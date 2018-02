DHA YURT BÜLTENİ-15

Adana'da şiddetli dolu

Adana'da, dün gece başlayan yağmur, bugün doluya dönüşerek, kısa süre etkili oldu.

Kent merkezinde dün geceden beri aralıklarla devam eden yağmur, bugün yerini şiddetli doluya bıraktı. Bazı araçlar, dolu nedeniyle hasar gördü. Yaklaşık 15 dakika süren dolu, hasarlı kazalara da yol açtı.

================================================

CHP'li genel başkan yardımcılarından Antalya'da konferans

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, tek hayalinin, 2019 seçimleri sonrasında, Ankara'da 5 milyon kişiyle kutlama yapmak olduğunu söyledi.

CHP'nin genel başkan yardımcıları Çetin Osman Budak ve Öztürk Yılmaz, Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin konferans salonunda CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Çetin Osman Budak ekonomi, Öztürk Yılmaz ise dış politika konularında değerlendirmelerde bulundu. Konferansa CHP'li belediye başkanları Ümit Uysal, Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve çok sayıda partili ile dinleyici katıldı. AK Parti'ye oy verenlerin dahi şu an ülkenin geldiği durumdan memnun olmadığını savunan Çetin Osman Budak, özellikle yoksulların sırtındaki ekonomik zorlukların Türkiye'ye travma yaşattığını ileri sürdü.

EKONOMİK VERİLER

AK Parti'nin 'Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluğu bitireceğiz' diye geldiğini belirten CHP'li Budak, “Hangisini bitirdiler?" diye sordu. 2002'de 248 milyar dolar olan dış borcun 438 milyar dolara, 149 milyar lira iç borcun ise 535 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Budak, “Kişi başına kamu borcu, 2002'de 3 bin 677 lirayken bugün 10 bin 981 lira olmuş. Bugün bir çocuk 11 bin lira borçla doğuyor. Özel sektörün dış borcu 43 milyar dolarken 307 milyar dolara çıkmış. İşsizlik oranları Karaoğlan döneminde bütün olumsuzluklara, krize rağmen yüzde 8.3 iken şimdi resmi rakamlarla da oynuyorlar yüzde 10.3. İş aramaktan vazgeçmişler yok bu rakamda. Onlarla birlikte yüzde 16. Kadın işsizler yüzde 28. Her 5 gençten 1'i, her 4 üniversiteliden 1'i işsiz" dedi. Türkiye'de 2002'de milyoner sayısının 32 binken, şimdi 127 bin olduğunu belirten Budak, şöyle konuştu:“Yoksulluk sınırının altında, 25 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. AKP'nin bu ekonomik, siyasi tahribatları sosyal olarak da toplumu nasıl etkiledi? Her 5 gençten biri işsiz yani 5 milyon genç. Son 5 yılda 600 bin çocuk suça sürüklenmiş hırsızlık, cinayet, uyuşturucu satmış. 700 bin çocuk mağdur. Boşanmalar 2002'den bugüne yüzde 38 artmış. Söylemeye utanıyorum ama söylemek zorundayım, bu ülkede AKP döneminin tahribatlarının en büyüğü fuhşun geldiği yerdir, yüzde 790 artmış. Kadınlarımız, kızlarımız çaresiz. Ya istismar ya tecavüz ediliyorlar ya öldürülüyorlar. Çocukların cinsel istismarı yüzde 734 artmış. Kadına yönelik şiddet yüzde 1400 artmış."

'EN ÖNEMLİ MESELE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ'

