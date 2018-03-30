DHA YURT BÜLTENİ-15

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Afrin'e adalet götürüyoruz

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk milletinin dün gittiği her yere olduğu gibi bugün de Afrin’e adalet götürdüğünü söyledi.

Gemlik Adalet Sarayı temel atma törenine; Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın, Zekeriya Birkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, yargı mensupları ve Gemlik protokolü katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türk milleti, gittiği her yerde hiç bir şekilde zorbalığa sapmadan sadece ve sadece herkesin dinine, kültürüne saygı göstererek varlığını sürdürmüştür" dedi. Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet yalın bir ifade ile bir hakkın teslimidir. Peygamber efendimiz hadisinde 'İçindeki zayıfların incinmeden hakkına kavuşamadığı bir cemiyet iflah olmaz' demiştir. Bizim medeniyetimiz adaletin ve adalet kavramının taşıyıcısı olmuştur. Bizim ecdadımızın gittiği yere adalet götürmekle vasıflandığını görürüz. Bunu hakkı teslim etmek sureti ile yapmıştır. Gittiği yerde zorbalığa sapmadan, herkesin dinine kültürüne saygı göstererek yapmıştır. Bugün sınırlarımızın güvenliğini almak, yerinden yurdundan sürülen, zulüm gören Afrinlilerin de hakkını teslim etmek için oraya gittik. Afrin'e de adalet götürüyoruz. Gittiğimizde sevinç içinde Mehmetçiklerimize sarılışlarını görmedik mi? Bu süreçte kara propaganda yaptılar. Bunu özellikle batı medyası dile getirdi. Bugün o insanların mutluluk gözyaşlarını neden göstermiyorlar? Çünkü kendileri sadece zulüm ve sömürge için gidiyorlar. Bir yerde terör varsa, orada adalet olmaz."

2002 yılından bu yana 238 adet adalet sarayı inşa ederek hizmete sunduklarını belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Gemlik adliye binasını da en kısa sürede tamamlayacağız. Gemlik'e hizmetler sağanak gibi yağıyor. Mudanya Devlet Hastanesi açıldığında ‘Taksi ile önünden Kılıçdaroğlu geçse burayı beş yıldızlı otel zanneder’ demiştim; bunu da 7 yıldızlı otel zanneder. Biz sözden değil, hizmetten yanayız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çavuşoğlu'nun konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY-Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), ()

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Halikarnas Ot Festivali başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Halikarnas Ot Festivali başladı. Festivale katılanlar, açılan hediyelik eşya ve ot stantlarını gezdi.

Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ve ot meraklılarını buluşturan Halikarnas Ot Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, stantların açıldığı Kumbahçe Meydanı'nda sona erdi. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Kumbahçe Muhtarı Nil Taşkıran da etkinliğe katıldı. Çevre ilçelerden de gelenler festivalde stant açtı. 3 gün sürecek festival kapsamında yöresel ot yemekleri, enginar yemekleri, Girit yemekleri yapılacak, yemek sohbetleri, sabun yapımı, zeytinyağı tadım etkinlikleri yer alacak. Yemek tariflerı ot tutkunları ile paylaşılacak. Çeşitli konserler ve dans gösterileri de katılımcıları eğlendirecek.

Belediye Başkanı Kocadon, Bodrum'un 1 hafta arayla 3. ot festivali düzenlenmesine dikkat çekerek, bunun coğrafyanın ne kadar zengin olduğununu gösterdiğini söyledi. Kocadon, "Biz otlarımızla bugünlere geldik. Bu otlar bizim ana yemeğimizdi, ama şimdi restoranlarda meze olarak yer buluyor. Önemli olan da burada festivale ilginin büyük olmasıdır. Sosyalleşmeye olanak sağlarken, bölgeye ve ekonomiye de katkı sağlıyor. Ben elimden geldiğince bu festivallere destek vermeye devam edeceğim" dedi.

Muhtar Taşkıran ise, "Katılım oldukça yüksek. Festival kapsamında yemek etkinliklerimiz yarın gerçekleşecek. 130 stantta, 200'e yakın katılımcı var. Umarız hafta sonu daha da renkli olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Festivalden genel detay görüntüler,

- Stantlardan görüntüler,

- Açılışın yapılması,

- Protokolün stantları gezmesi.

- Başkan Kocadon ile röp,

- Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran ile röp.

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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SİİRT VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Siirt'te 6 güvenlik korucusunu şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve jandarma özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 5 terörist öldürüldü. Siirt Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "30 Mart 2018 günü Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet icra etmekte olan Siirt İl jandarma Komutanlığı emrinde görevli bir JÖH ve iki Güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırı sonrasında icra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 bixi makinalı tüfek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terörist faaliyete karşı icra edilen operasyonlar, azim ve kararlılıkla aralıksız devam etmektedir" denildi.

Haber: SİİRT, ()

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Otogarda tahliye kararı verilen kafede, benzinli ve bıçaklı eylem



KÜTAHYA Otogarı'nda, tahliye edilmek istenen kafeteryanın işletmecisi N.T. adlı kadın kendi boğazına bıçak dayadı, erkek kardeşi S.O. ise işyerini benzinle yakma tehdidinde bulundu. İki kardeş yaklaşık 3,5 saat süren ikna çabasının ardından eylemlerini sonlandırdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kütahya Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda kafe işleten N.T. adlı kadının sözleşmesi belediye tarafından yenilenmedi ve mahkeme kararıyla işyerinin boşaltılması istendi. Tahliye için verilen sürenin dolması üzerine görevli avukat, zabıta ve çevik kuvvet polisleri otogardaki kafeye gitti. Ablası N.T. ile birlikte kafeyi işleten S.O. eline içerisinde benzin olan 5 litrelik su bidonu alıp işyerini ve kendisini yakacağını söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir süre sonra gelen işletmeci N.T. de kardeşinin yanına giderek kendi boğazına bıçak dayayıp kafedeki idari bölüme kendilerini kilitledi.

Gelişmeler üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3,5 saat süren ikna çabalarının ardından iki kardeş eylemlerinden vazgeçti.

Görüntü dökümü:

-Otogardaki polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinin görüntüsü,

-S.O.'nun elinde benzin bidoonuyla ve benzini yere dökmesi,

-N.T.'nin boğazına bıçak dayaması,

-Eylem sonrası N.T.'nin kısa konuşması

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/



