DHA YURT BÜLTENİ-15

Kırıkhan'a şehit ateşi düştü

Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27) acı haberi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Kaymakam Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri yetkililerden acı haberi alan bekar Bayram'ın annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram, gözyaşına boğuldu. Şehit haberiyle eve akın eden yakınları, Bayram çiftini teselli etmeye çalıştı. Şehidin 2 katlı evine Türk bayrakları asıldı, evinin önü temizlendi. Şehit Ahmet Bayram'ın cenazesinin yarın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

TSK: 2 şehit, 5 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



Başbakan Yıldırım: Eğer bu ittifaklık devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden bu yana Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere 94 roket ve füze saldırısı yapıldığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu, 113 kişinin de yaralandığını söyledi. Harekat kapsamında belirlenen 538 hedefin imha edilmesiyle 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Başbakan Yıldırım, terör örgütlerine destek sağlayan müttefik ülkeleri de isim vermeden sert dille eleştirirken, "Bugün atılan füzelerin, atılan roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Devletler, devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan, aşağılık terör örgütleriyle hiç bir yere varamazsınız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Hatay'daki temaslarının ardından Kilis'e geçip Suriye'den atılan roketlerin düştüğü yerler ile hayatını kaybeden sivil vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Temaslarının ardından valiliğe geçen Başbakan Yıldırım burada açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 20 Ocak'ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin rakamları paylaştı. Harekatın ilk gününden bu yana Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 olmak üzere 94 roket ve füze saldırısı yapıldığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu bildiren Yıldırım, bu süreçte belirlenen 538 hedefin imha edilmesiyle 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yıldırım, şöyle dedi:

"20 Ocak'ta başlayan ve bugün 15'inci günü tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor, askeri açıdan operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu arada tabi karşı tarafta terör örgütü alçak saldırılarını da sürdürüyor. İlk günden bugüne kadar, önceki 700'ün üzerindeki saldırı ve tacizi saymıyorum, geçmiş aylara, geçmiş yıllara ait. Operasyonun başladığı ilk günden bugüne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket, füze saldırısı yapılmış, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 113 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yine bu süre içerisinde de Türk Silahlı Kuvvetleri, 538 belirlenen hedefi imha etmiş, 935 teröristi etkisiz hale getirmiştir."

'DAHA KAPSAMLI BİR TEDBİR ÜZERİNDE KARAR VERECEĞİZ'

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay'daki esnafın kredi, sigorta ve vergi ödemelerine ilişkin Bakanlar Kurulu'nda kapsamlı tedbir kararı verileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tabi bu operasyon dolayısıyla Kilis'te olsun, Hatay'da olsun esnafımızın işleriyle ilgili bir takım sorunlar da söz konusu. Sigorta, vergi, kredi gibi taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu toplantımızı yarın gerçekleştireceğiz. Önceden aldığımız bazı tedbirler vardı, daha kapsamlı bir tedbir üzerinde karar vereceğiz. Tabi ilk günden bugüne hem Hatay, hem Kilis valiliğimizin emrine gerekli kaynak, parasal destek yapılmaktadır. Mağdur olan vatandaşlarımızın kısa vadeli ihtiyaçları görülmektedir. Bugünkü ziyaretlerimizde gördüğümüz en önemli husus, gerek Kilis'te, gerek Hatay'da, ilçelerinde, vatandaşımızın morali çok yüksek. Bu operasyon dolayısıyla atılan roketlerden, füzelerden dolayı herhangi bir moral bozukluğu olmadığı gibi aynı zamanda teröre karşı, ülkemize yapılan bu saldırıya karşı da çok daha hırslanmış, bilenmiş bir durumdalar. Karşılaştığımız her vatandaşımız bize 'Biz de gidelim ve bu operasyonda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.' Dolayısıyla şahsım ve arkadaşlarım olarak böyle büyük bir milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duydum. Bu milletin geçmişinde çok büyük zaferler vardır. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde nasıl istilacılara gereken dersi verdiysek, bugün de milletimizin can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan, sınır güvenliğimize zarar veren; hem ülkemizde, hem komşu topraklarda, Afrin'de Fırat Kalkanı bölgesinde, PKK/PYD/YPG, DEAŞ bilumum terör örgütlerinin zulmünden inim inim inleyen Suriyeli kardeşlerimizi de rahata erdirmek, onların can ve mal güvenliğini sağlamak için kahraman Mehmetçiklerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz canla, başla fedakarca çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Bu vesileyle bütün bu operasyonlarda görev alan kardeşlerimize, kahraman Mehmetçiğimizi Allah muvaffak etsin diyor, Allah onların yar ve yardımcısı olsun diyorum, alınlarından öpüyorum. Onların her biri Türk milletinin gurur abidesidir. Her biriyle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz."

