festivali'ne bu yıl da büyük bir istekle katıldığını vurgulayarak, "Esnaf teşkilatının başkanı olarak Ot Festivali'nde bulunmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. Üç gün sürecek festival boyunca esnafın bir yıl boyunca beklediği ve çok büyük ticari alışveriş yaptığı, ekonomik açıdan güçlendiği, hem tanıtım amacıyla, hem de ekonomik boyutuyla baktığınız zaman, sadece Alaçatı'da değil, Çeşme'deki 1800'e yakın esnafımızı birebir yakından ilgilendiren bir festival. Festival için gelen insanların büyük bölümü, Çeşme'de, Ildır'da, Çiftlik'te, Dalyan'da da para harcamaktadır. Biz de esnaf boyutuyla baktığımız zaman, hem kentimizin tanıtımı açısından, hem insanların mutluluğu açısından bizler de mutlu oluyoruz. İnsanlarımızın, tezgahına ne koyarsa sattığı, akşam evine keyifle gittiği, insanlarımızın mutlu olduğu bir festival. Bu festivale emeği geçenlere, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alaçatı Ot Festivali, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın vereceği festival yemeği ile devam edecek.

Festivale, yarın sabahtan itibaren yüzlerce tur otobüsüyle, binlerce kişinin gelmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kortej yürüyüşünden görüntü

- Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile röp.

-İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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Mozole Projesi'nde Bakanlıkla ortak çalışma talebi verildi

AKDENİZ Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mozole'nin modern müzecilik anlayışıyla kültür ve turizme kazandırılması için 1.5 yıl önce başlatılan Mozole Projesi kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olarak kabul edilen, Bodrum'daki, Kral Mausolos adına eşi ve kız kardeşi Artemisia tarafından yaptırılan Mozole'nin modern müzecilik anlayışıyla, kültür ve turizme kazandırılması için AKADEMİA tarafından hazırlanan Mozole Projesi kapsamında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Vakıf binasında gerçekleştirilen ve vakıf yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında, Başkan Özay Kartal, gelişmeleri paylaştı. İklimsel tahribata açık ve yeterli bir korumaya sahip olmadığına dikkat çeken Kartal, öncelikli amaçlarının Mozole'yi koruma altına alarak, Bodrum halkının bu denli önemli bir turizm, kültürel, ve arkeolojik değerini modern müzecilik anlayışı içerisinde projelerle tekrar modern hayata kazandırmak olduğuna dikkat çekti. Kartal, Mozole projesi ile ilgili 1.5 yıldır yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, çok olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek,

"Bakanlık yetkilileri ile Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz oldu. Onlardan çok sıcak bir ilgi gördük. Onların da isteği ile şu an Mozole Projesi'nin gerçekleşmesi. Hem onay hem de bakanlıkla birlikte ortak çalışma talebini içeren dilekçemizi sunduk. İnşallah bu dilekçemize olumlu cevap alırız. Umarım, Bodrumlu turizmcilerin kültür ve tarih aşıklarının beklediği projemize çok yakın bir zamanda start vermiş oluruz" dedi.

Mozole Projesi'nin gerçekleşmesi durumunda Bodrum'un tarihi kimliğini oluşturan birçok projenin de önünü açacağına inandığını belirten Kartal, "Bodrum'un tarihi ve kimliğini oluşturan birçok projenin önünü açacak bir proje. Çünkü Bodrum'a kimliğini veren ve Bodrum'u önemli bir turistik kent haline getiren doğal güzelliklerinin yanı sıra eşsiz arkeolojik tarihi eserleri var. Mozole Projesi'nde başarıya kavuştuğumuz takdirde gerek şu anda üzerinde bir sanayi sitesi bulunan, 150 metre uzunluğundaki sağlam yapıda duran ve toprağın altında olan gün ışığını bekleyen Stadyum, arkasından Mars Tapınağı gibi Bodrum'un merkezinde turizme inanılmayacak şekilde faydası bulunacak tarihi eserleri turistle ve halkla buluşturacak projeler çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu proje sadece Mozole Projesi değil, aslında Bodrum'da turizmin geleceğini inanılmayacak derecede olumlu etkileyecek birçok projenin önünü açacak ana anahtar projedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın açıklamasından genel detay görüntü.

- AKADEMİA Başkanı Özay Kartal ile röp.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla) , )

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