Çetin Osman Budak'ın ardından konuşan CHP'li Öztürk Yılmaz ise bugün Türkiye'de en önemli konunun, özgülük mücadelesi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Türkiye'de medya bitmiştir, işgal altındadır. Yargı yoktur. Yasama da KHK'larla işgal altındadır. Parlamento var ama en önemli konular gece yarıları KHK'larla hallediliyor. Parlamentonun bir gücü yok şu anda" dedi. Türkiye'de var olan durumun 'tek adam rejimi' olduğunu ileri süren Yılmaz, “Dünyada bu kadar yetkiyi kullanan başka bir hükümet başkanı yoktur. Cumhurbaşkanı demiyorum. Bu, tarafsızlığını falan kaybetmiş. Böyle olunca toplumda kaos var, kaotik bir durum yaşıyoruz. Dışarıda müthiş bir itibar kaybı var, caydırıcılık tamamen yerlerde sürünüyor. Sözlerine kimse itibar etmiyor. Dünyayla kavgalısınız, sizin hariciyeniz pek iş tutamıyor ve tıkanmış durumdansınız. İçeride demokrasiyi işgal eden bir güç var. Dışarıda ise maalesef Türkiye'ye dönük bir kuşatma var" dedi. Toplumda artık 'diriliş', 'uyanış' başladığını kaydeden CHP'li Yılmaz, tek çözüm olduğunu belirterek, şunları söyledi: “En son 'ittifak anlaşması'nı imzaladılar değil mi? Siz daha önce hiç böyle bir şey görmüş müydünüz? Peki niye yapıyorlar? Bu ittifak nedir biliyor musunuz? Oyu sürekli düşen biriyle yüzde 10 barajını geçemeyecek diğeri arasındaki ittifaktır; ama yetmez. Ne yaparlarsa yapsın yetmeyecek. Referandumda 28 ile gittim. Şunu gördüm; toplum tam olarak anlamamıştı. Hala tereddütler vardı, 'Belki de iyi olabilir' diye. Tamam ama hep 'ama'lar vardı. Ama bu son 6 aylık süreç bütün amaları çökertti. Bazıları diyor ki 'Efendim iyi ama istikrar'. Ne istikrarı kardeşim? Türkiye'de istikrar mı kaldı? 'Barış' diyorlar. Ne barışı? Demokrasi hani nerede? Bunlar, topluma çıktıklarında neyi anlatacaklar? 'Avrupa Birliği bizi kıskanıyor'. Neyini kıskanıyor? Senin bindiğin on binlerce dolar uçağı sen üretmiyor, Avrupa'dan alıyorsun. Elindeki cep telefonunu Avrupa'dan alıyorsun. Elindeki laptop, oradan geliyor. Senin neyin var ki neyini kıskansınlar yahu?" CHP'li Yılmaz, konuşmasının sonunda ise 2019 seçimlerinin 'son diriliş' olduğunu belirterek, hayalinin de seçim sonrasında 5 milyon kişiyle Ankara'da kutlama yapmak olduğunu söyledi.

================================================

Bakan Bak: Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerinin gönüllü olduğu için isimlerin kura ile belirlendiğini söyledi. Bakan Bak, "Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama, oyunlar oynanıyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İl Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulu için Balıkesir'e geldi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret eden Bak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, Başkan Hasan Demiraslan ile bir araya geldi. Bak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere çok güvenliğini belirtti. Gençlik kollarından başlayarak, siyasetin her kademesinde görev alan Erdoğan'ın siyasette gençlerin önünü açan bir lider olduğunu vurgulayan Bak, "Siyaset, gençlerle çok daha renkli, kadın kollarımızla da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette bu değerleri hem gençleri, hem de kadınları harmanlayarak onları siyasete davet ederek, onlarla beraber çalışarak şu anda önemli bir süreci götürmektedir. Siyaset bir iletişim gücü" şeklinde konuştu. Bakan Bak, genel ve yerel seçimlere kısa bir süre kaldığına işaret ederek, teşkilatların çok çalışmasını istedi. Bak şöyle konuştu:"Bu süreçte de aynı zamanda Afrin operasyonu yürütülüyor. Şu anda Afrin'de Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Rabbimiz ordumuzu muzaffer kılsın. Tabi kolay bir süreç değil, operasyonlar devam ediyor. Orada terör örgütlerine karşı yapılan bir operasyon. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama, oyunlar oynanıyor. Bu seçimler çok önemli. 2019 seçimleri çok çekişmeli, çok zor geçecek. Onun için de çok çalışmak gerekiyor."

