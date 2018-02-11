DHA YURT BÜLTENİ-15

Elazığ'da lastik deposunda yangın



Elazığ'da kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin lmüdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 18.00 da Elazığ Merkez Doğukent mahallesinde meydana geldi. Kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu boş bir alanda, nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, iş makineleri ve itfaiye araçlarının yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangının neden çıktığı konusunda başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kenten çeşitli mahallerinden görülen yangın dumanları

-İş makineleri ve itfaiye araçlarının yangına müdahalesi

-Yangına su sıkılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

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Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

İzmit'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Nuri Doğruel idaresindeki 41 KU 756 plakalı minibüs yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Araçta sıkışan Nuri Doğruel itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Doğruel tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Yaralının ambulans içerisindeki görüntüsü

-Detay

HABER-KAMERA:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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Bisanthe Oda Müziği Festivali başladı

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi'nin organize ettiği ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türkiye'nin en prestijli oda müziği etkinliklerinden biri olan Bisanthe Oda Müziği Festivali başladı.

Bisanthe Oda Müziği Festivali, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) rektörlük konferans salonunda festivale katılanlar ve sanatçılar onuruna verilen kokteyl ile başladı. Kokteylin ardından düzenlenen konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sanatseverler, akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile izlendi. İlk günde Golden Horn Brass (GHB) orkestrası, M.Panella, Cem Karaca, Aşık Veysel, Jeon Hun, Çaykovski, Rossini ve Offenbach'in eserlerini seslendirdi. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, festivalin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Süleymanpaşa Belediye Bisanthe günleri etkinliklerinden oda müziği festivalinin 3'üncüsünü bu akşam başlatıyoruz. 8 gece devam edecek festival sonunda bir sürprizimiz var. Oda artık Bisanthe Oda Festivali belli bir olgunluğa oluştu ve artık Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe markasıyla kendi kuartetini Türkiye ve dünya sahnelerine taşımaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Bisanthe'nin farklı etkinliklerini başka sanat etkinliklerini. Bugün konumuz çok sesli müzik olan oda müziği. Biz bu işe başlarken hayal diye görenler bugün bu işi başardığımız için bizi kutlamaya başladılar. Demek doğru davrandığınız zaman, gelen tepkilere de dirençli davrandığınız zaman süreç sizi doğru bir noktaya getiriyor dedi. Konser, Tanju Okan'ın "Sevdim Bir Genç Kadını" adlı eserinin çalınmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Düzenlenen kokteyl ve katılanlar

-Konferans salonundan detaylar

-Ekrem Eşkinat'ın açıklaması

-İlk sahneyi alan Golden Horn Brass orkestrası

-Orkestranın seslendirdiği eserler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()