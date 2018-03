DHA YURT BÜLTENİ-15

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Biz kadınca direneceğiz, kadınca sizi yeneceğiz

DİYARBAKIR'da, HDP tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu ülkede yaşamını yitiren çocukların, Türk ve Kürt annelerinin ayaklarının altını öpüyoruz" dedi. Batman'da düzenlenen etkinlikte ise, kadınlar kemençe eşliğinde halay çekerek kadınlar gününü kutladı.

POLİS, GAZETECİLERİN KALEMLERİNİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ALDI

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinliğine, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp ve binlerce kadın katıldı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı miting öncesi, 2 noktada yapılan üst araması ve kimlik kontrülünden sonra gazeteciler ve vatandaşlar miting alanına girebildi. Gazetecilerin yapılan üst aramalarında bulunan kalemlerin görevli polisler tarafından güvenlik nedeniyle el konuldu. Mitingte, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirilirken, alanda bulunan kadınlar gönüllerince halay çekerek eğlendi. Mitingte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, kadınların ülkeye, barış, demokrasi ve eşitliği getireceğini belirterek, "AKP Hükümetinin, kadınlara, kadın iradesine nasıl yaklaştığını biliyoruz. Kadınlar her türlü baskıya ve şiddete rağmen; özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesini her gün büyüterek, meydanlara çıkarak sürdürüyor. Biz inanıyoruz ki; bu ülkeye barışı, demokrasiyi, kadın özgürlüğünü ve eşitliğini getirecek olan biz kadınlarız. Bu nedenle mücadele, her türlü baskıya ve şiddete rağmen devam etmeli. Ev ev dolaşmalıyız. Bu ülkeyi yönetenlerin kadına yaklaşımını herkese anlatmalıyız"dedi.

"ÇOCUKLARINI YİTİREN TÜRK VE KÜRT ANNELERİN AYAKLARININ ALTINI DA ÖPÜYORUZ"

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz" sözüne atıfta bulunarak, "Biz kadınlar, özgürlük ve eşitlik mücadelesi verirken bu ülkeyi yönetenlerin iradesinin teslim alınmaya çalışıldığını gördük. Biz, kadın özgülük mücadelesine yaklaşımını gördük. Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında kadınlardan bahsederken, annelerden bahsederken ne kadar da ikiyüzlü bir tutum içinde olduğunu gördük. 'Annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz' dedi. Evet, biz annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz. Berkin Elvan'ın annesinin, Ceylan Önkol'un, et parçalarını eteğinde toplayan annenin de ayağının altını öpüyoruz. 13 yaşında bedenine 13 kurşun giren Uğur Kaymaz'ın annesinin de ayaklarını altını öpüyoruz. Taybet Ana'nın annesinin de ayaklarını altını öpüyoruz. İşte bizim farkımız bu. Bu ülkede yaşamını yitiren çocukların Türk ve Kürt annelerinin ayaklarının da altını öpüyoruz" diye konuştu. İktidarın annelik ve kadınlık üzerinden siyaset yaptığını ileri süren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AKŞENER, SAVAŞTAN BAHSEDECEKSE SİYASETTE YERİ YOK"

