DHA YURT BÜLTENİ-15

Gaziantep'te 2 yaşındaki çocuk yangında öldü

Gaziantep'te, bir evde çıkan yangında, annesi ile 3 yaşındaki ağabeyi mutfaktayken alevler arasında kalan 2 yaşındaki Cemre Durusoy yaşamını yitirdi.

Eyüp Sultan Mahallesi’nde, 2 çocuk sahibi Mustafa ve Hasret Durusoy çiftinin 1 ay önce taşındıkları evde öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında 3 yaşındaki oğluyla beraber mutfakta olan Hasret Durusoy, oturma odasından yükselen dumanları fark ederek komşulardan yardım istedi. Bu sırada odada yalnız olan kızı Cemre'yi kurtarmaya çalışan anne, alevler nedeniyle odaya giremedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katta oturan komşular ise dumandan etkilenmemek için binanın terasına çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışmasının ardından odadan çıkarılan Cemre, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük Cemre, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenerek hastaneye götürülen Hasret Durusoy, oğlu ve bir komşusuna ise oksijen tedavisi uygulandı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Cemre'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan ev

- İtfaiye ve ambulans ekipleri

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,()

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Nusaybin'de 'çöp taksi' uygulaması



Mardin'in Nusaybin ilçesinde, belediye tarafından ilçedeki temizlik çalışmalarının daha hızlı yapılabilmesi için 'çöp taksi' uygulaması başlatıldı. Belediye ekipleri, üzerinde 'çöp taksi' yazan sarı kamyonlarla gün boyu mahalle ve sokakları gezerek, çöpleri toplayacak.

Nusaybin Belediyesi'nce, ilçedeki temizlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere 'çöp taksi' uygulaması başlatıldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın girişimiyle başlatılan uygulama kapsamında, üzerinde 'çöp taksi' yazan sarı kamyonlar hazırlandı. Belediye ekipleri, bu kamyonlarla cadde ve sokakları gün boyu dolaşarak, çöpleri toplamaya başladı. Baysal, 'çöp taksi' uygulamasından ilçe sakinlerinin memnun kaldığını belirterek, "Belediyemize, Nusaybin halkına yakışır; sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak, 'çöp taksi' uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımıza daha güzel bir Nusaybin sunmak için özverili bir şekilde çalışmaktayız. 'Çöp taksi' uygulaması gün içerisinde şehir merkezi, cenaze ve düğünlerin dışında '415 12 95' numaralı çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda ivedilikle biriken çöpleri toplayacaktır" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Çöp taksiden görüntü

-Çöplerin araca bırakılması

-Aracın ilçe merkezinde gezmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()

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Pantolunu sensörlü bariyere sıkışan çocuğun panik anları



Elazığ'da, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğü girişinde kurulu sensörlü bariyerlere oturan çocuklardan biri, inen bariyere pantolonu sıkışınca panik yaşadı. Çocuk, pantolonunun sıkıştığı yerden çıkmasıyla bariyerin üzerinden kalkarak uzaklaştı.

Maden ilçe Emniyet Müdürlüğü önünde oyun oynayan 5 çocuktan 2'si, emniyet müdürlüğü girişindeki sensörlü bariyere oturdu. Bu sırada emniyetten bir aracın çıkması nedeniyle bariyerler inmeye başladı. Çocuklardan biri uzaklaşırken, diğeri de bariyerin üzerinden kalkmak istedi. Ancak çocuk, pantolunu inen bariyere sıkışınca panik yaşadı. Çocuk, pantolonunun sıkıştığı yerden çıkmasıyla bariyerin üzerinden kalkarak uzaklaştı. Olay, mobese kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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-Çocukların oyun oynaması

-Bariyerlere oturmaları

-Bariyere sıkışan çocuk

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()