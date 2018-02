DHA YURT BÜLTENİ-15

Gazi, şehit komutanının mezarını ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatının 19'uncu gününde gazi olan Uzman Çavuş Yasin Yalçın (25), aynı operasyonda şehit olan komutanı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabrini ve ailesini ziyaret ederek dua etti.

Gazi Uzman Çavuş Yasin Yalçın, beraberinde babası Adil Akpınar ve Karabük Valisi Kemal Çeber ile geldiği Safranbolu Şehir Mezarlığındaki Şehitlik önünde Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen tarafından karşılandı. Geçen Perşembe günü onbinlerin katıldığı cenaze töreninin ardından Safranbolu Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın kabrini ziyaret den Yasin Yalçın, zeytin dalı bırakılan ve Akpınar'ın beresinin bulunduğu mezarı başında dua etti. Kuran-Kerim okunmasının ardından mezarlıktan ayrılan Yasin Yalçın,"Allah rahmet eylesin. Gurur duyuyorum komutanımla. Şu anda duygularım yoğun. Fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

VALİ ÇEBER: TOW FÜZESİ PARÇALARINDAN YASİN YARALANIYOR, ÖMER BİLAL ŞEHİT OLUYOR

Vali Kemal Çeber ise, "Rahmetli Ömer Bilal Akpınar ile Yasin Yalçın aynı mevkideler. Olay olduğu zamanda aralarında yaklaşık 5-10 metre var. Atılan Tow denilen bir füze neticesinde onun parçalarından Yasin kardeşim yaralanıyor, Ömer Bilal Akpınar şehit oluyor. Dolayısıyla muhtemelen aklından, gözünden, gönlünden o anlar geçiyor. Tedavisi gayet iyi gidiyor. O da Ömer Bilal'in ne kadar iyi bir komutan olduğunu, orada verilen mücadelenin ne büyük mücadele olduğunu anlattı" diye konuştu.

ŞEHİT ANNESİ:BU VATANA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Daha sonra Yasin Yalçın, Vali Çeber ve beraberindekiler, şehidin Emek Mahallesi'ndeki babaevine geçerek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yasin Yalçın şehit astsubayın emekli asker babası İsmail Akınar tarafından karşılandı. Anne Ülker Akpınar, gazi Yalçın'ın alnından öperek, "Gittin mi Ömer'imin yanına?" dedi. Ülker Akpınar, "Bu vatana sahip çıkmalıyız. Vali olarak sen, kaymakam olarak sen, vatandaş olarak öbürü. Bu vatanımızı hainlere, kafirlere yem etmemeliyiz" diye konuştu.

Garajda 20 gündür mahsur kedi, savcılık izni ile kurtarıldı

Yalova’da garaj olarak kullanılan bir dükkânda 20 gündür mahsur olan kedi, savcının talimat vermesiyle polis nezaretinde çilingir tarafından kapı açılarak kurtarıldı.

Yalova’da Süleymanbey Mahallesi Tükenmez Sokak Ateş Apartmanı’nın zemin katında bulunan dükkânda mahsur kalan kedi, mahalle halkını seferber etti. Kediyi kurtarmak için her yolu denediklerini söyleyen mahalleli, özel mülk olması nedeniyle içinde lüks bir aracın park edildiği dükkânın kapısını açma girişiminde bulunamadı. Konuya duyarlı yaklaşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise gereken girişimleri yapacağını, sorunun savcılık kararıyla aşılabileceğini açıkladı. Başkan Salman’ın bu açıklamasının ardından Yalova Cumhuriyet Savcılığı kedinin kurtarılması için kapının açılması yönünde talimat verdi. Talimat üzerine dükkanın kilitli kapısı Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde çilingir tarafından açıldı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kurtarma grişiminde bulunduğu yerden çıkarılan kedi, hayvan albulansı ile barınağa götürüldü. Kedinin burada sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, konuya ilişkin açıklamasında, “Burada mahsur olan kedi belediye çalışanlarımız ve mahalle sakinleri tarafından fark edilmiş, 20 gündür beslenmesi yapılmıştır. Gerekli mercilere bildirilmesinin ardından sorun ancak bugün savcılık talimatıyla çözülmüştür. Kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz veterineri tarafından alınarak rehabilite edilmek üzere müdürlüğümüze götürülmüştür. Emeği bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Doğu Ekspresi yolcularına davul- zurna ve mehterli karşılama

Ankara’dan Kars’a giden Doğu Ekspresi treni yolcuları, Erzurum’da mehteran takımı ve davul- zurna ile karşılandı.Yolculara kadayıf dolması ve yöresel ürünler ikram edildi.

