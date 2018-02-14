DHA YURT BÜLTENİ-15

Ereğli'de şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşe Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ereğli Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü. Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı konuşmada, Afrin'deki askerlerin muzaffer olmasını dileyerek, "Rabbim Afrin operasyonuna katılan ordumuzu korusun. Ordumuzu muzaffer eylesin. Rabbim nöbet tutan hudutlarda sınırlarımızı bekleyen, güvenlik kuvvetlerimize, polisimize ve askerimize güç ve kuvvet versin. İstiklal Marşı'nda milli şairimizin söylediği gibi 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda'. Bugün şühedalarımız için, şehitlerimiz için saygı yürüyüşüne katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise Mehmetçiğin Afrin'de kahramanca çarpıştığını söyleyerek, "Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihte hiçbir zaman Zelil duruma düşmemiştir. Zeytin dalı operasyonu ile de bir kez daha dosta ve düşmana göstermiştir. Sınırlarımızın güneyinde bir terör devleti kurulmasına asla ve asla müsaade edemezdik. Etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Slogan atılması

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

-Hüseyin Uysal’ın konuşması

-Nazım Madenoğlu’nun konuşması

Süre: (7.31) Boyut: (447 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Belediyeden Sevgililer Günü kutlaması

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşa çiçek vererek Sevgililer Günü'nü kutladı. Başkan Sözen, teknede Semra Özkan ve Murat Tetik çiftinin de nikahını kıydı.

Manavgat Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda özel bir çekim alanı oluşturdu. Manavgatlıların davet edildiği etkinliğe Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı. Başkan Şükrü Sözen ve belediye personeli, halka gül dağıtarak Sevgililer Günü'nü kutladı. Başkan Şükrü Sözen, huzurlu ve mutlu yaşamanın anahtarının sevgi olduğunu söyledi. Sevgi ve barış ortamının kalıcı olmasını sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Sözen, "Türkiye'mizin içinde bulunduğu kritik süreçte insanlarımızın gülmeye, sevmeye, birbirleriyle paylaşım içinde olmalarına ihtiyaç var. Askerlerimiz sınırlarımızda terörle savaşıyor. Biz de insanlarımızın bir nebze olsun yüzlerini güldürelim istedik. Sevgililer Günü vesilesiyle organizasyon düzenledik. Amacımız insanların elini sıkabilmek, insanlarımızın umudunu biraz pekiştirebilmek" dedi. Başkan Şükrü Sözen daha sonra Manavgat Irmağı üstündeki bir teknede Semra Özkan ve Murat Tetik çiftinin nikahını kıydı. Çifte mutluluk dileyen Başkan Sözen, evlilik cüzdanını da geline verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in vatandaşlar fotoğraf çektirmesi

- Sevgililer günü nedeniyle çiçek dağıtması

- Irmakta bulunan teknede gelin damadın fotoğraf çektirmesi

- Başkan Sözen’in nikah defterini vermesi ve gelin ve damadı tebrik etmesi

- Başkan Şükrü Sözen’in açıklaması

01:59 – 121 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGATA(Antalya), ()

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Çöp toplama kamyonu, itfaiye önünde alev aldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çöp toplama kamyonu, İtfaiye Müdürlüğü önünde alev aldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle aracın büyük bir zarar görmesi önlendi.

Oltu Belediyesi'ne ait temizlik işlerinde kullanılan çöp toplama kamyonun kasası, dün akşam saatlerinde İtfaiye Müdürlüğü önünde aniden yanmaya başladı. Çöp toplama aracının doldurdukları kasanın alevler çıktığını gören itfaiyeciler, anında müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangının itfaiyenin önünde çıkması 'şans' olarak değerlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çöp arabasının üzerinde itfaiyenin su tutması

-Kamyondan dumanların yükselişi

-İtfaiye aracı ve yanan araç görüntüsü

-Etraftan detay görüntüler

-İtfaiye amirliği tabelsı

-Temizlik işlerinde çalışan biri ile röp.

