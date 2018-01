DHA YURT BÜLTENİ-15

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı



DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Karakurt Mahallesi Honaz Karayolu'nda meydana geldi. Aşçılık yapan Ramazan Koç yönetimindeki 20 FU 100 plakalı otomobil, aşını hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlanıp ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Ayşe Özırmak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan yaralılardan Ramazan Koç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra diğer yaralılar yaralılar Gökhan Tutumlu, Osman Kaksal, İbrahim Kaksal ve Saadettin Ahmet Kındıl ile birlikte ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken Ayşe Özırmak'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Otomobilde sıkışan yaralının itfaiye tarafından kurtarılması

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Cenazenin kaldırılması

- Hayatını kaybeden Ayşe Özırmak'ın fotografı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,()

======================================

Sulama kanalına düşer atı itfaiye ekipleri kurtardı



AYDIN'ın Kuyucak İlçesi'nde sulama kanalına düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, pazar günü gündüz saatlerinde Orman İşletme Deposu yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Mehmet Göçmence tarafından ot yemesi için sulama kanalı kenarına bırakılan at, ayağının kayması sonucu kanala düştü. Atının düştüğünü gören sahibi Göçmence, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi kanala düşen atı halatlarla bağlayarak vinç yardımı ile kurtardı. Atın sahibi Mehmet Göçmence, "Atımı düştüğü sulama kanalında ölümden kurtaran itfaiyeci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çünkü o at benim ekmek teknemdi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Sulama kanalında görüntü

- İtfaiye ekiplerinin atı kurtarmasından görüntü

- Vinç ile atın sulama kanalından çıkartılışından görüntü

- Gene ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /KUYUCAK(Aydın),()

================================================

Dışişleri: Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sözde"Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon'a mal ederek açıklamak, DEAŞ'la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından bu yaklaşımın hatalı olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti. Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir. Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir. Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon'a mal ederek açıklamak, DEAŞ'la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir. ABD'nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye'nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

Haber: ANKARA,()

=====================

Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı 'dilenci değilim' diyerek geri çeviren Dilek öldü



Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, 'Dilenci değilim" diyerek geri çeviren lenf kanseri hastası üniversiteli 27 yaşındaki Dilek Özçelik, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne'de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı. Dilek Özçelik'in bu sözleri Türkiye'nin o dönem bir numaralı gündemi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Dilek'in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı. Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Saray'ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye camiinde kılının ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Haber: Mehmet YİRUN /SARAY(Tekirdağ),()

=====================================