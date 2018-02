DHA YURT BÜLTENİ-15

Cemevinde Afrin'deki Mehmetçikler için dua edildi

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Bektaşi vatandaşların yaşadığı Yeniköy Mahallesi'ndeki cemevinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için kurban kesildi, dua edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan 5 askerin bulunduğu Yeniköy Mahallesi'nde Cemevinde Afrin operasyonundaki askerlere destek vermek için hayır yemeği yapıldı. Yemeğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Müftüsü Sinan Cihan ve mahalledeki vatandaşlar katıldı. Cemevi'nin girişine asılan pankarta da "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözleri yazılırken, birlik çağrısı yapıldı. Mahalle Muhtarı Levent Bolunt etkinlikteki konuşmasında, terörist unsurları temizlemek için başlatılan Afrin'deki operasyona destek verdiklerini söyledi. Konuşurken zaman zaman duygulanan Bolunt, "Canı pahasına savaşan, huzur içinde yaşanmasını sağlayan kınalı kuzularımıza dualarımızla destek sağlıyoruz. Vatan için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz. Hacı Bektaş-i Veli'nin dediği gibi 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin gözbebeğidir" diye konuştu.

AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, "Bir olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini dostlar bilsin olsun, düşmanlar bilsin perişan olsun. Burası Bektaşi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir yer. Cemevindeyiz. Türkiye'nin birçok camisinde hayırlar yapıldı, dualar edildi. Sıfr camilerde değil cemevlerinde de dualar yapılıyor. Alevisiyle, Sünnisiyle, Doğulusu'yla, Batılısı'yla, AK Partilisi'yle, CHP'lisiyle, MHP'liyse hep birlikte amin diyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bektaşi babası Selahattin Kurtoğlu ile Arslan Turhan ve Manisa Müftüsü Sinan Cihan dua okudu. Daha sonra da operasyonda görev alan askerler için kurban kesildi ve hayır yemekleri dağıtıldı.

Ordu'da toplu taşıma dönemi başladı

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Projesi ile toplu taşıma dönemini törenle başlattı.

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde ulaşımı sağlayan dolmuş minibüsler kaldırılarak yerine küçük ve büyük otobüslerle ulaşımın sağlanacağı toplu taşıma sistemi devreye koyuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Projesi Hizmete Alma törenine Vali Seddar Yavuz, Milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilçe belediye başkanları, protokol heyeti, toplu taşıma araç işletmecileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz Altınordu'da 340'a yakın dolmuş minibüsü olduğunu, toplu taşıma sistemiyle bunu 177 araca düşürdüklerini söyledi. Toplu taşımayı il genelinde uygulamak için çalışmaların sürdürüldüğünü de vurgulayan Başkan Enver Yılmaz, "Daha önce bir dolmuş 4-14 kilometre arasında gidiyordu. Şimdi 27 kilometreye kadar gidiyor. Aynı zamanda 14 olan hat güzergah sayısınıda 26'ya çıkardık. Vatandaşlarımız ilk etapta büyük araçların devreye girmesiyle bir haftalık süre içerisinde deneme yöntemini göreceğiz. Bir hafta 10 günlük geçiş süreci olacak. Hemşerilerimiz bu yeni sistemin hem güzelliğini tadacaklar, hem şoför esnafımızda para kazanacak. Hatların rengi Ordusporumuzun mor-beyaz rengi. Renkle birlikte hat başlangıcına da 52 ile başladık. Gülyalı, Uzunisa, Kabadüz, Ulubey ve Perşembe'yi de bu sistemin içine dahil etmeyi planlıyoruz. Nisan ayında inşallah Ünye'de, Mayıs ayında Fatsa'da toplu ulaşıma geçiyoruz. En son nihayi hedefimizde bu toplu ulaşımda akıllı kartlarla birlikte, bu kartlar hem teleferikte, hemde akıllı bisikletlerde geçecek. Hedefi ilçelerde tamamladığımızda bu kartlar her yerde kullanılacak" dedi.

KARSAN'IN KONFORLU ARAÇLARI DA TERCİH EDİLDİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin araç seçiminde Karsan marka 17+3 küçük otobüsleri de tercih ettiğini, İstanbul bayisi Mustafa Aydın'la beraber 110 aracı teslim edeceklerini belirten Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay ise şunları söyledi:

"Bugün burada 110 aracımızın teslimatını yapacağız. Araçlarımızın en büyük özelliği; araçlarımız hem alçak tabanlı hemde engelli erişimiyle güvenli, konforlu ve şehir içi toplu taşımaya uygun araçlardır. Teslimatını yapacağımız araçlardan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması kapsamında ilçe belediyelerin dönüşümünde inşallah çözüm ortağı olarak yer almaya gayret edeceğiz. Araçlarımız çevreye duyarlı, düşük eksoz emisyonlu araçlarımızdır. Araç içindeki gerek takip sistemleri, gerek kamera sistemleriyle güvenliğe önem veren araçlardır. Yolcu koltuklarıyla, kolay iniş binişle konfora yönelik araçlardır. Burada bu dönüşümü İstanbul bayimiz sayın Mustafa Aydın'la beraber gerçekleştirdik, teşekkür ediyoruz."

