DHA YURT BÜLTENİ-15

Manavgat'ta tabutlu eylem

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları tarafından, belediyenin caddelerde yaptığı peyzaj uygulamalarının esnafı zor durumda bıraktığı iddiasıyla tabutlu eylem yapıldı.

AK Parti Manavgat Gençlik Kolları, Manavgat Fevzi Paşa ve Atatürk caddelerinin kesiştiği noktada eylem yaptı. Grup, getirdikleri boş tabut önünde basın açıklaması yaparken, temsili imam kıyafeti giyen bir kişi de kendilerine eşlik etti.

Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, Manavgat Belediyesi'nin Fevzipaşa ve Atatürk caddelerinde yaptığı projeye vatandaşın ve esnafın onay vermediğini söyledi. Göktaş, "Nitekim hayata geçen proje sonrasında belediyenin ön göremediği, vatandaşın öngördüğü sıkıntılar bir bir yaşanmaya başlanmıştır. Uygulanan proje sonrasında dükkanlar bir bir boşalmaya başlamış şu an 100'e yakın dükkan devren veya kiralıktır. Caddede alışveriş yapmak isteyen vatandaş park sıkıntısından dolayı başka lokasyonları tercih etmektedir. Ticaretin temel taşlarından olan toptancı ve tedarikçi firmaların araçları bu caddelere girememekte esnafın mal temini zorlaşmaktadır. Vatandaş caddelerde bulunan nöbetçi eczanelerden araçlarını park edip ilaçlarını aşlamaz durumdadır. Bu bölgede yaşayanlar evlerini taşımakta dahi zorlanırken araçlarını başka yerlere park etmek zorunda kaldıkları için acil bir durumda büyük sıkıntılar yaşamaktadır" dedi.

Projenin hayata geçirmesinin ardından her iki caddede de ticari hayatın bittiğini savunan Göktaş, "Bu gördüğünüz kara tabut da bu caddelerin sembolik tabutudur. Hepimizin başı sağ olsun. Bu yanlıştan dönmek çok zor değildir. Kısa zamanda dönülebilir istenirse. Belediyeyi bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Caddeden görünüm

- Tabutun başında duran gençler

- Hasan Göktaş'ın açıklaması

- Basın açıklamasından ve caddelerden detay görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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Yakalanan kaçak sigaralarla Afrin yazdılar

BOLU’da, TEM Otoyolu’nda polisin durdurduğu kargo TIR’ında yapılan aramada, 7 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin 153 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Polis, ele geçirilen sigara paketleriyle ‘Afrin’ yazdı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulamada, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir kargo firmasına ait TIR’ı durdurdu. TIR’da narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada, koliler içerisine gizlenmiş vaziyette 7 bin 350 paket gümrük kaçak sigara ile 2 bin 153 paket kaçak pipo tütün bulundu. Polis, kargonun gönderici ve alıcısının belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu arada KOM, ekiplerinin ele geçirilen kaçak ürünlerle ‘Afrin’ yazıp Zeytin Dalı Harekatı’na mesaj yollaması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama çalışmalarından görüntüler

-Afrin yazılması

-Fotoğraflar

Dosya adı: blkacaksigara

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Rüzgardan devrilen market tabelası, üniversiteli Gülay'ın üzerine düştü



ESKİŞEHİR'de, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen 6 metrelik market tabelası, üniversite öğrencisi Gülay Başargan'ın (22) üzerine düştü. Başından yaralanan Başargan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenibağlar Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. Marketin önündeki tabela, şiddetli rüzgardan devrilerek, yolda yürüyen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülay Başargan'ın üzerine düştü. Tabelanın altında kalarak, başından yaralanan Başargan için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, üniversiteli Başargan'ı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülay Başargan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

METEOROLOJİ YETKİLİLERİNDEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın, saatte 40- 80 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi. Eskişehirlilerden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Görüntü dökümü:

-Devrilen tabelanın görüntüsü,

-Tabelanın yanından geçip markete girenlerin,

-Polislerin tabelanın olduğu yerde incelemelerde bulunmaları,

-Devilen tabelanın etrafına polislerin güvenlik şeridi çekmeleri,

-Hastane acil servisin dışandan,

-Üzerine tabela düşen Gülay Başargan'ın sedye ile röntgen çekimine getirilip götürülmesi

Haber-Kamera: Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, ()

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Temel kazısında kaya mezarları bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Ak Parti Gençlik Kolları tarafından belediyenin caddelerde yaptığı peyzaj uygulamalarının esnafı zor durumda bıraktığı iddiasıyla tabutlu eylem yapıldı.

Ak Parti Manavgat Gençlik Kolları, Manavgat Fevzi Paşa ve Atatürk caddelerinin kesiştiği noktada eylem yaptı. Grup getirdikleri boş tabut önünde basın açıklaması yaparken, temsili imam kıyafeti giyen bir kişi de kendilerine eşlik etti.

Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, Manavgat Belediyesi'nin Fevzipaşa ve Atatürk caddelerinde yaptığı projeye vatandaşın ve esnafın onay vermediğini söyledi. Göktaş, "Nitekim hayata geçen proje sonrasında belediyenin ön göremediği, vatandaşın öngördüğü sıkıntılar bir bir yaşanmaya başlanmıştır. Uygulanan proje sonrasında dükkanlar bir bir boşalmaya başlamış şu an 100'e yakın dükkan devren veya kiralıktır. Caddede alışveriş yapmak isteyen vatandaş park sıkıntısından dolayı başka lokasyonları tercih etmektedir. Ticaretin temel taşlarından olan toptancı ve tedarikçi firmaların araçları bu caddelere girememekte esnafın mal temini zorlaşmaktadır. Vatandaş caddelerde bulunan nöbetçi eczanelerden araçlarını park edip ilaçlarını aşlamaz durumdadır. Bu bölgede yaşayanlar evlerini taşımakta dahi zorlanırken araçlarını başka yerlere park etmek zorunda kaldıkları için acil bir durumda büyük sıkıntılar yaşamaktadır" dedi.

Projenin hayata geçirmesinin ardından her iki caddede de ticari hayatın bittiğini savunan Göktaş, "Bu gördüğünüz kara tabut da bu caddelerin sembolik tabutudur. Hepimizin başı sağ olsun. Bu yanlıştan dönmek çok zor değildir. Kısa zamanda dönülebilir istenirse. Belediyeyi bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İnşaat alanından görüntü

- Kaya mezarlarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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