DHA YURT BÜLTENİ-15

Tecavüz mağduru kadın yaşadıklarını anlattı

ADANA'da eşi cezaevindeyken kayınbiraderi S.B.'nin (30) tecavüzüne uğradığını ileri süren 3 çocuk annesi D.B. (27), tutuklanan şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte önceki gün Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi S.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi S.B.'nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürüp tecavüz ettiğini söyleyen genç kadın, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren S.B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

AİLESİNE SIĞINDI

Yaşadıklarının ardından memleketi Hatay'daki ailesinin yanına gelen D.B., olayı anlattı. Kayınbiraderinin kendisine tecavüz etmesine hala inanamadığını belirten D.B., şöyle devam etti:

"Gece saat 12.00 gibiydi, zilim çaldı çıktım, S. abi geldi. 'Aç kapıyı' dedi. Önce camı açtım sordum neden geldiğini. 'Sana birşey söyleyeceğim' deyince, 'Sonuçta kaynımdır' deyip açtım kapıyı. Kapıyı açar açmaz anahtarı alıp cebine attı. Kapıyı kilitledi. 'Ben kardeşimin yatağında yatacağım' dedi. Ben 'Çık git, yanlış anlarlar' dedim. Ama çıkmadı, anahtarı vermedi, saçımdan tutup sürükleyerek yatak odasına götürdü beni. 'Yapma, etme' dememe rağmen beni yatak odasına götürdü. Beni tehdit etti. 'Seni öldürürüm, sesini çıkarmayacaksın, bugün seninle yatacağım' dedi. Ben ne kadar kapıya bacaya vurduysam, 'S. abi yapma' dediysem, 'Elini ayağını öpeyim' dediysem de dinlemedi yaptı. Vallaha anlatılacak birşey değil ama anlatıyorum. Ben S. abiden beklemiyordum bunu. Evinde yeyip içiyordum."

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Tutuklanan S.B.'nin en ağır cezayı almasını isteyen D.B., şunları kaydetti:

"Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Sayın Başbakanıma sesleniyorum, sesimi duysun benim. O yaptığını inkar ediyor, ben kendi irademle birlikte olmuşum. Bunu kabul etmiyorum, hepsi ortaya çıkacak. Ne yaptıysa, benim 3 çocuğumu nasıl öksüz bıraktı, kendi çocuklarını da öksüz bıraktı. 'Öç aldım' demiş, neyin öcünü almış? Ben ona birşey yapmadım ki. Kardeşiyle varsa sorunu kardeşine yapsaydı. Kimsenin yanına da gitmiyordum. Bana bir gün yanlış yapmadı. Ben ondan böyle bir tepki göreceğimi beklemiyordum. Ben hala anahtarı versin, geçip yatsın diyordum. Sonuçta kayınımdır, kayın demek abi demektir. Beni her yere götürüp getirir. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum."

İDAM İSTEDİ

D.B.'nin yengesi Z.B. ise, aile olarak arkasında olduklarını belirterek, "Böyle kişilerin idam edilmesini istiyoruz. Biz kızımızın arkasındayız, bizim kızımız isteyerek bunu yapmadı. O yüzden her zaman yanındayız. Kızımız şimdiye kadar namusuna bir söz getirmedi. O yüzden sürekli arkasındayız. Babası da kardeşleri de bizde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Demet B.nin vücudundaki morlukları göstermesi

- Demet B. ile röportaj

- Demet B.'nin yengesi Z.B ile röportaj

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Ürettiği ürünleri satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki (2)

ZABITA BÖYLE SESLENMİŞ: BEN SENİN EVLADINIM, KAÇA SATIYORSAN HEPSİNİ ALAYIM

Trabzon’da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını caddede satmaya çalışan Asiye Y.'ye (66), müdahale eden zabıta ekiplerinin o anlarına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 yıldızlı bir otelin önünde satış yapan kadının yanına yaklaşan 2 zabıta memuru ürünleri kaça sattığını sordu, ardından “Gel seni istediğin yere bırakalım. Bu ürünlerin hepsini de satın alalım. Bir daha da bu caddeye girme” dediği duyuluyor. Araca binmeye yanaşmayan kadına bir zabıta memuru “Ben senin evladın gibiyim. Gel seni istediğin yere bırakayım. Sen beni dinle. Ürünlerin kaç para ise parasını vereceğim. Sana da yardım edelim” diyerek ikna etmeye çalışıyor. Kadın ise zabıta ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmadığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zabıta ile kadının diyalogu