'AK PARTİ GENÇLİĞE ÖNEM VERİYOR'

Gençlerin önünü açma noktasında en son referandumda seçilme yaşının 25'ten 18'e indirildiğine değinen Bak, "Ben de genç yaştan beri siyasette yer alıyorum. Biz de buralara kadar geldik. Hepsi Ak Parti içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere güvenmesi neticesinde ortaya çıkan bir durum. Ülkemizin gençlerine güveniyoruz. Başarılı gençlerimiz var, daha da iyi olacak. Bugün gençler ülkenin gelişmesi için çok önemli rol oynuyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şanslıyız. Gençliği ve sporu çok iyi anlayan Cumhurbaşkanımızla beraber çalışıyoruz. Kendisi Türkiye'de spor tesisleri yapılmasından gençlere yönelik bütün projelere destek veriyor. Siyasette de gençleri destekliyor, önlerini açıyor. Dolasıyla bu da önemli bir işaret" dedi.

'GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON İÇİN GÖNÜLLÜ OLUYORLAR'

Daha sonra partisinin İl Gençlik Kolları Genel Kurulu'na katılan Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de TSK tarafından yürütülen operasyona vurgu yaptı. Türkiye'nin başarısız olması için yabancı güçleri olağan gücüyle çalıştıklarını ifade eden Bak, 2019 seçimlerinin önemine de değindi. Konuşma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği görüntülü mesaj katılanlara izletildi. "Bütün düşmanlar ve ülkemizin başarısız olmasını isteyenler, tökezlemesini isteyenler harıl harıl çalışıyorlar" diyen Bakan Bak, "Ama biz bütün bunlara rağmen milletimizin desteğiyle 15 yıldır Ak Parti olarak iktidardayız ve devam ediyoruz. Bu Afrin operasyonunda da vatandaşlarımızın, annelerin desteğini görüyorsunuz. Sokaktaki çocukların, yaşlı insanların Mehmetçiklere olan desteğini görüyorsunuz. En son gördünüz Afrin'de bir köyde cuma namazı kılan Mehmetçikleri. Böyle bir ordu, böyle bir inanç, böyle bir iman ve oraya mazlumlar için gidiyor. Ülkesine saldıracak o teröristleri yok etmek için gidiyor. Bu operasyona gidecek özel harekat polislerini seçerken soruyorlar. Kim gitmek istiyor? Hepsi gitmek istiyor. Seçerken kurayla seçiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ordu, polis ve güvenlik gücü yok. Böyle bir inanmışlık yok. Kendini vatanı, milleti için feda etmeye hazır olan böyle bir millet yok. O yüzden biz milletimize güveniyoruz. Bu milletin kahraman çocuklarına güveniyoruz" şeklinde konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminde ülke içindeki hainlerin temizlendiğini söyleyen Bakan Bak, Türk ordusunun artık daha güçlü olduğunu belirtti. Bakan Bak'ında katıldığı olağan genel kurulda mevcut başkan Zahit Bayram yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Ak Parti Milletvekilleri Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve çok sayıda partili katıldı.

=================================================

Araba yedek parçası hırsızlığı kamerada

Konya'da yüzleri kar maskeli iki şüphelinin bir işyeri önündeki araba yedek parçalarını çalma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 19 Şubat tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine yakın bir yere plakası kapatılmış minibüsle gelen yüzleri kar maskeli şüpheliler, keşif yaptıktan sonra minibüsü işyerini önüne getirdi. Şüpheliler, yaklaşık bin lira değerindeki araba yedek parçalarını minibüse yükledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin keşif yapmaları ve araba parçalarını minibüse yükleme anları ise işyerini güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

==================================================



ÇOMÜ öğretim üyesi Akın: O gece başarılı olsaydılar, İstanbul Ortodoks Hıristiyan bir devlet olacaktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, ÇOMÜ TV’de konuk olduğu programda ilginç açıklamalarda bulundu. Lozan antlaşmasını sert bir dille eleştiren Akın, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa’da kapatılıp, satıldığını söylediği camilerin, genelev ve ahır olarak kullanıldığını ileri sürdü. Akın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de yaptığı değerlendirmede, “O gece başarılı olsaydılar, İstanbul Ortodoks Hıristiyan bir devlet olacaktıö dedi.

