DHA YURT BÜLTENİ-15

CHP’den Bandırma Müftülüğü önünde eylem

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Müftülük önünde toplanan CHP üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterdi.

Bandırma İlçe Müftülüğü önünde toplanan CHP’li gruba bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de destek verdi. CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Semiha Aydın, burada yaptığı açıklamada, çocukların koruması gerektiğini belirterek, “Kız çocuklarının buluğ çağına girmesinin alt sınırı 9 yaş. Erkek çocuklarında ise 12 yaş. Bu yaşlardaki çocukları evlenmek için uygun gören Diyanete diyorum ki biz şeriat kanunlarıyla değil medeni kanunla yönetiliyoruz. Bu kanuna göre de ergenlik yaşı 18’dir" dedi. CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay ise laiklik vurgusu yaptı. Atakay açıklamasında şunları söyledi:"Uzun süredir Diyanet İşleri Başkanlığının devirdiği çamlarla kırdığı potlarla uğraşıyoruz. Güzel dinimizi layıkı ile yaşamak ve yaşatmak varken, tek uğraşısı bu olması gereken Diyanet nelerle uğraşıyor. Son olarak Diyanetin web sitesinde tanımlar bölümünde 2 tanıma yer verildiğini görüyoruz. Buluğ çağı ve nikah yaşı. Ne diyor Diyanet, islami hukukçulara göre buluğ çağı alt sınırı kızlarda 9, erkeklerde 12. Nikah yaşı kaçtır? Buluğ çağına girmişler nikah kıyabilir diyor Diyanet. Şimdi size soruyorum arkadaşlar, cahiliye döneminin bedevi döneminin hukukçusu ile bedevisi ile ne işimiz var bizim? Kim merak ediyor bu bilgileri, Diyanete soran mı var, 9-10 yaşındaki çocukla nikah kıyılır mı diye? Ne diye bunları web sitene koyarsın, maksadın delinin aklına taş düşürmek mi? Artık çocukları rahat bırakın. Ben Diyaneti dine davet ediyorum. Güzel dinimizin sosyal sorumluluğu en güzel ifade eden özeti, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' sözüne uymasını istiyorum. Diyanetin onlarca bakanlıktan daha çok olan bütçesinin de hayır işlerinde kullanılmasını istiyoruz. Müftülerin camileri 24 saat açık tutmasını istiyoruz. Parası olmayanın bir sıcak çorba içebilmesine imkân verecek müftülük istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemde kullanılan dövizler

-CHP Bandırma kadın kolları başkanı Semiha Aydın açıklaması

-CHP İlçe Başkanı Atilla Atakay açıklaması

255 mb 4 dakika 18 saniye

Haber: Tufan DALGIÇ /BANDIRMA (Balıkesir), ()

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Bakan Yılmaz: Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak/EK

'OKUL ÇAĞINDA OLAN KIZLARIN HEPSİ OKULDA'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'da yapımı tamamlanan 18 eğitim kurumunun toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "Kız çocukları erken evlendiriliyor okuldan alınıyor diye bir yargı var. Bu yargı doğru değil, okul çağında olan kızlarımızın hepsi okulda" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'da yapımı tamamlanan 18 eğitim öğretim kurumunun toplu açılış törenine katıldı. Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde bulunan, Salih Şeremet Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Bakan Yılmaz'ın yanı sıra, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Ak Parti Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe Belediye başkanları, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, 80 milyon liranın üzerinde olan 18 eğitim tesisinin Bursa ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, şunları söyledi: "Biz, büyükşehirler içerisinde ikili eğitimi 2019 yılına bırakmadan, devlet ve millet iş birliği ile Bursa'da ve Türkiye'de bitireceğiz. Öğretmen sayımız, öğrenci sayımız ve okur yazar sayımız 2002 yılına göre büyük bir oranda artış gösteriyor. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük mesafeler kat etti. İyi bir sanayi, iyi bir teknoloji, iyi bir ulaşım, iyi bir eğitime sahip olmaktan geçiyor. Biz Türkiye'nin bütçesinin yüzde 18'den fazlasını eğitime ayırıyoruz. Kız çocukları erken evlendiriliyor, okuldan alıyorsunuz diyorlar. Şu anda böyle bir yargı var. Bu yargı doğru değildir. Kızlarımız için okullanma oranı ilköğretim de yüzde 91, orta öğretimde yüzde 95, lisede yüzde 82'dir. Okul çağında olan kızlarımızın hepsi okulda. Bizi eleştiriyorlar, bu eleştiriler doğru değildir. Kızlarımızın yüksek öğretimde okuma oranı erkeklerimizden daha fazla" dedi. Yılmaz, "Başbakanımızın talimatları arasında evlatlarımıza yabancı dil eğitimi kazandıralım vardı. Evlatlarımıza yabancı dil eğitimi kazandırıyoruz. Bunun için haftada 15 saat dil dersi veriyoruz. Türkiye'deki pilot okulları belirledik. 130 bin öğrencimize haftada 15 ders saati yabancı dil eğitimi veriyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız." Konuşmaların ardından, 18 eğitim öğretim kurumunun toplu açılışı kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Bakan Yılmaz ve protokol üyeleri ile Salih Şeremet Ortaokulu'nu gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan goruntuler,

