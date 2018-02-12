DHA YURT BÜLTENİ-15

Öğrenciler bedenleriyle 'Afrin' yazdı

Niğde Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bedenleriyle 'Afrin' yazdı.

Okulun bahçesinde toplanan 250 erkek öğrenci, bedenleriyle Afrin yazıp, Türk bayrağı ve 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in resmini açarak harekatta görevli Mehmetçiklere moral ve destek oldular. Öğrenciler, daha sonra Komando Marşı'nı okudu.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin Afrin yazısı oluşturması

- Türk bayrağı ve Ömer Halisdemir resmi

- Öğrencilerin komando marşı okumaları

SÜRE:01'29" BOYUT12,9 MB

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,()

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Eski futbolcu cinayetinde 5 kişiye tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu Enes Burak Barış (27) cinayetiyle ilgili gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklandı.

Geçen hafta gece saatlerinde Atatürk Buvarı'ndaki İskenderun Diş Hastanesi kavşağında Enes Burak Barış'ın tabancayla ölüdürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının verdikleri eşkal doğrultusunda çalışma yapan ekipler, cinayeti işledikleri öne sürülen O.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Ekipler soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddia edilen S.Ç., M.A.G. ve A.A.R.'yi de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis aracıdan inmesi

- Zanlıların adliyeye girişi

SÜRE: 00'59" BOYUT:45 MB

Haber-Kamera İSKENDERUN(Hatay),()

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Alışveriş merkezinde 3'ncü kattan aşağı düştü

Düzce'de, bir alışveriş merkezinin 3 katından dengesini kaybederek aşağı düşen 30 yaşındaki Başak Süngü yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Düzce şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin 3. katında bulunan Başak Süngü bir anda dengesini kaybederek zemin kata düştü. 112 Acil ekibi olay yerine gelerek Başak Süngü'ye ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başak Süngü yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadının ambulansa alınması, detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Yangında ölen anne ve engelli iki kızı toprağa verildi

Samsun’un Terme ilçesinde önceki gün bir evde meydana gelen yangında bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz (80) ile ikisi de görme, işitme engelli olan ve konuşamayan kızları Havva Gülen (60) ile Emine Semiz (58) hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 3 engelli kadın akşam namazından önce toprağa verildi.

Olay önceki gün Terme ilçesi Özyurt Mahallesi Özyurt Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre bir gözü görmeyen anne Sevim Semiz birlikte yaşadığı görme, işitme engelli olan ve konuşamayan Emine Semiz’in yanına bir süre önce İstanbul’da yaşayan diğer kızı işitme engelli olan ve konuşamayan Havva Gülen geldi. Anne ve kızları evde bulunduğu sırada bu gece saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Anneannesi Sevim Semiz ve iki teyzesine sürpriz yapmak için İstanbul’dan Samsun’a gelen Selim Yağcı, eve geldiğinde alevleri görünce büyük şok yaşadı. Hemen itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Yağcı, yanan eve girerek anneannesini dışarı çıkardı. Ancak iki teyzesini kurtaramadı. Dumandan etkilenen Sevim Semiz, hayatını kaybetti. Havva Gülen ile Emine Semiz ise yanarak feci şekilde can vermişti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürüp, yanarak ölen iki kız kardeşin cansız bedenleri ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

Anne ve kızlarının cenazeleri bugün Terme İlçe Devlet Hastanesi morgundan alındı. Yangında hayatını kaybeden 3 kadın Özyurt Mahallesi’nde bir akrabalarının evinin önünde akşam namazı öncesi cenaze namazları kılındıktan sonra Özyurt Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildiler.

Görüntü dökümü

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-Cenaze namazının kılınması

(SÜRE: 01.21)-(BOYUT: 153 MB)

Haber-Kamera: Sait KUZU/TERME(Samsun), ()

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Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araç kiralama ile kahvehaneye girdi. Kazada araç kiralamak için bekleyen bir kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Ergin Sokak üzerindeki bu akşam saatlerinde meydana geldi. Ufuk G., kullandığı 59 JB 878 plakalı otomobilin kontrolünü Gökçe Sokak üzerinde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şans eseri cadde üzerinde seyreden araçlar çarpması ancak bitişik olan araç kiralama işleri ile kahvehaneye girdi. İşyerlerindekiler büyük panik yaşarken, kazada araç kiralamak için bekleyen Birol Obdan(55), otomobilin altında kalarak yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle iki işyerinde hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Birol Obdan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ufak G., gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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Otomobilin seyir halinde olması

Otomobilin işyerine girmesi

Otomobilin bekleyin kişiye çarpması

Panik anları

Olay yerinden detaylar

Yaralıya müdahale

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()