ÇOMÜ TV ve Radyosunda Medya Merkezi Koordinatör Yardımcısı Hasan Birsen tarafından 20 Şubat 2018 tarihinde, 2’nci Abdülhamid Han’ın ölümünün 100’üncü yılı anısına bir program düzenlendi. ‘Kampüs Özel’ programına konuk olan ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, Çanakkale Savaşları, Lozan antlaşması ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

LOZAN İKİNCİ SEVR PLANIDIR!

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, Serv planının, Büyük Ortadoğu proje planı olduğunu belirterek, “Yani İsrail’in bugün Ortadoğu’da yapmak istediğiydi. Dedelerimiz bu planı, 15 Temmuz’da olduğu gibi bozdular. Savaşarak, tencereyle, tavayla bu Fransızları, İngilizleri yurttan atarak, paçavra gibi Serv’i attılar. Ancak bize daha büyük bir hamle yaptılar, Lozan’ı imzalattılar. Bu da ikinci Serv planı olduö dedi.

ANZAK KOYU İNGİLİZ TORPARIĞIDIR

Programı sunan Medya Merkezi Koordinatör Yardımcısı Hasan Birsen, "Hocam, Lozan’ın büyük bir hamle olduğunu ifade ediyorsunuz. Günümüzde de Lozan’ın hezimet mi, zafer mi olduğu tartışılıyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz?" diye sordu. İlahiyatçı Akın, “Bugünlerde bazı kesimlerde, ‘Lozan, Özgürlük Belgesi, Lozan Türkiye’nin kurtuluş senedidir’ diye bahsedenleri duyuyoruz. Bakın dedelerimiz bu topraklara düşman ayak basmasın, bu ezanlar dinmesin, bu bayraklar inmesin diye mücadele verdiler. Lozan antlaşmasının 129. Madde ile Çanakkale Savaşı’nda düşmanı denize döktüğümüz Gelibolu Anzak Koyu İngilizlere verildi. Orası şu anda İngiliz toprağıdır. Bedava, hiç bir karşılık olmadanö dedi.

ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA YARALI ASKERLER DE GÖMÜLDÜ

İngilizlere verildiğini ileri sürdüğü Anzak Koyunun, toplam 42 bin 112 Mehmetçik ile savunulduğunu anlatan Akın, “Biz burayı savunurken, 19 Mayıs 1915 gecesi resmi rakamlara göre söylüyorum; bir gecede 51 subay, 3B bin 369 er şehit verdik ve 97 subay ile 9 bin 487 askerimiz yaralandı. Toplamda, 9bin 584 yaralımız iki siper arasında 4 gün boyunca kaldı. Sıcak aylardan bahsediyorum. Mayıs ayının 24’üne kadar 9 bin 584 yaralı, ‘kardeşlerim bir bardak su verin, kolum koptu’ dediler biz siperden çıkamadık. Çanakkale koktu. İki taraftan beyaz bayrak çıktı, 8 saat içinde bu yaralılar kontrol edilecek. 16 bin şehidimiz ve yaralımız ortada. Mümkün olmadı. İki tarafın anılarında da yazıyor. ‘Büyük kasap kancalarıyla bunları açtığımız çukurlara çektik, yaralı olanları da gömdük’ diye. Onun için bu türkü yazıldı, bu hazin bir türküdür. ‘Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni.’ Bunun sebebi budur yani. Hakikatten biz canlı canlı dedelerimizi gömdük. Bu koyu biz bedava İngilizlere verdik 129. Maddeyleö dedi.

HİLAFETİN KALDIRILMASI LOZAN’IN GİZLİ ŞARTLARINDANDI

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, Lozan’ın gizli maddeleri bulunduğunu, ancak bunların Türkiye’ye verilmediğini belirterek, şunları söyledi:“Bu gizli maddelerin yansımalarından bahsedeyim. 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması. Bu çok önemli. Halifelik 1924 yılında kaldırılıyor, Lozan Antlaşması'nı biz Temmuz 1923 de imzalıyoruz. Ankara 2-3 ay sonra, 13 Ekim 1923 başkent oluyor. 1924 Mart’ında da Halifelik kaldırılıyor. Bunlar hiç tartışılmadan, Meclise hiç sunulmadan, otomatik onaylanan yasalardır. Peki İngiltere bu Lozan’ı ne zaman onaylıyor? 16 Temmuz 1924, bir yıl sonra, Niye İngiltere’nin onaylamak için bir şartı var, Halifelik kalkacak. Halifelik kaldırıldıö diye konuştu.

