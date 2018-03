DHA YURT BÜLTENİ-15

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ İŞGALE GİTMİYORUZ, TERÖRİSTLERİ KOVALIYORUZ (4)

'BİRİLERİ GİBİ ÇIKARLARI İÇİN DÜNYAYI KAN GÖLÜNE ÇEVİRENLERDEN OLMADIK'

Partisinin Sakarya il başkanlığının kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Az önce Bolu'daydım. Salon içi ve salon dışı tıklım tıklım doluydu. Oradan da sizlere selamlar getiriyorum. Bugün de şu salonun iki misli dışarıda Sakaryalı kardeşim var. Bu salondan Bosna Hersek,. Kosava, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kırım ve Romanya'daki kardeşlerime şahsım, miletim adıma selamlarımı gönderiyorum. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül dünyamızın sınırları bambaşkadır. Kalbimizin bir yarısı İstanbul, Diyarbakır, Trabzon, İzmir ise diğer yarısı Kerkük, Kudüs'tür" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve milletimiz kadar çalıştığımız kadar dünyanın dört bir yanında ezilenler için de mücadele veriyoruz. Biz birileri gibi sırf çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlardan olmadık. Elmas, altın için dünyayı kan gölüne çevirenlerden de olmadık. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir milletin temsilcileriyiz. Biz herkes için emniyet, istikrar, güven istiyoruz, Bebek cesetlerinin sahile vurmadığı, daha merhametli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Biz Gazze'de top oynayan çocukların vahşice katledilmediği bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Bizim mücadelemiz İstikbal mücadelesidir. Bizim kavgamız çıkar değil, hak ve adalet kavgasıdır. İşallah son nefesimize kadar yılmadan, yorulmadan asla pes etmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nerdeyiz bugün Afrin'de. Ülkemizi taciz eden teröristleri kovalıyoruz. Buraya gelmeden önce 3 bin 300 dü etkisiz hale getirdiğimiz teröristler zannediyorum 3 bin 500 e ulaşmıştır."

'BİZ ÖLMEYE DE TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRMEYE DE HAZIRIZ'

Zeytin Dalı Harekatı'nın çok başarılı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz hazırız. Ölmeye de evelallah bu teröristleri öldürmeye de hazırız. Ölümü korkutmayan öldüremez. Ölümü korkuttuğunuz anda size ölüm hiçbirşey yapamaz. Gençler Osmanlı tokadığın iyi atıyor da dün beraber yürüdüğümüz bazıları Osmanlı tokadığını hala anlayamamışlar. Biz işimize bakalım. Şu anda 3 bin 300. Afrin'deki terörist Osmanlı tokadını sadece onlar yemedi başkaları da yedi. Bildiğimiz çok ve onları kağıda dökeceğimiz zaman da olacak. Sabır. Sakarya saf çocuğu Anadolu'nun. Onun için ben Şerife bacıları, Nene hatunları selamlıyorum. Önümüzde 2019 Mart var. Kadın kollarımız kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bu meseleleri anlatmaya var mıyız? Gençler üniversitede, lise son sınıftaki bütün arkadaşlarınıza ulaşmaya onlara 15 yıl boyunca ne yaptık? Onlara 18 yaşında seçme ve seçilme yaşını biz verdik bunları anlatmalısınız. Biz farklı baktık. Neden? Benim ecdadım Fatih Sultan Mehmet madem ki 18-19-20 yaşında bir çağ kapayıp bir çağ açtıysa bizim gençlerimiz de o yolda 18 yaşında seçilme hakkına sahip olmalı diyerek yolunu açtık. Bu gençliğe inanmayanlar var. Onlar Kandil Dağı'nda 14-15 yaşındaki çocuğa silah veriyorlar adam nasıl öldürür onu öğretiyor. Biz tablet veriyoruz. İşallah önümüzdeki Mart seçimleri sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iyi hazırlanmamız lazım."