-Kurdela kesimi,

-Protkolden goruntuler,

-Bakanın konuşması

4 dakika 15 saniye 198 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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Bolu merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Bolu merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları ileri sürülen 17 jandarma personeli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen 20 jandarma personeli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Bolu, İstanbul, Bitlis, Çankırı, Erzurum, Bingöl, Ordu ve Ankara’da oldukları tespit edilen şüphelilerden 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Yoldan geçerken kızının kaza yaptığını görünce şok oldu

Karaman'da Nuray Aydoğan yoldan geçerken kaza yapan araçlardan birinin kızına ait olduğunu ve kızı Rabia Özgüven'in (37) araç içinde sıkıştığını görünce şok oldu. Ne yapacağını şaşıran anne Özgüven, kızının araç içinden kurtarılması için çalışma yapan itfaiye ekiplerine, "Ben onun annesiyim. Birkez göreyim kızımı" diyerek ağladı.

Kaza, bugün saat 16.15 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Rabia Özgüven yönetimindeki 29 AV 824 plakalı otomobil, ehliyetsiz lise öğrencisi Hasan Aksay'un (17) kullandığı Hasan Aksoy idaresindeki 42 BUP 36 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durabildi. Kazada Rabia Özgüven ile yanındaki oğlu Emir Özgüven (6) yaralandı. sürücü Özgüven araç içinde sıkıştı. Bunun üzerine olay yerine sağlık görevlileriyle birlikte itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri Özgüven'in sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada yoldan geçen Nuray Aydoğan, kaza yapan otomobilin kızına ait olduğunu fark etti, olay yerine yaklaşındında ise kızı Rabia Özgüven'in, araç içinde sıkıştığını anlayınca şok oldu. Ne yapacağını şaşıran anne Aydoğan, kızının araç içinden kurtarılması için çalışma yapan itfaiye ekiplerine, "Ben onun annesiyim. Birkez göreyim kızımı." diyerek ağladı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtuların Rabia Özgüven ile oğlu Emir Özgüven, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Hasan Aksoy'da, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araç içinde sıkışan Rabia Özgüven'in kurtarılmaya çalışılması

- kaza yerine gelen annesi Nuray Aydoğan'ın kaza yerine gelmesi

-Ağlaması ve detay

- Rabia Özgüven'in sıkıştığı yerden kurtarılıp ambulansa alınması

- Genel ve detay

- Enliyet sürücüden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,()

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Aracında köpeğiyle mahsur kaldı

Adana'da, arazi aracıyla köprü altından geçen Salih Erten, köpeği ile birlikte yağmur nedeniyle biriken suyun içinde mahsur kaldı.

Kentte 2 gündür devam eden yağış, yer yer su baskınlarına neden oldu. Adana'nın Sarıçam ilçesi D-400 karayolu çimento kavşağında sürücü Salih Erten, arazi aracıyla köprü altından geçerken yağmur nedeniyle biriken suyun içinde mahsur kaldı. Erten, arıza yapan aracının içine su dolmaya başlayınca belediyeden yardım istedi. Köpeği ile birlikte yardım bekleyen Erten'in içinde bulunduğu araç, belediyeye ait bir iş makinesinin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kepçe ile suda kalan arcın kurtarması

- Aracın içine dolan suyun kapı açılınca dökülmesi

- Araçta mahsur kalan adam ve köpeğin görüntüsü

SÜRE:02'49" BOYUT:172 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, ()

