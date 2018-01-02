DHA YURT BÜLTENİ-15

Köylüler yolu trafiğe kapattı, kavşaktaki beton bariyerler kaldırıldı

İzmir'in Bayındır ilçesinin kırsal Kızılcaova Mahallesi girişindeki sık sık kazaların yaşandığı kavşağın Karayolları tarafından beton bariyerlerle kapatılması köylülerin tepkisine neden oldu. Mahalleye ulaşabilmek için 5 kilometre mesafedeki diğer 2 kavşağı kullanmak zorunda kaldıklarını belirten köylüler, Bayındır -Torbalı Karayolu'nu çift yönlü trafiğe kapatıp, eylem yaptı. Köylüler, bariyerlerin kaldırılması üzerine 45 dakika sonra eylemlerine son verdi.

Bayındır-Torbalı Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki 400 hane 970 nüfuslu kırsal Kızılcaova Mahallesi'nin girişindeki kontrolsüz kavşak Karayolları tarafından bu sabah beton bariyerlerle kapatıldı. 267 yıllık tarihi geçmişe sahip mahallenin sık sık kazaların yaşanması nedeniyle girişinin kapatılması üzerine köylüler, mahallelerine gidebilmek için her ikisi de yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Bayındır yönündeki Arıkbaşı Kavşağı ve Torbalı yönündeki Yakapınar Kavşağı'nı kullanmak zorunda kaldı. Bu durumun kendileri için hem zaman hem de yakıt sarfiyatı açısından sıkıntıya soktuğunu belirten köylüler, kavşağın tekrar trafiğe açılmasını istedi. Ancak, tüm girişleri sonuçsuz kalan aralaranda kadınlarında bulunduğu yaklaşık 70 kadar köylü, traktör ve kamyonet ile Bayındır-Torbalı Karayolu'nu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yoldra uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma, köylülerle görüşüp, yolu trafiğe açmalarını istedi. Ancak, köylüler bariyerler kaldırılmadan eylemlerine son vermeyeceğini belirtti. Köylülerin kararlı olması üzerine, geri adım atmak zorunda kalan Karayolları ekipleri vinç yardımıyla kavşaktaki beton bariyerleri kaldırdı. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından köylüler, 45 dakika süren eylemlerine son verip, yolu trafiğe açtı.

Kızılcaova Muhtarı Halil Yener, yanlıştan dönüldüğünü belirtip, "Artık mahallemize eskiden olduğu gibi dolaşmak zorunda kalmadan rahatça girip, çıkabileceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köylülerin yolu kapatmasından görüntü

-Uzun araç kuyruklarından görüntü

-Bariyerlerin kaldırılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: : BAYINDIR (İzmir), ()

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Tokat'ta oda seçimlerinde arbede

Tokat'ta iki listenin yarıştığı Elektrik Elektronik Teknisyenler Odası genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Bekçi'nin 3 oy farkla kazanması sonrası üyeler arasında arbede yaşandı.

Tokat Elektrik Elektronik Teknisyenler Odası olağan genel kurulu Birlik Düğün Salonunda düzenlendi. Seçimlerde mevcut başkan Mehmet Bekçi ve Murat Pusat'ın listeleri yarıştı. Genel kurula katılan 329 delegenin 299'u oy kullandı. Mevcut Başkan Mehmet Bekçi 149 oy alırken Murat Pusat ise 146 oyda kaldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. Açıklanan sonuçlara Murat Pusat taraftarları itiraz etti. Bunun üzerine oylar tekrar sayıldı. Sonuç değişmeyince Mehmet Bekçi'nin 3 oy fark ile seçimi kazandığı açıklandı. Bu sırada ise her iki aday taraftarları arasında arbede çıktı. Görevli polis ekipleri masaların üzerine çıkarak gruplara müdahale etti. Adaylardan Murat Pusat'ın taraftarlarının dışarıya çıkarmasıyla arbede büyümeden engellendi. Gerginlik sonrası, Elektrik Elektronik Teknisyenler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Bekçi katılan herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Genel kuruldan görüntüler

-Seçim sonrası yaşanan arbede

-Polisin müdahalesi ve yatıştırılması

-Mevcut başkanın açıklaması

(190 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

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Tacizci zannedilen genç kendisini darp edenler hakkında şikayette bulundu

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde tacizci denilerek yaklaşık 30 kişi tarafından darp edilen Ümit Özlü, serbest kaldıktan sonra kendisine saldıranlardan 2 gün sonra şikayetçi oldu.

Akyazı'da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda Ümit Özlü çarşıda yürürken kendisini tacizci zanneden bazı kişilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 30 kişi tarafından darp edildi. Linç girişimine uğrayan Ümit Özlü güçlükle bir pasaja sığınırken kendisine yardım eden vatandaşlarca çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne giden Özlü darp raporu aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ümit Özlü, daha sonra Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayı anlatan Ümit Özlü, "Yolcu minibüsünden indim ve çarşı merkezinde yürümeye başladım. Bir anda yaklaşık 30 kişilik bir grup üzerime gelmeye başladı. Bu tecavüzcü diyerek bana saldırmaya başladılar. Bunu duyan esnaf ve vatandaşların bir kısmı da onlara inanarak bana saldırdı. Ben yapmadım dedim ama inandıramadım. Bir pasaja sığındım burada beni duyarlı vatandaşlar kurtardı ve polise teslim ettiler. Duyarlı vatandaşlardan Allah razı olsun, onlar sayesinde ölümden kurtuldum. Beni linç etmek isteyenlerle yargı önünde hesaplaşacağım. Ben söylendiği gibi biri değilim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ümit Özlü'nün olayı anlatması

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(SAKARYA)()

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Suç makinası uyuşturucu alırken yakalandı

Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yağma, silahla yaralama suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki U.A yakalandı.

Bir otomobilde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri E.A.nın bulunduğu araca operasyon düzenledi. Operasyonda üzerinde satışa hazır halde 2 fişek esrar bulunan E. Ö. ve araç içerisinde bulunan ve üzerinden C.A. adına düzenlenmiş sahte ehliyet çıkan U.A. ruhsatsız silahla birlikte yakalandı. U. A.'nın yağma, silahla yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma suçlarından 17 ayrı yakalama kararı, yağma ve kasten adam yaralama suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Suç makinesi U.A ve E.Ö Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca operasyon esnasında dur ihtarına uymayana bir aracı takip altına alan polis aracı Dilovası İlçesi'nde durdurdu. Araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen E.A. K.Ş ve M.B gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Suç makinesi U.A

-Dur ihtarına uymayan araçta yakalananlar

Haber: Selda Hatun TAN/DERİNCE(Kocaeli)()