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DÜŞÜP KALKMAKTAN VAZGEÇİN'

Terör örgütlerine silah veren ülkeleri çok iyi bildiklerini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, "Müttefik diye düşündüğümüz bazı ülkelerin ne yazık ki bu terör örgütleriyle iş tutuyor olması milletimizi ve bizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Bugün atılan füzelerin, atılan roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için dost bildiğimiz bu ülkelere bu vesileyle bir kez daha buradan diyoruz ki; terör örgütleriyle düşüp kalkmaktan vazgeçin. Devletler, devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan, aşağılık terör örgütleriyle hiç bir yere varamazsınız. Hiç bir terör örgütünü yok edemeyeceğiniz gibi bölge insanının da sempatisini, güvenini kazanamazsınız. Türkiye, dostluğuna çok önem verir ama ülkemize husumet gösteren, düşmanlık gösterenler de şunu da çok iyi bilsin ki bu da karşılıksız kalmaz ve nitekim kalmıyor da."

'BU İTTİFAKLIK DEVAM EDECEKSE, ÇAPULCULARIN SÖZÜNE İTİBAR ETMEYECEKSİNİZ'

Fırat Kalkanı bölgesinde; Cerablus'tan, Azez'e kadar 2 bin kilometrekarenin üzerindeki alanlarda huzur, barış ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

?"Bölgedeki valilerimiz, görevlilerimiz oraya dönen 100 bin civarındaki Suriyeli kardeşlerimizin hayata tutunmaları için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor. Okullar açılıyor, 150 binin üzerinde öğrenci var. Hastaneler faaliyete geçti, ticari hayat başladı. İnsanlar Suriye'deki iç savaşın doğurduğu o şoktan, o travmadan artık kurtardı yerleşik hayata geçiyor. Dolayısıyla Türkiye bu bölgelere barış getiriyor, huzur getiriyor. kardeşliği tesis ediyor. alçak terör örgütü ne yazıkki bir çok ülkede bir algı operasyonu üzerinde çalışıyor, kara propaganda yapıyor. Efendim Türk askerinin sivilleri hedef aldığını filan bu yalana bile başvurmaktan çekinmiyor. Eğer nasıl sivillerin hedeflendiği, nasıl binaların yerle bir edildiği, nasıl acımasızca sivil insanların katledildiğini görmek istiyorsanız Kilis'e gelin, Hatay'a gelin, Reyhanlı'ya gidin, Hassa'ya gidin, Kırıkhan'a gidin göreceksiniz. 94 tane füze ve roketin 15 günde buralarda patlatıldığını ve birçok insanımızın hayatını kaybettiğini, yaralandığını ve 7 sivil vatandaşın şehit olduğunu göreceksiniz. Onun için bize karşı bu karalama kampanyası yapanlara da itibar edenlere bir çift sözümüz var; NOTA'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde Türkiye olarak, Türk devleti olarak aziz milletimiz olarak biz gereken tedbirleri alırız, ülkemizin, milletimizin başına bela olan bu terörün de üstesinden geliriz. Bunun için milletimize biz sözümüz var. Başlarken dedikki terör belasını, bu milletin gündeminden çıkaracağız ve bunun için gece gündüz demeden polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucumuz, özel harekatçımız, silahlı kuvvetlerimizin mensupları büyük bir özveriyle, gayretle çalışıyorlar. İnşallah bu işler geride kalacak; daha güzel günleri, ülkemizin, gençlerimizin geleceğe yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşeceği bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlı tutumu ve hükümetimizin operasyon konusundaki tüm desteği ve milletimizin arkamızda topyekun olarak durması, bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımızdır. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu vatan için, bu millet için canını seve seve veren şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin diyor hepinize teşekkür ediyorum."

