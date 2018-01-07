DHA YURT BÜLTENİ-15

Kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibini öldürüp, kızı yaraladı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş’u tüfekle başından vurarak öldürdü. Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K., ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.’den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı. İşyeri sahibi Basri Akkuş’tan yardım isteyen Rukiye S.’nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş’un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerizinde yere yığılırken ardından Rukiye S.’nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı. Murat K.’nin takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş işyeri önünde park halindeki aracının lastiğini de ateş ederek patlattı.

İŞYERİ SAHİBİ ÖLDÜ

Olayın duyulmasının ardından işyerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş’un cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Rukiye S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.’yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında yakaladı. Murat K.’nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşyerinin bulunduğu sokak

- Ölen Basri Akkuş’un fotosu

- Şüpheli Murat K.’nin fotosu

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HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), ()

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Göldeki kanalda mahsur kalan 45 karabatak 5 saatte kurtarıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında bulunan Karataş Gölü'nün su çıkış kapağının bulunduğu kanalda mahsur kalan 45 karabatak, AFAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Karamanlı yakınlarında tarımsal sulama amaçlı da kullanılan Karataş Gölü'nün su çıkış kapağının bulunduğu kanalda çok sayıda karabatak olduğunu gören avcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen doğa koruma ekipleri balık yakalamak için gölden kanala girdikleri ve çıkamadıkları belirlenen karabatakları kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen kuşları bulundukları yerden çıkaramayan doğa koruma ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü'nden yardım istedi.

TEK TEK YAKALANDI

Aralarında dalgıçların da yer aldığı AFAD ekibi gölete gelerek doğa koruma ekipleriyle hayvanları çıkarabilmek için harekete geçti. Zeminden yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan suya giren 2 dalgıç karabatakları yönlendirerek, yukarıdaki ekiplerin uzattığı çember ağa girmelerini sağladı. Teker teker bu yöntemle yakalanan karabataklar yukarı çekilerek kurtarıldı. Saat 14.00’te başlayan çalışma saat 19.00’a kadar sürdü. 45 karabatak mahsur kaldıkları kanaldan kurtarıldıktan sonra tekrar göle bırakıldı.

‘5 SAATLİK BİR ÇALIŞMAYLA KUŞLARI KURTARDIK’

AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nden sulama kanalında kuşların mahsur kaldığı bilgisini aldıktan sonra ekiplerimizle olay yerine geldik. İki dalgıç personelimizle suyun içerisine girerek 5 saatlik bir çalışmayla kuşları kurtardık ve göle geri bıraktık" dedi.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK’

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlük olarak kuşların bir daha aynı tehlikeyi yaşamaması için gerekli önlemleri ivedilikle alacaklarını belirterek, “Kuşların kurtarılmasında emeği geçen personelimiz ve AFAD çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

122 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsünde ve koruma altında bulunan Karataş Gölü'nde sayıları 6 bini geçen 122 kuş türünün yaşadığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kuşların Kurtarılması

- Göle bırakılması

- Yasi Tokgöz ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Eski sevgilisini tartaklayıp çantasını çaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, kar maskesi takıp mahkemelik olduğu eski sevgilisini tartaklayıp çantasını gasp ettiği iddia edilen M.A.V. yakalandı.

Olay dün sabah saatlerinde, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.V. hakaret sebebiyle mahkemelik olduğu eski sevgilisini takip etmeye başladı. Kar maskesi takan M.A.V., eski sevgilisini sokakta tartaklayarak kolundaki çantasını gasp edip kaçtı. Genç kızın şikayeti üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi olaydan bir gün sonra Adapazarı'nda yakaladı. Genç kız, eski sevgilisinden yeniden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Gaspçının adliyeye sevk edilişi

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()