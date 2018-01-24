DHA YURT BÜLTENİ-15

Şehit Emniyet Müdürü Okkan ve 5 koruma polisi anıldı (2)

DOSTLUK MAÇINDA HERKES 21 NUMARALI GAFAR OKAN FORMASI GİYDİ

Diyarbakır'da 17 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda 5 koruma polisi ile birlikte şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı anma etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Kompleksi'nde özel bir dostluk maçı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile kurum müdürlerinin izlediği maçta ünlü futbolcular, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci, Mehmet Gönülaçar, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal, sanatçı Berdan Mardini'nin de aralarında bulunduğu ünlüler, özel maçta mücadele etti. Dostluk maçına katılan futbolcuların tümü Gaffar Okkan yazılı 21 numaralı formayla ter döktü. Taraftarların sık sık Okkan sloganları attığı maç 5-5 berabere biterken, çok sayıda taraftar Gaffar Okkan maskesi takarak tezahürat yaptı.

Maçta ter döken ünlü sanatçı Berdan Mardini, Gaffar Okkan'nın anısını yaşatmak amacıyla Diyarbakır'a geldiklerini belirterek, "Spor ve sanat en büyük silahtır. Ekonomi, barajlar tabiki çok önemli ama bunun yanısıra sanatın, kültürün ve sporun ne kadar güçlü bir silah olduğunu görüyoruz" dedi.

Maç sonrası gazetecilere konuşan Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı da, "Gaffar Okkan vesilesiyle buradayız. Şehitlerimizi unutmak mümkün değil. Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarına rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Maça katılanlar

-Maçın oynanması

-Tribünlerden atılan Okkan sloganları

-Gaffar Okkan maskelerini takan taraftarlar

-Maçı izleyen protokol

-Sanatçı Berdan Mardini'nin konuşması

-Futbolcu Tuncay Şanlı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()-

===================================

Uğur Mumcu, bombalanan otomobilinin sergilendiği Eskişehir'deki parkta anıldı

GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesinin 25'inci yıl dönümünde, adının verildiği ve bombalanan otomobilinin sergilendiği Eskişehir'deki parkta düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Uğur Mumcu için 24 Ocak 1993 tarihinde, evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülmesinin yıl dönümünde, isminin verildiği Odunpazarı ilçesindeki parkta anma töreni düzenlendi. Mumcu'nun bombalı saldırıda enkaza dönen 06 YR 245 plakalı otomobilinin mermer ve cam kaide içinde sergilendiği, Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'nda yapılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

'DERS VERECEK BİR ANIT'

Başkan Büyükerşen, anma töreninde yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu'nun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde bir süre öğrencilere ders verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Uğur Mumcu, her hafta Eskişehir'e gelir ve araştırmacı gazeteciliğin ne olduğunu, hepsinden önemlisi gazeteciliğin ne derece namuslu olmayı gerektiren bir meslek olduğunu öğretir sonra da objektif gazeteciliğin ne olması lazım geldiğinin çizgilerini çizer ve araştırmacı gazeteci olarak mesleğin zirvesine ulaşmak isteyen gençlere tavsiyede bulunurdu. Kendisi, birçok noktada Türkiye'yi kemiren bir hastalık gibi kanser gibi kemiren olayları ince ince inceler, ince ince yazılar yazmaz; ama çok sert, çok keskin yazılarla da ifade etmekten asla çekinmezdi. Korkmayan bir gazeteciydi. Mükemmel bir insandı. Eğer Uğur Mumcu yaşasaydı bugünkü medya dediğimiz gazetelerdeki durumu görseydi daha çok kahrolacaktı. Belki daha çok enteresan yazılar yazacaktı."

Konuşmaların ardından anma etkinliğine katılanlar, mermer ve cam kaide içinde bulunan ve altında 'Vurulduk ey halkım unutma bizi' yazan Uğur Mumcu'nun otomobilinin önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

Görüntü dökümü:

-Parkta sergilenen Uğur mumcu'nun bambalanan otomobilinin görüntüsü,

-Anma etkinliğine katılanların,

-Büyükşehir belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması,

-Karanfil bırakılmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()

====================================================

Sertavul Geçiti'nde sürücüler zorluk yaşıyor

AKDENİZ’i İç Anadolu’ya bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı Mut ilçesinde de yaşamı zorlaştırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde özellikle sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, Sertavul Geçidi’nde aralıklarla tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu geçitte trafik ekipleri araçları kontrol ederek zincirsiz araçlara geçiş izni vermedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------

- Yoldan geçen araçlar

- Greyder kara kürerken

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/ MUT(Mersin), ()

========================================

Kütahya'da 177 cam tüpte at doping maddesi ele geçirildi

KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 milyon lira değerinde olan ve atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde ele geçirildi. Kaçak olarak insanlarda botoks uygulamasında ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığı belirtilen kimyasal ilgili Harun A. (46) gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Harun A.'nın Cedit Mahallesi'ndeki ev ve iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, atlara doping olarak verildiği belirtilen 177 cam tüpte kimyasal madde, 4 şişe kaçak viski, 36 gram esrar tohumu ile bir şırınga ele geçirildi. Yetkililer atlara doping olarak verilen kimyasal maddenin değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, bunların kaçak olarak insanlarda botoks uygulamasında ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığını belirtti.

Gözaltına alınan Harun A.'nın sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(Görüntü dökümü:

---------------------------

-Polislerin operasyon sırasında şüphelinin evine doğru koşmaları,

-Evin içinde yapılan arama yapılması ve doping şişelerinin bulunması,

-Şüphelinin iş yerinden görüntü,

-Bulunan malzemelerin polisler tarafından incelenip toplanması,

-Şüphelinin iş yerinden çıkarılması

-Ele geçirilen malzemelerin maddelerin çekilen görüntüsü bulunuyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

==========================================

Siverek'te kırsal mahallede kuduz karantinası

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde 2 çocuğu ısıran köpekte kuduz tespit edildi. Mahalle karantinaya alındı.

Siverek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde oynayan çocuklar M.Ç. ve H.Y.Ç., başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kol, bacak ve kafalarından ısırdığı çocuklar, mahalle sakinleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahalleye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Yapılan incelemede, köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Ekipler, mahallede dezenfekte çalışması yaptı, tüm kedi ve köpekleri aşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Mahalle

- Veteriner hekimin hayvanları aşılaması

- Köpeğin ısırdığı çocuk

- Mahalledeki hayvanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)