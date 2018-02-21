DHA YURT BÜLTENİ-15

Kırıkhan'da tarlaya 3 roket düştü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 3 ayrı roket düştü. Buğday tarlasına düşen roketler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kırıkhan'ın Afrin sınırında yer alan Kaletepe Mahallesi'ne bugün öğleden sonra 3 roket düştü. Buğday ekili tarlaya düşen roketler sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alıp inceleme başlattı. Bölgede Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz gelerek inceleme yaptı. Güzelce Jandarma Karakol ekipleri, roketin düştüğü alanda inceleme başlatırken, roketin etkisiyle bir evin camlarının kırıldığı öğrenildi.

Haber:Ramazan ÇELİK/ HATAY, ()

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İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında



Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla Bursa genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlar hız kazandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü toplam 100 polis uygulamalara katıldı. Uygulama ve operasyonların başında Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Alaağaçlı ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali de yer aldı. Yenice ve Sinanbey mahallelerinde 4 ev didik aranırken, motorize ekipler de liçenin tüm sokaklarını dolaşarak şüphelendikleri kişilerin üzerlerini aradı. Yapılan uygulamalarda umuma açık işyerlerinde de aramalar yapıldı. 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonlar sırasında çelik kapısı koçbaşı ile kırılarak girilen bir evde gizli bölmeye kavanoz içinde konulmuş bir miktar esrar Rona isimli narkotik köpeği tarafından bulundu. Yapıln operasyon ve uygulamalarda yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen B.Ç. ile G.Ç. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyon anı görüntüleri

-Evler didik didik arandı

-Köpekli arama yapıldı

-Şahıslar gözaltına alındı

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (

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Cezaevi firarisi piknik yaparken yakalandı

İstanbul Maltepe Açık Cezaevi’nden 2 ay önce firar eden 39 yaşındaki S.Ü. Bolu’da piknik yaparken yakalandı.

İstanbul Maltepe Açık Cezaevi’ne ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan giren ve cezaevinde işlediği ‘Cezaevine Yasak Eşya Sokmak’ suçundan cezası devam eden S.Ü. 2 ay önce izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi. Hakkında cezaevi firarisi olmak suçundan yakalama kararı bulunan S.Ü.’nün Bolu’da olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri S.Ü.’nün Gölköy mevkiinde olduğunu belirledi. İçerisinde bulunan göl ve yeşil alanları nedeniyle mesire alanı olarak da kullanılan Gölköy Barajı'na giden ekipler, S.Ü.’yü ailesiyle birlikte piknik yaparken yakaladı. S.Ü.’nün üzerinde yapılan aramada da ruhsatsız olduğu tespit edilen silah ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Silahın fotoğrafı

Süre: 00:44 Boyut: 84.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Sahneden indi direksiyon başına geçti

TÜRKİYE’de bir dönem insanları ekran karşısına kilitleyen dans grubu Komedi Dans Üçlüsü’nün üyesi 55 yaşındaki Murat Akkaya, yaşamını İzmir’in Karşıyaka ilçesinde taksi şoförlüğü yaparak sürdürüyor.

Üniversitedeki öğrencilik yıllarında dans etmeye gönül veren Murat Akkaya, 1985 yılında Erol Köse ve Hakan Rullas ile birlikte kurdukları ‘Komedi Dans Üçlüsü’ grubunda yer aldı. Uzun yıllar insanları ekran başına çeken grup, dönemin popüler şarkılarını kendi özgü dans koreografileriyle oynayarak söyledi. Grubun 1993 yılında dağılmasının ardından Akkaya, doğup büyüdüğü İzmir’e döndü. Burada Komedi Dans Üçlüsü Çocuk Tiyatrosu’nu kuran Akkaya, ek iş olarak mahallesindeki taksi durağında şoförlük yapmaya başladı. Sahnede kendisini daha rahat hissettiğini ve direksiyon başında olmanın daha zor olduğu belirten Akkaya, “Taksi şoförlüğünü ek meslek olarak yapıyorum. Normalde çocuk tiyatro grubum var. Oyunlar yazıyorum. Yeni sezonda ‘Tablet Ahmet’ isimli bir oyun sergileyeceğim. Taksi şoförlüğü yapmamın sebebi ben bu işi çok seviyorum. Severek yapıyorum. Burası benim yuvam gibi. Karşıyaka benim doğum büyüdüğüm yer. Bu mahallede oturuyorum. Bu mahallenin çocuğuyum" dedi.

