DHA YURT BÜLTENİ-15

İzmir'de okulda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı (6)

KIZI, DOĞAL GAZ KAZANININ PATLADIĞI OKULDA DERSTEYDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesindeki doğal gaz kazanının patlaması sonucu duvarı çöken bitişikteki Halk Eğitim Merkezi'nde, yıkıntının altında kalıp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Öznur Güzelocak'ın (45) kızının, bu okulda eğitim gördüğü öğrenildi.

Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Damla Güzelocak'ın patlama sırasında derste olduğu belirtildi. Annelerinin ölüm haberini alarak, hastaneye gelen Damla ve ablası Ece (23) Güzelocak, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Öznur Güzelocak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Haber:Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

===============================================

Kuyumcuya sahte bilezik satan genç kız yakalandı

Antalya'da kuyumcu dükkânına giren Ö.G. (25), 35 gram ağırlığındaki sahte bileziği 4 bin 300 liraya sattı. Dolandırıldığını anlayan kuyumcu Murat Yıldırım'ın şikayeti üzerine Ö.G. yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Murat Yıldırım'ın kuyumcu dükkânına gelen Ö.G., "Nişanlımdan ayrıldım, o yüzden bileziğimi satmak istiyorum" dedi. Yıldırım, bileziği alarak inceledi. Yıldırım, 35 gram ağırlığındaki bilezik için Ö.G.'ye 4 bin 300 lira ödedi. Parayı alan Ö.G., ardından ayrıldı. Bir süre sonra bileziği satmak için toptancıya götüren Yıldırım, toptancının altının sahte olduğunu söylemesiyle şoke oldu. Yıldırım'ın durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ö.G'nin pazarlık esnasında saklamak amacıyla sürekli yüzünü siler gibi yaptığı görüntülere yansıdı.Yapılan araştırma sonucunda bileziği satan Ö.G., kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan Ö.G., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Şüphelinin kuyumcuya girmesi

-Sahte bileziği kuyumcuya vermesi

-Bileziğin incelenmesi-

-Şüphelinin kuyumcu ile sohbet etmesi

-Kuyumcunun şüpheliye ödeme yapması

-Şüphelinin iş yerinden ayrılması

"53 MB// 1 DK 40 SN"

Haber- Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,()

=============================================

Çöplükte hayvan katliamı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, eski çöp depolama alanında bulunan telef olmuş toplam 14 kedi ve köpek, tutanak tutulmasının ardından belediye ekipleri tarafından gömüldü. Aliağa Belediyesi yetkilileri, hayvanların ölüm nedeninin tespit edilemediğini belirtip, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirirken, hayvanseverler telef olan hayvan sayısının çok daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Aliağa Belediyesi eski çöp depolama alanında dün (Pazartesi), vatandaşlar tarafından çok sayıda kedi ve köpek leşi bulundu. Bu durum kısa sürede ilçede hayvanseverler tarafından sosyal medyada yayıldı. Durumun ortaya çıkmasının ardından Aliağa Belediyesi zabıta ekibi ve veterineri ile Aliağa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden bir yetkili, olay yerine gidip, tutanakla durumu tespit etti. Tespitin ardından toplam 14 kedi kedi ve köpek leşi dozerle gömüldü. Bu sırada olay yerinde bulunan yavru bir köpek ile açlıktan bitkin haldeki annesi belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Aliağa Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, bulunan hayvanların ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtilip, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Hayvanseverler ise, telef olmuş hayvan sayısının çok daha fazla olduğunu ileri sürdü. İzmir Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Hülya Oktay Alpgiray, "Aliağa'ya yerleşeli 25 yıl oldu. O yıllardan bugüne benzer görüntüleri defalarca gördüm ve hiçbir zaman netice alınmadı. Faillerin bulunması için mutlaka bölgede yaşayanlarla görüşülmeli. Birileri denk gelmiştir ancak bunu dillendirecek cesareti bulurlar mı? Köpek leşleri arasında yenileri de eskileri de mevcut. Bir iki köpek olsa durum farklı olur ama birileri o bölgenin eski çöplük yeri olması nedeniyle hayvanları oraya yığmış. Üstlerinin kapatılmamış olması ise bende birilerinin katliam yaptığı hissini uyandırdı. O bölgeyi çok bilmiyorum ancak MOBESE kamerası var ise tespit kolay. Tabii ki bu ciddi teftiş isteyen bir konu" dedi. Alpgiray, sorumluların bulunup, cezalandırılmasını da istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Telef olan kedi ve köpeklerin görüntüsü

-Telef olan kedi ve köeklerin gömülmesinden görüntü

-Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri ve veterineri ile Aliağa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerinin olay yerinde inceleme yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

==============================================

Görme engelli kardeşlere teleskobik gözlük

Artvin'de, kalıtsal retina hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşayan Ayten (18) ve Adem (9) Kılıç kardeşlerin maddi imkansızlıklardan alamadığı teleskobik gözlükler için Artvin Valisi Ömer Doğanay devreye girdi. Kendilerine verilen gözlüklerle rahat görme imkanına kavuşan kardeşler, ziyaret ettikleri Vali Doğanay'a teşekkür etti.

Artvin'de yaşayan Metin- Ayfer Kılıç çiftinin Ayten ve Adem isimli çocukları kalıtsal retina hastalığına yakalandı. Ailenin durumundan haberdar olan Artvin Valisi Ömer Doğanay da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne talimat vererek, kardeşlerin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenilmesini istedi. İl Sağlık Müdürü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İrfan Akalın, Artvin Devlet Hastanesi'nde muayene ettiği Kılıç kardeşlerin, yakını ve uzağı görmede zorluk çektiğini ve teleskobik gözlükle daha rahat görebileceğini belirledi. Ailenin maddi durumunun yeterli olmaması üzerine devreye giren Vali Doğanay, Ankara'dan teleskobik gözlüklerin getirilmesini sağladı.

GÖZLÜKLER HEDİYE EDİLDİ

Aileyi ve kardeşleri makamında kabul eden Vali Doğanay, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Doğanay, daha sonra kardeşlere teleskobik gözlükleri hediye etti. Gözlükleri takarak, daha rahat görmeye başlayan Kılıç kardeşler, çok mutlu olduklarını, karanlık dünyalarının aydınlandığını dile getirdi.

'EVİMİZE GÜNEŞ FARKLI DOĞDU'

Baba Metin Kılıç da görme sorunları nedeniyle çocuklarının özellikle okulda sıkıntı çektiğini belirterek, "Valimizden Allah razı olsun. Çocuklarımın 18 yıllık karanlık dünyaları, valimizin makamında aydınlandı. Çocuklarımın her ikisi de okullarında başarılı öğrencilerdir. Görme sorunları nedeniyle derslerinde okumak ve yazmakta güçlük çekiyorlardı. Özellikle sınavlarda soruları öğretmenleri okuyarak, destek olmaya çalışıyorlardı. Artık buradan sonra bu sorun ortadan kalktı. Buradan sonra çocuklarımın başarıları daha da artacaktır. Çok mutluyuz. Valimizin sayesinde bugün evimize güneş farklı doğdu" dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Doğanay, kardeşlere çeşitli hediyeler de vererek, aileyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Çocukların vali ziyareti

-Çocuklara gözlük verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: ARTVİN,()



