DHA YURT BÜLTENİ-15

Kaynak sırasında varil patladı: 1 yaralı



Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaat alanında yapılan kaynak sırasında yağ varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

Nusaybin ilçesi Abdulkadirpaşa Mahallesi'ndeki inşaat alanında kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yakındaki yağ dolu varilin patlamasına neden oldu. Patlamayla birlikte kaynak yapan işçi alevler içerisinde kaldı. İnşaattaki diğer çalışanların müdahale ettiği işçi, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

-Yaralanan işçi ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

Haber: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)

Tarsus'ta 38 bin dekar alan sular altında, çiftçi yardım bekliyor



Mersin'in Tarsus ilçesi'nde geçen hafta etkili olan sağanakta, ilk belirlemelere göre yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı, tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon liralık hasar oluştu. Üreticiler, yardım beklediklerini söyledi.

Tarsus'ta geçen hafta etkili olan sağanakta, yaklaşık 37 bin 800 dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Yağış özellikle örtü altı üretimi vurdu; marul, kabak, ıspanak, lahana, karnabahar, pırasa, bakla, biber ve patlıcan seraları zarar gördü. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, DSİ ekipleri de sera ve tarlalardaki yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını 24 saat esası ile yürütüyor. Yetkililer ilk belirlemelere göre, 870 çiftçiye ait tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon lira hasarın olduğunu açıkladı. Üreticiler ise yaşadıkları afet karşısında yaralarının sarılmasını bekliyor. Bazı çiftçiler hasar gören tarla ve seralarda söküm yaparken, bazıları da iyi durumda olan ürünlerini kurtarmaya çalışıyor. Özelbahşiş Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Hüseyin Özer (28), benzer afetin geçen yıl da yaşandığını belirterek, bu yıl da sağanağın bölgedeki tüm çiftçileri vurduğunu söyledi.

Haber: Mustafa ERCAN/MERSİN

Bakan Kurtulmuş '2018 Troia Yılı' tanıtım lansmanına katıldı

Çanakkale merkezine bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip Troia Ören Yeri’nin dünyaya daha iyi tanıtılmasını amaçlayan ‘2018 Troia Yılı’ tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da katıldığı törenle yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018’i Troia Yılı ilan etmesi nedeniyle düzenlenen tanıtım Çanakkale İçdaş Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Tören, müzik dinletisi ile başladı. Ardından Troia’yı anlatan tanıtım filminin gösterimi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin zengin bir tarihi birikime sahip olduğunu ve bu birikimin daha güzel şekilde dünyaya anlatılması ve tanıtılması gerektiğini belirtti. "Özellikle son yıllarda bazı karanlık çevrelerin dünya ölçeğinde İslam düşmanlığını, yabancı düşmanlığını vesile ederek artırmaya başladıklarını ve özellikle İslamofobinin ana unsurlarından birisi olarak da Türkiye düşmanlığını sürekli kaşıdıklarını görüyor ve şahit oluyoruz" diyen Bakan Kurtulmuş şöyle devam etti:"Dolayısıyla biz zenginliklerimize sahip çıkarken, bunları bütün dünyaya tanıtırken aynı zamanda dünyadaki bu karanlık İslam ve Türkiye karşıtı, yabancı düşmanı ırkçı çevrelere karşı da Türkiye üzerinden büyük bir mücadele vermiş olacağız. Burada sadece Troia Yılı dolayısıyla, Troia'yı Türkiye'nin bir değeri olarak tanıtmakla kalmayacağız. Aynı zamanda Türkiye'yi bir dünya markası olarak bütün dünyaya tanıtacağız. Bu, bizim Türkiye düşmanlığına vereceğimiz, kültür alanında hazırlayacağımız en önemli cevaplardan birisidir ve bunu da en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

'KÖKLERİMİZ ÜZERİNDEN YENİDEN DOĞMA VAKTİ'