Haber: Fatih TURAN TRABZON-

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Afrin’de yaralanan Gazi Buran narkozluyken İstiklal Marşı’nı okumuş

AFRİN'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucunda yaralanan Çankırılı Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran (28), Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı'daki babaevine getirildi. Gazi Buran, Hatay’da tedavi altında narkozluyken İstiklal Marşını okuduğunu ve “Ben Türküm” diye bağırdığını söyledi.

1 Nisan 2018 tarihinde Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında patlayan mayın nedeniyle bir UMKE elemanının şehit olduğu ve bir albay ve bir binbaşı doktor ile birlikte yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Buran, tedavi olduğu GATA’dan taburcu oldu. Yaralı 3 askerden biri olan 2 çocuk babası Buran, ilk olarak Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ardından da ambulans uçakla GATA'ya gönderildiği süreci anlattı.

Afrin’deki operasyonlar kapsamında askerlere gıda malzemesi götürdükleri esnada araçlarının EYP’ye bastığını söyleyen Gazi Buran, “Kilis Gülbaba’dan sabahları çıkıp Afrin’de akşama kadar askerlerimizi ziyaret ediyorduk, morallerini yükseltmek amacıyla. Onlara erzak götürüyorduk yiyecek, içecek gibi. Onları götürünce, askerlerimiz de bizi görünce mutlu oluyordu. 1 Nisan’da Afrin’de aracımızla EYP’ye bastık. Araç 4-5 takla attı. Sağ çıktık elhamdülillah. Çıktıktan sonra emniyet aldık. Komutanımızla birlikte diğer yararlıları kurtardık. Ancak Erzurum Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu. Araçta 4 kişiydik. 1 Albay, binbaşı doktor, UMKE’ci arkadaş ve ben vardım. Doktorun durumunun kritik olduğunu duydum ve çok üzüldüm” dedi.

NARKOZLUYKEN İSTİKLAL MARŞI’NI SÖYLEMİŞ

Gazi Buran, Hatay’daki tedavisi esnasında narkozluyken İstiklal Marşı’nı söylediğini ifade ederek, “Tedavi için bizi Hatay Devlet Hastanesine götürdüler. Narkoz verdiler şoka girmişim. Narkozluyken de İstiklal Marşını söylemişim, ‘Ben Türküm’ diye bağırmışım. Doktorlar öyle söyledi. Narkozdan sonra Hatay valimiz, komutanlarımız, İçişleri Bakanımız ziyaretime geldi. Hatay'da 2 gün kaldım. Kafama ve dudağıma dikiş attılar, kaburgamda hafif ezik var. Daha sonra Ankara GATA’ya sevk ettiler psikiyatri bölümü baktı bir şey çıkmadı. Biraz raporla tekrar görevimin başına döneceğim” şeklinde konuştu.

TEKRAR GİTMEK İSTİYORUM

Tamamen iyileştikten sonra tekrar Afrin’e gitmek istediğini dile getiren Buran, “Oradaki arkadaşlarımın hepsine selam söylüyorum. Allaha emanet olsunlar, hepsinin başları dik olsun. Bu millet hep onların arkasında. Bayrak inmez, vatan bölünmez” dedi.

Baba Kemal Buran ise oğlunun sağ salim evine dönmesine sevindiklerini belirterek, “Oğlumuz geldi, sevinçliyiz, mutluyuz. İlk olayı duyduğumuzda şoka girdik böyle bir şey beklemiyorduk. Şu anda mutluyuz. Oradaki askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gece gündüz duacılarıyız. Allah analarına, babalarına, vatana bağışlasın” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gazi ile röporaj,

_Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

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Şehit Savcı Kiraz'ın adı Mersin Adliyesi'nde yaşayacak

MERSİN Adliyesi'ndeki konferans salonuna, 3 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı verildi.

