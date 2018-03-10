DHA YURT BÜLTENİ-15

Antalya'nın İbradı ilçesinde, işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

ANTALYA’nın İbradı ilçesinde, Antalya-Konya karayolundaki tünel yapımında çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Akseki-İbradı yolunun 10’uncu kilometresindeki Çamlı Yokuş mevkiinde meydana geldi. Antalya-Konya karayolunda İbradı ilçesi Eynif Ovası mevkiindeki tünelin yapımında çalışan 16 işçi, Manavgat ilçesinden şantiyeye gitmek için Mehmet Tüylü’nün kullandığı 07 YJP 82 plakalı midibüsle yola çıktı. Midibüs, ölüm virajı olarak bilinen Çamlı Yokuş mevkiine geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada, yola savrulan işçilerden Zekeriya Parlakşahan yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet Tüylü ile İsa Akgün, Senar Hırdal, Yasin Eren, İbrahim Gök, Emrah Sen, Uğur Demirçelik, Yaşar Yıldırım, Ahmet Mehti Fıratoğlu ve soyadı henüz belirlenemeyen Emrah isimli işçiler ise yaralandı.

6 işçinin yara alamadan kurtulduğu kazadan sonra olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Akseki ve Manavgat’taki hastanelere sevk edildi. Zekeriya Parlakşahan’ın cenazesi ise incelemenin ardından morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralılardan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapması

Yaralıların taşınması

Yaralıların ambulansa bindirilmesi

Kaza yapan araçtan

Detay

Haber-Kamera: Adem ÇETİN / ANTALYA,()

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Elazığ'da, AK Partili belediye başkanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti



ELAZIĞ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Ergin (63), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yurtbaşı Belediye Başkanı Mustafa Ergin arkadaşıyla birlikte gittiği av dönüşü evinde fenalık geçirdi. Fenalaşan Ergin, yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergin kurtarılamadı.

Ergin'in 4 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Başkan Ergin'in evli ve 5 çocuk babası olduğu belirtildi.

AK Parti Yurtbaşı Belde Başkanı Mustafa Ergin'in ölüm haberini duyanların Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek son durum hakkında bilgi almaya çalıştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane acil servisi önünde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,()

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İzmir'de işyeri yangını: 1 ölü

İZMİR'i Konak İlçesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangında dumandan etkilenen 77 yaşındaki Hatice Fakabasmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1397 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıktı. Motosiklet ekipmanları satılan ve tamiri yapılan bir dükkanda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında dükkanda bulunan motosikletlerin yakıt depolarının da alev almasıyla küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangını fark eden apartman sakinleri binayı boşaltarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, sağlık ekipleri de dumandan ektilenen Hatice Fakabasmaz'ı ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yangının çıktığı dükkan kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki evlerde de maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Yasemin Bozaba, "Ben balkondaydım, kapıları kilitleyeyim diye düşünürken birden bir patlama oldu. O esnada baya bir gürültüyle patladığı için hemen aşağıya inip itfaiyeyi aradık. Bu arada diğer taraftan patlama sesleri geldi. Motorlar mı, yağ mı yoksa gaz mı artık bilmiyorum. İkinci katta biri varmış, komşular çıkartmış. Diğer katlarda kimse yoktu. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan binadan görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Çevredeki vatandaşlardan görüntü

- Yasemin Bozaba ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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Kırıkkale'de alacak-verecek cinayeti: 2 ölü



KIRIKKALE'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.B. Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta bulunan T.D. ile N.N.E.'nin oturduğu eve giderek alacaklarını istedi. Evde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada E.B. yanındaki pompalı tüfeği ateşleyerek T.D. ve N.N.E'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde T.D. ve N.N.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin cansız bedenleri savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Cenazenin çıkarılması

-Genel ve detaylar

Haber: Erhan GÖĞEM - Kamera: KIRIKKALE,()

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