Bakan Kurtulmuş, "Bizim gibi büyük bir coğrafyaya, medeniyete, kültüre, birikime sahip olan ülkelerin yapması gereken en önemli işlerden birisi milli kültürel bağımsızlığına sahip olmaktır. Milli kültürel bağımsızlığına sahip olmayan hiçbir ülkenin, hele hele hiçbir İslami ülkenin, ne ekonomik alanda, ne de teknoloji anlamında bağımsızlığından söz edilebilir. Bizim milli kültürel bağımsızlıktan kastımız, bu coğrafyaya ait ne varsa onu Türkiye'nin zenginliği olarak kabul etmek, bunu milli varlığımızın bir parçası olarak görmektir. Ancak ne yazık ki, Türkiye’de son 2 asırdır bu topraklara ait ne varsa ondan uzaklaşmaya çalışan, köklerinden, kültüründen ve geçmişinden kopmayı, aksine Batı medeniyetinin karşısında acziyet bilinci anlayışı içerisinde onlara öykünerek, özenerek, onları taklit etmeyi adamlık sanan bir zihniyet maalesef Türkiye'de milli kültüre büyük zarar vermiştir. İki asırdır bu topraklarda verilen büyük mücadelenin bir parçası da burasıdır. Bir tarafta köklerini Troia'dan Osmanlı'ya kadar bütün birikimine sahip çıkarak bilen, köklerine saygı gösteren, kökleri üzerinden yeniden yeşerebileceğine inananlar, diğer tarafta ise 'Biz yenildik, mağlup olduk, Batı medeniyeti karşısında biz yok olduk. Öyleyse onlarda ne varsa taklit edelim, onlara benzeyelim, onlar gibi olalım, adam oluruz' diyenler. Bunlar, sadece taklitçilik içerisinde değil aynı zamanda geçmişi inkar üzerinde de bir anlayış geliştirdi. Şimdi, köklerimiz üzerinden yeniden doğma vaktidir. İki asırdır meşrutiyetler, tanzimatlar ve sonraki dönemlerde başlayan bu mücadeleden artık uyanıyoruz. Troia var, Çanakkale var, bu toprakların her yerinde gurur duyacağımız büyük bir medeniyet birikimi var. Biz ancak kendi köklerimiz üzerinde yükselir, ancak kendi köklerimiz üzerinde adam olabilir, yeniden büyük bir millet olabiliriz"dedi.

'HER SENE BİR YERİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Bakan Kurtulmuş, Troia Ören Yeri’nin, 1998'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girdiğini belirterek, bunun 20’nci yılı vesile kılınarak Troia’yı dünyaya tanıtacaklarını söyledi. Trioa Yılı dolayısıyla bütün yıl boyunca etkinlikler düzenleneceğini belirten Kurtulmuş, Devlet Opera balesinin düzenleyeceği etkinlikleri Türkiye'nin birçok yerinde icra edeceklerini, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün tertip ettiği konserler ve bir takım etkinlikler vasıtasıyla Trioa'yı hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanıtacaklarını, Devlet Tiyatroları üzerinden sahnelenecek oyunlarla Troia'ya karşı ilginin ortaya çıkması için gayret sarf edeceklerini ve Trioa Müzesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceklerini anlattı.Troia Yılı üzerinden bütün dünyanın, Türkiye ve Çanakkale’nin farkında olmasını sağlayacaklarını anlatan Bakan Kurtulmuş, bundan böyle her sene Türkiye’deki başka bir yeri bütün dünyaya tanıtacaklarını söyledi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde, Türkiye'den 17 yer bulunduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, "Bunlar, her yıl artarak devam edecek. Şu anda sırada bekleyen Göbeklitepe var. Onu da listeye alacağız. Bu yıl ıslık dilinin ve hıdırellezin Dünya Somut Olmayan Miras Listesine alınmasını temin ettik. Ayrıca İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın yaratıcı şehirler kapsamında, Birleşmiş Milletler Listesi'ne gitmesini temsil ettik. Çok yoğun bir şekilde Türkiye'yi uluslararası alanda daha fazla görünür hale getirmek için canla başla gayret sarf ediyoruz. Türkiye 2017'de UNESCO Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Bu Türkiye için büyük bir başarıdır. Hem de rakibimiz Almanya’ydı. Almanya’ya 38 oy fark atarak, üyeliği kazanmış olduk. Bu da Türkiye'nin tanıtımı bakımından büyük bir başarı oldu" dedi.

TROİA ATI PASTASINI KESMEDİ

Konuşmanın ardından günün anısına protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir pastacı tarafından özel olarak hazırlanan Troia Atı şeklindeki pastayı kesmeyen Bakan Kurtulmuş, "Bunu kesmeye insanın içi el vermiyor. Çok güzel, çok zarif bir pasta olmuş" dedi.