DEAŞ şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

KARAMAN merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik, geçen 30 Ocak tarihinde Karaman merkezli, Konya ve Mersin'de operasyon düzenledi. Operasyonda Karaman'dan M.Y., R.T., ve M.Y., Konya'dan R.S. ile Mersin'den A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 70 adet fişek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'na İSTOK'tan destek

İZMİR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Konak Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Konak Meydanı'ndaki Yalı Camii'de toplanan, 61 sivil toplum kuruluşunun bünyesinde barındıran İSTOK üyeleri, cuma namazı sonrasında bir basın açıklaması yaparak TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanan İSTOK üyeleri, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganrı attı. Açıklamayı okuyan İSTOK Dönem Başkanı Cüneyt Dayhan, operasyonun herhangi bir ulusa ya da devlete yönelik olmadığını, Türk ve Kürt halkı başta olmak üzere bölgedeki tüm milletlere eziyet eden terör örgütlerine yönelik olduğunu belirterek, "Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu hiç kimse yok edemez. ÖSO içerisinde yer alan Türkmen, Kürt ve Arap Suriyelilerin omuz omuza mücadele etmesi de harekatın sadece terör gruplarına yönelik olduğunun en açık göstergesidir. Öte yandan, terör örgütlerinden temizlenen köylere Suriyeli mülteci kardeşlerimizin geri dönmesi, Türkiye'nin işgalci olmadığını ve Suriye'nin demokratik yapısını korumaya çaba gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu harekat, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Kararları içerisinde yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında, tüm bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu yok etmek için başlatılmıştır. Ülkemiz bu koridoru yok etmeye kararlı ve muktedirdir" dedi.

Basın açıklamasından sonra Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın, Afrin'deki Mehmetçikler için ettiği duanın ardından, vatandaşlar dağıldı.

Galatasaray Başkanı Cengiz silahlı saldırıda ölen taraftarın tabutunu omuzladı

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneği'nde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aytaç Çalım son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bizim görevimiz onların acılarını da paylaşmak" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Galatasaraylılar Derneği'ne yapılan saldırı sonrasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Aytaç Çalım toprağa verildi. Yenişehir Merkez Camii'nde ikindi namazında kılınan cenazeye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve yaklaşık bin vatandaş katıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Aytaç Çalım'ın yine aynı saldırıda yaralanan kardeşi Erman Çalım da kolu sargılı halde cenaze törenine katıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken, Aytaç'ın tabutunun üzerine Galatasaray atkıları konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Mustafa Cengiz ve Aytaç Çalım'ın yakınları tabutu omuzlayarak cenaze arabasına götürdü. Aytaç Çalım, Yenişehir Mezarlığı'na gömülerek son yolculuğuna uğurlandı.

"BİZİM GÖREVİMİZ ONLARIN ACILARINI DA PAYLAŞMAK"

Cenaze töreninin ardından konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Biz taraftarımızdan sadece sadakat beklemiyoruz. Biz onlara vefa da göstermek durumundayız. Biz onlara, bu camianın bir parçası olarak onlara ait olduğumuzu hissettirmek durumundayız. Bizim görevimiz onların acılarını da paylaşmak, sevinçlerde birlikte olmak. Bu olayı dün gece öğrendim, o andan beridir insanın asabı bozuluyor. Galatasaray için, Galatasaray maçını seyrederken gerçekleşmiş acı bir olay. Ben bütün taraftarımızın acısını paylaşıyorum. Ailenin, Yenişehir'in ve Galatasaraylıların acısını paylaşıyoruz" dedi.

"BU CAMİANIN BİRBİRİNE SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Camianın her zaman birlik içinde olması gerektiğini söyleyen Başkan Cengiz, "Biz hatalarımızla, yanlışlarımızla varız. Burası, Türkiye'nin en büyük sosyal sivil toplum örgütü, dünyanın da önde gelen camialarından biri. Bu camianın birbirine sahip çıkması lazım. Bir ulusun, milletin mozaiğiyiz biz. Türkiye'nin çimentosuyuz. Diğer takımlarımız da öyle. Hepsine de büyük saygı duyuyoruz, lütfen birlikte hem ülkemizi, milletimizi hem de takımlarımızı olması gerektiği yere getirelim" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ - Nihat BIÇAK / BURSA, ()

GÖRÜNTÜLER SPOR SERVİSİ TARAFINDAN GEÇİLMİŞTİR

======================================

Ankara’dan operasyondaki Mehmetçiğe kurbanlık koyun gönderdi

POLATLI Ömerler Mahallesi sakinleri Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG’ye karşı mücadele eden Mehmetçiğe 25 adet kurbanlık koyun gönderdi. Kurbanlık koyunlar Kilis İlçe Kaymakamlığı’na teslim edilecek.

