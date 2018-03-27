DHA YURT BÜLTENİ-15

Çifte cinayet sanığına ceza yağdı

BURSA'da, eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Muammer Kılıç (46) ve oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı (18) öldürmekle suçlanan İbrahim Güzelgöz (42), 7'nci ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Sanık Güzelgöz, Muammer Kılıç'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve verilen cezanın fazla oluşu gerekçesiyle bozuldu. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi, 'sanığın akli dengesinin yerinde olduğu' yönünde rapor verdi. Güzelgöz, bu raporla yerel mahkemede yeniden yargılanacak.

Merkez Osmangazi ilçesinde 21 Ekim 2015 gecesi, 3 çocuk babası ambulans sürücüsü İbrahim Güzelgöz, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan eski eşi Fatma Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı Muammer Kılıç ile oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı, konuşmak için hastane acil servisinin önüne çağırdı. Teklifi kabul edip gelen Muammer Kılıç ve oğlu ile Güzelgöz arasında tartışma çıktı. İbrahim Güzelgöz, tartışma sırasında ruhsatsız tabancasını çıkarıp baba ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Muammer Kılıç ve oğlu Muhammet Enez Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları acil serviste yaşamlarını yitirirken, teslim olan Güzelgöz ise tutuklandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim Güzelgöz savunmasında, "Vicdan azabı çekiyorum. Ben onları tasarlayarak öldürmedim. O gün muayene olmak için Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittim. Çıkışta Muammer ve oğlu Muhammet Enez ile karşılaşınca olanlar oldu" dedi. Yapılan yargılama sonrası Güzelgöz, Muammer Kılıç'ı öldürmekten ömür boyu, oğlu Muhammet Enez Kılıç'ı öldürmekten ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca, ruhsatsız silah taşımaktan da 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

İbrahim Güzelgöz'ün avukatının yaptığı itiraz sonrası dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve verilen cezanın fazla oluşu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bunun üzerine Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlanan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu İhsisas Dairesi'nde muayene edilen sanık İbrahim Güzelgöz'ün 'akli dengesinin yerinde olduğu' belirlendi.

Halen Manisa Cezaevi'nde tutuklu bulunan İbrahim Güzelgöz'ün karar aşamasına gelen ikinci yargılamasının gelecek ay yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Arşiv)

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- Olayın yaşandığı hastane önü

- Yerdeki boş mermi kovanları

- Emniyet Müdürlüğü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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Eğitim İş’ten liselere giriş sınavlarına eleştiri



EĞİTİM İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, liselere giriş sınavlarıyla ilgili, “Bu özelleştirmeye zemin hazırlamaktır. Yapılan sistem buna yol açacaktır. Mahallesinde Anadolu Lisesi olmayan bir veli İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istemeyen çocuğunu uygun fiyatla özel okula gönderecektirö dedi.

Yıldırım, Giresun’da yaptığı ziyaret ve incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. CHP Giresun İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yıldırım, Türkiye’deki eğitim sorununun 80 milyonu ilgilendirdiğini söyledi.

“1 milyon eğitim çalışanı 18 milyon öğrenci ile ailelerini kattığımızda neredeyse nüfusumuzun tamamı eğitimle ilgilidirö diyen Yıldırım, “Eğitimde yaşanan sorunları siyasal iktidarın kendi hazırladığı müfredat veya yeni bir eğitim sistemiyle çözmek mümkün değildir. Türkiye’deki bütün paydaşlarla başta sendikalar olmak üzere, üniversiteler, konunun uzmanlarının eğitim sisteminin gelişmiş ülkeler seviyesine getirmek için çalışmalar yapılmalıö ifadesini kullandı.

Sözleşmeli öğretmenlik sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, “Sayın Milli Eğitim Bakanı'nı 109 bin öğretmen açığı var derken 400 bin atanamayan öğretmen işsiz olarak gezerken halen 109 bin öğretmeni kadroya atamayıp sözleşmeli öğretmenliği sürdürmeleri nedeniyle eleştiriyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız, Türkiye’nin evlatları, yetişmişler ve devlete güvenerek öğretmen olmuşlar.109 bin öğretmen açığını Türkiye’nin ekonomisinin de iyi olduğu bilindiği üzere bir an önce bunların hepsinin kadrolu olarak atanması ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmelidir. Çünkü sözleşmeli öğretmen asgari ücretin altında maaş alan, iş güvencesi olmayan, diğer kurumlarda çalışan taşeron, köle öğretmen demektir. Aynı üniversiteden mezun olmuş, aynı diplomaya sahip iki öğretmenin iki yan sınıfta biri bin 300 lira alırken diğeri bunun 3 katına yakın ücret alması kabul edilebilecek bir uygulama değildirö diye konuştu.