-Törenden genel detay görüntü.

- Müzik dinletisi ve tanıtım filminden görüntü.

-Numan Kurtulmuş'un konuşması.

-Vali Orhan Tavlı'nın konuşması.

-Numan Kurtulmuş'un ve beraberindekilerin Troia Atı şeklindeki pastanın önünde görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE

Otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

ADANA'da, otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj setinin üzerinde meydana geldi. Yanından geçen bir başka motosikletli tarafından sıkıştırıldığı iddia edilen Mustafa Turan (24) yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Ferit Gürbüz yönetimindeki 01 FG 255 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Mustafa Turan ağır yaralanırken, arkasından oturan Ayşe Durmaz (28) ise hayatını kaybetti.

Mustafa Turan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olduğu iddia edilen diğer motosiklet sürücüsü Muharrem Oğuzhan gözaltına alındı.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kazaya karışan motorların görüntüsü

- Kazaya karışan aracın görüntüsü

- Yerde yatan cesedin görüntüsü

- Kırmızı kazaklı hız motorunun sürücüsü

- Genel ve detay görüntüler

- Kazaya karışan araçlardan bir bayanın polise olayı anlatması

SÜRE:02'19" BOYUT:141 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA

Bodrum'da denizden 350 kilo atık çıktı

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla bu yıl 4'üncü kez düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyasının bu seneki ilk ayağı, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Koyu oldu. Dalgıçların katılımıyla yapılan temizlikte, denizden yaklaşık 350 kilo atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü'nün ortak projesi olan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası çalışmaları; toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla bu yıl da devam ediyor. Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Koyu'nda deniz dibi temizlik çalışmalarının 4'üncü kez startı verildi. Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmalarına, 10 dalgıç katıldı. Çalışmalar, kıyıda dalış kaptanının hangi noktalarda dalışların yapılacağı ve dalış sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında verilen brifingin ardından başladı.

DENİZDEN KÜVET ÇIKTI

Çalışmalar sonunda koydan yaklaşık 350 kilo kompozit, metal, cam gibi malzemelerden oluşan çeşitli atık kıyıya çıkarıldı. Denizden çıkarılan küvet, bıçak, çaydanlık, halı gibi atıklar ise görenleri şaşırttı. Dalgıçların çöpleri toplamak için kullandıkları fileye takılan ve son anda fark edilen yavru ahtapot da görevliler tarafından suya geri salındı. Deniz dibi temizliğine bu yıl Küdür Koyu'ndan başladıklarını ve burada ilk kez temizlik yaptıklarını belirten dalgıç Öner Karaçiçek, "Çok fazla pislik yoktu. Teknelerden düşen lastikler, meşrubat kutuları ve şişeleri ile plastik atıklar çıktı" dedi. Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Ali Demiröz ise, "2018'in ilk ayında her sene yaptığımız gibi deniz dibi temizliğine başladık. Her seneki güzergahlarımızı temizleyeceğiz. İnsanlardan ricamız, böyle pislikleri denize atmamaları, atanları uyarmaları. Az önce buraya geldiğimizde sahil güvenlik ekipleri, deniz üzerini kirleten bir tekneye işlem yaptı. Biz burada denizin dibini temizlerken, onlar da üzerini kirletiyorlardı. Denizden bir tane küvet bile çıktı. Sanırım sağlamken sandal niyetine kullandılar ve buraya bıraktılar" dedi. Çalışmaların, 17 Ocak Çarşamba günü Cennet koyunda, daha sonraki haftalarda ise Adaboğazı, Yalıçiftlik, Güvercinlik, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükköy, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak da Bodrum Merkez'de olmak üzere 19 koyda gerçekleşeceği belirtildi.

- Yapılan temizlik çalışmalarından genel detay görüntü

- Deniz altından görüntü

- Çıkarılan çöplerden genel detay görüntü

- Yavru ahtapot'un suya bırakılışından görüntü

- Röpler vardır

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: BODRUM (Muğla)

Lise öğrencileri sürücüsüz maket araç tasarladı



Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (ULUTEK) yürütülen Maker Çocuk Programı kapsamında eğitim alan lise öğrencileri, geliştirdikleri sürücüsüz maket araç ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından bu yıl ilk kez Türkiye ayağı gerçekleştirilecek olan yarışmada yer alacakları. Elektrikle çalışan aracın yazılımlarını da öğrenciler kendileri yaptı.