-Yanan çöp kamyonun uzaktan görüntüsü

(Süre:2,26/ 267MB)

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), ()

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Mahalleli, 20 gündür dükkanda mahsur olan kedi için seferber oldu

Yalova'da garaj olarak kullanılan bir dükkânda 20 günden beri mahsur olan kedi için mahalleli seferber oldu. Kilitli kapının altından verilen mamayla beslenen kediyi kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Vefa Salman, Almanya'da olan dükkan sahibine ulaşamadıklarını, savcılıktan çıkacak yasal bir izinle kapıyı açıp, kediyi kurtaracaklarını söyledi.

Süleymanbey Mahallesi Tükenmez Sokak'taki Ateş Apartmanı'nın zemin katında bulunan dükkânda mahsur kalan kedi için mahalleli seferber oldu. İçerisinde lüks bir aracın bulunduğu dükkanın Almanya'daki sahibine ulaşılamayınca, mahalleli dükkanın kapısının altından kapla mama vererek kediyi beslemeye başladı. Bazı hayvanseverler, kedinin düzenli olarak beslense bile psikolojisinin bozulacağını ileri sürdü.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kendilerine bu konuda 5 gün önce müracaat yapıldığını söyledi. Salman, "5 günden beri itfaiye müdürüm konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Bütün girişimlerde bulundu. O canın oraya nasıl ve ne zaman girdiği belli değil. Ancak burası özel bir mülk. Mülkün sahibinin yurt dışında yaşadığı bilgisini aldık. Apartmanın yönetim kurulu başkanı yoluyla, direkt kendimiz ulaşmayı denedik, ulaşamadık. Kişiyi de tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bunun da yasal prosedürü var. Emniyetle temasa geçildi. Emniyet de bize bunun yasal sıkıntıları olacağı yönünde görüş bildirdi. Mahalle muhtarımızla görevli arkadaşımız, itfaiye müdürümüz temasa geçti. Dükkân sahibinin adının Ahmet Ateş olduğu, Almanya'da yaşadığını tespit ettik" dedi. Savcılıktan çıkacak olan yasal bir izin ile kapının açılabileceğini söyleyen Başkan Salman, "İçeride değerli eşyalarının da bulunduğu bilgisi verildi apartman sakinleri tarafından. Ancak savcılıktan çıkacak yasal bir izinle burayı açıp o canı oradan tekrar doğal ortama alma şansımız var. Kedinin neşesi yerinde. Son derece sağlıklı, oynuyor, keyifli. Bizim itfaiyedeki arkadaşlarımız da hayvanseverler de bu konuda son derece hassas. Kedinin yemeği, suyu her gün veriliyor, verilmeye de devam edecek. Umarım ilgili yazı en yakın zamanda çıkar veya Ahmet Ateş isimli o özel mülkün sahibine ulaşılır. O canı, sevimli kedimizi bir an önce oradan kurtarırızö diye konuştu. Gazetecilerin çekim yaptığı sırada içerideki kedinin sesini duyan başka bir kedi de dükkanın önüne gelince ilginç görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşlar röportaj

-Belediye başkanı röp

-Detay görüntüler

183 mb 5.46dk

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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Boynu derinlemesine kesilen köpek hayata tutundu

Antalya'da boynu ense kısmından derinlemesine kesilen köpek, yarasına dikiş atılıp bakıma alındı.

