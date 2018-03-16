DHA YURT BÜLTENİ-15

Emekli PÖH'lerden Suriye sınırına destek ziyareti

TÜM Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyeleri, Suriye sınırında Kilis ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde bulunan jandarma ve polis özel harekatçıları ziyaret edip, destek verdi.

TEMPÖHDER Başkanı Uğur Yenen ve beraberindeki emekli, gazi ve şehit yakınlarından oluşan 153 kişilik heyet, 'Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki kardeşlerimize selam olsun' sloganıyla üzerinde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı otobüsle, önce Suriye sınırındaki Kilis Gülbaba Sınır Karakolu'nu, ardından da İslahiye'de bulunan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ni ziyaret etti. Müşterek Görev Merkezi'nde yanlarında getirdikleri 7 kurbanı keserek şehitler ve Afrin operasyonunun zaferle sonuçlanması için dua eden heyet, meslektaşlarıyla sohbet ederek geçmişte yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.

2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Şeker'in kız kardeşi Hatice şeker, "Askerimize, polisimize her zaman destek olduğumuzu belirtmek için geldik. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Her zaman arkalarındayız" dedi.

İhtiyaç halinde göreve hazır olduklarını ifade eden 2000 yılında Şırnak’ta görev yaparken yaralanarak gazi polis özel harekatçı Yavuz Aksu ise, "Vatanın birliği ve bütünlüğü için mücadele veren güvenlik güçlerimize moral ve destek vermek için buraya gelerek aralarına katılarak onlara arkalarında ruhen de olsa bizlerin olduğu Türkiye Cumhuriyetini Devleti'nin ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeye hazır oldukları bilincini daha derinden işlemek için buradayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müşterek Görev Merkezi

- Müşterek görev merkezinde hareketlilik

- Emekli PÖH'ler

- Hatice şeker'in açıklaması

- Gazi Yavuz Aksu'nun açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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Seyit Onbaşı'nın mezarına ziyaretçi akını

BALIKESİR'in Havran ilçesinin kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde bulunan, Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın (Seyit Ali Çabuk) anıt mezarı, Zafer'in 103'üncü yıl dönümü nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlenirken, sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle, ‘Ocean Zırhlısı’nın batırılmasını vesile olan ve deniz savaşının seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Seyit Onbaşı da, 1990 yılında kendi adı verilen Kocaseyit Mahallesi'ndeki anıt mezarı başında anılıyor.

Çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi, 1939 yılında hayatını kaybeden Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın anıt mezarını ziyaret etti. Öğrenciler, mezarına kırmızı karanfiller bıraktıkları Seyit Onbaşı için dua etti. Kocaseyit'ten, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçiğe selam yolladı. Mezarın yakınındaki Kocaseyit Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencileri Seyit Onbaşı'nın anıt mezarına getiren Havran’ın kırsal Temaşalık Mahallesi İlkokulu sınıf öğretmeni Ayça Yıldırım, "Burada çok güzel anılarım oldu. Kocaseyit’in kızını tanıma imkanı da buldum. Yaşadığımız manevi duyguları öğrencilerimize de sürekli anlatıyoruz. Onların da daha yoğun bir şekilde bu duyguları yaşaması için de buraya getirdik. Burada olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammet Yıkar da, savaş sonrasında Havran'a gelen Atatürk ile dedesi arasında yaşanan bir sohbeti anlattı. Seyit Onbaşı'nın, Çanakkale Savaşları'ndan sonra Havran'da 21 yıl yaşadığını söyleyen Yıkar, şunları söyledi:

"Seyit Onbaşı, köye döndükten sonra 10 yıl boyunca kimseye, 'Ben harp anında top kaldırdım, gemi batırdım' dememiş. Mütevazı bir şekilde, bir gün dağa odun toplamaya, bir gün keçi çobanlığına gidermiş. Daha sonra da topladığı odunları satmaya gidermiş. 10 yıl sonra Havran'a gelen Atatürk, sohbet ettiği Seyit Onbaşı'ya, savaşın kaderini değiştirdiğini söylemiş ve kendisine maaş bağlamak istemiş. Ancak Koca Seyit, görevini yaptığını belirtip maaş istememiş. Daha sonra zeytinyağı fabrikasında hamallık yapmış. Hamallık yaptığı yıllarda üşüttüğü için zatürree olup, 50 yaşında vefat etmiş."

Öte yandan, 18 Mart Pazar günü, Seyit Onbaşı'nın anıt mezarında Havran Kaymakamlığı organizasyonunda anma töreni düzenleneceği belirtildi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kocaseyit mezarına ziyaret deyaları

-Öğrencilerden deyalar

-Öğrencilerin Kocaseyit'i anlatışı

-Ayça Yıldırım röp

-Anıttan öğrenci detayları

-Muhammed Yıkar röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir), ()

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Eğitim sırasında çalan siren seslerini duyunca panik yaptı

KARABÜK'te, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafik dedektifleri'projesi kapsamında Kartaltepe İlkokulu'na gelerek bahçede toplanan öğrencilere eğitim verdi. Öğrenciler, eğitim sonunda bindikleri araçların sirenlerini çalarken, siren seslerini duyup bomba patladı endişesiyle yaklaşık 500 metre mesafedeki dükkanından koşarak okula gelen Nuri Gök,''Allahım yarabbim aklım çıktı''dedi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve De netleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafik dedektifleri'projesi kapsamında Kartaltepe İlkokulu'na gelerek bahçede toplanan öğrencilere eğitim verildi. Trafik polisi ekipleri, öğrencilere trafik güvenliği, taşıt yolları üzerinde dikkat edilmesi, okula gidiş gelişlerde servis araçlarını kullanırken nelere dikkat edileceği, taşıt yolları üzerinde güvenli geçişlerin nerelerden yapılacağı, nerelerde güvenli şekilde yürüneceği konularında eğitim verdi. Eğitim sonunda ise öğrenciler, trafik polisisi araçları ve motosikletlerine bindirildi. Öğrenciler direksiyon başına geçtikleri araçlarda kornaya basıp sirenleri çaldı. Bu sırada panik halinde nefes nefese polislerin yanına gelerek ne oluyor ne oluyor , sirenlerin sesi susmuyor, niçin siren çalıyorsunuz, diye soran Nuri Gök'e polisler, korkulacak bir durumun olmadığını, öğrencilere eğitim verildiğini, tatbikat yapıldığını söyledi. Gök,''Allahım yarabbim aklım çıktı. Siren sesleri susmayınca panik oldum. Bomba mı var? Türkiye'nin durumu kötü. Her taraftan bir şey çıkıyor. Allah korusun''dedi. Nuri Gök'ün okula yaklaşık 500 metre mesafedeki balık dükkanından koşarak okul bahçesine geldiği öğrenildi. Eğitim öğrenciler ve polislerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -

- Tatbikat

-Nuri Gök'ün polisle diyaloğu

-Nuri Gök'ün konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Beton mikserinin çarptı, öldü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Tevfik İnli (73) beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Kaza, saat 08.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürürken, ayağı kayıp yoldan geçen beton mikserinin önüne düştüğü iddia edilen Tevfik İnli, olay yerinde yaşamını yitirdi. İnli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, beton mikserinin şoförünü gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- Beton mikserinin gidişi

- Karşıdan karşıya geçen vatandaşın mikserin altında kalması

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), ()-

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