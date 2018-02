DHA YURT BÜLTENİ-15

Patlama dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi (3)

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okula doğalgaz tesisatı döşeyen firmanın sahibi, projeyi hazırlayan imza yetkilisi ve montaj ustasını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi serbest kalırken, firma sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili bilirkişi raporunun hazırlanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

EĞİTİM-İŞ'TEN OKUL ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Eğitim-İş İzmir şubeleri de okulun önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.Yaklaşık 30 kişi adına açıklamayı okuyan Eğitim-İş 1 No'lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, kazan dairesinin, normalde sığınak olarak kullanılması gereken yerde olduğunu ve daireyle bitişik olan alanda da Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla dikiş nakış kursu açıldığını belirterek, "Basında Halk Eğitim Merkezi diye geçen alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden olur alınarak kurs yerine dönüştürülmüş bir atölyedir. Kazan dairesinin bulunduğu alan haricinde üst katlarda bir hasar oluşmamıştır, ancak patlama sonrası yangın ikaz butonlarının camlarının kırılmaya çalışıldığı, hiçbirinin çalışmadığı iddia edilmektedir. Okulun kantini ile kalorifer dairesi ve kurs merkezi arasında sadece bir kapı bulunmaktadır. Bu nedenle patlama öğle tatiline denk gelseydi tablo daha ağır, hepimiz için daha vahim olabilirdi" dedi. Doğalgazın okula yaklaşık 3 ay önce bağlandığını belirten Yıldırım, "Bu esnada gerekli kontrollerin tam olarak yapıldığı iddia ediliyor. Şayet durum böyle ise ihmali bulunanların tümünün bir an önce tespit edilip yargı önünde hesap vermeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Bursa'da heyelan bölgesinde CHP'lilere tepki



Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki heyelan bölgesinde basın açıklaması yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yıldırım ilçe yöneticilerine mağdur vatandaşlar tepki gösterdi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması sonrası zarar gören ve riskli durumda olan 82 evin tahliye edilmesinin ardından CHP Yıldırım ilçe teşkilatı basın açıklaması yapmak için bugün bölgeye geldi. Basın açıklaması öncesinde mahalle sakini mağdurlar, bazı partililerin heyelan bölgesine sadece fotoğraf çektirmeye geldiğini öne sürüp sözlü tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, “Bir mağdurla oturup konuştunuz mu? Onlara dertleri nedir onu sorun, bir ihtiyaçları var mı, neleri eksik... Orada kameraların karşısına geçip fotoğraf çektiriyorsunuz. Bunu yapmayın. Buraya daha önce 2 defa gelmişiniz. Bugüne kadar ne gibi çalışma yapıldı. Vatandaşın derdine derman oldunuz mu? Bizim burada canımız yandı. Biz yaramıza tuz istiyoruz. Sizin bu davranışınız arı kovanına çomak sokmaktır” dedi. Bunun üzerine CHP’li bir üyenin tepki gösteren mağdura "Hangi partidensiniz?" diye sorması tansiyonu yükseltti. Mağdur vatandaş “Biz partili değiliz. Biz mağduruz. Ben mağdurum. Ama siz resim çekiniyorsunuz” diye tepki verdi. Kısa süreli gerginliğin ardından açıklamalarda bulunan CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Mollarap’ta heyelan olmamıştır. Her kayma heyelan kabul edilemez. Heyelan doğanın kendi hareketliliğidir. Doğal zemin yapısı sebebiyle buralarda inşaata başlanılmadan önce ruhsatlı olarak zeminin iyileştirme ve tutunma direncinin artırılması gerekiyordu. Müteahhit ruhsat alınmadan 5 ay önce vatandaşın şahitliğinde bölgede kaçak hafriyata başlamıştır. Dönemdeki yağışlar gevşek olan toprak yapısını tutunamaz hale getirmiş, büyük kütle toprak kayması gerçekleşmiştir. İnsan eliyle yapılan bu uygulama zemin göçertmesidir. Bu sebeple Uludağ eteklerinde heyelan riski tetiklenmiştir. Bölge tehlike altına girmiştir"dedi. Açıklamanın ardından partililerle vatandaşlar arasında yine gerilim yaşandı. Partililerle vatandaşlar ağız dalaşına girdi. Konuyla alakalı açıklama yapan Mollaarap Mahallesi Muhtarı Elif Serbez, “Sonuçta devlet bize el uzatmış. Vatandaşları otellerine yerleştirip, her türlü yardımı yapıyor. Can güvenliği sağlanıp, çocukların okul servislerine, yemelerine içmelerine kadar yardımlar yapılıyor. Yıldırım Belediyesi elini taşın altına koydu. Yıldırım Belediye başkanımız burayla alakalı kimin ihmali varsa, kendi personeli de dahil suç duyurusunda bulunmuş. Bir sürü işlem yapılmaya çalışılırken bugün CHP’liler, 'vatandaşlar tepki gösteriyor' diye yakınıyor ve karşı tepki gösteriyor. Burada sadece ortalığı karıştıran, vatandaşların sıkıntılı halinden faydalanarak kendilerine misyon oluşturmaya çalışanlardır. Bu konuyla alakalı üzgünüm. Biz muhtarlar olarak vatandaşların yanındayız. Ben burada sonuç bekliyorum. Elimde belge olmadan hareket etmiyorum. Mollaarap vatandaşını kimse susturamaz. Makamlar geçicidir. Biz buradayız" diye konuştu.