Olay, Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, sanayi sitesi içerisinde bir köpeğin boynunu, ense kısmından derinlemesine kesti. Can havliyle kaçarak site içerisinde dolaşan yaralı köpeği gören güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan ambulansı sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Boynundaki kesinin temizlenmesinin ardından yarasına dikiş atılan köpek, barınakta özel bakıma alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin yaralı hali

- Köpeğin sargılı hali

- Köpekte fotolar

Haber: Bülent TATOĞULLAR-ANTALYA,()

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Muhtarlardan gönüllü askerlik dilekçesi

Sivas il merkezi ve ilçelerde görev yapan mahalle muhtarları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne başvurdu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü olarak görev almak isteyen mahalle muhtarları, ellerinde Türk bayraklarıyla Askerlik Şubesi'ne gitti. Muhtarlar, silah altına alınmak istediklerini söyleyip Askerlik Şubesine dilekçe verdi. Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, Sivas'ta görev yapan tüm muhtarlar adına dilekçe verdiklerini söyledi. Koç, "Bugün Sivas ili ve ilçesinde mahalle ve köylerde görev yapan bin 487 muhtar adına Mehmetçiğimizin, askerimizin ve diğer tüm emniyet güçlerimizin Zeytin Dalı Operasyonuna destek vermek için askerlik şubesi önünde toplanmış bulunmaktayız. Bizler de Sivas muhtarları olarak bu operasyona katılmayı, dilekçelerimizle asker olmaya hazır olduğumuzu beyan etmek isteriz. Bizim içteki ve dıştaki harici bütün isimleri ne olursa olsun vatan hainleri, bayrak düşmanları olmak üzere bütün herkese meydan okuyor ve bu işin içinde bizimde olduğumuzu bu vatan hainlerinin kökünün kazınıncaya kadar operasyonların sürmesini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 40 muhtar Askerlik Şubesine girerek dilekçelerini bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Muhtarların görüntüsü

-Askerlik Şubesine gitmeleri

-Dernek Başkanının açıklaması

(169 mb)

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, ()

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Eyyüp Nebi Ziyaretgah Platosunda inceleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyüp Peygamber Türbesinde yapımı süren ve 100 milyon liranın üzerinde tutar maliyetli Eyyüp Nebi Ziyaretgah Platosunda inceleme yaptı.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk'ten ile birlikte Eyyüp Nebi Mahallesinde yer alan Eyyüp Peygamber Türbesini ziyaret etti. Vali Erin, beraberindekilerle birlikte makamda bulunan sabır taşı önünde oturarak dua edip, yapımı devam eden Eyyüp Nebi Ziyaretgâh Platosundaki çalışmaları inceledi. İnşaat çalışmalarının hızlandırılması yönünde yüklenici firma yetkililerine talimat veren Vali Erin, yetkililerle de istişare toplantısı yaptı. Proje alanında yer alan evlerin tahliyesi için TOKİ’nin yaptığı konutları öngördüklerini belirten Vali Erin, "Konutları yerinde inceledik. Fiyatları 120- 130 bin lira civarında. Bu fiyatların daha makul seviyeye getirilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşmemiz olacak" dedi. Projenin hızlı şekilde başlatılabilmesi için alanı boşaltmaları gerektiğini ifade eden Vali Erin, "Buraya, Eyyüp Peygambere yakışacak nitelikte devasa bir yatırım yapılıyor. 480 dönümlük bu alana yapılacak projenin bedeli toplam 100 milyon liranın üzerinde. Hz. Mevlana’nın türbesinden de Hacı Bayram-ı Veli’nin türbesinden de daha büyük, daha şık, manevi değerleri yansıtacak bir proje olacak. Bu yatırımla birlikte ticari alanlar, ibadethaneler, ziyaret alanları, şifalı suyun işletilmesiyle ilgili alanlar, dükkânlar yer alacak. Burada çalışacak, iş sahibi olacak sizin çocuklarınız olacak. Bu proje tamamlandıktan sonra şu anda yıllık 50 bin turist geliyorsa bu rakam elli katına çıkacak. Her gelen insanın da buraya sağlayacağı bir katma değer olacak" şeklinde konuştu. Vali Erin, proje uygulama alanı olan Eyyüp Nebi Ziyaretgah Platosundaki mezarlıklara ölü defnini yasakladıklarını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eyyüp Peygamber Türbesini ziyaret eden Vali Abdullah Erin

- Vali Erin ve beraberindeki heyetle yapılan çalışmaları incelemesi

- Vali Erin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 285 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,()