'ONLARIN KANLARINI YERDE BIRAKMAMAYA KARARLIYIZ'

Tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyleyen Erdoğan, "Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diyerek üzerlerine atılan katil sürülerini darmadağın eden, terörle mücadele şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin vakur aileleri var. Onların bu ortaya koydukları o asalet hakikaten bizlere örnek teşkil ediyor. Gazilerimize sıhat ve afiyet temenni ediyorum. Millet olarak ne yaparsak yapalım şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu çok daha ötesi can borcumuzu ödeyemeceğimizin farkındayız. Onların kanlarını yerde bırakmamakta da kararlıyız. Yurt içinde ve dışında bekamıza kasteden soysuzların da işlediği cinayetlerin hesabını mutlaka soracak ve soruyoruz. Nasıl ki Türkiye tüm imkansızlıklara rağmen hatırlayın, nasıl bir asır önce bekasına yönelik saldırıları Çanakkale de Sakarya'da paçavraya çevirdiyse yine yapacak güce sahibiz. Biz bu toprakları 1071'den beri şehitlerin kanlarıyla kendimize vatan kurduk. Boylarından büyük laf edenler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Hiçbir ülkeyle de ilişkilerimizi zedelemek istemiyoruz. Türkiye'nin dostluğunun kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır. Sırtını dayadığı itibar ettiği iyi bir ülke olduk."

BUNLARIN TÜRKİYE'DE DİKİLİ AĞAÇLARI YOK

Konuşmasının devamında ana muhalefet partisine de yüklenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Sakarya'ya 19 katrilyonluk yatırım yaptık. Laf ola beri gele değil, icraat icraat. 100 bin öğrencisiyle Sakarya'ya ikinci bir devlet üniversitesi daha kuruyoruz. Sporda 28 bin seyirci stadyumu armağan ettik. Sağlıkta 15 yılda 43 tesisi sizlerin hizmetine sunduk. İçersinde kadın doğum ve çocuk hastanesinin olduğu 7 hastanenin inşaatı sürüyor. Bunların dışında bin yataklı şehir hastanesi için çalışmalarımız sürüyor. Toplu konutta Sakarya'da 7 bin 400 konut projesini hayata geçirdik. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Akyazı'da bu projeler arasındadır. Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi aynı zamanda da Sakarya'nın da önemli projelerinden biridir. Sakarya'da hızlı tren setleri ve metro araçlarını üretimi burada tamamladı. Ana muhalefet FÖTE'ye destek vermekten kalan vaktini luzumsüz işlere ayırıyor. Bunların Türkiye'de dikili ağaçları yok. Her fırsatta gerilimi arttırarak bugüne kadar geldiler. Ancak denizin bittiğini, yalan ve iftiralarla biryere varmayacaklarını anlayacaklar. Atalarımızın bir lafı var. Huylu huyundan vazgeçmez. Biz bunlara elbette prim vermeyeceğiz. Sakarya'ya son 15 yılda yaptığımız hizmetleri vermeye devam edeceğiz."

Savcı, nişanlısına ulaşamayınca sabaha karşı polislerle yurda gitti (EK)

2)BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: HSK İNCELEME BAŞLATTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, savcı Ahmet İlyas Tolar'ın, tartıştığı üniversite öğrencisi nişanlısı telefonunu açmayınca sabaha karşı polislerle birlikte kaldığı yurda gitmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Olaya ilişkin Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "11 Mart 2018 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan 'Nişanlısı ile tartışan savcı sabaha karşı öğrenci yurdunu bastı' başlıklı haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde ismi geçen A.İ.T. 07.09.2016 tarihli kura kararnamesi ile Samsun Adliyesine atanmış olup, halen Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadır. Olaya ilişkin olarak Başsavcılığımız bilgilendirilmiş, bunun üzerine derhal Cumhuriyet Savcısı A.İ.T.’nin bilgisine başvurulmuştur. Cumhuriyet Savcısı beyanında; 'Kredi Yurtlar Kurumunda kalmakta olan nişanlısıyla telefonda tartıştığını, tartışma sonrasında nişanlısının gönderdiği mesajlardan intihar edebileceği kaygısına kapıldığını, uygun olmayan bir saatte kız yurduna giderek, hayatından endişe duyduğu nişanlısıyla görüşmek istediğini' Başsavcılığımıza aktarmıştır. Konunun önemine binaen teferruatlı araştırmaya girişilerek Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden ve Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin tutanaklar celbedilmiş, olay hızlıca Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) bildirilmiş ve HSK tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucu verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

3)VAN'DA TAŞLI, SOPALI VE BIÇAKLI KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI

VAN'da aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı va bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kışıyaralandı. Olay,saat 17.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi'ndeki Fekiya Teyran Parkı yanındaki Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde taş, sopa ve bıçak olan iki grup, burada önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.Kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı. Bir süre yerde bekleyen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanalere kaldırılıp tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan meraklı grubu uzaklaştırdı. Kavga ile ilglii soruşturma başlatıldı.