Suriye’de terör örgütlerine karşı savaşan askerlere moral ve vermek ve Türk milletinin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Ömerler Mahallesi Muhtarı Nurullah Öz bir program düzenledi. İlçe merkezine 38 kilometre mesafede olan mahallede Cuma namazı sırasında görevli imamlar önce şehitler için mevlit okudu. Ardından Polatlı İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri vaaz ve dua etti. Törene Polatlı İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Bacak, Emniyet Müdürü Fikri Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

KOYUNLAR AYYILDIZLA KIRMIZIYA BOYANDI

Ömerler Mahallesi sakinlerinin bağışladığı 25 adet kurbanlık koyunların üzerine kırmızı boya ile ay yıldız yapıldı. Programa katılanlara Cuma namazından sonra pide ve ayran ikram edildi. Kamyona yüklenen kurbanlık koyunlar muhtar Öz ve gençlerin refakatinde Gaziantep'in Kilis ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.

Muhtar Nurullah Öz yaptığı konuşmada, “Gençlerimiz Zeytin Dalı Harekatına katılmak istediklerini bana bildirerek öncülük etmemi istediler. Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Böyle olunca mevlit okutmayı ve askerlerimize kurbanlık koyun götürmeye karar verdik. Başlarında ben olmak üzere bir gurup gençlerimizle birlikte kurbanlık koyunları Suriye sınırına götürerek ellerimizle teslim edeceğiz. Askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi Rabbim korusun. Bu ordu Hazreti Muhammed ordusudur. Kadınıyla erkeğiyle Mehmetçiğimizin yanındayız. Bu bir iman davasıdır. Köy halkı olarak desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık: Gerekirse hep birlikte gideceğiz



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yanına gelen ve Afrin'e yönelik düzenlenen operasyona gönüllü olarak gitmek isteyen bir kişiye, "TSK gerekeni yapıyor. Gerekirse hep birlikte gideceğiz" diye karşılık verdi.

Silopi ilçesindeki TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, evlere taşınan aileleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Burada bir eve misafir olan Işık, ev sahibi Meryem Aktı ile sohbet etti. Mağdur vatandaşın huzur içerisinde konforlu evlerde oturması için çaba gösterdiklerini belirten Işık, "Yeni eviniz hayırlı olsun, güle güle oturun. Bu memleket çok çile çekti" dedi.

Ev sahibi Meryem Aktı ise, 200 metrekarelik eve kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun. Yeni evimiz, yıkılan evimizden çok daha güzel" ifadesini kullandı.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Işık'ın yanına gelen iki çocuk babası 24 yaşındaki Hasan Kanıt, teröristlerle mücadele etmek için gönüllü olarak TSK'nın Afrin'de yürüttüğü harekata katılmak istediğini belirterek, "Afrin’e gönüllü olarak gitmek istiyorum. İki çocuk babasıyım onların geleceği için teröristlere karşı vatanımı muhafaza edip, onlarla savaşmak istiyorum" diye konuştu. Bakan Işık, da, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerekeni yapıyor ama gerektiğinde hep birlikte gideceğiz. Sizin gibi vatan evlatları olunca devletimizin sırtı yere gelmez" şeklinde karşılık verdi.

Şehit eşini 4 aylık kızıyla uğurladı

IRAK'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Şık (28), Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Halil İbrahim Şık'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından havayolu ile Antalya Gazipaşa Havalimanı’na, oradan da karayoluyla Anamur'a getirildi. Bekir ve Sıdıka çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehidin cenazesi, İskele Mahallesi'ndeki eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evine götürülerek helallik alındı. Şehit Şık için Otagar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ile Oktay Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TABUTA SARILIP AĞLADI

Törende şehidin babası Bekir ile annesi Sıdıka ve eşi Ece Şık gözyaşlarını tutamazken, acılı aileyi yakınları teselli eti. Şehidin 4 aylık kızı Nevra'nın bir yakınının kucağında babasının tabutuna bakması herkesi duygulandırdı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Şehidin tabutuna sarılarak öpen eşi Ece Şık'ı askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Ece Şık, "Seni çok seviyorum. Ne olur gitme, benden ayrılma" diyerek ağladı. Törenin ardından şehidin cenazesi Anamur Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşlı kadının emekli maaşını dolandıran şüpheli tutuklandı

BURSA’da emekli maaşını çekmek istediği ATM’yi kullanamayan 73 yaşındaki E.P.’ye maaşın yatmamış diyerek çektiği bin 685 lirasını dolandıran 38 yaşındaki Güray E. güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM’sinde meydana geldi. Emekli maaşını çekmek için ATM’ye gelen E.P. kartını ATM'ye yerleştiremeyince sırada bulunan Güray E.’den yardım istedi. E.P.’nin kartını ATM’ye yerleştirip şifresini giren Güray E. hesaptaki bin 685 lirayı çekti. El çabukluğuyla çektiği parayı cebine koyan, banka kartını da yaşlı kadna geri veren Güray E. “Teyze maaşın hesabına yatmamış, içeriye girip bankacıya sor” diyerek ATM'den uzaklaştı.

Bankaya girip görevlilerden hesabından para çekildiğini öğrenen E.P.’nin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Güray E.yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Güray E. tutuklandı.