"Diyoruz ki AKP Genel Başkanı, siz kadınlar gününü kutlamayın. Kadınlar üzerinden siyaset yapmayın. Annelik ve kadınlık üzerine siyaset yapan iktidar, Afrin'e savaş açarken, orada da yaşamanı yitirenlerin anneleri üzerinde vebali olduğunu bilmelidir. Afrin'de yaşamını yitiren askerlerin vebali üzerindedir. Kimse savaş üzerinden oy kazanmaya kalkışmasın. Erkeklerin aldığı savaş kararına karşı kadınların el ele, yürek yüreğe barış için mücadele etmesi gerekir. Artık hiçbir anne, evladının toprağın altına girmesini istemiyor. Savaş kararı alan erkeklere karşı, bir barışı isteyen kadınlar olarak el ele, yürek yüreğe vermeliyiz. Savaş kararını erkekler alır. Ama bir kadın lider var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, savaştan bahsedecekse siyasette yeri yok. Akşener'den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz. Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yapacaksanız, siz de tarihten silinip gitmeye mahkum olursunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış, siyasi partiler kanunu değiştirelim, kadın kotasını yüzde 33 yapalım demiş. Günaydın Sayın Kılıçdaroğlu, biz eşit temsiliyetten söz ediyoruz! Siz, dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyerek, bizim 5 kadın milletvekilimizin vekilliğinin düşmesine sebep oldunuz. Figen Yüksekdağ, Çağlar Demirel, Selma Irmak'ı Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak'ın cezaevinde olmasına siz sebep oldunuz. AKP'nin arka tekerleği olmayın, kadının yanında olun, barışın yanında olun. Kürt sorununun çözümünden yana olun diyoruz."

Buldan, Türkiye'de siyaset yapan tüm partilerin HDP'li kadınlardan korktuğunu da iddia ederek, "Bugün Türkiye'de siyaset yapan tüm partilerin kadına yaklaşımı ortada, HDP'nin kadına yaklaşımı ortada. İşte bizden bunun için korkuyor, ürküyorlar. Tek korkuları siyaset yapan HDP'li kadınlardır. İşte onları, kadınlardan korktukları için, Diyarbakır'ı, belediye eşbaşkanlığı döneminde hem kadına hem genele ilişkin temiz bir siyaset yapan ve yolsuzlukla, hırsızlıkla ismi hiçbir şekilde anılmayan Gültan Kışanak'ı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz"dedi.

"BİZ ADAM OLMAYACAĞIZ, BİZ KADINIZ, KADINCA DİRENİP SİZİ YENECEĞİZ"

TBMM'de dün akşam yaşanan tartışmada AK Partili milletvekillerin, HDP'li vekillere parmak sallayarak, "Adam olun" dediğini de söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Biz adam olmayacağız biz kadınız, kadın. Biz kadınca direneceğiz ve kadınca sizi yeneceğiz. Yolumuz uzun bir yol. Yolumuz onurlu bir yol. Mücadelemiz demokrasi mücadelesi, kadın özgürlük ve demokrasi mücadelesi. Bu mücadele kurduğumuz kadın ittifakında, tüm kadınları birlikte mücadele etmeye, birlikte kazanmaya, birlikte başarmaya çağırıyoruz. Mücadelemizin bu ülkeye barışı getireceğine yürekten inanıyoruz. Bu sebeple, kadın yoldaşlarımızın daha güçlü, daha dirençli ve daha kararlı bir şekilde bu mücadeleye katılmasını sizlerden istiyoruz"diye konuştu.

BATMAN'DA KEMENÇE EŞLİĞİNDE HALAYLI KUTLAMA

HDP Batman Kadın Meclisinin Şafak mahallesindeki 16 Mayıs Şehir Stadyumu bitişiğindeki alanda düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarına, HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Batman Milletvekilleri Saadet Becerikli, Ayşe Acar Başaran ve yüzlerce kadın katıldı. Alanda toplanan kadınlar, kemençe eşliğinde halay çekerek, coşkulu bir şekilde eğlendi. Kadınların gökyüzüne balonlar uçurduğu etkinlikte, HDP'li Becerikli ve Acar Başaran birer konuşma yaptıktan sonra kalabalık, olaysız bir şekilde dağıldı.

Kadın astsubaylar, Vanlı kadınlara gül ve karanfil dağıttı

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlara gül ve karanfil dağıttı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, kent merkezine stant kurup kadınlara gül ve karanfil dağıttı. Kadınlar, gül ve karanfil aldıkları askerlere sarılıp teşekkür etti. Bu örnek çalışmayı gören bazı erkekler de kadın komutanlarla stant önünde selfie çekti.