Hakan Çavuşoğlu: Milletimiz yürü diyor, Mehmetçiğimiz gürül gürül gidiyor-EK

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA SERT ELEŞTİRİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'daki programları çerçevesinde AK Parti 5. Olağan Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Bütün millet bu harekatın arkasında kenetlendiğinde, bir taraftan bu harekete destek veriyormuş gibi yaparak, diğer taraftan da 'PYD terör örgütü' diyemeyenler var aramızda. 19 Ocak günü CHP’nin parti meclis toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu ekranların karşısına çıktı. Orada, Afrin ve Zeytin Dalı Harekatıyla alakalı birkaç söz sarf etti. Bunlardan bir cümlesi çok önemli. Bugün yapılmak istenenleri açık eden bir cümle. Orada, ‘Tayyip Erdoğan eğer Afrin’e asker göndereceksen kefenle seni karşılayanları gönder’ dedi. Bu esasen Yüreğim kabul etmiyor ama, içimden diyorum ama, dışımdan millet çok fazlasıyla bu harekatı destekliyor onun için gerçeği söyleyemiyorum' demektir. Millet tamamen bu harekatın arkasında kenetlenince sağa sola sapma imkanları kalmadı. Ancak parti yetkilileriyle beraber ortaya çıkarak Türkiye’den televizyon ekranlarından yurt dışındaki vampirlere sinyal çakıyorlar. Bir taraftan ÖSO ile ilgili söz söylüyorlarö dedi. Bir CHP’li milletvekilin televizyondaki açıklamalarına değinen Çavuşoğlu, “Diğer taraftan televizyona çıkan CHP’li milletvekiline spiker, ‘sizce PYD terör örgütü mü?’ diye soruyor. Cevap olarak, ‘Elimizde buna dair bir istihbarat yok’ diyor. Hangi ülkede yaşıyorsunuz. Bugün Amerika bile kabul etti. PYD demek PKK demek, PKK demek YPG demek. Sen hangi milletin unsurusun. Bunları sormayacak mıyız? Ne olursa olsun milli ve yerli olmak lafla olmazö dedi. “Öbür taraftan bir genel başkan yardımcısı çıkmış ‘Ben kimseye hesap vermem’ diyorö diye konuşan Hakan Çavuşoğlu, “Sen kimsin ya. Sen millete hesap vereceksin. Biz 12 defa hesap verdik millete, bu millet 12 defa da bu görevi bize başarılısınız diye verdi. Senin genel başkanın bu hesabı vermek için 8 defa girdi, her defasında başarısız oldu. Hesap bu demek. Demokrasilerde hesabı soracak olan millettir. Sen kime meydan okuyorsun, kime 'Baş kaldırıyorum' diyorsun. İçlerinde iyi olanları tenzih ederek söylüyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bu milleti ve CHP’lileri yerli ve milli olmaktan uzak tutmak için görevlendirilmiş bir operasyon aparatıdırö şeklinde konuştu.