Antalya Baro Başkanı Balkan: Türkiye kelimesi Cumhuriyet ile eş anlamlıdır

ANTALYA Barosu Başkanı Polat Balkan, Türkiye Barolar Birliği'nin adının önünden 'Türkiye' kelimesinin kaldırılmasının, 'Cumhuriyet savcıları'nın 'Cumhuriyet'inin düşürülmesiyle eş anlamlı olduğunu söyledi.

Antalya Barosu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği'nin isminin önünden 'Türkiye' ibaresinin kaldırılması gerektiği yönündeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, baro binasında düzenlenen basın açıklamasında, adaletin yargıç, savcı ve avukat olmak üzere üç ayaktan oluştuğunu belirterek, bu ayaklardan herhangi birinin zedelenmesi durumunda adaleti tesis etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Hukuk devletinin yargı bağımsızlığına ve özgür barolara dayandığını kaydeden Balkan, "Yargıç bağımsız değilse, savcı bağımsız değilse, avukat her gün çeşitli baskılarla karşı karşıya ise bundan adalet duygusu zarar görür. Dolayısıyla bütün toplum bu zararın yükümlülüğünü taşımak zorunda kalır" dedi. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin 113 ülke arasında 101'inci sıraya gerilediğini ve yargı bağımsızlığının üçüncü dünya ülkeleri seviyesine düştüğünü aktaran Polat Balkan, "Türkiye Barolar Birliği açıklanamaz ve kabul edilemez bir baskı ve tehlikeyle karşı karşıyadır. İlerleyen aşamalarda bağlı ve bağımlı barocuklar yaratılmak istendiğinin farkındayız. Bugünse Türkiye Barolar Birliği'nin 'Türkiye'si silinmek istenmektedir. Bu istek, Cumhuriyet savcılarının 'Cumhuriyet'inin düşürülmesi ile eş anlamlıdır. Millet adına karar veren mahkemelerin kimin adına karar vereceği tartışmasına da neden olacak, çok ciddi tehlikeler içeren bir istektir" diye konuştu. Yargının seçilmişlere bırakılamayacağını, hukuk devletinin yıkılması halinde geriye devletin kalmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Balkan, “Bizler Atatürk ilke ve devrimleri için, Türkiye'nin demokratik ve laik bir cumhuriyet, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olması için hep mücadele ettik, etmeye de kararlıyız. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulunun bağımsız ve tarafsız yargı, yargının da olmazsa olmaz koşulunun özgür savunma olduğunu biliyoruz" dedi.



Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Şanlıurfa'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, banka hesaplarından terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye para aktarıldığını söyleyip, toplam 27 bin 250 lira dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 17'si, mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa ve çeşitli kentlerde polise başvuran çok sayıda vatandaş, telefonla arayarak kendilerini emniyet amiri ve savcı olarak tanıtan kişilerin, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına hesaplarından para aktarıldığını ve haklarında soruşturma açıldığını söylediklerini bildirdi. Kendilerini arayanların yönlendirmesi ile polis ve savcı sandıkları kişilerin verdikleri hesaplara para yatırdıklarını belirten mağdurlar, daha sonra bu kişilere ulaşamadıklarını ifade ederek şikâyetçi oldu. Şikâyetlerin ardından harekete geçen polisler yaptıkları araştırmada paraların yatırıldığı hesapların Şanlıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçelerinde olduğunu belirledi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 5 ilde toplam 27 bin 250 lira dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için polis, paraların aktarıldığı hesapları incelemeye aldı. Mağdurların para yatırdığı hesaplardan para çekmeye gelen kişilere ait 37 adrese eş zamanlı baskın yapılarak, 22 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 27 bin 250 lira nakit para, 19 telefon, 10 banka kartı, 20 sim kart, 2 hafıza kartı ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Güvercinlik'te deniz dibi temizliği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi'nde yapılan deniz dibi temizliğinde yaklaşık yarım ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi'nin 4 yıl önce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlatarak geleneksel hale getirdiği deniz dibi temizlik çalışmaları, bu sabahtan itibaren Güvercinlik sahilinde yapıldı. Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli 11 dalgıç, 1.5 kilometre uzunluğundaki sahilde 2 ila 20 metre derinlikte deniz dibini temizledi. Yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliği sırasında denizden 107 kilo cam, 92 kilo plastik, 216 kilo araç lastiği, 42 kilo teneke alüminyum, 37 kilo tekstil atığı ve 3 kilo demir gibi çok sayıda atık madde çıkarıldı. Toplam 497 kilo atığın çıkarıldığı temizlik çalışmaları sonrası, atıklar ayrıştırma işlemlerinin ardından kamyona yüklenerek geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

ÖĞRENCİLER ŞOK OLDU

Bodrum Belediyesi yetkililerinin yanı sıra Güvercinlik Sudi Özkan Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte çocuklar, dalgıçların çıkardıkları atıkları dikkatle inceledi. Bodrum Belediyesi yetkilileri, çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemi üzerine çıkan atıklardan örnekler sunarak öğrencileri bilgilendirdi. Bazı öğrencilerin "İnanmıyorum bunlar şimdi denizden mi çıktı" dediği duyuldu. Deniz dibi temizliği, 14 Şubat Çarşamba günü Gümbet'te devam edecek. Temizlik daha sonra Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum merkez olmak üzere toplam 19 noktada yapılıp tamamlanacak.