ULUTEK'te yürütülen Maker Çocuk Programı kapsamında eğitim alan lise öğrencileri, MIT üniversitesinin bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenleyeceği yarışmada ödül alabilmek için son hazırlıklarını yapıyor. Programda eğitim veren öğretmenleri ve okul yöneticileri ile araçlarda son dokunuşları yapmak amacıyla ULUTEK'te bir araya gelen öğrenciler, elektrikle çalışan sürücüsüz maket araçlarını geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

SADECE 3 AYLIK EĞİTİM ALDILAR

Proje ve yarışma hakkında bilgiler veren ULUTEK Maker Çocuk Proje Koordinatörü Bahar Çığrık, otonom araç projesinin, Amerika merkezli MIT üniversitesi tarafından 2 yıldır lise düzeyindeki öğrenciler için düzenlenen eğitim sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Bu eğitim çerçevesinde bir de yarışma düzenlendiğine belirten Proje Koordinatörü Çığrık, "Yarışma ilk kez Türkiye'de yapılacak. ULUTEK Maker Çocuk programı kapsamında bizler de lise grubundaki 11 öğrencimize araç hazırlama sürecinde yapay zekâ, derin öğrenme, gömülü sistemler, yazılım dillerini de içeren 3 ay süren bir eğitim verdik. Bu süreçte öğrenciler, kendi araçlarını ürettiler. Mekanik anlamda bu sistematiği çözdüler, yazılım anlamında da aracın etrafa çarpmadan sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için çalıştılar. İlk defa ULUTEK bünyesinde böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Şubat ayında yapılacak yarışmada bu çocuklar ULUTEK Maker Çocuk Grubu'nu lise kategorisinde temsil edecekler" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER KENDİLERİNDEN EMİN

Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Ali Erdem Cerrah da katılacakları yarışma için öğretmenleriyle birlikte sürücüsüz maket araç ürettiklerini söyledi. Aracın bir kodlama üzerine çalıştığını kaydeden Cerrah, "Araç üzerinde 2 adet kameramız var. Bu kameralar kendi etrafında dönerek etraftan veri topluyor. Bunları biz kod üzerinde analiz ediyoruz. Özel bir pist hazırlıyoruz. Burada her türlü analizi yapacağız ve ona göre veriler hazırlayacağız. Örneğin, pistte bir insan olduğunda aracımız bunu algılayarak ya kenardan geçecek ya da duracak" dedi. Öğrencilerden Emirtuğ Kacar ise projeye başlarken bazı zorluklar yaşadıklarını ancak sonlara doğru toparlayarak önemli bir aşama kaydettiklerini vurguladı. Yazılım programı sayesinde aracın tek kişi tarafından kodlanarak kontrol edilmesini sağladıklarını aktaran Kacar, yapay zekâ alanında ilk kez böyle bir çalışmaya dâhil olduğunu söyledi.

YENİ PROJELERE DEVAM

ULUTEK bünyesinde 2016 yılından itibaren yürütülen Maker Çocuk Programı, 2018 yılında hedeflerini bir adım daha öteye taşıdı. Bugüne kadar ilk, orta ve lise düzeyinde 600 öğrenciye bilim, teknoloji ve yazılım alanlarında atölye çalışması imkânı sunduklarını kaydeden ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, çeşitli okullardan gelen öğrenci gruplarına günübirlik workshop'lar ve çalışma programları da düzenlendiklerini aktardı. Maker Çocuk Projesi'nin başlangıçta çok mütevazı kurulduğunu, geçen 2 yılda altyapının ve programların sürekli olarak geliştirildiğini söyleyen Genel Müdür Kanık, "Öğrencilerin otonom araç projesini daha da ileri düzeylere ulaştırmalarına destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Kanık, maker çocuk programlarına devam eden öğrencilere ağırlıklı olarak kodlama, elektronik, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve arduino alanlarında uygulamalı atölye eğitimleri verdiklerini belirtti.

-Ulutek dış görüntü

-Yapılan aracın görüntüsü

-Öğrenci ve öğretmenler ile röportaj

-Detaylar

SÜRE: 8dakika 50saniye,BOYUT: 981 MB

Haber: BURSA