Tunceli Pertek'te iğne ile uyutma yerine köpeklerin öldürüldüğü iddiası

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, sokaktaki köpeklerin kısırlaştırılması için Belediye ile anlaşma yapan özel bir firmanın köpekleri iğne ile uyuşturması gerekirken, iğne yapılan köpeklerin çoğunu öldürüldüğü iddia edildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medya üzerinde yaşananlara tepki gösterirken, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, konu ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Pertek ilçesinde Belediye ile yaptıkları özel anlaşma gereği ilçedeki başıboş köpeklerin kısırlaştırma çalışması yapan özel bir firmanın, iğne ile uyutuğu 30 sokak köpeğini öldürdüğü ve bu köpeklerin ilçe çöplüğüne atıldığı iddialarının sosyal medyada yer alması üzerine Tunceli Valisinin talimatı ile polis ve jandarma çalışma başlattı. Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken, çöplükte bazı köpeklere ait leşler bulundu. Soruşturma kapsamında ilçedeki MOBESE kameraların görüntüleri incelenirken, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ise, köpeklerin nasıl öldürüldrüğü ile ilgili çalışma başlattı.

Pertek belediye Başkanı Recai Vural, konuyla ilgili muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin öldürülmesi ile ilgili, "İlçemizde köpeklerin kısırlaştırılması için özel bir firma ile anlaşmamız vardı. Bu firma ilçemizde geçmiş yıllarda da yakın zamanda da bir çalışma yapmış Köpekleri kısırlaştırmak için çalışma yapan firmanın kısırlaştırma çalışması ve ameliyat için kullandığı tam donanımlı otobüsleri Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kaza yaptığı için ilçeye gelememiş. Firma çalışanları sokak köpekleri üzerinde nasıl bir çalışma yapmış bilmiyoruz. Şu an hem idari, hem adli bir soruşturma var. Ölen bazı köpekler var, ama kim nasıl öldürmüş biz bilmiyoruz. Soruşturma sonucunda herşey ortaya çıkacaktır"dedi.

Doğum gününde 6'ncı kattan düşen Kader, toprağa verildi

KÜTAHYA'da arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı gece 6'ncı kat penceresinden düşüp hayatını kaybeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu (22), memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kütahya Meydan Mahallesi Aldede Sokak'ta dün 01.40 sıralarında meydana gelen olayda Kader Mustafaoğlu, yalnız yaşadığı evine davet ettiği kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutladıktan sonra, pencereden dışarı bakarken, dengesini kaybedip, 6'ncı kattan düştü. Ağır yaralanan Mustafaoğlu, ambulansla kaldırıldığı DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kader Mustafaoğlu'nun cenazesi Kütahya'dan memleketi Eskişehir'e getirildi. Çankaya Mahallesi'ndeki Müftü Nizameddin Şahin Camii'nde öğlen düzenlenen cenaze törenine Kader Mustafaoğlu'nun Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan babası Mustafa Mustafaoğlu, yakınları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. Tabutunun üzerine duvağı konulan Kader Mustafaoğlu öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Büyükşehir belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu arada kader Mustafaoğlu'nun yere düşme anı karşı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mustafaoğlu, park halindeki araçların önündeki beton zemine düşüyor.

Afrin'e giden yolda 'Kuzey kilidi' açıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden arındırılmak istenen Afrin’e giden yolda stratejik öneme sahip Şeran beldesi ile Katme, Kefer Cenne ve Maşele köylerinin alınmasıyla bölgede 'Kuzey kilidi' açılmış oldu. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin denetimine giren bölgedeki Kefer Cenne köyünde terör örgütü PYD/PKK’nın eğitim kampı da jetlerle vuruldu.