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Amerikan Meşe ve Dişbudağı ağaçlarının da dikildiği kentin en büyük meydanı hizmete girdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Kayapınar ilçesinde 70 bin metrekare alan üzerinde yapılan ve değişik bir çok ağacın yanısıra Amerikan meşesi ile dişbudağı ağaçlarının da dikildiği kentin en büyük meydanı olan Kent meydanı tamamlanarak hizmete girdi. Meydanın yarısı yeşel alandan oluşurken, meydan üzerinde mescit, kitap cafe, çocuklar için giyinme ve soyunma odası, otopark, ışıklı su oyunlarının sergileneceği havuz da bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar ilçesi Selehaddini Eyyubi caddesi üzerindeki toplam 70 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kent meydanı projesini tamamlayarak hizmete açtı. Kent Meydanının içerisinde, çocuk oyun grupları, fitnes aletleri, yürüyüş yolları bulunurken, meydana farklı türlerden bin 746 ağaç çeşidi ekildi. Kentte yeşil alanları artırmak amacıyla yapılan Kent meydanının 35 bin 500 metkre karesini yeşil alan oluştururken, meydana Amerikan Meşeleri ve Amerikan dişbudağı ağaçları da ekildi. Belediye'den yapılan açıklamada, Meydan projesinde ekipler ilk etapta, kazı, yapı, su, kanalizasyon, elektrik ve internet altyapı çalışmalarını tamamladığı, üst yapı inşasında toprak takviyesinin ardından alana kent mobilya donatıları, peregoleler ve çeşmelerin yerleştirildiği belirtilerek, "Kent Meydanı projesi içinde mescit, kitap cafe, kadın-erkek WC, çocuklar için giyinme ve soyunma odası, otopark, ışıklı su oyunlarının sergileneceği havuz bulunuyor. 18 farklı türde 722 dut, 159 doğu çınarı, 148 Amerikan dişbudağı, 129 İran çamı, 114 şeker akçaağaç, 92 Akdeniz servi, 58 sigara Ağaç, 57 Amerikan meşe, 52 çınar yapraklı, 51 Lübnan sediri, 43 süs eriği, 36 süs kirazı, 32 leylak, 30 süs elması, 10 alıç, 8 bulut ağacı, 3 akkavak ve 2 salkım söğüt olmak üzere toplam bin 746 adet ağaç meydanda dikildi"denildi. Açıklamada, çocuklar için de alan oluşturulan meydanda oyun alanlarının zeminleri çocukların herhangi bir sakatlık yaşamamaları için kumdan ve kauçuktan yapıldığı, sağlıklı olması nedeniyle oyun gruplarının ahşaplardan seçildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kent meydanının Dron ile çekilen görüntüleri

-Parkın havadan çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()

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Hande Yener, Mersin’de coşturdu

Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde şarkıcı Hande Yener, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki konsere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gubaroğlu ve binlerce Mersinli katıldı. En popüler şarkılarını seslendiren pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener’e Genel Sekreter Vekili Gökbel yakasındaki, Atatürk ve Türk bayrağı figürlü rozeti hediye etti. Yener, rozeti yakasına taktıktan sonra sahne performansına devam etti. Konseri sırasında zaman zaman konuşan Hande Yener, "Bugün Mersinimizin kurtuluşunu kutluyoruz. Mersin’de, Atamızı saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Yeni yılın ilk konseri, 2018 harika başladı. Sizleri görmek benim için harika. Ayrıca rozet için de çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Üzerinde bayrağımızda var ve zevkle, keyifle, büyük bir gururla alıyorum. Sayın başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Bu güzel hatırayı da hemen takıyorum" dedi.Yener, tıklım tıklım dolu salonda, coşku ile karşılandı. Hande Yener, ‘Bakıcaz Artık’, ‘Mor’, ‘Emrine Amade’, ‘Romeo’, ‘Kırmızı’ ‘Seviyorsun’ şarkılarını 3 Ocak Mersin’in kurtuluş günü için seslendirdi. Bu arada konserde Mersinli sanatçı Kadir Somer de sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere gelen dinleyiciler, tüm şarkılara eşlik ederken şarkılar hep bir ağızdan söylendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan genel ve detay görüntü

- Oynayanlar

- Mersinli sanatçı Kadir Somer, şarkı söylerken

- Hande Yener sahnede şarkı söylerken

- Sahneden genel ve detay

SÜRE:03'50" BOYUT:233,98 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()