4)BAKAN TÜFENKCİ: BU SİSTEMLE ODALAR, 3- 5 YILDA ÇÖKER

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Bu sistemle bu odalar, 3- 5 yılda çöker" dedi.Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nca öğretmenevinde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaf katıldı.

Bakan Ağbal, toplantıdaki konuşmasında, esnafın büyük sorunlarının çözüldüğü, var olan sorunların da çözümü için olağanüstü çabalar harcandığını söyledi. Esnafın üzerindeki yükümlülüklerin azaltılması için çalıştıklarını vurgulayan Ağbal, devletin, esnafın yanında olduğunu kaydetti. Bakan Ağbal, "Bakanlık olarak esnafla ilgili iyileştirme sayılabilecek önemli düzenlemeleri çalışıyoruz. Esnaf, toplumun direğidir, kadirşinastır. Sabah 'Besmele' ile dükkanını açar, akşama kadar kendi nafakasını çıkarır, siftahını yapar. Bunun yanında çırak yetiştirir. O çıraklara bu ülkenin örf, adet ve ananelerini öğretir. Sadece ona iş vermez. Onun insan olarak topluma hazırlar. Allah, bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

BAKAN AĞBAL: ŞER ODAKLARI İLE MÜCADELE EDECEK GÜCÜMÜZ VAR

Türkiye'nin çevresinde bölgeyi karıştırmak ve oyunlar oynamak isteyen şer odakları olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Bu şer odaklarının her biri ile ayrı ayrı mücadele edecek kadar imanımız, ekonomik gücümüz ve bütçemiz de var. Suriye ve Irak'ta oynanmak istenen oyunlara karşı terör örgütlerinin orada meydana getirdiği terör yumağına karşı askerimiz büyük mücadele veriyor. Allah, onlara yardımcı olsun. Ben biliyorum ki bütün herkesin de yüreğinde onlar var, kalbimiz onlar için atıyor. Onları her türlü kazadan beladan koruması için Allah'a dua ediyoruz. Son 15 yılda ülkemizin birliğini, beraberliğini pekiştirerek, güçlendik; kalkındık. 80 milyon vatandaş kenetledik, bir olduk. Alnımız açık, başımız dik içeride ve dışarıda yürüyoruz. Ülkemizle iftihar ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın açtığı bu yolda milletçe hep birlikte yürüyoruz."

BAKAN TÜFENKCİ: ODALARI YENİDEN YAPILANDIRMAMIZ LAZIM

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise toplantıdaki konuşmasında, esnafın çok önemli olduğunu belirterek, büyümesini istediklerini söyledi. Esnaf odalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini savunan Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Bu sistemle bu odalar, 3- 5 yılda çöker. Odaları yeniden yapılandırmamız, güçlendirmemiz lazım. Gidip, başkan olarak şuradan, buradan para dilenen ya da belediye başkanından 'Bana yer ver bina yapayım' diyen oda başkanından esnaflara bir fayda olmaz. Şu anda 3 bin 200 esnaf odası var. Birçoğunun üye sahibi 150- 200. Bunların hepsi aidat ödese bu aidatları hangi projeye uygulayacaksın. Esnaf oda başkanları, bize her toplantıda 'Ticaret ve Sanayi Odaları çok güçlü' der. Niye? Adamlarda para var. Vali bey, bir sosyal sorumluluk projesi geliştirse 'Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odası olarak sizde 3- 5 bin lira verin' dese esnaf odası başkanı karış karış döner. Bütçesi yok. Bunu yeniden yapılandırmak lazım. Bu işin sahipleri esnaf odaları ise proje üretmeleri lazım. Günübirlik çözümlerle değil, ülkenin gelişmesi noktasında ticareti artırması noktasında hangi projeleri hangi birlikteliği sağlarsak sermaye oluşturabiliriz. Bunu nasıl kazanca dönüştürebiliriz, bunun projeleri odaların kurumsal yapılarının yapması lazım. Kurumsal yapılar yapamayınca ildeki bir arkadaşımız gördüğü siyasilere ve bakanlara farklı farklı projeler sunuyor. Esnafı bu şekilde güçlendirmemiz lazım. Esnaf, devletinin, milletinin yanında toplumun huzur kaynağı. Biz de devlet ve hükümet olarak esnafımızın yanındayız."