Ankara’dan yola çıkan 41410 sefer sayılı Doğu Ekspresi treni yaklaşık 20 saatlik yolculuğun Erzurum'a ulaştı. Erzurum Tren Garı'nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yolculara karşılama programı düzenlendi. Trenden inen yolculara Mehteran takımı mini bir konser verdi. Daha sonra çalan davul-zurna eşliğinde yolcular halay çekti. Erzurum erkek bar ekibi yolculara gösteri yaptı. Mehter ve davul-zurna sürprizi ile karşılanan yolcular, cep telefonları ile görüntü alarak, mehter takımı üyeleri ile fotoğraf çektirdi. 390 yolcuya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kompartımanları tek tek dolaşarak içerisinde kadayıf dolması, lavaş ekmek arasında yöreye özgü civil peynir ve Erzurum'u tanıtan broşürlerin olduğu hediye paketlerini dağıttı. Gördükleri ilgi karşısında şaşıran yolcular çok güzel karşılandıklarını söylediler. Yolculardan Seda Ercan, “Gayet güzel geçiyor yolculuk. Bizi bu şekilde karşıladıkları için çok teşekkür ederiz" dedi. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise son zamanlarda Doğu Ekspresi'ne artan ilgiden dolayı Erzurum’da böyle bir karşılama yaptıklarını söyledi. Başkan Sekmen, "Biz de şehrimizin tanıtımı fırsatını bulduğumuz için mutluyuz. Buralar önemli tarihi eserlerin bulunduğu, Selçukluların yaşadığı bir şehir. Bu güzel şehri tanıtmak gayretini ve huzurunu yaşıyoruz. Gelen yolcular ile birebir görüşerek 'hoşgeldiniz' dedik. Onlara bir güleryüz, tatlı sözlerle ilimize davet ettik. Sadece Doğu Ekspres değil uçakla, karayolu ile gelen şehrimizin tarihi turistik yerlerini gezmelerini, ayrıca kış turizmini önemli merkezi olan Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerini görmelerini önerdik" diye konuştu.

BİOR'a 23 ülkeden 500 sporcu katılacak



Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7 -11 Mart'ta 6'ncısı düzenlenecek Bodrum İnternational Optimist Regetta (BİOR) için basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 6'ncısı düzenlenecek BİOR 7-11 Mart yapılacak. BİOR için basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Belediyesi'ne ait bir kafede düzenlenen toplantıya, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yıldız, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, TYF As Başkanı Ceyhun Üstüner ve Akustik Turizm Yetkilisi Nedim Önal ile basın mensupları katıldı. BİOR'a, 23 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılması bekleniyor. BİOR adı verilen bu yarışın Türkiye geneline örnek olacak nitelikte teknik altyapısı ile katılımcısıyla ülke sayısı ile önemli bir yarış haline geldiğini belirten TYF Başkanı Özlem Akdurak, "İlk günden itibaren Türk yelkenciliğinin yüz akı oldu. Ülkemizin alternatif turizme en fazla ihtiyacı olduğu bu yıllarda yelken sporunun bu anlamda vazgeçilmez bir unsur olduğunu sıklıkla dile getiriyoruz. Ülkemizin ve Bodrumumuzun mükemmel coğrafi koşulları ve bizim sporumuzla ilgili teknik için önemli bir unsur olan rüzgar kalitesi ile Bodrum sadece Türkiye'de değil bugün Avrupa'da önde gelen merkezlerden biri zaten. Uluslararası bir optimist haftasında 23 tane ülkenin katılımı Bodrum'un bu özelliğini de başlı başına gösteren bir rakam. 23 ülke ciddi bir rakamdır. Turizmin yanı sıra böyle bir yarışın ülkemizde düzenlenmesi, sportif anlamda da bizler için büyük önem taşıyor" dedi.

"İTALYA VE HOLLANDA'DAN SONRA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK BİR YARIŞI YAPIYORUZ"

Dünyanın en iyilerinin yarışmaya katılacağını belirten Akdurak, "Ayrıca tabii ki yelken sporuna dikkat çekmek onu tanınır, bilinir hale getirmek anlamında da çok önemli. Başarılı organizasyonların sadece optimist sınıfında değil yatçılık sörf vs. bizim bütün disiplinlerimizde artarak sürmesini istiyoruz. Federasyon olarak da her zaman, Bodrum için destek vermeye hazırız" dedi. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise şöyle konuştu: "Biliyorsunuz artık Bodrum, dünya turizm süper liginde oynayan bir takım. Alternatif turizmleri de yapmaya başladı. Bunlardan biri de spor turizmi. Bugün görüyoruz ki bırakın Avrupa'yı, Uzakdoğu ülkelerinden dahi bu yarışlara katılacak ülkeler var. Aldığım rakamlara baktığımızda da şu anda İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü büyük bir yarışı yapıyoruz. Bunlar hep birlik beraberlik ile sağlanan güzelliklerin eseri özellikle bu yarışlarda Bodrum'a gelecek 500 sporcunun yanında bine yakın ailelerin ve izleyicilerin gelmesi kış turizmine Bodrum'a ne kadar katkı sağladığının da bir göstergesi olacak. Biz yelkende hem dünya hem Avrupa şampiyonları çıkardık. Bizim için önemli olan sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bugün uluslararası yarışların Bodrum'da olması aynı zamanda Bodrum'da yaşayan ailelerin ve çocukların da spora iyi bakmalarını sağlıyor. Onun için bir tane gencimi kazanmak, bir tane çocuğumuzu uyuşturucudan kurtarmak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bodrum'da artık her mahallemizin bir yelken takımı var, büyük mücadeleler gösteriyorlar." Toplantının sonunda katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.