ÇANAKKALE VE BURSA’DAKİ CAMİLER GENELEV OLARAK KULLANILDI

Çanakkale ve Bursa’da satılan camilerin genelev olarak kullanıldığını ileri süren ilahiyatçı Akın, “12 Haziran 1924’te camiler kapatılıyor düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum, affınıza sığınıyorum, Çanakkale’de ve Bursa’da genelev kullanılan camiler var. Ahır kullanılan camiler var. Türkiye’de camileri kapatıyorlar müessese olarakö dedi.

İSTANBUL ORTODOKS HIRİSTİYAN BİR DEVLET OLACAKTI

Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini de Lozan’ın şartlarına bağlayan Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle de buraların uluslararası bir su haline getirdiğini belirtti. Lozan’dan Türkiye’ye çorak bir toprak parçası kaldığını belirten Akın, “Dediler ki; ‘İstanbul’u da bir gün alacağız, orada da geçici kalıyorsunuz.’ Ne gündü İstanbul’u alma günü, 15 Temmuz’du. 15 Temmuz’da da İstanbul’u bizden alıyorlardı. Bu halk ferasetini kullandı. Sokağa çıktı, tankları durdurdu. Allah’ın yardımı oldu. Bakın dikkat edin tankları nereye kurdular, İstanbul Boğazı’nın, köprünün Anadolu Üsküdar yakasına kurdular. Ne olacaktı biliyor musunuz? O gece başarılı olsaydılar, İstanbul Ortodoks Hıristiyan bir devlet olacaktı. NATO, Birleşmiş Milletler, İngiltere Amerika, Fransa… Bunlar yönetecekti, Allah bizi kurtardı o günö diye konuştu.

==================================================

75 yaşında 32 yıldır Başkanlık yapıyordu, 4 yıllığına daha seçildi

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 38’inci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Ali Ateş, bir kez daha seçildi ve rekora imza attı. 1986’da oda başkanı seçilen ve 32 yıldır başkanlık yapan Ateş, 4 yıl daha görev yapacak.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 38’inci Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapıldı. Seçimde mevcut Başkan 75 yaşındaki Ali Ateş, Uğur Nasırlı, Hasan Odabaşı başkanlık için yarıştı. Adaylar, seçim öncesi hedeflerini anlatarak, oda üyelerinden destek istedi. Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 1098 oy kullanırken, oylardan 8’i geçersiz sayıldı. Yapılan sayımın ardından Mevcut Başkan Ali Ateş, 672 oy alırken, rakiplerinden Hasan Odabaşı 279 ve Uğur Nasırlı ise 147 oy aldı. Böylede Ateş, bir kez daha oda başkanı seçilerek, bir rekora daha imza attı. Seçimle birlikte 32 yıldır Başkan olan Ateş, herhangi bir engel çıkmazsa Kayseri’de 4 yıl daha odanın başkanlığını yapacak. Böylece Türkiye’de alanında kırılması zor bir rekora da ima atmış olacak. Seçim sonrasında zaferini kutlayan Ateş, destek veren herkese teşekkür ederek, “Bundan sonrada oda üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceğizö dedi. Ateş, “Esnaf için bugüne kadar ne uygunsa onu istedim. Tercihlerini bugüne kadar sağ olsunlar hep benden yana kullandılar. Ben esnafımın gece gündüz yanındayım. Onların iyiliği, sağlığı için var gücümle çalışacağım. Hepsine binlerce teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Seçim esnafımız için hayırlı olsunö diye konuştu. 1986 yılında ilk olarak Kayseri’de oda Başkanı seçilen ve o günden bugüne başkanlığını sürdüren Ateş, aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor. Ateş, aynı zamanda Kayseri’de 1972-1983 yılları arasında Güven Partisi’nden Erciyes Belediye Başkanlığı da yaptı.