Adliyede düzenlenen açılış törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve adliye çalışanları katıldı. Törende konuşan Hakkı Kiraz, "Şu anda yanımda yok. Artık telefon açmıyor, 'Baba ne yapıyorsun, sana ne alayım, sen neredesin?' demiyor. Hep ruhu bizimle. Ama Allah sizlerden razı olsun. Sizler de onu unutmuyorsunuz, bizi buralara çağırıyorsunuz. Allah büyüktür. Bir Mehmet gider, bin Mehmet Selim daha doğar" dedi.

Şehit Savcı Kiraz ile aynı dönemde aynı üniversitede okuduğunu anımsatan Cumhuriyet Başsavcısı Ercan ise, "Kendisini çok yakından tanıma şansım olmadı maalesef ama şunu söyleyebilirim ki meslektaşlarımızdan kendisini tanıyan herkesin bu meslekte en iyi ilk 10 kişi arasında sayacağı anlayışlı, çok çalışkan, namuslu, dürüst ve vatan sevdalısı bir kardeşimizdi" diye konuştu. Konuşmaların ardından Ercan, baba Kiraz ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kahveci, kurdeleyi keserek konferans salonunun açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan görüntüler

- Katılımcılardan görüntüler

- Şehit Kiraz'in babası Hakkı Kiraz'ın konuşması

- Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın konuşması

- Kurdele kesilirken

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'18" BOYUT: 174 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Erzincan'daki trafik kazaları mobesede

ERZİNCAN’da meydana gelen ve Mobese kameralarının görüntülediği kazalarda 2 kişi yaralandı.

Şehir merkezinde mart ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları, Mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Dörtyol, Bağkur ve TEDAŞ kavşaklarında meydana gelen 8 kazada 2 kişi yaralandı. Kazaların dikkatsizlik, tedbirsizlik ve aşırı hız sonucu meydana geldiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meydana gelen kazalar

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

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Hep birlikte kitap okudular

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde yüzlerce kişi birlikte kitap okudu.

Kaymakamlık tarafından kitap okuma alışkanlığı için farkındalık oluşturmaya amaçlayan etkinlik Halk Eğitim Müdürlüğü önünde başladı. Yüzlerce kişi kitap okuyarak yaklaşık bir kilometre boyunca insan zinciri oluşturdu. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sona eren etkinlik süresince bölgede araç geçişine izin verilmedi. Türkiye genelinde yapılan istatistiklerde, Bozyazı'nın okuma yazma oranının yüksek ilçeler arasında olduğunu kaydeden Kaymakam Hayatı Taştan, "Biz büyükler olarak çocuklara örnek olduk ve kitap okuduk.Farkındalık adına çok yayrlı bir etkinlik oldu" dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuma zincirinden görüntüler

-katılımcılardan görüntüler

-Kitap okuyan insanlar

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), ()

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DEÜ'de Hemşirelik Fakültesi'nin temeli atıldı

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ), Balçova İnciraltı’nda bulunan sağlık yerleşkesinde Hemşirelik Fakültesi derslik binasının temeli atıldı.

Sağlık Yerleşkesinde yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek 8 derslik ve 4 amfinin yer alacağı 4 katlı Hemşirelik Fakültesi derslik binasının temeli, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, çok sayıda akademisyen ve davetlilerin katıldığı törenle atıldı.

Açılışta konuşan DEÜ Rektör Vekili Erdal Çelik, sağlık sektörünün vazgeçilmez unsuru olan hemşire adaylarının, daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlayacak yeni bir yatırımın temelini atmak için bir araya geldiklerini söyledi. Rektör Vekili Erdal Çelik, Hemşirelik Fakültesi’nin derslik ihtiyacının bulunduğunu belirterek, "Biz Ege Bölgesi'ne hizmet veren tıp ve hemşirelik fakülteleriyle nitelikli insan gücü yetiştiren, sağlık temalı teknoparkı ile özel sektörü destekleyen, Biyotıp ve Genom Enstitüsü ile de ilaç alanında inovatif araştırmalar yapabilen büyük bir kurumuz. Sağlık ve onkoloji alanında enstitü seviyesinde eğitim veren üniversitemiz, bu niteliklerinden ötürüdür ki sağlık alanındaki her yatırımı son derece ciddiyetle ve samimiyetle yapmaya gayret ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açılıştan drone görüntüsü

- DEÜ Rektör Vekili Erdal Çelik konuşma

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İZMİR, ()