'OKULLARIN LİSTESİ HENÜZ AÇIKLANMADI'

Liselere giriş sınav sisteminin sınavlar yaklaşmasına rağmen henüz netleşmediğini ve okulların listesinin belli olmadığını ifade eden Orhan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu yıl sınava girecek 8’inci sınıf öğrencilerimizi tamamı ne tür soru çıkacağını bilemeden, ne zaman sınav yapılacağını bilemeden, soru yüzdeleri netleşmeden bir sınav sistemine hazırlanmak zorunda kaldılar. Üstelik bu süreç içinde bakanlık sınav sistemini revize etti. Halen de sonucu kendileri de tahmin edemiyor. Bakanın talihsiz olarak yaptığı kaliteli okul, kalitesiz okul açıklamalarıyla başlayan yeni sınav sistemi halen belirsizliğini koruyor. Bahsedilen okulların listesi henüz açıklanmadı. Hiçbir öğrenci hangi okulda okuyacağını bilmiyor. Kendi mahallesinde bu tür okulların olup olmadığını bilmiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hiç kimse evinin yakınındaki okula gidemeyecektir.ö

'ÖZEL OKULLAR OECD ÜLKELERİNDE 18-20 CİVARINDA'

Türkiye’deki özel okul sayılarının artırılmak istendiğini ve bunu Milli Eğitim Bakanı'nın bizzat söylediğini hatırlatan Yıldırım, “Türkiye’deki özel okullar yüzde 9 civarındadır, OECD ülkelerinde yüzde 18-20 civarındadır. Ve bakan ısrarla ‘bizde de 18-20 olmalıdır, bunun için çaba gösteriyoruz’ demektedir. Bu çabası da bu sınav sisteminde ne yazık ki karşılığını bulacaktır. Çünkü çevresinde, mahallesinde istemediği türden okullara yazılmak istemeyen öğrencilerin velileri ne yazık ki, çocuklarını özel okullara kaydetmek zorunda kalacaklardır. Bizde devletin anayasal görevi olan eğitimin çağdaş, parasız, ulusal, erişilebilir ve sürdürülebilir bilimsel bir alt yapıda devletin her bir çocuğuna bunu sunmak zorunda olduğu eğitimin devlet tarafından parayla yol gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bir ülkede eğitim devletin ana görevlerinden biridir. Bunu da devletin yapacak gücü vardır. Bu politikalardan siyasal iktidarın bir an önce dönmesini bekliyoruzö diye konuştu.

Yıldırım, uygulanmak istenen sistemin özelleştirmeye zemin hazırladığını da savunarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mahallesinde Anadolu Lisesi olmayan bir veli İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istemeyen çocuğunu uygun fiyatla özel okula gönderecektir. Bunu Haziran ve Temmuz aylarında hep birlikte yaşayacağız. Çünkü aklın yolu birdir. Bu kesinlikle böyle gerçekleşecektir. Eğitim sistemimizde ‘zenginlerin okulu fakirlerin devlet okulu’ şeklinde bir yönelim vardır. Bu Türkiye’de ekonomik durumu yeterli olmayıp da çok zeki ve ülkemize büyük katkı sunacak gençlerimizin önünü kapatacak ve bu zeki gençlerimiz dahiyane fikirlerini kullanabilecek mesleki kariyere ulaşamayacaktır. Bu işte de Türkiye kaybedecektir. Biz dahiyane çocuklarımızı iyi şekilde değerlendirilemeyeceği görüşüne sahibiz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN ()

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Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

BABAANNESİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Hatay'da, Amanos Dağı kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Samet Tokur’un Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kalfalı Mahallesi'ndeki babaannesinin evine Türk Bayrağı asıldı. Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın ve Belediye Başkanı Halil Akgül de şehidin 85 yaşındaki babaannesi Emine Tokur'a başsağlığı diledi. Taziyeye gelen şehidin yakınları da Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Haber-Kamera: Sait KUZU / Samsun ()

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Amasya'daki iş merkezi yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

AMASYA'da, 3 katlı iş merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendi. Durumu ağır olan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 7 kişi de olay yerinde tedavi edildi.

Merkez Dere Kocacık Mahallesi’ndeki 3 katlı iş merkezinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören binadakiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları yangın merdiveniyle camlardan çıkardı. Alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişiden durumu ağır olan 3'ü, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 7 kişi ise sağlık görevlilerince olay yerinde tedavi edildi.

Yangın nedeniyle iş merkezi kullanılamaz hale gelirken, polis, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın yerinden detay

-polis ve itfaiye ekiplerinden detay

-3 katlı iş merkeiznden detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

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Pozantı'da ev hırsızları yakalandı

ADANA’nın Pozantı İlçesinde 9 eve girerek hırsızlık yaptığı saptanan 4 şüpheli yakalandı.Adana’nın en büyük yaylalarından olan ve yaz mevsiminde nüfusu 200 bine kadar ulaşan Akçatekir ile Bürecek Yaylası'nda emniyet güçlerinin şüphelenip takip ettikleri araç içerisindeki 4 kişinin hırsızlık yaptığı saptandı. Gözaltına alınan E.Ö., B.Ö., R.Ö. ve N.Y. isimli şüpheliler, 9 evden televizyon, buzdolabı, radyo, battaniye, demir parçaları ve çeşitli ev eşyaları çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis aracından indirilmeleri

- Zanlıların Pozantı Adliyesi'ne götürülmeleri

- Hırsızların çaldığı eşyalardan fotoğraflar

SÜRE: 01'29" BOYUT:90,6MB

Haber-Kamera:Onur Can BULAT(POZANTI),Adana,()





