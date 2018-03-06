DHA YURT BÜLTENİ-15

FETÖ'nün 'hijyen evleri'ne baskında 9 üniversiteli kıza gözaltı

ADIYAMAN'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hijyen evleri' adı verilen yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, üniversite öğrencileri T.O., A.G., S.A., M.A., H.Ç., H.B., F.E., S.B. ve H.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında kız öğrencilerin bulunduğu adresi saptayan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, 'hijyen evleri' adı verilen örgütün yeni yapılanmasının yer aldığı belirtilen bir eve baskın düzenledi. Operasyonda arama yapılan evde, haklarında yakalama kararı bulunan üniversite öğrencisi 9 kız gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Şüpheliler hastaneye getirilmesi

- Şüpheliler araçlardan indirilmesi

- Şüpheliler acil servise götürülmesi

- Şüpheliler araçlara bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'e bağlı Tal Hamo ve Matinli köyleri de teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO unsurları, kontrolü ele geçirdikleri köylerde tuzaklanan patlayıcıları imha etmek için çalışma başlattı.

Haber: Mücahit YOLCU / Kilis ()

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Kitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün test kitapları zabıta tarafından alındı



DÜZCE'de, kitap paylaşım yerine konulan FETÖ'nün kapatılan dershanelerine ait KPSS ve ÖSS test kitapları polisin incelemesinin ardından, zabıta ekiplerince alındı.

Düzce Merkez Büyük Camii bahçesinde bulunan Düzce Belediyesi'ne ait bebek paylaşım yerinin bölmelerine FETÖ'ye ait bazı dershane ve yayın evlerinin KPSS ve ÖSS test kitaplarının konulduğunu gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu. Kitaplar zabıta ekiplerince tutanakla teslim alındı. Polis, çevrede bulunan kameraları inceleyerek kitapları paylaşım yerine koyan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kitapların görüntüsü

Kitapları polis ve zabıtaların incelerken görüntüsü

Polislerin ve zabıtaların kitapları toplarken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Destici'den CHP'ye: HDP'li olmasına ses çıkarmıyor, devlet memuru olmasına itiraz ediyor (3)

KİLİS'TE VALİLİLİK VE ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'taki temaslarının ardından Kilis'e geldi. Kilis Valiliği’ni ziyaret eden Destici, Vali Mehmet Tekinarslan ile bir süre görüştü.

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bilgi alan Destici, çıkışta açıklama yaptı. Roket ve füze saldırılarından hayatını kaybedenleri rahmetle anan Destici, "Fırat Kalkanı Harekâtı'yla başlayan, bugün Afrin operasyonu, 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla süren bu harekâtları sonuna kadar destekliyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı gazilerimize acil şifalar niyaz ediyoruz. Şu anda kahramanca mücadele eden askerlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Kilis’in bu süreçten en fazla etkilenen illerin başında geldiğini ifade eden Mustafa Destici, "Kilis’imiz roket saldırılarına da füze saldırılarına da maruz kaldı. Ben bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Burada neredeyse Kilis nüfusu kadar Suriyeli göçmen var. Tabi onlarla da birlikte kardeşçe 5-6 senedir bir hayatı birlikte sürdürüyorlar. O anlamda da müthiş bir ev sahipliği yapıyorlar" dedi.

Mustafa Destici, valilik ziyaretinin ardından sınırdaki karakollarda görevli askerleri ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Valiliği

- Mustafa Destici’nin gelişi

- Destici'nin valiyle görüşmesi

- Mustafa Destici’nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ, Burak EMEK, Akın ÇELİKTAŞ-KİLİS-)

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