"YAŞADIĞIM HAYATTAN MEMNUNUM"

Sahnede olduğu dönemleri için herhangi bir pişmanlık duymadığını ve şoförlük yaparken vatandaşlarla daha yakın olduğunu söyleyen Akkaya, "Sahne hayatına tiyatro ile devam ediyorum. Taksi şoförlüğü yadırganacak bir iş değil. Sonuçta hayatımı devam ettirmek zorundayım. Hem geçmişteki hayatım hem de şimdiki hayatımdan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Tiyatro için eserler yazarken de şoförlükten yararlanıyorum. Tanıyanlar güzel tepkiler veriyor. O gruptaki kişi siz misiniz diye soruyorlar. Grubu izlediklerini geçmişe gittiklerini söylüyorlar" şeklinde konuştu.

"SAHNEDE OLMAK DAHA KOLAY"

Sahnede kendini daha rahat hissettiğini ve taksiliğin riskli bir olduğunu ifade eden Akkaya şunları söyledi: "Sahnede olmak daha kolay. Heyecanlanabilirsiniz ama oyuna başladığınızda seyircinin desteğiyle heyecanınız gider. Herhangi bir riski yok ama şoförlüğün riski daha fazla. Direksiyonda olmak daha zor." Akkaya ile birlikte aynı durakta çalışan Emin Cismel, Akkaya’nın sahnede daha başarılı olduğunu belirterek, "Uzun yıllar onu sahnede seyrettik. Şimdi birlikte çalışıyoruz. Bence sahnede daha başarılı. Orada prova yapabilir ama direksiyonda yapamaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Murat Akkaya ile röportaj

- Emin Cismel ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Efes Kongre Merkezi'nde 21-24 Şubat arasında düzenlenen fuarda; dekorasyon ve mefruşatı, endüstriyel mutfak, servis ve ikram ekipmanları, temizlik, gıda ile sarf malzemelerine yönelik son gelişmeler stantlarda yerini aldı. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Selçuk Belediye Başkanı AK Partili Dahi Zeynel Bakıcı, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden fuarın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Kayalı, kalkınmada turizmin önemine dikkat çekti. Kayalı, "Kuşadası 1960'lı yıllarda Türkiye'de başlayan turizmin amiral gemisi konumundaydı. Zaman içinde belki bu özelliğimizi kaybetmiş gibi görünebiliriz ama bunu tekrar kazanmak için çok ciddi adımlar atıyoruz. Dünya turizm hareketliliği gayri safi milli hasılanın yüzde onunu oluşturuyor. Bu pastadan Türkiye'nin ve Kuşadası'nın daha büyük pay alması için çaba harcıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE DÜNYA TURİZMİNDE 1 NUMARA OLMALI"

Kaymakam Muammer Aksoy ise Türkiye'nin iklim ve tarihi mekanları ile dünya turizminde lider olması gerektiğini söyledi. Aksoy, "Dünya turizminin bu kadar önemli oranı içerdiğini biliyoruz. Türkiye'nin dünya turizmi sıralamasında kriz öncesi dünya altıncısıydık. Ama potansiyelimiz bu muydu diye sorarsanız hayır. Türkiye, turizmde dünya birincisi olmadığı taktirde başarılı sayılmaz. Gerek tarih, gerek kültür, gerek doğal güzellikler ve turizm bütün unsurları açısından Türkiye dünyada birinci olduğu zaman başarılı sayılır. Hepimizin bu hedefe odaklanması gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde bu tarih, bu iklim bulunmaz. Son iki yılda daralma söz konusu. Önümüzdeki yıl yüzde 30-60 arasında yükselme olacak. Gemi turizmi açısından da sıkıntı yaşanıyor. Ancak 2020 yılında düzelme olacağının sinyalleri var. Turizmde dalgalanmaları göz önünde bulundurmak gerekir. Kriz dönemlerinde fiyat ve hizmet kalitesinden ödün vermemek gerekir" diyerek, turizm paydaşlarının bu krizi fırsata çevirmesi gerektiğini kaydetti. Yaklaşık 200 firmanın katıldığı fuarın ilk gününde genç aşçılar yarıştı. Türkiye Aşçılar Federasyonu koordinesinde Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, genç aşçılar hünerlerini sergiledi. Dans ve folklor gösterilerinin yapıldığı fuar 24 Şubat günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fuarın açılışından görüntüler

- Kaymakam ve belediye başkanının konuşmaları

- Fuar içinden genel ve detay görüntüler

- Genç aşçılar yarışmasından kesitler.

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()