TSK geçen 20 Ocak'ta sınır güvenliğini sağlamak ve Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınır komşusu olan Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerinin yok edilmesi için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. Harekât kapsamında ÖSO güçleri ile ilerleyen TSK birlikleri, aradan geçen 48 günlük süreçte bugün Cinderes’in de ele geçirmesiyle 5’i belde merkezi olmak üzere, 150’nin üzerinde bölgede denetimi sağladı.

'KUZEY KİLİDİ' AÇILDI

Doğu ve batı cephelerinde ilerleme sağlanırken, kuzey hattı oluşturan ve Afrin’e ulaşımı sağlayan karayolunun bulunduğu bölgede de son günlerde hareketlilik başladı. Bir haftalık süreçte TSK ve ÖSO güçlerinin hava ve kara ateş destek vasıtalarından yararlanarak yürüttüğü operasyonda, Afrin kuzeyindeki Bafelyun tepesi ve köyü ile Şeran beldesi, Kefer Cenne, Katme ve Meşale köyleri ile alt birimlerinde kontrol sağlandı. Terör örgütü PYD/PKK’nın Afrin’in Azez ve Halep ile bağlantısını sağlayan karayolunun da bulunduğu bölgedeki direnişi, TSK ve ÖSO güçleri tarafından böylece kırılmış oldu.

ADIM ADIM AFRİN’E

Kuzey hattında önemli noktaların ele geçirilmesinin ardından teröristlerin Afrin veya daha geri noktalara kaçtığı öğrenilirken, bölgede bulunan bazı köylerde çatışmaların sürdüğü ve bu bölgelerin ele geçirilmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTLERİN EĞİTİM KAMPI DA ELE GEÇİRİLDİ

Kritik öneme sahip noktalardan biri olan Kefer Cenne köyü içerisinde terör örgütü PYD/PKK’nın eğitim kampı da TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Harekât kapsamında TSK ve ÖSO güçlerine saldırıların yapıldığı kamp, jetler tarafından da havadan vuruldu. Hava bombardımanında teröristlerin eğitildiği kampın imha olduğu ve buradaki çok sayıda aracın da demir yığınına döndüğü görüldü. Teröristlerin her türlü eğitimi gördüğü kampta yapılan incelemede, terör örgütünün tüneller kazdığı, aynı zamanda kurduğu atölyeler ile militanların kıyafetlerini de diktiği belirlendi. Depolarda yüzlerce ayakkabı ve kıyafet ele geçirilirken, kampta, terör örgütüne ait çok sayıda mühimmata da el konuldu. Teröristlerce eğitim amaçlı ve mühimmat deposu olarak kullandığı kampta, geçmiş dönemde, gözlemci olarak Afrin’e gelen Rus askerlerinin de konakladığı öğrenildi.

ÖCALAN POSTERLERİ PARÇALANDI, FLAMALAR YAKILDI

Kefer Cenne’de kontrolü ele geçiren ÖSO güçleri ise köydeki evleri tek tek kontrol etmeye başladı. Olası patlayıcı tuzaklamalarına karşı köyde arama tarama yapan ÖSO güçleri, sokaklarda ve evlerde bulunan terör örgütünü simgeleyen flamaları yakıp, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu poster ve panoları da silahları ile parçaladı.

TERÖRİSTLER OBÜS VE ÇNRA’LAR İLE VURULUYOR

İlerleyişini sürdüren TSK ve ÖSO güçleri, kuzey hattında bulunan Merasat El Hatip köyü ve çevresindeki teröristleri hedef alıyor. Havan ve roketlerle Kefer Cenne ve çevresindeki bölgelerde konuşlu TSK ve ÖSO güçlerine yönelik saldırıların yapıldığı Merasat El Hatip bölgesindeki teröristler, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alınıyor. TSK’nın tam isabetle vurduğu bölgeden yükselen dumanlar Kefer Cenne ve çevresindeki köylerden de görülüyor. Bölgeden zaman zaman silah sesleri de duyulurken, ÖSO güçleri köyün alınmasının an meselesi olduğunu ifade etti.

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE, ()

