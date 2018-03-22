DHA YURT BÜLTENİ-15

Şehit Binbaşı'nın eşine Erdoğan'ın mektubu teslim edildi, mezarına Eskişehirspor forması örtüldü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektubu ile karaçam tohumu, Afrin şehidi Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca'ya Vali Özdemir Çakacak tarafından teslim edildi. Ayrıca, 'Mithat Dunca' yazılı 26 sırt numaralı Eskişehirspor forması şehidin mezarına örtüldü ve yanındaki ağaca asıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, geçen 15 Mart'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın Eskişehir'deki babaevini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Özdemir Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim' projesi kapsamında içerisinde kendi yazdığı mektubu ile karaçam tohumunun bulunduğu zarfı şehidin eşi Lütfiye Dunca'ya verdi.

Şehidin eşi Lütfiye Dunca, Vali Özdemir Çakacak evden ayrıldıktan sonra gazetecilere "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eşimin hatırasını yaşatmak için daha yeşil bir Türkiye için. Bunun içinde tohumlar var. Onları bize gönderdiği için teşekkür ediyorum. Onun yanına bu tohumları gömüp inşallah yeşil bir Türkiye ve sonsuz teşekkürler ediyorum, sağ olsunlar, bizimle oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'İNTİKAMINI ALDIKLARI İÇİN İÇİMİZ BİRAZ RAHAT'

Lütfiye Dunca, bir gazetecinin "Afrin tamamen kuşatıldı. Kahramanlarımız orada büyük mücadele veriyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine, "Hepsinden Allah razı olsun. Herkes vatan için. Benim eşim de vatan için şehit oldu. Onlar da onun intikamını aldıkları için en azından biraz içimiz rahat. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum" dedi.

MEZARINA ESKİŞEHİRSPOR FORMASI ÖRTÜLDÜ

Bu arada, Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın daha önce arkadaşına gönderdiği mesajındaki "Söyle, Es-Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri" vasiyeti üzerine, Eskişehirsporlu taraftarlar tarafından 'Mithat Dunca' yazılı 26 sırt numaralı Eskişehirspor forması, Vişnelik Mahallesi Hava Şehitliği'nde şehidin mezarına örtüldü ve yanındaki ağaca asıldı. Şehidin mezarının üzerindeki çiçekler ve Türk bayrakları arasında ise el yazısıyla yazılmış 'Komutanım. İntikamınız defalarca alınmıştır. Hakkınızı helal et komutanım' notu dikkat çekti.

Eskişehirsporlu futbolcuların da yarın saat 14.00'te Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın mezarını ziyaret edecekleri belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Şehidin eşi Lütfiye Dunca'nın konuşması ve gazetecilerin sorusunu yanıtlaması,

-Şehidin mezarının yanındaka ağaca asılı Eskişehirspor formasının,

-Mezarın üzerindeki formanın,

-Mazar üzerindeki yazılı kağıdın görüntüsü,

-Şehidin sağlık fotoğrafları,

-Vali'nin şehidin eşine zarfı teslim ederken çekilmiş fotoğraf

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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Öldürülen çiftin kapattırdığı mermer ocağının ÇED başvurusunda tepki

ANTALYA'nın Finike ilçesinde geçen yıl öldürülen Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin mahkeme yoluyla kapattırdığı mermer ocağının yeniden yapılan ÇED başvurusuna ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıya katılan bölge halkı ve çevreciler karara tepki gösterdi.

Finike ilçesinde doğaya zarar veren taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan ve geçen yıl mayıs ayında öldürülen Ali Ulvi (61) ve Aysin Büyüknohutçu (61) çiftinin, mahkeme yoluyla kapattırdığı evlerine yaklaşık 300 metre mesafedeki mermer ocağı için yeniden ÇED başvurusu yapıldı. Ocağın açılması planlanan Alacadağ Mahallesi Kızılcık mevkiinde mermer ocağı kapasite artışı ve kırma eleme tesisi açma talebine ilişkin toplantı yapıldı. Kamuoyunun görüşlerini almak, itirazları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mehmet Akın başkanlığında yürütüldü.

Toplantıya CHP İlçe Başkanı Okan Tanır, Finike Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) Başkanı ve Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Çağlayan, dernek avukatı İsmail Doğan Tunçbilek, TOROÇDER yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve bölge halkı ile mermer firmasının teknik personeli katıldı. Bartu Mermer firması tarafından projeye ilişkin yapılan sunumu, vatandaş sık sık itirazlarını dile getirerek durdurdu.

'MANEVİ ŞAHSİYETLERİNE YAPILAN SAYGISIZLIKTIR'

TORAÇDER Derneği avukatı İsmail Doğan Tunçbilek, taş ocağının kapatılması için mücadele eden Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bartu mermer tarafından yapılması planlanan taş ocağı faaliyeti ÇED başvurusunun mevzuat ve halkın kabul edip etmemesinden önce burada esas tartışılması gereken nokta, bu taş ocağının kapatılması için mücadele eden iki masum insan olan Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin Büyüknohutçu'nun öldürülmüş olmasıdır. Taş ocakları zan altındadır. Cinayet henüz kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde aydınlanmamıştır. Kapatılan taş ocağının tekrar açılmaya çalışılması her şeyden önce bu iki insanın manevi şahsiyetlerine ve insanlığa yapılan bir saygısızlıktır" dedi.