NATO kışlası önünde Türk bayraklı protesto

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun baba ocağının karşısındaki NATO kışlasının duvarına Türk bayrakları asılması üzerine, Amerikalı nöbetçi subayın bayrakları indirtmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine bugün akşam saatlerinde NATO kışlasının önünde toplanan kalabalık olayı protesto ederken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'de Afrin'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ailesinin Buca'daki evine dün gece saatlerinde taziye için gelen vatandaşlar caddeyi Türk bayrakları ile donattı. NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yer aldığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nın duvarına da asılan Türk bayraklarını, iddiaya göre Amerikalı nöbetçi subayın gece indirtmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine bugün akşam saatlerinde şehidin baba ocağı önünde toplanan vatandaşlar, olayı protesto etmek için Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nın duvarına Türk bayrakları astı. Sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan kalabalığa caddeden araçlarıyla geçen vatandaşlar da korna çalarak destek oldu. Olayla ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ortak basın açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7 yüz 80 bin metrekaresinin her yerine bu anlı şanlı bayrağımızı asarız diyen Delican, "Bugün Afrin'de şehit olan Muhammed Cihangir Çubukçu kardeşimizin evinin önündeyiz. Şehidimizin ailesi Urfa'da. Şehit kardeşimiz yarın orada toprağa verilecek. Biz dün şehit evinin önünde bayrak asarken bazı sıkıntılar olduğunu duyduk. Bugün özellikle buradayız çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 7 yüz 80 bin metrekaresinin her yerine biz bu anlı şanlı bayrağımızı asarız ve buna kimse müdahale edemez. Bugün de özellikle AK Parti ve Büyük Birlik Partisi teşkilatı olarak bütün sokağı Türk Bayrağı ile dalgalandırmaya geldik. Afrin'deki tüm şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin topyekun arkasında olduğu askerlerimizden bir tanesinin şehit evinin karşısında birileri güya bayrak astırmayacaksa biz bunun hesabını sorarız ve o bayrağı da her yere asarız" dedi. Kalabalık, basın açıklamasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuduktan sonra olaysız dağıldı. Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Türk bayrakları NATO kışlasının duvarlarında asılı halde duruyor.

Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atarak devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolunun 10'uncu kilometresinde akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede bir kömür ocağında çalışan işçileri taşıyan İsa Aşar(39) yönetimindeki 59 LY 662 plakalı kamyonet, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü İsa Aşar ile araçtaki Mehmet Avkaş (41), Mustafa Avkaş (53), Osman Tozüvcü (29), Selahattin Eteş (41), Cengiz Karabıyık (39) ve Mehmet Eteş (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu belirtilen Mustafa Avkaş, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cevdet Yılmaz:Başka ülkenin topraklarında gözümüz yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili "Bizim bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz."dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Aksaray İl Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda yapılan kongrede partililerine seslenen Cevdet Yılmaz, Afrin'e yönelik operasyona değindi. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın teröre yönelik olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:" Biz Afrin’de bir ülkeyi işgal etmek için bulunmuyoruz. Bizim bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada, sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz. O terör odaklarının arkasında bir takım uluslararası güç odaklarının, emperyal bir takım amaçlarla bulunduğunu biliyoruz. İnşallah bu oyunları bozacağız, sınır ötemizden başlayarak ülkemizin, insanımızın, milletimizin güvenliğini daha da pekiştireceğiz."Harekatın sonucunda ülke sınırlarını güvenli hale geleceğini ifade eden Yılmaz, "Ülke içindeki güvenliğimiz de artacak. Buna ilave olarak o bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin de huzuru artmış olacak. Onlarda bu terör örgütlerinden kurtulmuş olacaklar. Daha huzurlu bir ortama kavuşacaklar inşallah. Oralarda yaşayan herkes bizim kardeşimiz. Biz bu harekatı her hangi bir etnik gruba, bir inanç grubuna karşı yapmıyoruz. Biz bu harekatı terör örgütlerine karşı yapıyoruz. Orada bulunan Arapıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle, diğer etnik gruplarıyla, inanç gruplarıyla herkes bizim kardeşimizdir. İnşallah geleceğimizi hep birlikte daha huzurlu bir şekilde inşa edeceğiz. Başkalarının oyunlarını bozacağız inşallah. Göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, gücümüzle, kuvvetimizle bunu yapıyoruz."dedi.