'OCAK EVİME 50 METRE'

Alacadağ Mahallesi'nde oturan emekli Doğan Çağrı, "Doğma büyüme bu köylüyüm. Kızılcık Yaylası'nda evim var. Benim gibi memur insanların yazlıkları var. 50- 60 nüfusumuz var. Bu bölgede 16 kilometre yerde 13 taş ocağı var. 14'üncü ocağı açmaya çalışıyorlar. Biz bu ocağı istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Açılmak istenen ocak benim evime 50 metre uzaklıkta. Toz toprak içinde değil insan gibi yaşamak istiyoruz. 13 taş ocağı yetmiyor mu artık? Karşıyım. İstemiyoruz" diye konuştu.

'AĞAÇLARIMIZ KURUMA DURUMUNA GELDİ'

Alacadağ sakinlerinden emekli Sadık Çağrı, "Bize dedelerimizden, babalarımızdan kalan topraklarımız var. 100 yıldır burada yaşadılar. Emekli olduk, dinlenmek için buraya geldik. Askerinden, öğretmeninden, orman müdüründen bir sürü arkadaşımız var. Bütün ağaçlarımız kuruma durumuna geldi. Hemen 50 metre yukarıya taş ocağı açılmak isteniyor. Kendi sağlığımızı, bitkilerimizin sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz" dedi.

'HER BİRİMİZ YA AKCİĞER KANSERİYİZ YA DA ASTIM'

TORAÇDER Derneği yönetiminden Bayram Taşel, şöyle dedi:

"Daha önce Karaçay başında bir ÇED toplantısının proje değiştirilerek içerisine kırma eleme sistemi koyarak yeniden ÇED alma müracaatı yapmış Bartu mermer. Burada Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği, Ziraat Odası ve köylüler, muhtarlar buna tamamen karşı. Dolayısıyla bu bölgelerde suyun nasıl tüketildiğini, küçükbaş hayvanların nasıl akciğer problemi yaşadığını, arıcılığın tamamen son bulduğunu bu toplantıda yükselen itirazlarından net olarak gördük. Bizim bir isteğimiz var. Bu maden yasası ya iyi denetlenmeli, ocak sahipleri de kurallara uygun faaliyet göstermeli ve çevreye vereceği zarar minimuma indirebilmeliler. Ama mermer ocakları taahhütlerini yerine getirmiyor. Şu an kurmak istedikleri kırma eleme sisteminin bir benzeri Yeşilköy Mahallesi'nde var ve 2 kilometre çapındaki bölgelerde nar ve meyvelerin olmadığı Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tespit edilmiş ve tazminat davaları açılmıştır. Burada da aynı şeyler olacak. Buradaki köylüler, devlet bizim arazilerimizi alsın. Bizi başka yere nakletsin çünkü biz burada artık yaşayamıyoruz. Her birimiz ya akciğer kanseriyiz ya da astım hastasıyız demeye başladı. O nedenle devletin bu konularda çözüm bulması lazım. Arıcılar balını aldıktan sonra kavanozlarda tortu birikiyor. Bunun için arıcılar buraya kovan bile getiremiyor."

'BİR DAHA OCAK AÇILMASINA İZİN VERİLMESİN'

Alacadağ köyünde oturan Abdullah Dinç de "Bu toplantı daha önce yapıldı. Bu yer mahkemelik. Mahkeme kararını verdi. Ruhsatı iptal etti. Bunun yanı sıra biz bu köyde yaşayanlar olarak karşı çıktık. Bizim burada ağacımız var, sebzemiz var. Bunlardan çoluğumuzu çocuğumuzu besliyoruz. Bizim isteğimiz burada bir daha ocak açılmasına izin verilmesin" dedi.

Toplantıda söz alan vatandaşlar, köyde açılması planlanan taşocağını kesinlikle istemediklerini, tozu zehir gibi soluduklarını belirterek, "Elinizi vicdanınıza koyun ona göre rapor hazırlayın. Ya da bize bir yer versinler bize gidelim" dedi.

'ALİ ULVİ ÖLMEDİ ARAMIZDA YAŞIYOR'

Toplantı yapılan alana ayrıca 'Ali Ulvi Büyüknohutçu ölmedi aramızda yaşıyor', 'Aysin Büyüknohutçu ölmedi aramızda yaşıyor', 'Oksijenime kıyma, sana da gerek', 'Temiz doğa sağlıklı toplum', 'Rantı değil halkı düşün', 'Yaşam ağacı sediri kesme' yazılı dövizler de asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıdan görüntü

- Doğan Çağrı röp

- Sadık Çağrı röp

- TORAÇDER yöneticisi Bayram Taşel Röp

- Dövizlerden görüntüler

- Mermer ocakları uzak plan

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

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Kütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

KÜTAHYA merkezli 3 ilde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yaptıkları ve uyuşturucu sattıkları öne sürülen kişilere yönelik Kütahya, Bursa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 2'si travesti 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 25 gram metamfetamin ele geçirildi. S.S., K.M., M.G.Y., Y.G., R.D. ve İ.Ç. isimli şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin görüntüleri bulunuyor

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

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